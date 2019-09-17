Дальний Восток. Часть первая

Дмитрий Койда Сколько россиян имеют возможность путешествовать по просторам своей Родины, чтоб от края до края? Пожалуй, единицы. Тульский путешественник побывал на Дальнем Востоке и делится своими впечатлениями. ульский путешественник Дмитрий Койда

«Расположенный на террасах, Владивосток очень напоминает Неаполь, правда без Везувия, зато с великолепной гаванью, прекрасными островами и таким видом на город с моря, который по красоте едва ли уступает какому-либо другому на земном шаре…» Фритьоф Нансен, норвежский путешественник, из дневника 1913 года.

Владивосток был моей давней мечтой, поэтому я сразу же откликнулся на предложение двух заядлых путешественников принять участие в автопробеге по Дальнему Востоку. В этом маршруте были ещё другие манящие меня города и места о которых я знал с самого детства.

К сожалению я не мог пройти весь путь, занимающий почти три недели (для меня это пока роскошь). Я решился на две недели и посетил 3 региона России: Приморский край, Сахалинскую область и Хабаровский край.

Магнитная наклейка для автомобиля. Подобную, парни делают для каждой своей поездки.

Небольшая предыстория.

В августе 2018 года Денис и Михаил на своей машине KIA Ceed проехали от Москвы до Владивостока почти 10 тысяч километров (на ютуб канале «Poin on the map» есть про это фильмы). В финальном городе они на стоянке оставили автомобиль. Спустя ровно год мы втроём прилетели в Владивосток на самолёте.

Полёт прошёл нормально. Поснимать в этот раз не получилось, но, не зря я люблю сидеть около иллюминатора — впервые в жизни я с такой минимальной разницей во времени увидел как появляется и исчезает солнце.

Это закат.

А уже менее чем через 3 часа наступил рассвет:)

В аэропорту Владивостока нас уже ждала ещё одна путешественница Мария из Кемерово. Парни отогнали машину на Т. О. Тем временем, я и Маша отправились гулять по городу, в котором ранее никто из нас двоих не был.

Сразу отмечу про погоду. Изначально, нам удивительно не подфартило. Мы прилетели сюда 9 августа и именно с этого числа все новости пестрили заголовками о начале мощного тайфуна «Кроса».

Действительно, на протяжении двух недель он был и принёс немало проблем обширной приморской территории затопив деревни и дороги, но нашему путешествию дождевой циклон практически не помешал.

Посейдон был милостив к нашей, противоречивой по политическим и другим взглядам, команде. Наверное, он слышал наши безумные по смыслу споры и решил не встревать никаким образом, оставив для других богов. Но, забегая вперёд, скажу, что и они были бессильны. Даже бог всех автомобильных дорог не смог нас сломить:)

Итак, целый день мы гуляли по Владивостоку без дождя. Он начался только вечером, когда все были в отеле. Так что внутри большого невезения было маленькое везение. Ну и как обычно, если мне не хватает солнца и ярких красок, то своим воображением я раскрашиваю город в нужные цвета:)

Конечно, впечатление от города всегда более выигрышное в солнечную погоду, когда на голубом небе плывут белоснежные, фотогеничные облака, а архитектурные и другие детали подсвечиваются солнечным светом.

Это как с человеком, первое впечатление создаётся по его одежде. Но, лично для меня это не всегда главное. За ярким нарядом при короткой встрече можно не успеть разглядеть душу.

Владивосток предстал перед нами как раз с открытой, пасмурной душой, без прикрас и лжи. Именно таким я его себе и представлял — брутальный портовый город, стоящий на границе прошлого и будущего. Здесь не было военных действий, поэтому в центре города сохранился архитектурный ансамбль, представляющий все основные стили рубежа XIX—XX вв.еков.

Главная база Тихоокеанского флота России произвела на меня должное впечатление.

Такими картинками можно только гордится. Невероятная мощь. Будем надеяться, что никогда в нашей последующей жизни эти боевые красавцы не пригодятся. Это оружие мира, а не войны.

Один из моих любимых, символических кадров в Владивостоке. Я человек не религиозный, но в моём представлении православный храм (без батюшек) это символ защиты нашей души, а боевой корабль — тела.

Первым делом мы посетили главную смотровую площадку Владивостока, где все туристы фотографируются на фоне бухты Золотой рог и знаменитого моста, построенного в 2012 году. Большинство приезжих это граждане Китая и других близлежащих, соседних стран.

Следующей точкой на карте Владивостока стала Токаревская коса. Я очень хотел увидеть один из старейших в городе маяков, основанный в 1876 году. Его узнаваемая башня была выстроена в 1911 году и сохранилась до наших дней.

Здесь заканчивается материк и начинается Японское море — часть Тихого океана. Во время отлива до островка можно спокойно дойти по отмели, во время прилива придётся намочить ноги.

Затем мы отправились на остров Русский. Посмотреть его толком не получилось (оставил на следующий раз). Зато проехались по красивейшему «Русскому мосту», который теперь красуется на купюре 2000 рублей.

На сегодня это надводное сооружение имеет самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов. Так же «Русский мост» является вторым по высоте мостом в мире (324 метра).

В конце дня, оставшись в гордом одиночестве, я отправился на финальное свидание с городом.

После того, как я проехался по двум мостам на автомобиле мне захотелось под ними проплыть. Для этого есть замечательная часовая прогулка на кораблике. Она так и называется «Мосты Владивостока».

Будете во Владивостоке обязательно осмотрите его с воды. Отсюда он предстаёт во всей своей красе. Видны его главные сооружения, храмы, военные и грузовые корабли, портовые краны, другие достопримечательности. В сочетании с шумом волн и криками чаек это бесподобно.

Примерно в 20 километрах на восток от города находится уникальная бухта Стеклянная. Таких мест в мире всего два (второе в США, Форт-Брэгг штат Калифорния).

Уникальность бухты, в том, что она усыпана разноцветными кусочками битого стекла (вперемешку с песком и галькой). Края всех стеклянных камушков гладкие, по ним спокойно можно ходить босиком.

Удивительно, но вся эта красота появилась в результате загрязнения природы человеком. Недалеко от пляжа ранее находилась свалка бытовых отходов Горностай. Сюда свозились стеклянные и другие хрупкие отходы.

В преддверии саммита АТЭС-2012 свалку закрыли, бутылки течением выносило в сторону пляжа и разбивало о скалы. Морская волна и галька отшлифовали осколки. Так и появилась бухта Стеклянная. Теперь это место пользуется большой популярностью.

Хочу предупредить, что не надо брать с пляжа стекляшки, они красиво смотрятся только здесь, без воды они выглядят исцарапанными и тусклыми. Лучше просто сделайте фото на память.

Следующее обязательное для посещения место называется Приморский Сафари-парк. Он тоже уникален, ведь здесь можно увидеть животных, обитающих в Приморском крае.

К сожалению, за две недели путешествия, увидеть медведя, случайно вышедшего на автомобильную дорогу не посчастливилось. Парк немного компенсировал мне эту возможность.

Ну, а главной звездой данного сафари-заповедника является тигр Амур. В 2015 году факт длительного совместного проживания хищника с потенциальной жертвой (козлом Тимуром) стал одной из наиболее популярных тем в российских СМИ. Сейчас можно увидеть только Амура, козёл живёт в отдельном домике.

26 января 2016 года между животными произошла стычка: Амур схватил Тимура за загривок и сбросил со склона, после чего козлу потребовалась помощь ветеринаров. Причиной тому, как предполагают, стало поведение Тимура, которое раздражало тигра. После лечения Тимура было принято решение больше не содержать его в вольере Амура, а видеться им позволять только под присмотром сотрудников парка. Источник

Парк реально интересный, разделён на несколько зон (платных), семьям с детьми тут будет особенно классно. Можно не только покормить оленей, но и сделать с ними классные селфи. К тигру это не относится:)

Вот очередной фаунистический блогер пишет видео для новых лайков. Его бы с этой палкой к Амуру в клетку:)

Едем дальше, в город Находка, где у нас забронирован отель. Расстояние от Владивостока примерно 180 километров. Что касается дорог, то они в Приморском крае относительно в хорошем состоянии (но, в третьей части я вам расскажу, как наш Киа попал в автомобильный ад).

Находка — третий по величине город Приморья. Здесь проживает около 150 тыс. человек. Основан в 1864 году как гидрографический пост. Является самым южным городом на востоке России.

Стелла на въезде. Мне такие очень нравятся.

Город, с портово-морской точки зрения, показался мне крайне атмосферным. Десятки кранов, тонны угля, который загружают в вагоны, всё это по-мальчишески завораживает. Не зря порт «Находка» и «Восточный» входят в десятку крупнейших портов нашей страны.

А это один из видов на залив Находка с окон нашего отеля.

Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Н.Н. Муравьёву-Амурскому. Это именно он основал Хабаровск и Владивосток. Теперь этот человек заслуженно изображён на самой крупной нашей купюре 5000 рублей.

Находка мне очень понравилась!

Итого в Приморском крае мы провели три полных дня. Чтобы не возвращаться к этому региону расскажу ещё про один город, который мы посетили через несколько дней вернувшись с Сахалина.

По дороге из Владивостока в Хабаровск мы заскочили во второй по величине город Приморского края — Уссурийск.

Основан в 1866 году как село Никольское, через 22 года преобразовано в город Никольск-Уссурийский.

20 февраля 1935 года город был переименован в Ворошилов в честь советского военачальника. 29 ноября 1957 года название города было изменено ещё раз, с этого времени он называется Уссурийск.

Это единственный город за две недели, где нас застал дождь, поэтому много осмотреть здесь не успели. На фото — мемориал с Вечным огнём, посвящён жителям города, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны.

Половину уссурийского времени мы потратили на поиск Чжурчжэньской каменной черепахи. Я вычитал про неё накануне поездки и заставил всех посетить место, где она находится:)

Черепаха является памятником эпохи средневековья, датируется XII веком. Первоначально в ходе раскопок было обнаружено две такие черепахи, сегодня одна из них находится в Хабаровском музее, другая в парке города Уссурийск. Трудами советского археолога Виталия Ларичева удалось выяснить, что черепаха являлась надгробием на могиле чжурчженьского полководца Эсыку, принадлежавшему к клану Ваньянь.

На фото фрагмент черепахи и туристы из Южной Кореи.

Вот вкратце и всё, что мы посетили в Приморском крае. Думаю, для первого раза этого достаточно. Не исключаю возможности, что в ближайшие годы снова окажусь здесь, ведь Владивосток является транзитной точкой для поездки в желанные для меня Японию и Северную Корею. Так что, в следующий визит меня ждут новые удивительные открытия в этом прекрасном субъекте Российской Федерации.

Далее мы из Владивостока полетели на сказочный остров Сахалин. Продолжение следует…

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