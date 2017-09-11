Шеки и Киш. Азербайджан

Татьяна Афанасьева Тур Хейердал и в который до сих пор едут за вдохновением поэты, художники и такие вольные путешественники, как мы. Тратить всю неделю в Азербайджане на Баку и пляжи нам не хотелось, поэтому мы сели в поезд и отправились в одно уютное место в глубинке. Мы поехали в Шеки — маленький городок в предгорьях Большого Кавказа, основанный в VIII веке до н. э., в котором в разное время побывали Лев Толстой, Александр Дюма,

— Билеты на поезд «Баку-Балакен», который останавливается в Шеки, мы купили ещё в Туле на официальном сайте азербайджанских железных дорог ticket.ady.az. Цена удовольствия около 11 манат (385 рублей, купе, в одну сторону на одного человека). А приехав в Баку, сразу отправились на железнодорожный вокзал (метро «28 Мая) и получили их в оригинале. Поезд очень удобный: из Баку отправляется в 22.10, в Шеки прибывает в 7.00, обратно из Шеки — в 21.53, в Баку — в 6.50. То есть две ночи в поезде, сэкономив на отеле, и целый день в новом городе!

Азербайджанцы очень любят ездить в поездах, свободных мест не было ни туда, ни обратно. В купе с нами ехал замечательный лифтёр Багир :)) Он сразу сказал: «Всё, что вы говорить, я хорошо понималь. Но сам буду говорить не хорошо». Узнав, что мы из Тулы, Багир извлек из глубин памяти: «Тула. Арсенал». Узнав, что мы едем в Шеки, воскликнул: «Шеки — очень красивый, но Гах лучше! Зелёно хочешь? Гах весь зелёно!» И добавил: «Сам в Гах не был, но брат-джан рассказывал». Испив «Семь красавиц», Багир позвонил брату, чтобы тот сказал нам тост по телефону. «Привет, брат! Ты скучаль? А я так скучаль». После 10 минут разговора, который почти весь пересказывался, была включена громкая связь и брат произнёс долгожданный тост: «Доброй дороги вам!» Я: «Как?! И всё?!» Брат: «Это главное. Всё остальное брат Багир вам скажет». И Багир говорил, пока мы не выключили свет :)))

Утром нас разбудила проводница. За окном мелькали какие-то выжженные пейзажи, а на горизонте потихоньку вырисовывались горы. Багир коршуном слетел с верхней полки, пшыкнул одеколоном а-ля «шипр» сначала на себя, а потом на всех нас. Поинтересовался, не хотим ли мы чая? И торжественно объявил: «Шеки». К счастью, аромат продержался с нами только пару часов.

Железнодорожный вокзал находится за чертой города, автобусы туда не ходят, что на руку местным таксистам. Берут недорого — всего 6 манат (210 рублей, 15 минут в дороге). А прямо за этими воротами начинается Шеки :)

Первым делом едем на автовокзал, где оставляем в камере хранения свои рюкзаки. 20 гапиков (7 рублей на наши) в час за одно багажное место, но камера хранения работает только до семи вечера.

Местные пейзажи совсем не похожи на бакинские. В воздухе витает приятная утренняя свежесть, а сам городок буквально тонет в зелёном бархате гор и лесов. Картинка радует.

Городок небольшой, население всего 65 тысяч человек. Среди них азербайджанцы, рутульцы, лезгины, цахуры. К русским здесь относятся с уважением, но без особого восторга. Это вам не Баку :)

Утренний Шеки — это какой-то сюр: по пустынным улицам плетётся туман, легко касаясь фасадов пряничных домиков и обнимая редких прохожих. Тишина такая, что каждая проезжающая машина кажется неуместной.

Оставив пустые надежды на указатели и карты-схемы, мы просто плутаем по спящим улочкам. Даже вопросы задавать некому. Если только каменным львам, сторожащим былую «роскошь».

Или козлам, которые давно не видели людей :)))

Поэтому вернувшись из Шеки, я «нарисовала» условную карту достопримечательностей: 1 — автовокзал с камерой хранения, 2 — панорамный вид на город, 3 — мечеть Омар Эфенди, 4 — дом Шекихановых, 5 — караван-сараи, 6 — крепость, 7 — Дворец шекинских ханов.

В принципе неплохой вид открывается из открытого ресторана отеля Sheki Palace (он через дорогу от караван-сараев, цифра 5 на карте)

Но со смотровой площадки (номер 2 на карте) вид намного интереснее, к тому же по пути есть старое кладбище, мемориал памяти, а наверху строится «средневековый замок» ;) В общем, советую прогуляться.

Мечеть Омар Эфенди (цифра 3 на карте) построена в XIX веке, и это одна из самых интересных мечетей в Шеки.

У неё был конкурент (по интересности) — минарет мечети Гилейли, но сейчас он на реконструкции и весь в строительных лесах. Чтобы его увидеть, надо идти от Дворца шекинских ханов (цифра 7 на карте) по улице Gilehli до крутого обрыва над рекой Гурджана. Там, на 20-метровой скале над рекой и стоит этот гордый и высокий минарет. Мы застали его таким…

Сама улица порадовала даже больше. Во-первых, на ней мы впервые заметили, что во всех домах есть какие-то карликовые дверцы :) По одной из версий, они воспитывают привычку «бить поклоны», по другой, препятствуют проникновению во двор не званных гостей. Но для нас вопрос так и остался открытым — если знаете ответ, поделитесь ;)

Такая дверца даже в Верхнем караван-сарае есть (цифра 5 на карте) :)

В Шеки два караван-сарая — Верхний (Юхары) и Нижний (Ашагы). Оба построены в XVII веке и являются историческими памятниками. Каждому присущи характерные черты: высокие и толстые стены, большой внутренний двор с бассейном в центре, многочисленные комнаты для путников и торговцев, коновязи для вьючных животных и единственные ворота, которые в случае опасности закрываются и превращают караван-сараи в неприступную крепость. В Верхнем караван-сарае и сейчас можно остановиться — есть гостиница и ресторан с национальной кухней, после 12.00 — вход в него свободный.

Купцы хранили товары в подвалах, торговали на первом этаже, а жили на втором.

В стенах караван-сараев до сих пор ведётся бойкая торговля. Кстати, в Шеки есть свой бренд — шекинская халва :) И это не привычный нам «кирпич земляного цвета со вкусом подсолнечника», это совсем другая сладость и пробовать её надо именно в Шеки. Секрет её приготовления уже 200 лет хранят так называемые «халвачи». Это семейный бизнес и чужакам рецептов не раскрывают. Известно только, что в состав шекинской халвы входит около 10 слоёв рисовой ришты (это такая тонкая сетка из рисового теста), измельчённые орехи и нежный сироп из шафрана, который наносится на поверхность «большого пирога» гусиным пером. Потом халва запекается минут сорок, после чего её обильно заливают медовым сиропом, и она пропитывается сутки! Очень вкусная штука, но и очень сладкая. Лично нам хватило дегустаций, покупать не стали.

В лавки «халвачей» заглянуть стоит однозначно, потому как кроме халвы там столько всего: сладкий хлеб, фисташковый щербет, песочные пирожки с хурмой и грецким орехом внутри. Где ещё такое попробуешь? :)

Дом Шекихановых (цифра 4 на карте) построен во второй половине XVIII века. В нём жили родственники ханов и в общем-то при своей внешней простоте внутри дом очень напоминает дворец. Но так как пафосности чуть меньше дворцовой, то здесь разрешено фотографироваться в интерьерах :) И вход всего 2 маната.

Вентиляционный камин. Для пущей романтичности в него ставили свечи и арома-лампы.

После реконструкции в дом, конечно же, прокрался новодел — часть витражей из оригинального муранского стекла, а часть — из питерского, пол вообще не имеет никакого отношения к старому дому, раньше он был каменным, половина росписей — всего лишь копии, люстры тоже реплика тех, что были раньше. В общем дом Шекихановых скорее даёт представление об утраченных интерьерах, чем является свидетельством той самой эпохи.

Настоящее муранское стекло, привезённое из Венеции во времена Шекихановых. Его легко отличить от питерского — более мягкий цвет и неповторимая текстура. А какую игру света оно даёт на полу! Никакие ковры не нужны :)

Дверь, кстати, тоже настоящая. Каким-то чудом сохранилась. Открывается, закрывается, но без привычных петель.

В росписи залов преобладают романтические мотивы, заимствованные из персидской поэзии: томные девицы с густой монобровью, райские птицы, уверенные в себе мужики и бесконечные цветочные лужайки.

И когда после дома Шекихановых мы попадаем в настоящий Дворец шекинских ханов (цифра 7 на карте), мы уже немножко разбираемся в нюансах восточного домоустройства — отдельные входы для мужчин и женщин, скромность украшений в женских покоях, «магические» зеркальные шатры, вентиляционные камины, фонтаны, «топящие» секреты, низкие дверцы для вынужденных поклонов — всё это повторяется :) Очень жалеем, что во дворце фотографировать категорически нельзя. Кстати, внешне он имеет такую же топорную прямоугольную форму, а вот его интерьеры — уже с царским размахом :)

Этот дворец в персидском стиле был построен в XVIII веке и считается одной из жемчужин исламского Востока. Основал его Мамед-Гасан-хан.

Рисунок витражей-шебеке собран из ажурных деревянных деталей и разноцветных стеклышек без клея и гвоздей. Каждый квадратный метр включает около 5000 элементов.

Мы купили серию сувенирных открыток, так что часть интерьеров я вам всё же смогу показать :) Цена входного билета во дворец — 2 маната, услуги гида — 5 манат. И это тот случай, когда гид просто жизненно необходим :) Каждая деталь что-то да значит, каждый завиток в росписи имеет свою философию. Без гида дворец покажется вам красиво разрисованной шкатулкой, с гидом вы узнаете, что даже павлины по потолку «расхаживают» не просто так, увидите, что у некоторых львов из хвостов растут драконьи головы и узнаете, зачем в одной из комнат дворца между полом второго этажа и потолком первого оставлена пустота высотой в полметра :)

«Комнаты хана».

«Диванхана».

«Гостевая комната».

«Настенные миниатюры».

Дворец стоит в тени чинар, которые старше его более чем на 200 лет.

Дворец шекинских ханов (их летняя резиденция) находится на территории Нухинской крепости (цифра 6 на карте). Она была построена в 1765 году и на её территории кроме дворца находилось множество других построек для ханской знати, а также мечеть, казармы, казначейство и тюрьма.

Крепостные стены тянутся на 1,3 км. В северной части высота достигает 4 метров, в южной — около 8 метров. Толщина стен около 2,2 метров. В крепости 21 защитная башня. С севера и юга крепость закрыта арочными воротами.

Совсем рядом с дворцом — Трёхсвятительская церковь (XIX в.). Сейчас в ней находится Музей народного прикладного искусства, но рядом стоит гордая табличка, что это уникальная албанская церковь.

В здании тюрьмы сейчас ремесленные ряды и детская библиотека.

Решаем немного «заблудиться» в Шеки. Задача сложная, потому как половина улочек — тупиковые, и приходится постоянно возвращаться туда, откуда пришёл.

Под этим хлипким мостиком течёт какой-то невзрачный ручей. Возможно, весной он и превращается во что-то опасное… Но самая коварная река с названием Киш находится в 4 км от Шеки. В 1772 году из-за сильных ливней она разлилась так, что смыла весь город! Газета «Кавказ» так писала об этом бедствии в номере за 15 июля 1846 года: «…виновница страшного наводнения река Киш превратила Шеки в развалины, смела все ее дома до основания… Тысячи людей стали жертвами этого ужасного наводнения… Тогда шекинцы отодвинулись на восточный берег долины — к подошве горы. Здесь и образовался теперешний город».

Находим старую-старую мечеть и кладбище при ней. На первый взгляд, кажется, что всё заброшено. Но нет. Это Ханская мечеть 1769 года рождения, и она находится под охраной государства. Интересный факт: с 1978 по 1994 год в ней был «Дом интеллигенции».

Рядом с мечетью похоронены шекинские ханы, члены их семей и родственники. Надгробия как произведения искусства.

Под этой плитой покоится Фетели хан. Дата захоронения 11.05.1815.

Кстати, на многих домах в Шеки вот такие мемориальные таблички. Ощущение, что здесь же эти люди и захоронены.

Жертвы «чёрного января». У всех одна дата смерти 20 января 1990 года.

Решаем съездить в ближайшую к Шеки деревню — Киш. Зачем? Во-первых, посмотреть на традиционную азербайджанскую деревню, во-вторых, там стоит древний христианский храм, а в-третьих, у нас же вагон свободного времени. Как туда доехать? Всё просто: надо поймать автобус № 11 у караван-сараев, выйти на остановке у базара, а там пересесть на автобус № 15, который идёт в Киш. Мы честно пытались придерживаться этой схемы :) Но на базаре соблазнились на такси до Киша за 5 манат и с интересом пообщались с таксистом. «При СССР как хорошо жили, работа была, достоинство было. Сейчас не живём — существуем. Зарплаты нищенские, 400 манат (14 тысяч рублей) — это много, это человек хорошо устроился. Минимальная пенсия около 180 манат (6300 рублей). Коммуналка дорогая, без света часто сидим. Мясо только по праздникам. Как так жить?..»

Едем на раздолбанной «копейке» по настоящему каменному лабиринту, закручивающемуся в гору. Таксист — местный, из Киша, для него такая дорога — привычные будни. На вопрос, как часто ремонтируете подвеску, отвечает: «Да каждую неделю» и продолжает прыгать по булыжникам…

Выходим из машины у стен древней албанской церкви. Так как это музей, то вход платный — 2 маната.

На улице стоит памятник всемирно известному путешественнику Туру Хейердалу. Правда, неожиданно?

Оказывается, норвежцы принимали активное участие в судьбе Киша и восстановлении древнего храма. А в сентябре 2000 года археологические раскопки в Кише посетил Тур Хейердал. В ходе исследований, он выдвинул смелую теорию, что норвежцы являются потомками кавказских албанов. Кажется невероятным, но у этого есть научная основа. И как тут не порадоваться и не поставить памятник джану Хейердалу? :))

Возникновение храма в Кише датируется 1 веком н. э. Историки предполагают, что храм на месте древних языческих сооружений, основал апостол Елисей, принесший в Кавказскую Албанию христианство. Причём тут Албания?.. Азербайджан, оказывается, был частью древней Кавказской Албании.

Ярко черепичная крыша, толстые стены с крошечными оконцами, языческие захоронения в «хрустальных гробах» по периметру… Все эти кости, выставленные вот так напоказ, принадлежат древним албанам. Согласно проведённым исследованиями албаны были высокими блондинами с голубыми глазами с завидным ростом — 2 метра 20 сантиметров. Этакое антропометрическое совершенство. Захоронения датируются X—XI вв.

Внутри албан мэбэди (албанская церковь) напоминает крошечный замок.

«Ниша желаний», в которой сохранился слой древней штукатурки. Есть поверье, что, если приложенная к этому месту монетка прилипнет, желание сбудется :)

Все археологические находки, найденные на территории церкви, выставлены внутри неё. Не так много, но любопытно :) Посуда, украшения, орудия труда, предметы интерьера. Возраст разный, есть даже черенки III тыс. до н. э.

Экспозиция продолжается и за стенами храма.

На русском языке информации не так много, но она всё же есть. Интересен принцип выбора экспонатов, которые могут заинтересовать русских :)) Саргофаг, например.

Идём по крутым улочкам Киша на автобусную остановку, по дороге дегустируя альбухару, груши, ежевику и всё, что щедро вываливается из-за ограды :) На одной из улочек дети торгуют знаменитыми азербайджанскими помидорами.

Какой-то деревенский сервак по распределению воды…

Классические карликовые дверцы в воротах. В Кише они ещё и на приличной высоте от мостовой.

Атмосфера настоящего горного кишлака :)) Никакой суеты. Время здесь идёт по-другому — медленно и кисельно.

Потихоньку выходим к автостанции. Вокруг ни души. Ни людей, ни собак, ни ослов. Мимо нас проносится такси. Вжуххх! Задний ход и выгодное предложение из густого облака пыли: «До Шеки по 50 гапиков с человека!» Да это коммунизм :))) Едем в Шеки, где ужинаем в караван-сарае (15 манат на двоих, пиво почему-то не продают, но разрешают принести из уличного магазина). И опять ощущение, что мы вязнем во времени, как в черничном киселе. Шеки, Киш словно другое измерение.

Забираем рюкзаки из камеры хранения. До прихода поезда больше двух часов. А с учётом того, что мы в Шеки, время будет тянуться ещё медленнее. ну, так нам кажется. На вокзале ни души. Касса закрыта, часы не ходят, расписания нет. Наши «фотообои» на ближайшее время :)

Хорошо хоть через дорогу какое-то сельпо, а в нём есть холодный и одурманивающий «Хырдалын». В общем, как на Шеки упала ночь и раскрылся звёздный купол, мы и не заметили (вот что чад кутежа с людьми делает). Обратно ехали в том же вагоне, в том же купе, с теми же проводницами (встретила нас, как родных!) и тоже с Багиром, только другим, не таким разговорчивым :))

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Вы могли бы жить в деревне?