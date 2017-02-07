Итоги 7 февраля: блогер на защите трамваев и новый тест от Myslo
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости вторника, 7 февраля
Известный блогер Илья Варламов высказался в защиту тульских трамваев
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В Смоленской области задержали туляка, который пытался перевезти более 15 тысяч бутылок немаркированного алкоголя
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Тульских матерей поддержат денежными выплатами
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Сибиряк ты или туляк? Новый тест на Myslo
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О погоде: завтра в Туле утренняя температура составит - 25 градусов, дневная - 17, будет ясно.
Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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