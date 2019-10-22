Сказки Каппадокии. День третий. Древние фрески, подземный город и кочевники

Татьяна Афанасьева



Долина любви, ашуре и пожар на столе. В 500 км от Аланьи и в 750 км от Стамбула есть чудесное место — Каппадокия и там реально стоит побывать. Если пропустили первые две части, то их можно найти по ссылкам. Там есть все практические моменты — как добраться, где жить, что включить в маршрут и даже что съесть. А сегодня заключительная третья часть. Часть 1. Долина любви, ашуре и пожар на столе.

Музей под открытым небом в Гёреме

Это самая дорогая достопримечательность Каппадокии, а также аттракцион под названием «Кто последний в очереди на фрески посмотреть?» Посетителей там реально много. Приходить лучше к 9.00 (открытию), мы пришли к 10.00 и всё было уже безнадёжно…

Вход в музей стоит 54 лиры (600 р.). В цену входит посещение Церкви с Пряжкой, которая находится за общей территорией, но не входит посещение Тёмной церкви на территории, за которую придётся доплатить ещё 10 лир. Вот такие турки хитрецы. Церковь с Пряжкой стоит прямо у края трассы, не доезжая до музея.

Она одна из самых больших в Каппадокии и, можно сказать, одна из самых интересных и гармоничных в плане росписи. Смотрите, какая красота. Источник этого фото www.gocappadocia.ru

А это уже мои фотографии, сделанные «от бедра», фотографировать там нельзя, могут и руки отрубить.

Церковь с Пряжкой состоит из четырёх частей: старая и новая церковь, под старой — любопытное подземелье, а в северной части новой — часовня. Старая церковь построена в X веке, а новая в конце X и начале XI веков.

Музей под открытым небом в Гёреме (Göreme open air museum) — это около десятка отреставрированных церквей с фресками, в каждой из которых сидит охранник, готовый разбить вам фотик. Но! Охранники пьют чай с… последствиями, иногда засыпают под писк китайцев, вертят головами, когда надо, выходят за глотком свежего воздуха.

Самая свобода в Церкви Святого Василия, там очень флегматичный охранник, известный на весь интернет и сидящий на улице большую часть своего рабочего дня.

Церковь посвящена святому Василию Великому, который в VI в. был епископом Каппадокии. На стенах изображения Георгия-Победоносца, Святого Теодора и Василия Великого, что логично. Есть «могильный зал», в паре могил — скелеты для наглядности.

Мы, конечно, пробежались по всему почётному кругу. Самыми расписными оказались Церковь с яблоками, Церковь с сандалиями и Церковь с Пряжкой. Есть и роспись иконоборческого периода, напоминающая детские рисунки. Саранча — зло, петух — церковь, виноград — единение с Богом. В церкви с сандалиями — два отпечатка у входа, в Церкви со змеёй — низкий потолок и длинный неф. И все церкви очень старые — X—XII вв.

В финале в голове была полная каша, несмотря на информационные таблички. Очень жалела, что не взяла аудиогид.

В Тёмной церкви (той, которая за дополнительную плату), всего одно маленькое окошко, отсюда и название. Такое скудное освещение позволило сохранить яркость фресок. Интересно, что церковь построена на пожертвования восьми человек и изображения спонсоров есть среди святых.

Источник фото внутри www.gocappadocia.ru

Местные драконы

Так близко к стеллионам я ещё не подбиралась! Даже была иллюзия, что он вот-вот со мной заговорит. Стеллион из рода азиатских горных агам, маленький дракон с длиннющим хвостом, способный зависать на отвесных камнях, шнырять в колючках и глотать пчёл. В Каппадокии таких много. Максимально вырастает до 45 см, включая хвост. Правда, классный?

Подземный город Деринкую

В Каппадокии более 200 пещерных городов, но самые крутые — Деринкую и Каймаклы. Деринкую находится всего в 40 км от Гёреме.

И это точно приключение не для клаустрофобов! 8 ярусов вниз, около 60 метров под землю!

Деринкую — один из самых больших и самых древних подземных городов на нашей планете. Говорят, его построили в II—I вв.еке до н. э.

Паутина ходов и залов в вулканическом туфе когда-то вмещала 20 тысяч человек вместе с припасами и домашним скотом. Причём у деринкуйцев была и своя вентиляция, и система сбора мусора, и водопровод, не говоря уж о школе, церкви и магазинах. В это сложно поверить, но они могли не выходить на поверхность месяцами! Когда на город нападали враги, ходы блокировались тяжеленными жерновами. Всё было продумано до мелочей.

Поначалу, когда мы спустились под землю в полном одиночестве, было неуютно. Ни карты, ни нормальных указателей. Минут через пять наткнулись на толпу народа, застрявшую в одном из тоннелей. Были бы светофоры на вход/выход, был бы порядок, но в Деринкую всё по-деринкуЙски. Есть кто в норе?! Вроде никого… Побежали! Ой, с другой стороны тоже бегут! А переход узкий, низкий, тёмный и длинный. Начинается баттл, кому кого пропускать.

Кажется, без гида там лучше вообще не гулять! Но уже через полчаса мы помним каждый поворот и разгуливаем по Деринкую так, как будто у нас тут своя нора-студия с видом на винодельню.

Вход в Деринкую стоит 42 лиры (460 р.).

По соседству с подземельем — Церковь Святых Феодоров. Храм построен в 970 году по приказу византийского императора Иоанна I Цимисхия и освящён в честь христианских святых Феодоров Стратилата и Тирона. Её открывают дважды в год — на Рождество и на Пасху, чтобы провести богослужения. Фасад церкви украшен рельефами, в том числе изображениями креста и святого Георгия.

Кочевники

Такие лагеря начались километров через двадцать после Деринкую. Для беженцев — слишком далеко от границы с Сирией, для цыган слишком бедно и как-то не нарядно. Но впечатление производит однозначно. Раньше кочевники на лошадях скакали, теперь у них — «газели» и цивилизация . Все пейзажи вокруг — сплошная помойка :(

И чтоб не заканчивать на такой грустной ноте, скажу, что Каппадокия — всё же волшебное место со своими принцессами, драконами и воздушными шарами! Туда реально добраться и без прокатной машины. Авиабилет в Стамбул можно купить за 3,5 тысячи рублей, а билет на ночной автобус «Стамбул — Гёреме» стоит около 1,5 тысячи рублей.

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