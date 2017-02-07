новости
новости
Регистрация
Тульских матерей поддержат денежными выплатами
Фото из архива Myslo

Тульских матерей поддержат денежными выплатами

В качестве помощи предлагаются не только денежные выплаты, но и социальные технологии.

В Тульской области число женщин, которые хотят и готовы рожать, заметно снижается. Чтобы исправить эту ситуацию, правительство региона сейчас анализирует бюджет для определения возможности направить дополнительные средства на поддержку семей с детьми.

– Это будут не только денежные выплаты, но и социальные технологии, такие, например, как помощь мамам детей-погодков, –

цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Тульской области Марину Левину.

Она отмечает, что технологию соцпомощи уже опробовали в регионе и благодаря ей удалось снизить количество абортов.

– Социальный работник приходит на дом помогать в уходе за малышом маме, которая беременна вторым ребенком. Этим мы сохранили много жизней, —

рассказала Марина Левина.

Кроме этого уже сейчас отдельное внимание уделяется семьям студентов.

– Это огромный демографический ресурс. Мы поддерживаем именно законно заключенные браки, ведь не секрет, что многие молодые люди живут в так называемых гражданских отношениях, а это сдерживает рождение детей, — отметила зампредседателя правительства Тульской области.

В целом по России основные меры поддержки направлены на многодетные семьи. Во многих регионах страны выплачивают не только федеральный, но и региональный маткапитал, но только после рождения третьего ребенка. Выше всех эта выплата – более 366 тысяч рублей – в Ненецком автономном округе. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ с 350 тысячами, далее Хабаровский край – 200 тысяч, Сахалинская область – свыше 196 тысяч, Костромская область – 200 тысяч. В остальных регионах маткапитал равен 50-70 тысячам.

В Пермском крае за счет региональной казны оказывается поддержка матерям первенцев. В конце прошлого года был принят краевой закон, согласно которому женщинам от 19 до 24 лет, рожающим первенца, выплачивают 60 тысяч рублей. Нововведение начало действовать с 1 января 2017 года.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:14 +1
Другие статьи по темам
Люди
Марина Левина
Место
ТулаТульская область
Прочее
материнствосоцподдержка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк пытался перевезти в Тверскую область немаркированный алкоголь
Туляк пытался перевезти в Тверскую область немаркированный алкоголь
В Ефремовском районе заведующая детским садом подозревается в мошенничестве
В Ефремовском районе заведующая детским садом подозревается в мошенничестве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика