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Итоги 7 февраля: блогер на защите трамваев и новый тест от Myslo

Итоги 7 февраля: блогер на защите трамваев и новый тест от Myslo

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости вторника, 7 февраля

Известный блогер  Илья Варламов высказался в защиту тульских трамваев

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В Смоленской области задержали туляка, который пытался перевезти более 15 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

 

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Тульских матерей поддержат денежными выплатами

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Сибиряк ты или туляк? Новый тест на Myslo

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О погоде: завтра  в Туле утренняя температура составит - 25 градусов, дневная - 17, будет ясно.

 

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

 

 

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Автор: РС, вчера, в 21:20 0
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