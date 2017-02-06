Итоги 6 февраля: матерный дом и голоса за трамваи
Добрый вечер, друзья!
Представляем главные новости первого рабочего дня, 6 февраля
После петиции за ликвидацию трамваев туляки собирают голоса за то, чтобы оставить данный вид транспорта
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Необычный житель Киреевска построил "матерный" дом
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С 7 февраля покупка товаров на AliExpress обойдётся дороже
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По факту издевательств узловской школьницы над своим дедушкой прокуратура провела проверку
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В Минздраве решат судьбу гомеопатии
О погоде: завтра утром столбит термометра опустится до - 25 градусов, дневная температура составит - 19 градусов. Погода ожидается ясная.
Одевайтесь теплее! Хорошо Вам отдохнуть и спокойной ночи! ;)
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