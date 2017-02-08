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Итоги 8 февраля: сердобольная старушка и романтик-вандал

Итоги 8 февраля: сердобольная старушка и романтик-вандал

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости среды, 8 февраля

В Туле парень решил пригласить девушку в кино, оставив послание на памятнике истории

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А в Щёкино старушка оставила на автовокзале сумку с вещами для нуждающихся, однако бдительные граждане вызвали полицию

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В тульской деревне кто-то додумался подпереть падающую опору ЛЭП...лестницей!

***

В Ясногорске неизвестные воры вынесли из супермаркета платёжный терминал

***

О погоде: завтра в Туле утренняя температура составит - 15 градусов, дневная - 7. Ожидается снег.

 

Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

 

 

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Автор: РС, вчера, в 21:12 −1
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