Жирона. Настоящее сокровище Каталонии

Марина Mamarina Продолжаем путешествие по солнечной Испании с Мариной Mamarina . Оказывается, чтобы отправиться с побережья вглубь страны совсем не обязательно брать машину напрокат — до многих интересных достопримечательностей можно запросто добраться на поезде или автобусе. Например, из Мальграт-де-Мар — в Жирону. Как это сделать и ради чего собственно, давайте посмотрим...

— В один из дней своего отдыха мы решили посмотреть Жирону. От Мальграт де Мар, про который уже был гульбарий, до Жироны на поезде 55 минут и 9,8 евро туда и обратно билет. Ехать быстро и комфортно. Ж/д и автовокзалы в Жироне рядом, что удобно и правильно, как мне кажется. На перроне вокзала.

Жирона была основана во времена Римской империи, в 75 году н. э., и выполняла роль крепости, которая в то время называлась Герунда. Жирона 25 раз подвергалась осаде, но взята была лишь 7 раз. В XVII—XVIII вв. ека город не раз переходил от Испании к Франции и наоборот. 4 октября 2017 года Жирона стала первым городом, официально порвавшим связи с официальной Испанией, королевским двором и правительством страны. Ну, в историю города углубляться не буду, всё это можно прочитать в интернете.

Мухи — один из символов Жироны, здесь есть даже улица в честь них.

Изображение мух можно увидеть повсюду: на витринах, наклейках, заколках, магнитах, в виде шоколадных фигурок и на веерах. А объясняется такая «популярность» просто. С могилой Святого Нарцисса связано предание. В XIII веке город захватили французские солдаты. Они пришли к могиле Святого Нарцисса и пытались осквернить ее. Но неожиданно из-под крышки гроба вылетели полчища огромных мух, которые покусали захватчиков. Укусы были смертельными, и Жирона освободилась от врагов.

Кстати, в Жироне снимался сериал «Игра престолов» и фильм «Парфюмер».

Приехали утром и пошли с вокзала по направлению к исторической части города.

Город чистый, красивый, ухоженный. В Испании не так много мигрантов из Африки, как в Германии и Швеции. По крайней мере, мне так показалось. Может, пособия здесь не такие щедрые?

Старая и новая части Жироны делится рекой Оньяр. Река меня как-то не впечатлила, может пересохла за лето? Но рыбки плавают и водоплавающих птиц много. Наверное, вода достаточно чистая.

Когда-то вдоль ее берега стояла старая крепостная стена. Французы, воевавшие с испанцами, разрушили ее, и в XVII веке местные власти приняли решение построить на остатках стены жилые дома. Так, на старой каменной кладке, прямо над рекой вырос ряд разноцветных домов. Не знаю, насколько комфортабельно там жить, но смотрится интересно.

Один из 10 мостов через реку Оньяр, ярко-красный, металлический, построен по проекту знаменитого инженера Густава Эйфеля, в 1876 году, за 13 лет до строительства культовой парижской башни .

Очень известный храм Жироны — готическая церковь Сан-Фелиу, построенная в XI—XIII вв.еках. Она находится к северу от Старого города. Старинный храм посвящен двум покровителям Жироны — святым Филиппу и Нарциссу и хранит очень древние саркофаги, датируемые II—VI вв. еками, а также настенные росписи, на которых изображены животные и растительные орнаменты. По воскресным дням в эту церковь можно попасть бесплатно, а в другие дни входной билет сюда стоит 7 евро.

Рядом с этим храмом, на улице Кальдерерс установлена копия скульптуры жиронской львицы — зверя, карабкающегося на каменную колонну. Она является символом этого древнего города. Скульптура ее с изображением была сделана в XI веке, теперь она находится в художественном музее. По преданию, прообразом для нее послужила известная в Каталонии легенда о жиронской волчице.

Прирученный зверь ловко взбирался на столб и воем оповещал жителей в минуту грозящих им опасностей, предупреждая о природных бедствиях и о готовящемся нападении врагов.

Однако, почему в устном предании говорится о волчице, а символом города считают львицу, никто объяснить не может. Считается, что львица способна исполнять желания. И чтобы задуманное осуществилось, нужно поцеловать каменного зверя… ниже хвоста. Горожане даже заботливо поставили под культовую скульптуру лестницу. Мы тоже не могли пройти мимо этой облезлой красотки. Хотя, на львицу она мало похожа, по-моему.

Средневековая часть застройки Жироны называется Старым городом. Это удивительное по красоте и колориту место, которое состоит из переплетения небольших мощеных булыжниками улиц. Некоторые улочки Еврейского квартала настолько узкие, что двум людям бывает трудно на них разойтись, да ещё и круто поднимаются вверх.

Здесь жила богатая еврейская община, которая поселилась здесь в IX веке и просуществовала в городе несколько столетий. Жиронские евреи были одними из тех, кто вложил деньги в экспедицию Христофора Колумба. К концу XIV века католическая церковь взяла новый курс, и в городе начались гонения на евреев. Их синагоги закрывали, а в домах устраивали жесткие погромы. Евреи бежали из Жироны, а в их домах селились неимущие семьи католиков, у которых не было достаточно средств, чтобы проводить в новом жилье качественный ремонт или переустройство. Благодаря этому, старые постройки XV века сохранились до наших дней практически не измененными, по крайней мере, снаружи.

Думаю, что после захода солнца там пройтись будет вообще необыкновенно, но мы гуляли днем.

Сегодня Еврейский квартал считается не только исторической частью города, но и районом с очень дорогим жильем. И селятся здесь только состоятельные люди.

Главным храмом города считается кафедральный собор, занимающий Кафедральную площадь Жироны. Первоначально на этом месте стояла римская усыпальница, но в 1312 году власти города приступили к возведению здесь католического храма. Большое строительство растянулось почти на три сотни лет и завершилось в 1604 году, когда новый храм освятили в честь Святой Марии. Внутри здания хранятся гробницы, где покоятся графы Барселоны. Ко входу в главный католический храм Жироны ведет лестница из 90 ступеней. В городе есть поверье, что подъем на каждую из них обеспечивает прощение одного из грехов. В соборе есть музей. Вход платный, есть льготы для детей и пенсионеров (сеньоров), но только после 65 лет. Наши пенсионеры в свои 60 слишком молоды для льгот.

К сожалению, у нас не хватило времени осмотреть знаменитые арабские бани и старинный монастырь Святого Петра Галлиганса, который в X веке основали бенедиктинцы. Он стоит на притоке реки Оньяр, в северной части города. Слишком долго мы просто гуляли по старому городу и крепостной стене, любуясь городом.

Гуляя по историческому кварталу, увидели музей истории еврейских общин Каталонии. Он находится в здании, которое раньше занимала жиронская синагога. Но началась сиеста и зайти туда не удалось.

Опять любимые балкончики

Площадь независимости в Жироне (plaça de la Independència) — одна из главных площадей города, квадратная по форме, окаймлена зданиями строгих пропорций с магазинами и кафе (небольшие тапас и закусочные), любимые местными жителями. Она выстроена на месте, где некогда находился монастырь святого Августина. В центре площади находится скульптурная группа, посвящённая защитникам Жироны. А еще есть скульптура малыша, не знаю, в честь кого установлена. На шее у него повязана желтая ленточка. Площадь является популярным местом проведения праздничных мероприятий.

В Жироне проходят различные фестивали и праздники. В начале мая в городе проходит грандиозный фестиваль цветов, и над украшением зданий и улиц трудятся и простые горожане, и профессиональные флористы. А посмотреть на красочные результаты их труда съезжаются туристы. В последних числах октября проходит большой праздник посвящен покровителю города — Святому Нарциссу.

В Жироне есть несколько интересных музеев — истории Жироны, кино, археологии, художественный, красивые скверы. Конечно, за один день всего не увидишь и я надеюсь, ещё раз побывать в этом чудесном городе. Спасибо за внимание.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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