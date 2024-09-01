Стрельцы будут искать золотую середину в отношениях, а Овнов ждет успех в делах

Овен (21.03−20.04): Возбуждение новизны будет сопровождать всю вашу деятельность в течение недели. Но в понедельник могут догнать старые проблемы. Сделайте то, что в ваших силах, а со вторника уже приступайте к реализации новых идей. Знакомства, обсуждение совместных проектов, обмен полезной информацией послужит активному развитию карьерных планов уже в ближайшее время. Сделайте всю необходимую домашнюю работу в пятницу, чтобы иметь больше свободного времени в выходные лично для себя.

Про деньги. Ваше финансовое положение не внушает особых опасений. Вас ожидает успех в делах, переговорах, в бизнесе. Однако желательно не назначать важные встречи на вторник и среду. В четверг готовьтесь быстро поменять планы или отправиться в командировку.

Про любовь. Слишком бурный поток ваших эмоций может помешать вам услышать любимого человека. Поэтому стоит остановиться, успокоиться и поговорить по душам.

Про интим. Всю неделю вам будет полезно всласть посмеяться перед тем, как заняться любовью. Можете инициировать чтение вслух неприличных анекдотов или рассказывать партнеру/партнерше смешные истории из своей интимной жизни, главное только — не забывайте, зачем вы в итоге здесь оба собрались.

Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 7.

Телец (21.04−21.05): Ваша работа начинает приносить больше удовольствия, и в отношениях с коллегами теперь ощущается больше согласия и комфорта. Используйте эту неделю для решения тех вопросов, которые помогут вам утвердиться на новых позициях. Вы можете получить предложения о новом сотрудничестве. И вполне вероятно, что личные симпатии и протекция сейчас играют далеко не второстепенную роль. Субботу посвятите своим близким, устройте небольшой домашний праздник.

Про деньги. На этой неделе придется приложить немало усилий, чтобы улучшить свое материальное положение. Зато ваши идеи примут на ура. Важно, четко их продумать и сформулировать.

Про любовь. Среда и воскресенье могут оказаться самыми романтическими днями недели. Постарайтесь не давать любимому человеку повода для ревности, лишние конфликты вам ни к чему. Расставайтесь со своей свободой не сразу, а постепенно, пусть любимый человек почувствует, какое вы сокровище.

Про интим. Вас может потянуть на «свеженькое», так что за вами потребуется следить в оба, чтобы в порыве интереса к новизне вы ненароком не забрели на чужую территорию. Неплохо помогает от «гулливости» утренняя близость, причем с обязательным включением орального секса.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Прекрасное время, которое разбудит ваши творческие резервы и энтузиазм. В понедельник постарайтесь закончить то, что вы обещали коллегам или близким. Вторник и среда — лучшие дни на этой неделе для заключения соглашений, посреднических операций и рыночных сделок. Возможны неожиданные события, которые заставят вас быстро переориентироваться на новое направление или пересмотреть свое отношение к какой-то теме или партнерству. Выходные благоприятны для поездок.

Про деньги. Вам без труда удастся разобраться с многочисленными делами. Действуйте энергично и настраивайтесь на хороший результат. И вы получите солидную прибыль.

Про любовь. Страсти постепенно накаляются, но не идите у них на поводу. На этой неделе вы можете услышать нежные признания в любви и предложение руки и сердца.

Про интим. Близнецы окажутся нынче одержимы идеей кардинально изменить свою внешность — от надевания цветных контактных линз и париков до нанесения на тело замысловатых татуировок — причем не самого маленького размера. Отговаривать таких маньяков нововведений, как вы — дело бесполезное и, как правило, весьма неблагодарное. Попробуйте хотя бы погодить с самыми радикальными изменениями внешности до конца недели — там здравомыслящая часть вашей натуры уже худо-бедно пробудится от январской спячки.

Благоприятные дни: 2, 7; неблагоприятные: 3.

Рак (22.06−22.07): Вы входите в полосу благоприятных перемен. И сейчас многое зависит от того, какие темы вы обсуждаете с близкими людьми и деловыми партнерами. Как никогда важно найти общие цели, интересы, распределить роли и нагрузку. По-прежнему много времени будут занимать домашние дела. И эта сторона жизни доставит вам много приятных моментов, если вы будете реализовывать дизайнерские, композиционные решения. В выходные имеет смысл расширить круг общения и отдохнуть от всех дел.

Про деньги. Стоит экономно расходовать свой денежный ресурс, тогда во второй половине недели вы порадуетесь своей предусмотрительности. В пятницу ждите выгодное деловое предложение.

Про любовь. Отношения с любимым человеком у вас нынче будут романтичны и доверительны. Правда самые сокровенные тайны раскрывать лучше все же пока не стоит. На этой неделе любимый человек может порадовать вас предложением о совместном отдыхе. И это хороший вариант.

Про интим. Ожидаются частые распития алкогольных напитков вместе с друзьями/подругами детства/юности/молодости, имеющие под собой, как ни странно, эротическую подоплеку. Возможно, вам расскажут, как когда-то давно вас хотели соблазнить, а может быть, и все-таки сделают такую попытку. Хотя не исключено, что вы просто упьетесь «в стельку» и наконец-то оторветесь на полную сексуальную катушку — кто бы что ни говорил, а с друзьями можно все!

Благоприятные дни: 4, 5; неблагоприятные: 8.

Лев (23.07−23.08): Это время оптимально для укрепления связей, оформления союзов и соглашений. Приступайте к наиболее значимым делам со вторника. Поездки и командировки будут хорошим стимулом для развития нового направления в вашей деятельности. Возможны и знакомства романтического характера. В четверг и пятницу оставьте больше времени для домашних дел. Хорошо покупать предметы для украшения интерьера — аксессуары, посуду, ткани или что-то лично для себя.

Про деньги. Не торопите события, связанные с финансовой сферой. На этой неделе возможна сдержанность и холодность в деловых контактах. Не берите денег в долг, банковские проценты сейчас слишком велики. Крупные покупки стоит отложить до лучших времен.

Про любовь. На этой неделе вам не следует позволять себе демонстрировать свою амбициозность перед любимым человеком. Он вряд ли согласится отойти на задний план, уступая ваше внимание исключительно карьерным соображениям и интересам.

Про интим. Вас влечет ко всем, кто вами пренебрегает. Проще говоря, оправдается в очередной раз пушкинское наблюдение: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Хотя этот принцип будет работать только до начала самого любовного акта. Уж там-то вы своего точно не упустите!

Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 5.

Дева (24.08−23.09): Напряжение предыдущих недель уже позади, и ваши планы теперь реализуются в более благоприятных условиях. Среда — оптимальный день для того, чтобы решиться на начало нового дела и открыто заявить окружающим о своих намерениях. Ждите сюрпризов и готовьтесь внести коррективы в уже сложившиеся схемы отношений. У вас есть еще две недели, чтобы сделать как можно больше из запланированного, а потом иметь возможность сосредоточиться на своей личной жизни и увлечениях.

Про деньги. Особо больших денежных поступлений на этой неделе не предвидится, но вам могут неожиданно вернуть долги, на возврат которых вы уже не рассчитывали. Четверг не слишком благоприятен для коммерческих сделок и деловых переговоров.

Про любовь. На этой неделе вы будете склонны скорее раздавать обещания, нежели их выполнять. Старайтесь сдерживать сей благородный порыв хотя бы тогда, когда вас никто ни о чем не просит. Впечатления о людях, встреченных на этой неделе, будут складываться иллюзорные, так что не спешите влюбляться.

Про интим. Отличный способ слегка распалить вашего партнера/партнершу перед страстным сексом — это обильно сдобрить ужин имбирем, мускатным орехом и кориандром. И тогда будет все так, как вам мечтается.

Благоприятные дни: 6, 7; неблагоприятные: 3.

Весы (24.09−23.10): Значение этой недели трудно переоценить. Сейчас вы получаете ответы и дивиденды на усилия, предпринятые в течение года, и формируете основы для развития новых направлений. Это и оптимальное время для принятия важных решений в личной жизни. Среда — лучший день для рекламных мероприятий, встреч и оформления деловых и личных отношений. В четверг и пятницу у вас появится возможность более серьезно вникнуть в суть происходящих перемен.

Про деньги. Материального благополучия вы достигните благодаря посреднической деятельности, тонко развитой интуиции и финансовой аналитике. Ваши заслуги на работе могут быть оценены по достоинству, и вы можете быть отмечены в середине недели скромной, но приятной премией.

Про любовь. В понедельник и вторник магия вашего обаяния может творить чудеса и вы при желании покорите даже самые неприступные крепости и бастионы. Постарайтесь разобраться со своими чувствами и не перепутайте любовь с влюбленностью. Не торопитесь сказать «да».

Про интим. Наплыв сексуальных желаний застигнет Весы врасплох — и, как обычно, не в том месте. Конечно, бросаться на окружающих вы не станете, но вот до дома или до встречи с вашим нареченным/нареченной можете не дотерпеть. И либо «перекипите» впустую (хорошо, если не перегорите, как бедный электрочайник без воды), либо придется искать укромное местечко и там «выпускать пар».

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 3.

Скорпион (24.10−22.11): Накануне важных перемен в деловой и личной жизни было бы неплохо подвести итоги и разобраться, чего вы хотите на самом деле. Романтические иллюзии пока могут держать вас в состоянии ожидания, но это совсем не то, что очень скоро получит развитие. Обратите внимание на информацию, полученную во вторник. Она может открыть вам новые грани дела, которым вы занимаетесь, или поможет перевести на «новые рельсы» отношения с кем-то из значимых лиц.

Про деньги. На этой неделе вы почувствуете, что наступила полоса удачи и везения. Вам предложат руководящую должность и поднимут зарплату. В среду возможны крупные финансовые поступления.

Про любовь. В начале недели вероятно романтическое знакомство. Если оно произойдет в дороге, то фортуна точно улыбается вам. Может последовать увлекательный и бурный роман с неповторимыми событиями и впечатлениями. Выходные дни идеальны для страстных свиданий.

Про интим. Без помощи друзей нынче не обойтись — судя по всему, вам придется значительное внимание уделять интригам и даже, быть может, строить козни своим соперницам/соперникам, как реальным, так и потенциальным. Так что созывайте «совет дружины» как можно скорее и решайте, как победить Змея Горыныча или горгону Медузу, что мешает вам спокойно жить и заниматься любовью с тем, с кем вы хотите.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Стрелец (23.11−21.12): Вся противоречивость ситуации на этой неделе заключается в сочетании новых возможностей и старых обязательств. Постарайтесь найти баланс во вторник и среду. Окружающие будут склонны способствовать продвижению ваших новых идей и окажут помощь в личных вопросах. Не стесняйтесь просить, если вам что-то нужно — очень скоро ваше положение даст возможность ответить добром на добро и сделать много полезных нововведений в общее дело.

Про деньги. В финансовом отношении сейчас удачное для вас время. Жаловаться на отсутствие денег пока не приходится. Запоминайте и воплощайте в жизнь возникающие у вас идеи, которые могли бы упрочить ваше благосостояние.

Про любовь. Не обращайте внимания на мелкие неудачи и неприятности, постарайтесь обрести внутреннее равновесие, найдите золотую середину в своих отношения с избранником. Уделите достаточно внимания любимому человеку.

Про интим. Более внимательное отношение к контрацептивам должно отличать вас на этой неделе. Если, конечно, в ваших планах нет намерения немедленно стать родителем. В то же время доля определенного риска привнесет в сексуальный процесс необходимый элемент неизвестности и возбуждения. В общем, как обычно, выбор невелик: трястись и наслаждаться или расслабиться и заснуть от скуки.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 3.

Козерог (22.12−20.01): Эта неделя потребует концентрации на той части вашей деятельности, от которой вы ждете дохода в перспективе. Могут появиться проблемы, и вам лучше не слушать советы окружающих, а рассчитывать на собственный здравый смысл. Решительные действия в выбранном направлении будут оправданы в четверг. Возможно, вы захотите пересмотреть свои обязательства и от чего-то освободиться. В субботу, наоборот, оптимальными будут новые соглашения и начало отношений.

Про деньги. Со своими старыми долгами вы, похоже, практически разобрались, что позволит вздохнуть с облегчением. Во вторник проявите настойчивость, тогда результаты превзойдут ожидания. В четверг возможны денежные поступления.

Про любовь. Вас непреодолимо тянет сейчас на романтические приключения. Однако будьте осторожны, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вас могут обмануть и просто использовать в своих целях.

Про интим. Вам захочется продемонстрировать всем свою огромную любовь к своему избраннику/избраннице. Соответственно, скорее всего, они возжаждут заняться сексом в публичных местах, где их наиболее вероятно «застукают». Хотя некоторые, возможно, ограничатся достаточно смелым ощупыванием своего спутника/спутницы где-нибудь в толпе, например, в автобусе в час пик.

Благоприятные дни: 4, 6; неблагоприятные: 2.

Водолей (21.01−19.02): Обстоятельства складываются для вас лучшим образом, хотя вы можете быть настроены на что-то другое. Среда окажется поворотным днем, когда вы решитесь на пересмотр своих отношений или обязанностей. Перемены оптимальны, но вам придется быстро расставить акценты и оставить сомнения относительно сделанного выбора. Неделя подходит для поездок. Возьмите небольшой отпуск или хотя бы один день проведите так, как вам хочется. Это поможет быстро восстановить форму.

Про деньги. В целом неделя финансово стабильна, однако на работе возможны авралы. Понедельник и вторник — удачные дни для заключения сделок и подписания договоров. В пятницу высок риск конфликта в коллективе.

Про любовь. На ошибках учатся, так выучите, наконец, урок. Постарайтесь не совершать глупостей заново. Не навязывайте любимому человеку свои планы и желания, учитывайте и его интересы.

Про интим. На этой неделе у вас возможны случайные связи и незапланированные половые контакты. Хотя, не исключено, что данное предсказание звезд реализуется в переносном, а не в буквальном, значении. И некоторые лица с изощренной жестокостью «вынесут» вам мозг: В любом случае, позаботьтесь о предохранении!

Благоприятные дни: 3, 5; неблагоприятные: 7.

Рыбы (20.02−20.03): На редкость удачный период. Без особого напряжения вы достигнете успеха в тех делах, которые запланировали и легко согласуете с партнерами общие интересы и цели. Со среды появятся новые обстоятельства, которые помогут вам откорректировать направление для еще большего успеха. Финансовая сторона ваших дел сейчас складывается благоприятно, и стоит подумать о том, что хорошие времена не могут длиться вечно — и сделать соответствующие вклады и накопления.

Про деньги. Денежные поступления предвидятся только в конце недели, поэтому бюджет вам весьма желательно рассчитать в соответствии со своими возможностями. Постарайтесь быть экономнее и не демонстрировать щедрость там, где в этом нет никакой необходимости.

Про любовь. Не стоит пытаться взять чье-то сердце штурмом, позвольте события течь своим чередом. Любимый человек может озадачить вас требованиями, к которым вы психологически еще не готовы. Выходные лучше провести в одиночестве.

Про интим. Рыбы нынче сами не свои до точных наук — поэтому даже простейшие манипуляции с весами, циркулями и прочими измерительными приборами способны буквально довести вас до такой дрожи в коленках, когда сил совладать со своими желаниями очень мало.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 2.