В Туле несовершеннолетний угрожал полицейским пневматикой

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в ночь на воскресенье 22 января 2017 года в центре Тулы сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Лада-Приора». Находившийся на заднем сиденье пассажир через окно направил в сторону полицейских предмет, похожий на огнестрельное оружие, нецензурно выражался и оскорблял стражей порядка. Экипаж дорожно-патрульной службы принял меры для остановки машины. Однако даже после этого хулиган продолжал направлять пистолет в сторону сотрудников Госавтоинспекции, не подчиняясь их требованиям о сдаче оружия.

По предварительным данным, в этот момент парень угрожал жизни полицейских. Стражи порядка доставили хулигана в отдел полиции для разбирательства и установления личности.

Им оказался 17-летний студент.

По предварительным данным, молодой человек держал в руках пневматический пистолет, подаренный ему друзьями.

На несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти». Подозреваемый был помещён в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Проводится дальнейшая проверка обстоятельств происшествия, по её результатам будет принято процессуальное решение.