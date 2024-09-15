Львов ждут приятные подарки и покупки, а Раков закружит вихрь любовных переживаний

Овен (21.03−20.04): Не исключены разочарования Овнов, связанные с неудачами в профессиональной и личной жизни. Звезды не исключают появления на пути Овнов небольших трудностей, особенно если их замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что Овнов-предпринимателей пытаются запутать или обмануть.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, что даст даже возможность рискнуть и вложить деньги в новый бизнес. Повышение вашего статуса, которое вполне вероятно на этой неделе, потребует дополнительной ответственности и напряженной работы.

Про любовь. На вас будут обращать внимание, причем те, от кого вы совершенно этого не ожидали. Новый роман может несколько спутать мысли, постарайтесь прислушиваться к голосу своей интуиции, потому что голос разума расслышать будет труднее.

Про интим. Вы, как обычно, на этой неделе хорошо владеете языком и собой. Первое дает возможность довести до белого каления, а затем окунуть в неземное блаженство любого, кто попадется под горячие губы. Второе же не столь приятно, поскольку усиленный контроль над собой, скорее всего, помешает достичь оргазма самому/самой, что несколько снизит всеобщее довольство и благоденствие.

Благоприятные дни: 17, 22; неблагоприятные: 19.

Телец (21.04−21.05): Вероятны сильные головные боли, нервные срывы на почве переутомления. Природные недоверчивость и осторожность будут препятствовать успеху Тельца во всех его начинаниях. Многие люди, родившиеся под этим знаком, впадут в состояние затяжной депрессии. Тельцам придется потрудиться больше обычного, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Про деньги. Новых финансовых поступлений на этой неделе пока не предвидится, поэтому вам придется разумно использовать имеющиеся у вас денежные ресурсы. Так что сейчас не стоит лишний раз заглядывать в магазин, не рекомендуется и посещать увеселительные заведения.

Про любовь. Не позволяйте вмешиваться в вашу личную жизнь и давать непрошеные советы. Вы должны сами уладить возникшие проблемы. Вы обаятельны и привлекательны, поэтому сами справитесь.

Про интим. Житейская суета так захватит вас, что о сексе вы будете помышлять в последнюю или предпоследнюю очередь. Домогаться, впрочем, тоже особо никто не будет — мало у кого возникнет желание немедленно возлюбить мечущегося во все стороны индивидуума, проливающего слезы пополам с валерьянкой. Шанс на взаимность у ваших партнеров/партнерш есть в пятницу — в этот день вы можете позволить себе слегка скинуть груз забот — но только до полуночи, ибо потом вновь вспомните, какие вы бедные и несчастные, и как много у вас еще не сделано.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя несет двойственную характеристику. Вероятно, обманы, клевета или недопонимание будут мешать духовному и творческому развитию Близнецов. Возможно, у них появятся новые сотрудники, которые повлияют на их мировоззрение. Опасная неделя, чреватая трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами.

Про деньги. Неделя способствует улучшению финансового положения и крупным покупкам, которые лучше совершать в среду или субботу. Вероятны выгодные сделки и дополнительная прибыль.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком обещают быть просто замечательными. Он будет угадывать ваши желания и исполнять мечты. Вы проведете много времени вместе.

Про интим. Замечательная вещь — новое эротическое нижнее белье! И пусть сотни мужчин утверждают, что на них оно не действует, но вам сегодня попадется именно тот сто первый, который окажется без ума и от полупрозрачных кружев, и от гипюровых розовых вставок, а больше всего — от вашей наконец уже обнаженной груди. Мужчины-Близнецы на этой неделе будут пылки и ненасытны, то есть то, что нужно!

Благоприятные дни: 16, 22; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Вероятно некоторое снижение энергетического потенциала. Раков может подвести интуиция. Вероятно неожиданное ухудшение материального положения. Некоторым Ракам придется расстаться с мечтой о путешествии. В отношениях с любимым человеком намечается расставание. Раку покажется, что его отношения с избранником настолько условны и поверхностны, что не стоит продолжать их. В данном случае благополучие будет зависеть не только от воли и решения Раков.

Про деньги. На этой неделе можно вздохнуть спокойно, нехватки денег вы точно не почувствуете. В четверг вероятны крупные денежные поступления. Вторник — ответственный день, постарайтесь быть внимательнее к бумажным делам и заполнению документов.

Про любовь. Вы сейчас в вихре ярких эмоций и любовных переживаний. Эта неделя насыщена романтикой, вас ждут свидания и приятные события.

Про интим. Не слишком жаркий период в жизни — все те, кого вы однажды соблазнили, нынче совершенно не торопятся вас согревать в ответ. Большая часть партнеров/партнерш норовит увильнуть от исполнения супружеских обязанностей под теми или иными предлогами, и вам ничего не остается, как им поверить. Пятница может послужить наглядным уроком для вас, как не следует себя вести с противоположным полом, если не хотите получить отказ.

Благоприятные дни: 17, 21; неблагоприятные: 18.

Лев (23.07−23.08): Вы на пути к достижению гармонии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Ждите приятных сюрпризов, подарков и известий. Неделя пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала. Перед Львами творческих профессий открыты широкие просторы для свободного самовыражения.

Про деньги. На этой неделе возможны подарки, приятные и полезные покупки, не откладывайте необходимые приобретения. Можно воспользоваться кредитной картой. В пятницу на работе явно грядут перемены.

Про любовь. На этой неделе вы можете осознать, что любимый человек незаметно окружил вас заботой и вниманием. Теперь ваше дело — не решить, что так оно и должно быть всегда. Не тяните с ответными действиями.

Про интим. Рекомендуется обратить внимание на физиологические аспекты очарования — источники вашей неземной привлекательности. Побалуйте себя природными афродизиаками: доказано, что они благотворно действуют на организм, усиливая нашу привлекательность для противоположного пола. Так вперед, за сельдереем, артишоками и маслом пачулей и иланг-иланга!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 21.

Дева (24.08−23.09): Вероятно, что эту неделю Девы проведут бесцельно. У многих Дев не будет возможности сделать все, что они хотят. Неделя располагает к ожиданию чего-то неизвестного. Вероятны детская тоска по чуду и желание получить удовольствие от невинных развлечений. Для «пораженных» Дев с разрушенной энергетикой эту неделю может быть тяжелым.

Про деньги. В понедельник возможны незначительные денежные поступления. Во второй половине недели не исключен конфликт на работе, разочарование и некоторое финансовое напряжение. Возможно, за свое благополучие вам придется серьезно бороться. К концу недели станет проще.

Про любовь. В любовных делах лучше не прислушиваться к чужому мнению. Постарайтесь, чтобы в ваши взаимоотношения не вмешивались, пусть даже самые близкие друзья с самыми ценными советами, особенно в выходные.

Про интим. Во что бы то ни стало рекомендуется зажечь искру страсти и любопытства одновременно в вашем избраннике/избраннице. Попробуйте как ни в чем не бывало встретить его/ее в полуголом виде с работы, а может быть, сделать фотографии ню и ненароком положить на обеденном столе. Дескать, это вы вовсе даже для себя сделали, а может быть, еще для кого-то... Неплохой вариант развития событий — это устроить ужин в простынях или поиграть в карты на раздевание.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 22.

Весы (24.09−23.10): Неделя располагает к решению ответственных задач, заключению брака. Вероятен приход гостей. Многим Весам-мужчинам представится возможность показать себя своей избраннице с самой лучшей стороны. Эта неделя позволит ощутить бодрость духа и всю радость жизни. Предполагает сомнения, раскаяние, тревогу. Вероятно, что вам будет очень трудно принять правильное решение. Некоторая нерешительность, сомнения могут явиться причиной неудач.

Про деньги. В начале недели небо для вас безоблачно, так что не предвидится особенных финансовых затруднений. На работе все складывается в вашу пользу. Можно ожидать дополнительную прибыль.

Про любовь. Создайте новый имидж, и это благоприятно отразится на ваших отношениях с любимым человеком. Он вдруг увидит в вас неповторимую внутреннюю красоту, которая от него ускользала. Удивляйте и влюбляйте в себя.

Про интим. На этой неделе вы столкнетесь с не очень-то умными и далекими людьми, которые окажутся вдруг невероятно сексуальными и очень даже притягательными для вас с точки зрения возможной близости. Вторая половина недели богата на сюрпризы со стороны ваших законных половинок, которые решат побаловать вас чем-то «вкусным». Вы в свою очередь не оставайтесь у них в долгу, а тоже отблагодарите каким-нибудь восхитительным сюрпризом — чтобы слюнки потекли.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 19.

Скорпион (24.10−22.11): Вероятны удачные приобретения, покровительство и поддержка. Скорпионы продемонстрируют свою способность адекватно воспринимать любые необычные явления и ситуации. Многим может повезти. Неделя восстановления утраченных связей, обретения покоя и мира. Скорпионам предстоит показать все свои способности и проявить творческий подход к делу.

Про деньги. На этой неделе вы можете рассчитывать на внезапную щедрость начальства. Ваш авторитет в профессиональной сфере возрастет. В конце недели ваши доходы явно повысятся.

Про любовь. Постарайтесь быть разумнее любимого человека, услышьте его и подождите, пока он остынет от эмоций. Тем самым вы прекратите взаимные обиды. Больше времени проводите только вдвоем.

Про интим. Скорпионы на этой неделе способны только на утешения возлюбленных а-ля: «Дорогая, вот честное слово, у меня на работе коллапс закончится/доремонтирую машину, и мы обязательно устроим секс-марафон!» или «Зайчик, вот у меня кончится ПМС и МС/я попью витаминки/разберусь с учебой детей и отправлю их к бабушке и непременно завалимся на выходных в постель на весь день!» Не факт, что эти обещания будут выполнены на следующей неделе, но сгладить конфликты на почве отсутствия секса это точно поможет. Особенно, если вы их подкрепите поцелуями и мелкими подарками.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16.

Стрелец (23.11−21.12): Активная творческая неделя, благоприятствующая встречам, проведению праздничных мероприятий, спортивных соревнований. Окружающий мир будет отражать внутреннюю сущность Стрельцов. Многим придется беспомощно наблюдать, как будут ускользать прекрасные возможности. Неделя предполагает обольщение, травлю, столкновения с толпой. Вероятны неудачи в любовных делах или конфликты с посторонними людьми. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении, головная боль, инфекционные заболевания.

Про деньги. В начале недели все бумаги и документы должны быть в идеальном порядке, не исключено, что вам придется предъявлять их для внезапной проверки. Ближе к выходным возможны солидные денежные поступления, которые позволят реализовать некоторые ваши желания.

Про любовь. Эта неделя охотно подарит крылья тому, кому они понадобятся. Но держать они будут лишь того, кто и в самом деле влюблен. Не исключено, что у вас появится тайная любовная связь. Подумайте, готовы ли вы вести двойную жизнь.

Про интим. Женщина с веником — это не только домохозяйка или уборщица. Это практически ведьма! Поэтому, несмотря на то, что звезды пророчат вам активность скорее, в сфере домашнего хозяйства, нежели в эротической сфере — у вас есть куча времени, чтобы обдумать ваши коварные ведьминские планы по соблазнению, привороту и «присушке» нужного вам субъекта! Мужчин-Стрельцов ждет спокойная неделя, вы будете больше созерцать, чем действовать.

Благоприятные дни: 16, 22; неблагоприятные: 17.

Козерог (22.12−20.01): Вероятны деловые предложения. Возможны искушения плоти. Козероги-женщины могут отличаться повышенной влюбчивостью. Необдуманные поступки могут привести к трагедии. Чрезмерная активность и настойчивость Козерогов могут заставить их торопить события. Вероятны скрытые ловушки, которые расставили им завистники.

Про деньги. Даже если вы и не склонны к транжирству, на этой неделе вас может подхватить и понести бурный поток желаний приобретать что попало. Постарайтесь держать себя в руках. Особенно это касается маркетплейсов. Проявляя разумную гибкость в отношениях с начальством, вы можете добиться большего, чем рассчитывали.

Про любовь. Судьба вас испытывает, вероятны проблемы в отношениях с любимым человеком. Во вторник и среду не исключены обиды и ревность. В субботу возможна интересная встреча, которая может изменить вашу жизнь.

Про интим. Перед вами встанет непростой вопрос: поддаться ли охватившему легкомыслию и пуститься во все тяжкие или же, напротив, «соблюдать регламент» и далее? Согласно предсказанию, вы в любом случае склонны выбрать первое — но зато всегда есть возможность как следует продумать последствия!

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Водолей (21.01−19.02): Противоречивая неделя. В первой половине недели у Водолеев возрастет жизненная энергия, вероятен подъем творческих сил. Их интеллектуальный уровень, личное обаяние и желание поразить окружающих послужат успеху в делах и отношениях с любимым человеком. Во второй половине недели Водолеям придется проявить мужество для противостояния негативным событиям в жизни. На выходных вероятны ссоры в близком окружении Водолеев. Они могут почувствовать апатию и безразличие ко всему, что их недавно интересовало.

Про деньги. Необдуманные траты и спонтанные покупки рискуют подорвать стабильность вашего финансового положения. Все очень просто, если вовремя остановиться, тогда и за голову хвататься не придется. От предложения о дополнительном заработке лучше не отказываться, хотя это и потребует времени и сил.

Про любовь. Если вы не наломали дров в предыдущие дни и еще не успели шокировать любимого человека своим поведением, то проблем с личной жизнью на этой неделе у вас не будет. Главное, чтобы вам не стало скучно.

Про интим. Специфика мироощущения Водолеев на этой неделе такова, что всех вокруг они воспринимают скорее как агрессоров, нежели как защитников/хранительниц семейного очага или жара их сердец. Поэтому уговорить их на бурную страсть окажется ох как нелегко. Те же, кому это удастся, пожалеют о своей настойчивости — их партнер/партнерша будут холодны, скушны и склонны заснуть.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.

Рыбы (20.02−20.03): Большинство Рыб смогут преуспеть в делах и добиться успехов. Служебные дела потребуют максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Возможно, Рыбы будут терзаться беспокойством. Неделя предполагает рассудочность, взвешенность, победу над соблазнами и искушениями. Многие Рыбы будут чувствовать себя на высоте.

Про деньги. Могут возникнуть непредвиденные финансовые проблемы. Есть вероятность, что в среду подведут партнеры, проявив необязательность и самоуверенность. Да и вы, похоже, проявите себя не как самый ответственный работник.

Про любовь. Вы будете инстинктивно искать опасности и приключений. Вам-то, быть может, такое положение вещей и нравится, но ваш партнер будет не в восторге. Не увлекайтесь или готовьтесь к разрыву отношений.

Про интим. Рыбы должны быть очаровательны сверх меры и более обычного — только тогда они могут рассчитывать на весьма экстравагантное и приятное продолжение дневного общения. Для длительных осадных действий неделя не годится — завоевать — так сейчас, не вышло — попробуте с другим.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: нет.