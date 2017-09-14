Малореченское. Храм-маяк и сырное место

Самая высокая церковь в Крыму, храм-маяк святого Николая Мирликийского, возвышается на 54 метра над уровнем моря. Его стены оформлены фресками и мозаикой, украшены корабельными якорями и цепями. Под главным крестом, внутри позолоченного шара, который символизирует планету Земля, установлен маячный фонарь. Из-за яркой подсветки храм хорошо видно далеко с моря, что делает его одновременно и маяком. Кстати, в мире известно не более десятка подобных храмов-маяков. Один из них находится в России. Это самый крупный храм-маяк на Белом море — церковь Вознесения на Секирной горе на Соловках.

Мы заглянули в храм, полюбовались росписями, а в музей не пошли — по отзывам, там очень мрачное место, а нам не хотелось всех этих ужасов и печалей. Нам хотелось приключений. Поэтому мы устремились на горку напротив храма — искать геокэшерский тайник. И, кстати, ещё раз спасибо его авторам — с этой геокэшерской горки действительно открывается неплохой ракурс на храм-маяк…

Спустившись в посёлок, мы прошлись по парку — тоже вполне себе местная достопримечательность! Небольшая, но очень уютная. Опять же чаю горного у местной травницы купили… Перешли через дорогу, сунулись вниз, к морю — вроде как по улочке. Но нас быстро развернули местные — типа это дворы, и прохода к морю тут нет. Вот это география! Мы обошли весь посёлок по трассе, но отворотов к морю через домики-домики-домики так и не встретили. Наверное, местные, сдавая жильё приезжим, первым делом проводят инструктаж молодого разведчика — как попасть на пляж! Но нам-то он как раз не очень-то и нужен был — мы искали спуск к главной местной природной достопримечательности — скальному хаосу Тузлух! По мнению местных жителей это место с гротом и островами напоминает солонку, что и дало ему название. Причём все скалы словно изъедены круглыми ячейками — поэтому это место называют ешё Сырным. Одна из скал причудливо изъеденная временем и морем особенно похожа на сыр и потому особенно привлекает туристов — охотников за яркими фотографиями. Как только мы сверху заглянули в сырный грот, тут же девушка снизу попросила нас попозировать на фоне неба и дырок. Полазив по дыркам, мы спустились к пляжу, нашли местечко поуютнее и устроили небольшой обеденный пир. У нас были с собой вкусняшки, виды на храм-маяк и море можно было признать зачётными — тем более, что в прибрежной полосе активно плавали аквалангисты!

Кстати, посёлок Малореченское — весьма древнее поселение. На его территории были найдены части кремниевых орудий времён неолита! До пятнадцатого века здесь проживали греческие переселенцы, тогда Малореченское называлось Микро-Потам (от греческого «малая река»). Затем селу дали название Кучук-Узень, что означает тоже малую реку, но уже в переводе с татарского.

Сейчас Малореченское является популярной курортной зоной и считается одним из лучших мест для отдыха в Крыму. Пляжи шириной до 30−50 метров в центре посёлка, а чуть в стороне — скалистые «дикие» пляжи с большими камнями. Но нам показалось тут как-то тесно и неуютно. В сезон здесь, наверное, очень тесно. А в несезон — мы миновали пустынный пляж, и отправились по берегу моря пешком в Рыбачье. Судя по карте — это самый короткий и, вроде как, проходимый путь.

Но, в общем, берег как берег. Может, если бы было солнышко, то впечатления были бы ярче. А так — просто замкнули ещё одну маршрутную нитку на карте. Прошли, мол. Но особого удовольствия не получили — так, ноги только по камням поломали. Пока не упёрлись в Бухту Любви. А скорее, предшествующую ей. Но, в любом, случае, это был тупик для неэкстремалов. Андрей попытался попрыгать с камня на камень около скал, но продвинулся не очень далеко — и после небольшого консилиума мы решили обходить скалы поверху — подняться по оврагу к дороге.