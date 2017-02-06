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Итоги дня
Итоги 6 февраля: матерный дом и голоса за трамваи

Итоги 6 февраля: матерный дом и голоса за трамваи

Добрый вечер, друзья!

Представляем главные новости первого рабочего дня, 6 февраля

После петиции за ликвидацию трамваев туляки собирают голоса за то, чтобы оставить данный вид транспорта 

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Необычный житель Киреевска построил "матерный" дом

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С 7 февраля покупка товаров на AliExpress обойдётся дороже

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По факту издевательств узловской школьницы над своим дедушкой прокуратура провела проверку

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В Минздраве решат судьбу гомеопатии 

О погоде: завтра утром столбит термометра опустится до - 25 градусов, дневная температура составит - 19 градусов. Погода ожидается ясная.

Одевайтесь теплее! Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)

 

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Автор: РС, вчера, в 21:13 0
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