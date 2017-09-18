Гобустан. Азербайджан

Татьяна Афанасьева Есть в 70 километрах от Баку одно бомбическое место, которое даже на слух звучит, как название отдельного царства-государства. В общем заповедные земли Гобустана мы включили в список «маст си» сразу же, как только узнали о его существовании и подчеркнули жирно-жирно, когда поняли, что и ЮНЕСКО к нему неровно дышит . В Гобустане насчитывается около 6000 рисунков, которые создавались со времен мезолита и по средние века. Крупнейшие на Кавказе грязевые вулканы находятся тоже здесь. Уникальное место.

— Добраться из Баку до Гобустана можно так: на автобусе № 125 доехать до конечной (проезд 25 гяпиков, около 9 рублей, идёт от автовокзала), пересесть на автобус № 195 (проезд 80 гяпиков, 28 рублей, ехать до моста), после чего договориться с любым русско-говорящим таксистом (под мостом их толпы), который за 40 манат (1400 рублей) будет катать вас 4−5 часов по самому заповеднику. Нам повезло, мы познакомились с «тамадой-гидом-бизнесменом» Фархатом ещё до отправки 195-го, он зашёл в автобус и сообщил, что готов за 40 манат с ветерком отвезти нас в Гобустан прямо сейчас. Единственное, придётся заехать к нему домой — отвезти доски для строительства дома. Потом Фархат попытался запихнуть к нам в салон своего брата Заира и ещё нескольких грузчиков . Мы на такой финт не согласились, и грузчики поехали на рейсовом автобусе. Да, жизнь беспощадна.

Заехав в гости к Фархату, мы перезнакомились со всей его семьёй, узнали, что азербайджанские индюки питаются отборными арбузами, напились чая с ежевичным вареньем, наелись инжира и наконец-то отправились в заповедник.

На въезде — контрольно-пропускной пункт с автоматчиками. Пятиминутного разговора, честно-азербайджанского слова и наших улыбок вполне хватило, чтобы въехать без каких-либо проблем :)) Откуда такие сложности? Ну, просто на территории заповедника находится закрытая тюрьма для особо опасных преступников, приговоренных к пожизненному заключению. Мало ли? Может, мы им лаваши с напильниками везём :)

Для посещения музея и парка с петроглифами покупаем билет — 2 маната на человека (70 рублей). Все, кто пишет, что музей в Гобустане полный отстой и его можно не посещать, ой как не правы. Крутейшая экспозиция. Интересная, интерактивная и многое объясняющая. К тому же часть её расположена под землёй, что очень атмосферно.

И вот мы въезжаем на скалистое плато с диким нагромождением камней, по которым подобно муравьям перемещаются другие любители наскальной живописи.

Приятно, что все самые крутые точки маршрута обозначены цифрами (не пропустишь). Не очень приятно, что нет никаких сопроводительных табличек, а у Фархата принцип: «Я вас привёз, гуляйте». 57 — это так называемые чашечные углубления. Датируются V-III тысячелетиями до нашей эры. У чаш было как бытовое, так и культовое предназначение: часть служила для сбора и хранения дождевой воды, другая часть для подношений богам и разных кровавых ритуалов.

В них же готовили пищу: в выдолбленной ямке разжигали костёр, чтобы прокалить камень, потом в «чашу» клали рыбу или мясо, закрывали сверху камнем, и всё тушилось до готовности. Всё гениальное просто.

Пляшущие человечки! Первый петроглиф, который мы замечаем в скальном хаосе Гобустана. Он посвящён азербайджанскому танцу «яллы».

Солнечная лодка. По одной из версий, корабль принадлежит викингам или древним египтянам. По другой, это образ лодки, переносящей души умерших в загробный мир. Параллельные зигзаги над одним из лучников — это просто дождь.

А вот история про Боливара, который выдержал двоих.

Влюблённые люди ♥

Влюблённые козлы :)

«Я люблю тебя, но почему наш сын так похож на соседа?..» :)

Поверхность некоторых скал изрисована так плотно, что не сразу понимаешь, что это не природная текстура с трещинами и впадинами, а исполинские книги сказок, написанные древними людьми. Целые сюжеты! С шамаханскими царицами, горячими всадниками, драконами и разными чудесами.

Ну, вот же они — осёл, козёл и косолапый хан. Видите? ;)

А так?

Раньше местные умельцы подкрашивали петроглифы зубным порошком, чтобы легче было разглядеть. Сейчас почему-то перестали. Иногда можно в упор смотреть на рисунок и ничего не видеть.

Был период, когда плато Гобустана полностью находилось под водой. Каспийское море отступило, а причудливые «рифы» остались.

И вокруг не просто камни, вокруг застывшие древние легенды.

Этому камню приписывают магические свойства: достаточно пролезть в «открытый рот», загадать желание, и всё сбудется! У детей шансов больше.

А этот называют каменным бубном гавалдаш. Пустоты и пористость ракушечника позволяют извлекать звуки разных тональностей и резонансов. Звук гавалдаша разносится на 2−3 километра. Его использовали, что предупредить племя об опасности, а также во время ритуальных плясок. Древнейший музыкальный инструмент :)

Не забывайте смотреть себе под ноги, чтоб ненароком не наступить на спящую гюрзу или эфу. Как сказал Фархат: «Полчаса и всё».

Из парка петроглифов мы отправились к грязевым вулканам. Это где-то около 16 километров пути. По дороге Фархат пытался поднять цену, ссылаясь на бездорожье и повторяя: «Не каждый найдёт…». Но! Первое правило в Азербайджане при поездке с таксистами на дальнее расстояние: маршрут и цена обговаривается при старте, все накрутки по дороге не законны :))) Да и, честно говоря, после просёлочных дорог Тульской области, «гобустанский треш» не показался нам трешем. Пыльно — да, но все дороги — ровные и проходимые даже для «пузотёрок».

Самое прикольное, что встретилось по дороге — нефтяное болото. В остальном дорога напоминала поездку по заброшенному карьеру: лысые песчаные холмы, очень скудная растительность и никаких признаков жизни.

Со слов Фархата после сильных дождей сюда не ездят — машины вязнут. Так что поздней осенью и зимой вероятность увидеть грязевые вулканы Гобустана очень мала. Это стоит учитывать при поездке. Мы были в августе.

Как только мы приехали на место, стало понятно, что нас ждёт очень грязное и очень крутое природное шоу. По склонам серых растрескавшихся пригорков лазили туристы и всем своим видом говорили: «Вау! Это надо видеть!» Пригорки вторили смачным чавканьем и плевками :))

Пейзажи здесь просто космические! Повсюду клокочущие и булькающие кратеры, выбрасывающие газ и грязь. Выбрасывают они их непроизвольно, неожиданно и иногда на несколько метров, так что стоя у края вулкана, есть все шансы отправиться в нокаут :))

В Азербайджане около 350 грязевых вулканов. И те, что видели мы — это лишь малая часть, практически безопасная для людей, если не лезть в кратер и не подносить зажигалку при выбросе газа. Это «вулканы в миниатюре», если так можно выразиться.

Но есть грязевые вулканы и посерьёзнее. 26 января 2016 года в 35 км на юго-восток от города Ширван произошло извержение вулкана Ахтарма-Пашалы, считающимся одним из крупнейших в Азербайджане. Извержение продолжалось до самого утра, в небо была выброшена струя пламени высотой 30−35 метров.

Как хорошо, что Ахтарма-Пашалы далеко, а мы гуляем по относительно безопасным ландшафтам :)

Рождение грязевых пузырей — зрелище завораживающее! Сначала где-то в глубине кратера начинаются всхлипы и стоны, потом по поверхности расползаются круги, надувается полусфера, вся её поверхность покрывается крошечными протуберанцами и... вдруг взрывается у вас на глазах!

Процесс не останавливается ни на минуту.

Чтобы увидеть подобный выброс, долго ждать не приходится. Можно легко застать момент, когда молодая самоуверенная грязь вырывается наружу, жирно растекаясь на солнце, а затем покрывается морщинами, трещинами и превращаясь в гобустанскую старуху.

По мнению учёных, глубина «взрослых» кратеров достигает 10−12 километров. И страшилки про то, как кто-то начал своё путешествие к центру Земли здесь в Гобустане, передаются из уст в уста :)))

Грязь, как ни странно, холодная, я проверяла.

Рядом с самым большим вулканом — кипящее озеро. На его поверхности бурлящие пятна. Говорят, озеро лечебное и в нём можно плавать, но желающих как-то немного.

Путешествие в Гобустан произвело на нас очень сильное впечатление. Возможно, потому что мы никогда не видели ничего подобного. Не знаю. Но это было круто.

Если вы пропустили предыдущие четыре серии нашего азербайджанского трипа, их можно посмотреть, просто кликнув на любую из картинок. Всем добра и нескучных путешествий ;)

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Что из увиденного вас впечатлило больше?