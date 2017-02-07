Тульских матерей поддержат денежными выплатами

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В качестве помощи предлагаются не только денежные выплаты, но и социальные технологии.

В Тульской области число женщин, которые хотят и готовы рожать, заметно снижается. Чтобы исправить эту ситуацию, правительство региона сейчас анализирует бюджет для определения возможности направить дополнительные средства на поддержку семей с детьми.

– Это будут не только денежные выплаты, но и социальные технологии, такие, например, как помощь мамам детей-погодков, –

цитирует ТАСС заместителя председателя правительства Тульской области Марину Левину.

Она отмечает, что технологию соцпомощи уже опробовали в регионе и благодаря ей удалось снизить количество абортов.

– Социальный работник приходит на дом помогать в уходе за малышом маме, которая беременна вторым ребенком. Этим мы сохранили много жизней, —

рассказала Марина Левина.

Кроме этого уже сейчас отдельное внимание уделяется семьям студентов.

– Это огромный демографический ресурс. Мы поддерживаем именно законно заключенные браки, ведь не секрет, что многие молодые люди живут в так называемых гражданских отношениях, а это сдерживает рождение детей, — отметила зампредседателя правительства Тульской области.

В целом по России основные меры поддержки направлены на многодетные семьи. Во многих регионах страны выплачивают не только федеральный, но и региональный маткапитал, но только после рождения третьего ребенка. Выше всех эта выплата – более 366 тысяч рублей – в Ненецком автономном округе. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ с 350 тысячами, далее Хабаровский край – 200 тысяч, Сахалинская область – свыше 196 тысяч, Костромская область – 200 тысяч. В остальных регионах маткапитал равен 50-70 тысячам.

В Пермском крае за счет региональной казны оказывается поддержка матерям первенцев. В конце прошлого года был принят краевой закон, согласно которому женщинам от 19 до 24 лет, рожающим первенца, выплачивают 60 тысяч рублей. Нововведение начало действовать с 1 января 2017 года.