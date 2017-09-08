Пляжи на Каспийском море

Татьяна Афанасьева Пляжный сезон на Каспийском море начинается в мае и продолжается до начала ноября. Поехать в солнечный Баку (история первая вторая ) и не познакомиться с седовласым Каспием? Да вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь! В черте города Баку купаться нельзя — море пахнет нефтью и выглядит мало привлекательно, а вот всего в 20−30 км от столицы вполне можно найти райские уголки для пляжного отдыха.

— Каспийское море — крупнейший на Земле замкнутый водоём, омывающий берега пяти стран: России, Азербайджана, Туркмении, Казахстана и Ирана. По сути, это огромное бессточное озеро, дно которого имеет океаническое происхождение, уровень постоянно колеблется, а максимальная глубина достигает чуть больше километра. По площади Каспийское море меньше Чёрного (на 70 тысяч квадратных километров, почти на два Азовских моря). В моём личном представлении Каспий никогда не был в топе. Ещё в школьные годы, мне внушили, что море это очень грязное, с плоскими берегами и купаются в нём только по месту жительства, от безысходности. Уж Чёрному морю оно точно проигрывает и делать там нечего! :) В общем ничего хорошего я не ждала. И зря…

Источник фото m.meteonova.ru

От совсем диких пляжей мы сразу отказались, так как в Азербайджане много змей и среди них такие опасные твари, как гюрза, эфа, кобра, гадюка (всего около 20 видов). И, конечно же, наибольший шанс встретить их в каком-нибудь безлюдном уголке, среди нетронутых барханов и шёлковых трав. За сезон — с апреля по октябрь — от укуса ядовитых змей на территории Азербайджана в среднем страдает около 100−150 человек (это официальная статистика). Но! За неделю пребывания в стране, а мы были в разных районах и на разных высотах, нами не было встречено ни одной змеюки. И я рада, что реальные фотографии азербайджанских змей (особенно их нашествия на горные сёла) я увидела уже после поездки (бррр! очень боюсь змей).

К счастью, в окрестностях Баку оказалось множество курортных городков и благоустроенных пляжей (без змей): Новханы, Шихово, Бузовна, Бильгя, Мардакян, и этот список можно продолжать. Если взять машину на прокат, можно было бы объездить все (прокат — от 1500 руб./сутки). Но мы добрались до двух из них на обычных муниципальных автобусах.

Бильгя

В Баку доезжаем до станции метро «Короглу», оттуда в Бильгя идёт автобус № 171 за 40 гапиков (14 рублей), в пути около часа. Выходим на конечной. Чтобы попасть на бесплатный пляж, надо пройти через ворота Кардиологического санатория, дальше пройти через главный корпус (коммунизм какой-то!), спуститься к морю и присоединиться к толпе отдыхающих.

Границы бесплатного пляжа заканчиваются у зонтиков. В сравнении с пляжами Геленджика народа в общем-то не так уж и много, да и свободного пространства больше, но зрелище всё равно ужасает :)

А если представить, что где-то на глубине затаилась гигантская белуга :))) На самом деле, я просто очень хотела показать вам одно документальное фото, но не знала, как вставить его в пляжную тему. Вот такие белуги плавали в Каспийском море в 1920-х. Вес рыбины на фото 1236 кг (вместе с икрой), выловили её в Волге недалеко от Казани — в Тетюшах. Приплыла на нерест, а тут злые и голодные рыбаки :)

Продолжаю правдивый репортаж

с азербайджанских пляжей.

Кроме бесплатного общенародного в Бильгя есть и «лакшери-вариант» — зона отдыха «Амбуран». В будни вход — 20 манат (700 рублей) с человека, по выходным — 25 манат (875 рублей). Чтобы попасть на пляж, надо прогуляться 15 минут по дорожке, идущей слева от санатория. Ну, круто ведь — ухоженная территория, несколько бассейнов, небольшой аквапарк, лежаки, зонтики, собственный пляж, площадки для активного отдыха, кафешки. Кажется, что «Амбуран» — просто мечта. Но есть ощутимые минусы: хреновый вход в море (встречаются острые камни), за буйки заплывать нельзя, а территория купания под контролем спасателей очень маленькая. И самое неприятное, при входе все ваши вещи проверят с пристрастием, так как со своей едой и напитками на «Амбуран» категорически нельзя (воду и печеньки точно отберут, не говоря уже о бутылке красного полусухого или белого полусладкого).

Всё это мы знали заранее, поэтому выбрали вариант подемократичнее. Он нашёлся на полпути от Кардиологического санатория до «Амбурана». Пляж называется «Sabaka».

Вход всего 5 манат (175 рублей) с человека, если вы на машине, придется заплатить ещё и за въезд где-то около 2 манат. Проносить и провозить можно всё, люди едут на «Собаку» (так мы её называли) целыми семьями, основательно затарившись едой и напитками.

Лежаков на «Собаке» нет, все размещаются в беседках или за столиками под «грибками». Мы первый раз видели такой вариант пляжного отдыха :)

Беседки (маленькие белые домики, их видно на заднем фоне) — вариант для убеждённых интровертов.

Про сохранность вещей особо никто не парится, на пляже есть охранники — это раз, и потом менталитет — это два. На «Собаке» всё очень по-домашнему.

Тут же на пляже какая-то бабушка жарит кутабы (цена удовольствия — 1 манат (35 рублей). Начинки разные: сыр шор, мясо, зелень. Тут же продают пенный «Хырдалан» (в розлив 1,5 маната за 0,5 литра). В общем даже если вы не прикатили с собой арбузы, не принесли многоведёрные термосы с чаем и забыли тазик плова, голодным точно не останетесь.

А море? Море просто восхитительное! Бирюзовое, с белыми барашками на гребне волн, с песчаными узорами под ногами и, самое главное, чистое и тёплое. Вода +25−26. В общем нас «Sabaka» очень порадовала. Кстати, слово переводится как «Сеть» (я потом узнала, и «a» совсем не «a»).

Мардакян

В Баку доезжаем до станции метро «Короглу», оттуда в Мардакян идёт автобус № 136 за 35 гапиков (чуть больше 12 рублей), в пути около часа. Выходим на конечной. И это вам не Бильгя с атмосферой приличного курорта и маленькими, почти игрушечными домиками. Мардакян — это сама жизнь! Треш начинается сразу с автобусной остановки, где под колесами скрипят пластиковые бутылки :)

Дальше проходим магазин (он будет слева), выходим на окраину жилого квартала и идём через какие-то недострои, сараи и редко встречающиеся приличные дома (с бассейнами!), всё левее и левее, пока не увидим дорогу, идущую беспрепятственно (без газовых труб, помоек и свалок металлолома) прямо к морю. Побалую вас немного стопкадрами мардакянской жизни :)))

Местные жители уборкой мусора особо не заморачиваются. Вот так выглядит дорога, ведущая ко дворцу, погребённому в песках Мардакяна. Видите, там на заднем фоне? :) Настоящий дворец. Хотел быть чьей-то летней резиденцией на морском побережье, но видно расхотел.

Пески вот-вот заползут за высокую ограду :) И даже представить страшно, сколько змей вальяжничает в этих стенах.

Колоритных строений в Мардакяне хватает. Одна только Мечеть Мир Мовсум Аги чего стоит (автобус № 136 идёт как раз мимо неё).

На центральных улицах в небольших магазинчиках продают овец и баранов. Очень необычное зрелище. Хотя ещё необычней, когда человек приходит в супермаркет и привязывает у входа корову или осла (видели и не один раз).

Редкое зрелище! Спецтехника по уборке мусора. Или всё же по его разбрасыванию? Иначе откуда его столько? :))

При этом люди, живущие в Мардакяне, похоже, счастливы!

Песок «пожирает» заброшенные дома. Их здесь не просто много, их очень много!

Чем ближе к морю, тем душевнее и чище :)

Начинают встречаться вот такие милые кафешки и чайханы, нависающие над полосой прибоя.

Рыбаков на берегу видимо-невидимо. Охотятся! Список рыб, обитающих в Каспийском море включает 140 названий, среди них белуга, севрюга, осётр, белорыбица, судак, лещ, сазан, толстолобик. И многотысячная армия бычков в томате ! :)

Скалистые островки придают побережью Мардакяна дополнительного очарования. Песчаные просторы преобладают, но и взгляду есть за что зацепиться :)

Потихоньку забывается «мусорная дорога». Море волнуется, шумит, зовёт! Остаётся только выбрать пляж. А пляжи идут бесконечными рядами, границ между ними практически нет, но у каждого свой хозяин, свой сервис и своя цена. Выбираем беседку на первой линии с минимумом соседей :) Стоимость 10 манат (350 рублей), независимо от количества гостей.

Азербайджанцы подъезжают к морю прямо на машинах, и паркуются между беседками :) Естественно привозят с собой вагон и маленькую тележку еды и напитков. Ну, а какой пляж без лёгкого кутежа?

Кстати, почти во все беседки проведён свет.

Немаловажный момент: на всех платных пляжах (и в Бильге, и в Мардакяне) обязательно есть кабинки для переодевания, душ с горячей водой и туалет.

Пляж в Мардакяне нам понравился больше, чем в Бильге: просторнее, спокойнее, удобнее и бюджетнее :) И самое главное, при таком количестве народа (а его здесь намного меньше!), создаётся ощущение, что ты в своих собственных владениях, тет-а-тет с седовласым Каспием.





Море, кстати, мелкое и мало солёное. Я бы сказала «детское море» :)) На этом прощаюсь до следующей серии нашего «азербайджанского сериала».

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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