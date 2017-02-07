Туляк пытался перевезти в Тверскую область немаркированный алкоголь

Фото пресс-службы УМВД по Смоленской области

Мужчину задержали сотрудники ДПС в Смоленской области. В ходе осмотра его автомобиля полицейские обнаружили более 15 тысяч бутылок со спиртным.

Сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД на автодороге «Москва-Рославль-Бобруйск» возле деревни Крутогорка остановили для проверки документов большегрузный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Сотрудники полиции выяснили, что у 62-летнего водителя, индивидуального предпринимателя, не имеется документов на перевозимый в фуре груз.

В ходе досмотра автомобиля автоинспекторами было обнаружено более 15 000 бутылок готовой немаркированной алкогольной продукции.

Сотрудниками отдела экономической безопасности межмуниципального отдела МВД России «Рославльский» было изъято более 7 000 литров спиртного.

Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Смоленской области. Проведенное исследование показало, что в представленных бутылках находилась спиртосодержащая жидкость не соответствующая по крепости заявленной на этикетках. Исследуемые образцы имеют все признаки продукции без маркировки. Федеральные акцизные марки отсутствуют, этикетки наклеены криво, колпачки пробок на бутылках располагаются на горлышках неплотно.

Стоимость изъятого составила около 3 млн рублей.

Задержанный сотрудниками полиции житель Тулы был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Он пояснил, что фура направлялась в Тверскую область с целью дальнейшей реализации алкогольной продукции.