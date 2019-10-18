Дальний Восток. Часть третья

Дмитрий Койда Продолжаем путешествовать по Дальнему Востоку с тульским путешественником Если пропустили начало сериала, то всё можно найти по ссылкам:

Приморский край

Сахалинская область

А сегодня разговор пойдёт про Хабаровский край. ульским путешественником Дмитрием Койдой. Если пропустили начало сериала, то всё можно найти по ссылкам: Часть 1. Приморский край Часть 2. Сахалинская областьА сегодня разговор пойдёт про Хабаровский край.

«Дальний Восток России обязательно будет успешным, таким, каким его видят, к чему стремятся живущие здесь люди». В. В. Путин.

Поздно вечером, мы наконец, добрались на машине из Владивостока в Хабаровск. Город встретил нас дождём, точнее он практически и не прекращался всю дорогу. Огни Хабаровска красочно расплывались в зеркальных лужах, но снимать через стёкла автомобиля было затруднительно.

Рано утром мы выехали из отеля. Наш путь лежал в далёкий и экзотический, с географической точки зрения, город на карте России. До него от Хабаровска — 650 километров. Для этих мест название данного населённого пункта очень необычное — Де-Кастри.

На карте отмечены три основных города в нашей третьей программе. Слева — герб и флаг Хабаровска края.

Знакомство с Приморским краем и южной частью Сахалина прошло достаточно успешно. Здесь же, намечались проблемы. Связаны они были с масштабным циклоном, который обрушился на весь регион. В такую погоду не хочется выходить из машины даже на мгновение.

Неутешающими были не только новости, рассказывающие о затоплении деревень и вышедшей из берегов реке Амур, но и визуально мы сами видели, что картина вдоль дороги не весёлая. Вода подошла вплотную к обочине трассы Хабаровск-Комсомольск.

В ряде мест, например тут, на карте никакого озера нет, а по факту есть, точнее появилось на днях.

Мы отъехали не очень далеко от Хабаровска и на одном из участков пути увидели неприятную ситуацию, где дорогу на небольшом спуске начало конкретно затапливать. Было даже организовано реверсивное движение.

Пугал тот момент, что через пару дней нам нужно было возвращаться назад. Другой дороги и какого-либо объезда нет. Ждать, когда уйдёт вода можно очень долго. Но, мы приняли решение ехать дальше, надеялись на благоприятную судьбу и спасательные службы, которые мы несколько раз видели за работой (откачка воды, чистка дренажа и т. п).

Первую остановку сделали в нанайском районе в селе под названием Сикачи-Алян. Находится в 75 километрах от Хабаровска. Нужно немного отъехать от основной трассы (примерно 10 км).

Село Сикачи-Алян расположено на месте древнего нанайского стойбища. Широкую известность это место получило благодаря петроглифам, выбитых на базальтовых камнях древними людьми. Сохранилось около 200 изображений. Возраст от 4 до 12 тысяч лет. Фото из интернета.

Камни находятся прямо около берега Амура, который в тот момент был затоплен, соответственно на уникальные рисунки, вживую, мы посмотреть не смогли.

Утешающей альтернативой стало посещение этнографического музея. Он находится в здании местной администрации. Экспонаты музея красочно рассказывают об устройстве и быте древних нанайцев. На заднем плане видны несколько «петроглифных камней».

Рисунки не увидели, зато пообщались в нанайками (сотрудницы музея) и ещё одну совсем юную встретили на улице. Она под дождём спешила домой из магазина, но мы её остановили для застенчивой фотосессии. Настоящая коренная нанайка. Её далёкие предки как раз и художничали тут.

Нанайцы это коренной малочисленный народ Дальнего Востока. Большинство нанайцев России (92%) проживает в Хабаровском крае (11 тыс.чел., из них 4 тысячи в Нанайском районе). Нанайские деревни расположены по обоим берегам среднего Амура (примерно от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре) и на его притоках.

Едем дальше. В следующие, примерно 300 километров, особо интересного ничего не было, обычная дорога и привычная природа слева и справа. Единственное, любопытство вызвал дорожный участок, который неожиданно на пару километров стал взлётно-посадочной полосой. Это запасной вариант для гражданской и военной авиации (не фотографировал).

Главным событием стал факт прекращения дождя. Асфальт высох и передвигаться было уже легче и комфортнее.

Мы и предположить не могли, что нас ждёт дальше. В посёлке Селихино одна дорога продолжалась в сторону Комсомольска-на-Амуре, другая поворачивала на Николаевск-на-Амуре. На последнюю мы и повернули.

На самом деле до города Де-Кастри 300 километров. 360 км — это старая цифра, когда дорога виляла по лесам и сопкам, соответственно была длиннее.

Рассказ я начал с фразы нашего президента, потому что я оптимистично и реалистично люблю нашу страну, не ожидая от неё того, на что надеяться некоторые товарищи по возвращению из сильно развитых и ушедших вперёд, стран.

Мы (Путин и я) действительно верим, что успех регулярно приходит и будет приходить в разные уголки нашей Родины. Но, видимо даже у безграничной веры есть свои границы. Одну из них наша тревел-команда, к своему ужасу, пересекла.

Все 4 участника бывалые путешественники и повидали немало дорог в своей туристической практике, но каждый испытал шок уже после первых километров пути.

В самом начале мы только и обсуждали вопрос: «повернуть ли нам назад или ехать вперёд».

Гремела не только подвеска, но и арки, низ бампера, углы камней били по шинам и днищу с таким звуком, что каждый из нас вслух или про себя ругался отборным матом. Если KIA Ceed мог говорить, он наверняка непрерывно и протяжно орал бы одно из известных русских ругательств.

Конечно, совесть и душа настоящего безумного путешественника не позволила нам сдаться и мы продолжили путь в манящий своим названием и местоположением Де-Кастри.

Грейдером прошлись, но частые дожди и транспорт снова портят дорогу.

Визуально, дорога не так страшна, а по бокам даже красива и прекрасна своей природой, просто на ней, практически нет ровных участков (очень редко). Только разгонитесь до 50−60 км и бах, снова машинотрясение и удары по кузову снизу, отдающиеся болью в душе.

Бывает, что вы едете по какой-нибудь плохой дороге и петляя, объезжаете ямы и колдобины, неудобно, медленно, но терпимо. Тут так не получится, авто громыхает везде. Исключение — только совсем короткие мосты.

Это, конечно, издевательство, его можно сравнить с тем, как вы идёте по брусчатке 10 км пешком в обуви, которая на два размера меньше и потом снимаете её и кайфуете босиком на плотном морском песочке, недолго, метров 100, потом снова одеваете ненавистные ботинки.

Про себя могу сказать, что я видел дороги в разы похлеще и в центральной части страны, в Монголии, Африке и у себя в Тульской области встречались более убойные трассы. Но, они — 2, 15 или даже 50 километров, а вот, чтобы 300 километров это было впервые.

Некоторые водители, видя на какой машине мы едем, сильно удивлялись. Один раз мы заметили седан c порванными колёсами, брошенный на середине пути. Несколько раз наблюдали как меняют колёса грузовые машины.

Короче, никому не советую приезжать сюда на легковой машине (особенно личной). Эта дорога для старых не убиваемых японских авто, надёжных джипов и грузового транспорта.

Поскольку, дорога была наиболее памятным и затратным событием, продолжу делиться утихшими, но незабытыми эмоциями.

Это не Марс, а фрагмент дороги, подсвеченный стоп сигналами.

Местным жителям планеты Земля желаю терпения и надеяться на чудо или хотя бы на приезд Владимира Владимировича. Чтобы он попросил губернатора или другого чиновника, отвечающего за дороги в Хабаровском крае прокатить его в Де-Кастри или Николаевск, не на вертолёте, а на новеньком автомобиле, типа расслабиться, пообщаться в пути, попить кофе. Я бы посмотрел на их лица после разлитого на брюки кофе:)

Чтобы вы понимали, каковы были наши мучения — эти 300 километров мы преодолели за 9 часов!

Приехали сюда уже ночью. До отеля от этого места 2 километра. Впереди свет надежды.

Наконец, мы добрались до заветного города, заселились в единственный отель с потрясающей акустикой. Если человек чихает в номере, то совершенно спокойно говорите ему «будьте здоровы!», причём вы находитесь не в соседнем номере, а через один или даже два от него:)

Это здание автовокзала, где находится гостиница. «Пять звёзд» это видимо про коньяк, который можно выпить и тогда любой отель становится пятизвёздочным.

Утром мы вышли на улицу, сели в измученную машину и поехали осматривать Де-Кастри. Спустя пол часа мы пытались понять, а зачем вообще сюда приехали. Это ведь настоящая российская глушь.

Ответ искать бесполезно. Это как зимой в минус 25 градусов подойти к рыбаку на замёрзшем водоёме и спросить: «ты что больной, нахрена ты тут сидишь?» :)

Ехать весь день от Хабаровска, половину пути по убитой дороге, чтобы попасть в посёлок с населением 3 тысячи человек это, конечно, безумие. Но, когда смотришь на карту России, понимаешь, что ради таких географических открытий и стоит путешествовать.

Посёлок Де-Кастри расположен на берегу залива Чихачёва (бывший залив Де-Кастри) Японского моря.

Залив был открыт Лаперузом 25 июля 1787 года и назван в честь спонсора экспедиции — морского министра Франции маркиза Шарля Эжена Габриэля де Кастри. Само поселение основано в 1853 году.

Поблизости от посёлка находится нефтеотгрузочный терминал Де-Кастри оператора «Эксон Нефтегаз Лимитед». Это один из крупнейших нефтеналивных портов Тихоокеанского побережья России и самый удалённый объект инфраструктуры проекта «Сахалин-1».

Мы проезжали мимо него плюс ещё отдельно, несмотря на то, что это охраняемый объект, повезло увидеть с близкого расстояния выносной одноточечный, нефтеналивной причал высотой более 60 метров (он находится в шести километрах от берега).

После краткого осмотра Де-Кастри мы должны были ехать дальше в город Николаевск-на-Амуре. Но, учитывая качество дороги (нам сказали, что туда она ещё хуже) мы приняли решение отказаться от этой затеи, ведь неизвестно сможем ли мы вообще вернуться назад из Де-Кастри в Хабаровск.

Итак, мы остались здесь ещё на одну ночь. Волею случая и судьбы двоим участникам посчастливилось познакомиться с местным парнем по имени Иван, который на своей лодке решил прокатить нас по красивейшему заливу.

Это было ярко и запоминающееся - за каждый красивый вид мы поднимали рюмку :)))

После этой морской прогулки, я, наконец, окончательно понял, зачем стоило сюда ехать. Я расскажу подробнее об этом в другом материале и про сам Де-Кастри (снимков сделал более тысячи).

Рано утром, мы по той же адской дороге выехали в сторону Комсомольска-на-Амуре. Путь в 300 километров, с небольшими остановками, занял уже 12 часов!

Радостным для всех событием стала встреча с вот этой милой зверюшкой.

Она неожиданно выбежала на дорогу и общалась с нами минут двадцать, пока не съела почти все запасы еды. Я особо не разбираюсь, но, видимо, это один из цветовых вариантов чернобурой лисицы.

Когда ехали в Де-Кастри, часть пути проходила в тёмное время суток. Сейчас было светло и мы смогли как следует рассмотреть живописную дорогу.

Пейзажи по бокам. Погода была отличная. Для полного счастья не хватило лишь медведей. Видимо, придётся их искать в другом уголке нашей необъятной Родины.

Дорожных зарисовок так же осталось немало в моём архиве, поэтому оставшиеся кадры смотрите в отдельном альбоме.

Честно скажу, наблюдая, как на обочине меняют колёса джипы и грузовики, я не верил, что мы доедем до Комсомольска. Судя по звуку в задней части нашей машины что-то оторвалось плюс стоял жуткий скрип. Но, случилось чудо, мы добрались до нужного города, правда, Киа пришлось изрядно подлечить в местном автосервисе.

Наконец, мы в Комсомольске-на-Амуре — втором по величине городе края и четвёртом на Дальнем Востоке.

В детстве и последующие годы название города ассоциировалось у меня с БАМом и было одним из самых экзотических в нашей стране. Мне всегда казалось, что это невероятно далеко и попасть сюда лично мне не представляется возможным.

Как туристу, город мне очень понравился. Хотя, конечно, при явных плюсах и положительных моментах, есть хорошо заметные, пока не решённые проблемы. А где их нет? Тем более так далеко от столицы.

В Комсомольске бросается в глаза большое кол-во советской атрибутики из прошлого. Всё это погружает в особую, ностальгическую атмосферу.

Вспомнился случай на одной из улиц. Идём, гуляем, рядом дворник, парень лет тридцати, подметает листья на асфальте. Поднимает глаза на нас и говорит:

«Я вас ещё издалека заприметил, уж больно вы одеты как-то не так, шпионы что ль или из Москвы приехали?»

Говорим ему: «да из Москвы и из Тулы». А он: «а правда, что у вас в Москве дворники по сто тыщ получают?» Вы не представляете, как это было смешно и вообще выглядело потрясающе — прям сцена из спектакля:) Мы с ним конечно побеседовали, жаль, я его не сфотографировал.

А ещё хочу поделиться патриотической эмоцией, которая случилась в Мемориальном комплексе землякам-комсомольчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Рабочий день, в сквере практически никого нет, а около Вечного огня несут дежурство школьники старших классов. Причём стоят по стойке смирно, не разговаривают, с серьёзными лицами. Я подошёл к ним и похвалил их за это.

Позже я спрашивал у местных: «Это у вас так наказывают подростков за плохие оценки?». Мне ответили: «Наоборот — это большая честь для них и чтобы прикоснуться таким образом к исторической памяти, за право стоять у Вечного огня борются лучшие ученики школ.

Ночь в Комсомольске-на-Амуре и на следующий день выезд в Хабаровск. Приехали мы совсем поздно. Повезло, что затопленного участка дороги, о котором я писал в начале рассказа, уже не было. Хотя в новостях передавали о новых проблемах по всему краю.

В этом городе закончилось моё путешествие. Парни, с новым, присоединившимся участником, отправились по дальнейшему маршруту в сторону Якутска. Утром, мне лишь оставалось до вылета в Москву, успеть осмотреть главные достопримечательности Хабаровска.

Поскольку, я тут впервые, то пешком прошёл значительное расстояние, изучив всё от набережной до вокзала. Рано утром туманный Хабаровск показался мне очень романтичным городом.

Я нашёл здесь любимую городскую скульптуру. Не конкретно эту, а в смысле как часть архитектурного облика современного города.

Есть в Хабаровсе даже граффити. Но, такого масштабного как в Комсомольске не видел.

Вот в принципе и всё! Днём, я прямым рейсом Аэрофлота, улетел в Москву.

А в памяти остались воспоминания, которыми я делюсь и буду делиться с вами. Спасибо, что дочитали до конца.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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