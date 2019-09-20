Дальний Восток. Часть вторая

«Край ещё молодой… Труда и подвижничества в прошлом было много, но это ещё только начало, и в будущем предстоит немало хорошей и интересной работы…» А. П. Чехов, из путёвых записок «Остров Сахалин».

Изначально, мы планировали попасть на Сахалин с помощью парома Ванино-Холмск. Это самый интересный логистический способ, ведь за это время (минимум 11 часов) можно вдоволь насладиться морской романтикой и береговыми видами острова.

Не буду вдаваться в подробности, короче у нас не получилось организовать паромную переправу. Пришлось срочно покупать билеты Владивосток — Южно-Сахалинск (стоимость 15600 руб. туда и обратно).

Я, конечно, расстроился, тем более с воздуха поснимать остров так же не удалось. При подлёте было очень пасмурно. Лишь за пару минут до посадки на мгновение показалась заветная и экзотическая для меня сахалинская земля.

Но, был в этом моменте и очевидный плюс. В итоге, высвободилось значительное количество времени и мы успели посмотреть почти в два раза больше, чем планировалось.

К тому же, нам ещё рассказали, что при пароме бывают погодные и другие форс мажоры из-за которых можно прибыть на Сахалин с приличной задержкой.

Нам безумно повезло с погодой. Прогнозируемые тайфуны и обещанные дожди ушли прочь и позволили насладиться, умеренно пасмурным, а иногда даже солнечным и приветливо тёплым Сахалином.

Теперь, начинаю своё традиционное, хронологическое повествование.

Перед этим краткая информация. Сахалин — крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии отделён Татарским проливом (в самой узкой части — проливе Невельского — имеет ширину 7,3 км); от японского острова Хоккайдо — проливом Лаперуза.

Остров вытянут меридионально от мыса Крильон на юге до мыса Елизаветы на севере. Длина — 948 км, ширина — от 26 км (перешеек Поясок) до 160 км (на широте с. Лесогорское), площадь — 76,4 тыс. км2. Справа герб Сахалина.

Обратили внимание на длину? Представляете, какой огромный остров, почти 1000 километров! Его и за месяц не объехать. А у нас было всего лишь 4 дня. Так что для первого знакомства мы выбрали самую популярную у туристов южную часть Сахалина.

На карте отмечены точки, где мы были. По ним я ниже дам информацию. Справа на снимке это я, фотографирую свою главную сахалинскую мечту :)

Итак, как только прилетели в Южно-Сахалинск, мы сразу отправились в прокатную контору за автомобилем. Нам дали старенькую, но надёжную праворульную Тойоту. Действительно, за все дни, даже на грунтовом бездорожье, она нас не подвела.

Оставив вещи в отеле, мы пошли осматривать столицу острова (цифра 1 на карте). Южно-Сахалинск — шестой по величине город на Дальнем Востоке. Основан русскими в 1882 году как посёлок каторжан Владимировка. С 1905 по 1945 годы находился в составе Японии под названием Тоёхара. В 1947 году переименован в Южно-Сахалинск.

Город запомнился мне различными мозаичными панно, которые остались с советского периода. Хотя, может я и ошибаюсь, уж больно они все в хорошем состоянии. Возможно, их сделали позже либо бережно поддерживали все эти годы. В любом случае, все они украшают улицы Южно-Сахалинска.

Иногда меня обвиняют, что я замалчиваю и не показываю грязь и другие недочёты города. Поэтому сразу укажу, что я не социальный блогер, ищущий те или иные проблемы, чтобы ругать и критиковать различные службы за плохие дороги, освещение и плитку.

Я творческий турист. Когда я путешествую по городам — мне близки детали, радующие мой взор. Надеюсь, это замечают и многие другие приезжие и местные жители. Всё это дарит надежду на позитивное будущее.

Я люблю, когда в городах есть цветы, фонтаны, прогулочные дорожки, парки, скверы, памятники историческим деятелям и обязательно тематические скульптуры. В Южно-Сахалинске я всё это увидел.

Приятным дополнением к перечисленному стали пять граффити, да не простые, а с кинематографическим уклоном. Такое не часто встретишь, тем более в российских городах.

Под Буратино с поднятыми руками это я :)

Мы отправляемся дальше, в точку на карте под номером 2.

Там, в районе посёлка Стародубское находится артиллерийский взвод из хорошо сохранившихся танковых башен Т-54. Возле каждой из них расположены склады боезапаса, огневые точки, укрытия и переходы для скрытого перемещения личного состава. Все башни были установлены здесь в послевоенный период для прикрытия береговой линии от подхода кораблей и лодок противника.

На этом месте меня заинтересовал не только данный технологический, рукотворный объект, но и природный шикарнейший пляж.

Для купания он не особо подходит (вода холодная), но для прогулки и фотоссесий он идеален. Здесь ощущается нереальная свобода. Широченный берег, многокаскадная живописная волна, после которой на прессованном песке остаётся зеркальная поверхность.

Не все разделяли мой романтичный восторг, а то я бы точно остался на пару часов. На небе в эти моменты появились плывущие облака и яркое солнце. Со слезами на глазах я представлял какие тут можно сделать кадры в течение дня и особенно на закате…

Чуть дальше мы сделали ещё одну остановку, где вдоль берега находились сотни рыбаков. Фотографировать себя они не разрешили, но подержать их улов мы смогли (в кадре горбуша). Как вы понимаете, рыбалка на острове знатная. Очень жалею, что в этой поездке по ДВ мне так и не удалось порыбачить (не было на это времени).

Зато в селе Взморье (цифра 3 на карте, это примерно 100 км севернее Южно-Сахалинска) мы отведали настоящий морской деликатес под названием Камчатский краб.

Он встречается в Японском, Охотском и Беринговом морях. Однако наибольшие скопления камчатский краб образует у западного побережья Камчатки, где и сосредоточен основной крабовый промысел.

Прямо на трассе Взморья находится рынок, где их продают. Крабов поймали совсем недавно, сварили и заморозили. Мы решили вместо обеда купить несколько штук. Цена от 500 до 3000 рублей за экземпляр. Нежного и вкусного мяса внутри краба очень много. Например, я взял одного за 500 рублей и будучи голодным целиком так его и не осилил.

Здесь был один эпизод с нашей машиной. Мы немного не рассчитали, что расход бензина окажется больше планируемого и нам требовалась дозаправка. АЗС тут есть, но на окне кассира крупным шрифтом было написано — «Бензина нет, когда будет не знаем».

До следующей заправки далеко и, тем более, часть дальнейшего маршрута проходила по грунтовке со средней скоростью 35 км/час. Повезло, что выручил один из местных жителей, который продал нам канистру топлива. Так что катаясь по красивым дорогам Сахалина обязательно держите бензин про запас.

Ещё не пропустите (примерно в 2 км от «крабового рынка») одну из визитных карточек Сахалина — Тории. Это ритуальные врата, устанавливаемые перед святилищами японской религии синто.

Сам синтоистский храм не сохранился, но на прилегающей территории лежат гранитные камни с японскими иероглифами. Это одна из опор тории. Интересно, что здесь написано?

Прежде, чем свернуть на сложную, для легковушки, дорогу, протяжённостью примерно 30 километров (до населённого пункта Ильинское) мы заехали в бухту Тихая (цифра 4). До неё от Взморье 28 км на север.

«Тихой» бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. Он был здесь на двух кораблях («Надежда» и «Нева») во время кругосветной экспедиции в 1803–1806 годах.

Бухта Тихая — очень живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения.

В бухте находится скальный островок «Заметный» с плоской вершиной и широким основанием. К скале возможно подобраться только в отлив, поэтому на ней всегда много шумных чаек и других птиц.

Если идти по берегу, то упираешься в «Тихий мыс». По центру снимка видна узкая, крутая тропинка, ведущая вверх. По ней можно забраться лишь с помощью верёвки (она там уже есть).

Далее начинается хребет Жданко и уже совсем другой Сахалин. Если мне доведётся вернуться сюда повторно, то я хочу исследовать как раз центральную и северную часть острова. На кадре крайняя точка, где удалось побывать в этот раз.

Преодолев проблемный участок дороги, мы выехали на западное побережье южного Сахалина. Затем от села Ильинское через Томари, Чехов, Яблочное направились в сторону города Холмск. Дорога с видом на Японское море.

В городке Томари основаном в 1870 году мы сделали остановку. В 1905–1945 годы он находился в составе Японии. В 1945 году по итогам Второй мировой войны был возвращён России.

В северной части города на «бумовской» сопке расположены остатки синтоистского храма Томариору-дзиндзя, построенного в 1922 году.

Данный храмовый комплекс включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия Сахалинской области. На сегодняшний день Томари является одним из двух хорошо сохранившихся комплексов (второй — в городе Макарове), позволяющих восстановить размеры и планировку синтоистских храмов Южного Сахалина периода губернаторства Карафуто.

Чуть позже в дороге мы насладились вот таким ярким закатом. Снимал на ходу, поскольку романтиков за рулём в этой поездке не было, останавливаться и тратить время на такую ерунду это безрассудство, это всего лишь единственная звезда нашей Солнечной системы, которая красиво прощается с нами до следующего свидания:)

Ночь мы провели в Холмске — третьем по численности населения (27 тыс.чел.) и втором по экономическому значению городе Сахалинской области (цифра 5 на карте).

Если вы живёте внутри МКАД или в европейском ухоженном городке, то вам возможно здесь будет немного не по себе (впрочем, как и в других населённых пунктах Сахалина). Но, путешествуя по миру всегда помните правило: «никогда не сравнивайте». Вы в гостях и должны уважать то место, куда прибыли. И не забывайте, что для местных жителей это и есть их Родина, где они провели всю свою трудовую жизнь, полную как трудных, так и счастливых мгновений.

Примерно в 10 км от Холмска находится одна из популярных туристических достопримечательностей острова — «Чёртов мост». Чтобы добраться до него, несколько километров нужно пройти пешком по железнодорожным путям.

Мост был построен японцами в 1928 году. Представляет собой сложное инженерное сооружение. Поезд проезжал по железной дороге (со стороны Холмска) через два тоннеля, выезжал почти на самую вершину сопки и проходил по «Чёртову мосту» на высоте 41 метр над входом в нижний тоннель, откуда открывался вид на железную дорогу внизу.

В августе 1945 года началось освобождение Южного Сахалина от японцев. В районе «Чёртова моста» шли ожесточенные бои.

В 1994 году движение по мосту было полностью закрыто. В этих краях есть ещё «Ведьмин мост». Но, мы туда не пошли, ограничились детальным изучением первого моста и двух тёмных тоннелей.

Следующую ночь мы провели в городе Корсаков (цифра 6). Второй по численности населённый пункт Сахалинской области (33 тыс. человек). Основан в 1853 году в качестве военного поста.

Хочу отметить, что во всех городах мы встречали большое количество советской символики: пятиконечные звёзды, гербы, мозаика, таблички, памятники Ленина чуть ли не в каждом сквере. Я почему-то сразу каждый раз вспоминал про Украину и думал, что им долго пришлось бы всё это ломать:)

Кстати, самое длинное тематическое панно на острове (около 40 метров), находится в Корсакове. Возведено в 1980 году к 110?летию со дня рождения В. И. Ленина, состоит из трёх частей и отражает основные вехи становления СССР (автор неизвестен). На фото фрагмент коммунистической стены.

Ну, а теперь финальная часть, посвящённая моей главной цели сахалинского вояжа. На Сахалине существует идеальный маяк (цифра 8 на карте). Расположен он на мысе Анива на скале Сивучья. Установлен в 1939 году по проекту японского инженера Синобу Миура.

Чтобы добраться сюда нужно плыть на моторной лодке более часа от села Новиково (цифра 7). Экскурсия стоит от 4500 до 6500 рублей за человека. Мы забронировали по 4500, так как нас забирали не из Южно-Сахалинска, а из Новиково, куда мы сами добрались на машине.

Водный путь для нашей лодки (одна из трёх) была с приключенческим, весёлым уклоном.

С 1990 года постоянных работников на маяке больше нет, он был переоборудован и работал автономно до 2006 года. Последние годы сооружение постепенно разрушается под действием воды и ветра. Значительный урон наносят и сами туристы, хотя они же привлекают к нему внимание общества. Есть небольшой шанс, что маяк рано или поздно отреставрируют.

Идеальность маяка лично для меня заключается в его расположении (подобных примеров я не знаю). Добраться до него на машине невозможно. Пешком очень долго и трудно. Тем более от мыса маяк разделён протокой, ширина которой около 50 метров. Несмотря на близость, очень сложно добраться вплавь, потому как протока — место встречи Охотского моря и Анивского залива. В связи с этим вокруг мыса Анива образуются сильные течения.

Это вид с маяка вниз. Смотрите, как интересно справа наложился белый цвет. Кажется как будто с края маяка стекает вода. На самом деле на камне это следы от чаек, а вот дальше водяная пена, только на расстояние 30 метров.

Так же этот маяк хорош тем, что он старый, заброшенный и при этом не закрыт и не заколочен, как это часто бывает. Можно подняться на самый верх, заглянуть во все комнаты, потрогать оставшиеся узлы и механизмы. Внутри я сделал много кадров, обязательно посвящу этому маяку отдельный альбом. Вот так красиво Анива стареет.

Маяк очень классный. Я безумно рад, что сахалинская мечта сбылась, хотя она была под угрозой срыва. На обратном пути мы делали остановку в одном живописном месте. Да и вообще весь маршрут проходил вдоль красивейших пейзажей южного Сахалина.

Последней точкой в путешествии стало озеро или правильнее назвать лагунообразный залив Буссе (цифра 9 на карте). Озеро получило своё название в честь первого начальника острова Сахалин Николая Васильевича Буссе. Это одно из самых вкусных мест острова.

Здесь водятся гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие деликатесные, морские обитатели:)

На сегодня — всё! Подводя краткий итог, докладываю, что за 4 дня мы проехали почти 700 километров, посетили три самых крупных города.

Сахалин это очень романтичный, географический коктейль в меню России. Здесь я увидел и прочувствовал ностальгию по советскому прошлому, красоту природы и души местного населения.

Теперь я мечтаю попасть на север Сахалина и на самую южную точку острова — мыс Крильон.

В своём хронологическом повествовании я дал в основном поверхностную информацию. Если хотите понять этот остров глубже, то пожалуйста потратьте ещё 3 минуты своего драгоценного времени, чтобы послушать эту знаменитую песню про Сахалин.

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