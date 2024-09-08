Стрельцов ждут страстные свидания, а Близнецов - новый источник дохода

Овен (21.03−20.04): Предстоит много дел, встреч, контактов. Появляется возможность изменить то, что вас не устраивало, но путь к цели простым не будет. Лучше действовать по собственной инициативе, не лениться. Особенно важно поскорее исправить ошибки, допущенные на прошлой неделе — восстановить отношения, достичь ясности в договорных обязательствах. На выходные не стройте особенно радужных планов. Скорее всего, ваша помощь понадобится близким и будет лучше, если вы сами ее предложите. Можете смело увеличивать нагрузки в спортивных занятиях.

Про деньги. Финансовые ресурсы могут быть ограничены, это не позволит осуществить некоторые ваши замыслы. Однако вскоре вы поймете, что лучше было воздержаться от трат. Так что покупайте только самое необходимое.

Про любовь. Неделя богата разнообразными событиями, порой страсти могут накаляться. Старайтесь не принимать опрометчивых решений под влиянием эмоций. В воскресенье вас может ожидать серьезный разговор с избранником, который расставит многое на свои места.

Про интим. Эта неделя пройдет под знаменем экспериментов. «Пробовать» различные «изюминки» будете, главным образом, вы, причем исключительно в качестве реципиента — или подопытного кролика, если говорить проще. Звезды недвусмысленно указывают на мягкие подушки и одеяла, которые, возможно, помогут вам убрать внутренний дисбаланс.

Благоприятные дни: 9, 15; неблагоприятные: 11.

Телец (21.04−21.05): Перспективы прояснились. Теперь вы можете планировать свои действия и реализовывать идеи и планы. Благоприятное время для всего, в чем есть элемент новизны и неожиданности. Раскрывайте свои творческие ресурсы, меняйте стиль работы, окружайте себя новыми людьми. Наиболее важные мероприятия планируйте на среду и четверг. В эти дни можно заняться покупками и поэкспериментировать с личным имиджем. Позволяйте себе смелые решения. Но практичный подход ставьте во главу угла. В выходные с головой погружайтесь в любимые занятия.

Про деньги. Крупных денежных поступлений пока не предвидится, а вот работы будет немало. Так что готовьтесь к трудовым подвигам. Однако в четверг не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности.

Про любовь. Проявите инициативу, не ждите, пока кто-то реализует ваши мечты и фантазии. Возможна интересная встреча в середине недели, но не торопите события, она должна произойти случайно. С осторожностью относитесь к чужим советам, принимайте решения, касающиеся личной жизни, самостоятельно.

Про интим. Мягкое покрывало, небрежно брошенное на пол. Брызги солнца или притушенный свет множества маленьких круглых ламп. Как бы ни был декорирован ваш интерьер, вы должны твердо помнить, что главное — это не увлекаться нагромождением деталей. Простота и изящество — ваши верные союзники. Впрочем, это же касается и секса.

Благоприятные дни: 11, 15; неблагоприятные: нет.

Близнецы (22.05−21.06): Впереди у вас успех в делах, новые возможности, но эта неделя — подготовительный этап. Пока ничего не обещайте ни себе, ни окружающим. Старательно справляйтесь с текущей нагрузкой, занимайтесь поиском полезной информации. В четверг и пятницу могут состояться разговоры, после которых вы решите что-то существенно изменить в своих отношениях со значимыми персонами. Не исключены расставания. В выходные можно заняться апгрейдом своего компьютера или любыми другими экспериментами, где вы почувствуете вкус обновления.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. Ваши дела идут просто отлично, могут стать реальностью даже самые фантастические перспективы. Вы получите прибыль и обретете новый стабильный источник дохода.

Про любовь. Откровенный разговор с любимым человеком может сильно сблизить вас. Некоторое время можно провести в уединении и дать волю накопившимся эмоциям на безопасном для окружающих расстоянии. Вас ждут позитивные перемены в личной жизни.

Про интим. Вам всю неделю с переменной частотой будут попадаться то чудаки/чудачки, то озабоченные особи. То вы наткнетесь на чудака/чудачку, которые ну совершенно никак не реагируют на ваши прелести, а потом вдруг внезапно начинают пылать к вам страстью и повсюду преследовать. То наоборот — темпераментный воздыхатель/воздыхательница, добравшись до вожделенного тет-а-тет с вами, вдруг сникнут и окажутся булочкой ни с чем…

Благоприятные дни: 9, 13; неблагоприятные: 12.

Рак (22.06−22.07): С выходных вам представится возможность начать новую жизнь. Но в течение недели нужно завершить то, что привнесет в ваш мир ощущение порядка и гармонии. Привести дом в надлежащее состояние, сделать необходимые покупки можно в среду и четверг. Позаботьтесь о своем внешнем виде. Сейчас у вас на это еще есть время, но скоро предстоит много новой работы и контактов. Вы будете буквально нарасхват. В выходные лучше не сдерживать чувств и эмоций, если вы с любимым человеком на одной волне. Если нет, то найдите занятия поспокойнее, не рискуйте.

Про деньги. В начале недели возможна некоторая неразбериха в финансовых делах и документах. Вторник удачен для покупок подарков близким. В четверг вы сможете проявить свои таланты на работе.

Про любовь. Сейчас вполне можно отправиться на поиски романтических приключений. Только постарайтесь сохранить трезвый взгляд, иначе эмоции могут полностью поглотить вас. Если у вас возникнут проблемы, посмотрите: не раздуваете ли вы из мухи слона?

Про интим. Согласно астрологическим предсказаниям, вас скоро ожидает какое-то долгожданное событие, связанное с непосредственно эротической сферой человеческого бытия. Однозначного прогноза, что это будет, нет, но что это событие окажется радостным и вдохновляющим — несомненно. С другой стороны, свои плюсы есть в любом событии: даже если приедет ваша теща или свекровь, то вынужденная ночевка на полу в кухне способна спровоцировать весьма бурный половой акт!

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): Неделя предстоит напряженная. Это как раз тот случай, когда даже проблемы и трудности в конечном счете ведут к победе и выигрышу. Главное — оставить позади сомнения, если чувствуете, что ситуация созрела. Но не усложняйте себе жизнь в той части, где вы не готовы к переменам. Не провоцируйте партнеров на пересмотр отношений и взаимных обязательств. Нежелательны на этой неделе и любые финансовые операции. Приятные новости или предложения могут прийти издалека. Полезны перемены в личном имидже, если разберетесь, чего вам не хватает.

Про деньги. Финансовое положение стабилизируется, что будет способствовать появлению желания приобрести что-нибудь новое для себя или для дома и семьи. Шопинг лучше устроить в среду или в воскресенье. Звезды также напоминают, что неумеренность в развлечениях в выходные дни может оказаться весьма ощутимой для семейного бюджета.

Про любовь. Во вторник и среду не стоит назначать свиданий. Есть вероятность не так понять друг друга, с вытекающими отсюда необратимыми последствиями. Наверстать упущенное вы сможете в выходные, это время располагает к долгим прогулкам и задушевным беседам.

Про интим. Пора остановиться и подумать головой, а не тем самым местом, которым думали в последнее время. В конце концов, на постели мир не заканчивается — по идее, он там должен как раз-таки начинаться. В общем, одевайтесь уже и решительно говорите вашему напарнику/напарнице по эротическим игрищам: «Мне пора, ибо меня ждут великие дела!» И это истинная правда — за время вашего секс-марафона у вас накопилась такая великая куча дел, что мама дорогая.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Не позволяйте себе необдуманных поступков. Особенно в первые два дня недели. Формируются перспективы ближайшего будущего, но неосторожные высказывания или оценки действий окружающих легко могут спровоцировать конфликт. Если ничего важного на этой неделе не произойдет, то дальше вы уже возьмете происходящее под контроль. Но если чему-то пришло время уйти — не удерживайте. На физическом плане это хороший период для очистительных процедур, диет, начала освоения комплекса упражнений. Не перенапрягайтесь — впереди много дел.

Про деньги. Понедельник может порадовать вас выгодным предложением. В среду постарайтесь не опаздывать на встречу с деловым партнером, результаты могут превзойти ваши ожидания. Пятница удачна для подписания договоров и приобретения недвижимости. А вот машину пока покупать не стоит.

Про любовь. Эта неделя вновь вернет вас к сложным вопросам в отношениях с любимым человеком. От вас потребуется изрядное терпение и не исключено, что и способность прощать. Постарайтесь справиться с обидой и ревностью.

Про интим. На этой неделе в вас с новой силой проснется то прекрасное чувство, которое люди издавна называют «любовь», поэтому вы вновь превратитесь в самого счастливого человека. Естественно, все это будет сопровождаться подъемом сексуальных сил, поэтому внимание со стороны партнера вам необходимо в удвоенном размере. К тому же вам нужен будет не просто секс, а очень романтичный секс, которому должны предшествовать долгие прогулки, разговоры и признания в той самой любви. А чтобы партнер лучше понимал, чего вы хотите, обставляйте ваши встречи нужной атрибутикой, старайтесь выглядеть как-нибудь по-особенному.

Благоприятные дни: 9, 15; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): В понедельник и вторник сделайте то, чего от вас требует чувство долга или ждут окружающие. Мотивы поведения партнеров и коллег становятся более понятными. Идите на компромисс, если чувствуете нарастающее напряжение. В среду и четверг займитесь личными делами, получайте удовольствие от приобретений или общения с друзьями и любимыми. Можно начинать новые дела, заключать сделки. С пятницы и до конца недели возможны осложнения. Главной задачей будет сохранение стабильности в делах. Избегайте бурных споров.

Про деньги. Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. Во вторник вы будете особенно убедительны, если вам предстоит выступать публично. В выходные вспомните о друзьях, стоит заняться выбором подарка для кого-то из них.

Про любовь. Не стесняйтесь выразить любимому человеку благодарность за его заботу и поддержку. И ему приятно, и вам гарантирует продолжение такого отношения. Свидания в пятницу и субботу запомнятся надолго, однако вам стоит приложить усилия к тому, чтобы воспоминания были приятными.

Про интим. Вскоре, как в бородатом анекдоте о попугаихе Саре и двух набожных ее собратьях, Бог услышит ваши молитвы — и пошлет по вашу душу соблазнителя/соблазнительницу. Петь они будут сладко, станут сулить райские наслаждения и ведь, что самое интересное — даже не обманут. Единственное, что не совсем соответствует действительности — так это указание на рай. В раю такого телесного блаженства быть точно не может!

Благоприятные дни: 13, 15; неблагоприятные: 10.

Скорпион (24.10−22.11): На поверхность выйдут проблемы, которые вам долгое время удавалось игнорировать. Неизбежно с чем-то придется расстаться или принять новые правила игры. Главное — не усугублять ситуацию, сохранять нейтралитет там, где это возможно. Это сложно будет сделать в четверг, но в личных отношениях вы можете достичь высот наслаждения от откровенного общения и физических проявлений любви. До конца недели события будут развиваться стремительно. Находите возможность иногда побыть в одиночестве, собраться с мыслями и силами.

Про деньги. На этой неделе вы получите весьма выгодное предложение. Ваша карьера пойдет в гору. Вас будут ценить и под вас подстраиваться, потому что вы действительно на многое способны.

Про любовь. Ваша ревность — первый враг в отношениях с любимым человеком. В среду могут возникнуть разногласия, так как, строя планы на будущее, вы, похоже, забыли с ним посоветоваться. Постарайтесь найти компромисс.

Про интим. Блаженство подарят нынче те позы, в которых вы сможете проявить свой упрямый и настойчивый характер. Чтобы управлять процессом и суметь настоять на своем, вы обязательно должны быть «сверху» или хотя бы иметь возможность для активных манипуляций, как со своим телом, так и телом своих любовников/любовниц. Что точно не подойдет нынче для ваших сексуальных игрищ, так это поза, в которой оба партнера находятся на боку.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 12.

Стрелец (23.11−21.12): Взаимоотношения на работе и дома будут проходить на повышенных эмоциях. К четвергу может ясно проявиться то, что требует корректировки. Но есть опасность серьезных конфликтов и откровенности, о которой позже вы можете пожалеть. Найдите время для приятных мероприятий, встреч и развлечений в среду и четверг. Делайте все с удовольствием, занимайтесь личным творчеством, флиртуйте и очаровывайте. Тогда в оставшиеся дни недели вы справитесь со всеми трудностями, а некоторые ситуации сможете повернуть к собственной выгоде.

Про деньги. Финансовое положение стабильно. Возможна премия или повышение в должности с соответствующей зарплатой. Неплохое время для начала нового проекта, вы с легкостью найдете партнеров.

Про любовь. Вторник и суббота — лучшие дни для романтических встреч и страстных свиданий. Но только при условии, если вы не начнете выяснение отношений с любимым человеком по собственной инициативе.

Про интим. На этой неделе желание будет медленно, но неуклонно снижаться, трансформируясь во что-то другое: творчество, работу, хобби, изучение языков и так далее. Вплоть до того, что вы сами начнете себе удивляться: а чего это я тогда так загорелся/загорелась, мне и так сейчас, без всякого секса — ха-ра-шо… В общем, радости у вас полные карманы, но абсолютно неэротического характера.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12−20.01): Вам стоит обратить внимание на предчувствия перемен, которые вас посещают. Это — не пустое. Возможно, перемены затронут не лично вас, а кого-то из близких людей. Берите на себя груз чужих проблем, спасайте положение. Но если помощь потребуется вам, то пригодятся родственные связи. В пятницу нежелательны поездки. Могут быть сбои в системе связи, поломки бытовой и компьютерной техники. В выходные ваши интересы переключатся на домашние дела. Получайте радость от общения с близкими или старыми проверенными друзьями семьи.

Про деньги. В понедельник тщательно проверяйте любые документы, есть риск, что небольшая ошибка будет стоить вам слишком дорого. Во вторник можно сделать рискованную ставку, именно сейчас есть неплохой шанс выиграть. В пятницу можно рассчитывать на денежные поступления.

Про любовь. Во вторник не стоит выяснять отношения, а вам так захочется докопаться до истины, но дальше обид друг на друга это не продвинется. Проявите сдержанность и терпение. Выходные лучше всего провести вдвоем.

Про интим. Звезды рекомендуют меньше заморачиваться на тему: а хочет ли он/она? А удобно ли это? А чем это грозит? А может быть, пока подождать? Или это отпугнет? Ваша нерешительность и тенденция просчитывать любовную партию на десять ходов вперед лишает вас невинных радостей интимной жизни и сюрпризов от ваших возлюбленных. Идите ва-банк и подталкивайте своих половых партнеров действовать наобум, по велению сердца, и тогда ваши ночи и дни станут по-настоящему насыщенными — и даже сочными.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 15.

Водолей (21.01−19.02): Жизнь не дает вам передышки. Рабочую нагрузку старайтесь компенсировать радостью от общения. Находите время для занятий в любимом клубе и покупайте то, что вам хочется. Первая половина недели благоприятна для переговоров о будущих перспективах. Но пока не давайте окончательного ответа. В четверг могут обостриться отношения с коллегами, придется садиться за стол переговоров. Осложнения помогут вам увидеть собственные недоработки. Возможно, вы раздаете слишком много авансов, а потом не справляетесь. Позвольте окружающим вам помочь.

Про деньги. Встречи, имеющие финансовое значение, следует назначать на начало недели. В среду найдется немало желающих погреть руки за ваш счет, будьте бдительны. Деньги на детей и отдых потратятся сами собой.

Про любовь. Постарайтесь успокоиться и без нервов разобраться в своих запутанных эмоциях и ощущениях. Полезно будет вспомнить о приоритетах, чтобы, защищая свое право на какую-либо мелочь, не нарушить гармонию отношений. Пятница — лучший день для примирения.

Про интим. Сколько бы вы ни жалели о днях, когда вы были совершенно свободны от каких бы то ни было обязательств семейного характера, на этой неделе вам будет остро необходимо быть повязанным отношениями по рукам и ногам. Секс ничего не будет значить, если в качестве фона не будет четкой уверенности в том, что дома вас ждут с нетерпением и не только потому, что вы неплохи в постели.

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Некоторые события на этой неделе могут достичь своей кульминации. Не торопитесь принимать ответственные решения и старайтесь предвосхитить потенциальные осложнения. До четверга распределяйте работу по степени важности и старайтесь доводить каждое дело до конца. Состояние внутренней гармонии поможет справиться с проблемами, которые вероятны со второй половины недели. К сожалению, не все сейчас вы можете взять под контроль, но это временные трудности. Доверьтесь своей интуиции — и в нужный момент вы сделаете все правильно.

Про деньги. Финансовое положение сейчас не представляется слишком уж радужным. Новые партнеры, возможно, постараются повлиять на ваше решение, не поддавайтесь на манипуляции. Если в выходные возникнут серьезные материальные проблемы, то лучше отложить их решение на следующую неделю.

Про любовь. При желании вы можете смело отправляться на поиск новых любовных приключений. Вы их благополучно найдете, как ни странно, довольно приятные и интересные. Прежние же отношения, похоже, вам надоели.

Про интим. Рыб очень возбуждает нынче военная тематика и все, что с ней связано. Они с восторгом взирают на мужчин и женщин в форме, мечтая оказаться в их крепких объятиях как можно быстрее. Наверняка понравятся им и сексуальные ролевые игры, в которых тоже будут присутствовать военно-эротические мотивы. В общем, если ваш партнер Телец, то вам просто немедленно следует бежать в магазин и искать там китель, погоны и фуражку.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.