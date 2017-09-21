Стамбул. Как получить бесплатную экскурсию от Turkish Airlines

Сергей Рубцов Лайфхаки и приятные бонусы - это же отличная тема. Тульский путешественник Сергей Рубцов решил поделиться с нами одной хитрой фишкой: как побывать в Стамбуле, не платя за отель, ресторан и экскурсию, но получив все эти блага ;) Кстати, один гульбарий по Стамбулу у нас уже был, прочитаете этот, добро пожаловать в тот - картинка станет ещё шире.

- Как-то гуляя по просторам интернета, я наткнулся на информацию, что авиакомпания Turkish Airlines предоставляет бесплатные экскурсии и даже отели тем, у кого длительная стыковка в Стамбуле. Есть там, конечно, нюансы, а которых будет ниже, но все равно эта мысль запала мне в голову, потому что посмотреть Стамбул было моей давней мечтой. Да что там говорить, я даже в Турции до этого не был, поэтому, планируя отдых в этом году, я, недолго думая, решил лететь в Тбилиси именно через Стамбул, как бы абсурдно это не казалось:

И так, давайте начнем с самого начала. Если вы хотите получить халяву от Turkish Airlines, то надо купить "правильные" билеты на самолет. Дело в том, что бесплатная экскурсия дается только тем, кто имеет стыковку от 6 до 23-х часов и весь полет летит именно самолетами Турецких авиалиний. Также стоит понимать, что ночью никто не будет вас возить по городу, поэтому это тоже стоит учитывать. Если кто-то считает, что все довольно сложно, то это он еще не знает об условиях предоставления бесплатного отеля :) но об этом позже, сначала разберемся в первым. На самом деле, чтобы не ломать голову, надо просто искать билеты через их сайт. Сейчас даже есть довольно кривая версия сайта на русском, но я все равно пользовался им (хотя один раз и пожалел). В моем случае я получил множество вариантов: прямые перелеты, стыковки и даже смена аэропорта. Кликаем на подробную информацию о рейсе и видим надпись Touristanbul, это говорит о том, что при данном перелете вам ничего не мешает бесплатно посмотреть Стамбул:

Кстати, если на эту надпись кликнуть, то вы попадете на сайт www.istanbulinhours.com, где написаны все условия, а также расписаний и состав экскурсий. Из приятных бонусов стоит отметить, что во время экскурсий бесплатно кормят:

Вначале я упомянул, что помимо бесплатных экскурсий Turkish Airlines предоставляет бесплатные отели. Помимо обязательств по времени стыковки от 7 часов (для бизнес-класса) и 10 (для эконом) до 24 часов, тут еще добавляется одно условие, у вас должен быть вариант перелета с наименьшей стыковкой. То есть если вы покупаете билет в Тбилиси со стыковкой 23 часа, то отель вам не дадут, потому что у них есть варианты перелета с меньшей стыковкой, а вы купили такой вариант только по своей прихоти. Многие не вдаются в подробности до полета, поэтому очень удивлены, когда получают отказ.

Это все было актуально на конец мая, когда я и летал таким образом. Позже, готовя этот материал, я наткнулся на новость от 1 июня 2017 года:

Авиакомпания Turkish Airlines изменила правила предоставления бесплатного отеля пассажирам, имеющих длительную по времени пересадку в Стамбуле с одного ее рейса на другой. Теперь бесплатная ночевка доступна всем пассажирам, следующим в Америку и Азию, и решившим остановиться в турецкой столице на 20 и более часов. Максимальная длительность такой стыковки составляет 48 часов, и теперь больше нет требования вылета в пункт назначения ближайшим доступным рейсом - пассажир может выбирать рейсы по своему усмотрению. Новые правила относятся к билетам, купленным не ранее 1 июня. Пассажиры эконом-класса могут рассчитывать на 1 бесплатную ночь в гостинице уровня 4 звезды в историческом центре города (районе Султанахмет). Пассажиры бизнес-класса могут получить сразу две ночи в гостиницах уровня 5 звезд в более современном районе центра - у площади Таксим. Однако бесплатный трансфер до отеля больше не предоставляется - впрочем, до большинства отелей этих районов несложно добраться из аэропорта Ataturk. Для получения бесплатного отеля требуется заблаговременно заявить о таком желании (для этого предлагается обращаться с указанием данных о перелете по электронной почте freehotelrussia@thy.com). В ответ должно быть выслано бронирование отеля. Вероятно, что по этому вопросу также можно обращаться в российские офисы компании.

Теперь небольшая ложка дегтя. Решил я воспользоваться онлайн-регистрацией на рейс через их обновленный русскоязычный сайт, а ее там не появилось. Почему-то я не догадался сразу перейти на старую версию, а решил все сделать через приложение для iPhone. Все прошло отлично, я выбрал то место, которое и хотел, поэтому не очень сильно торопился в аэропорт. Поэтому, когда я приехал в аэропорт, то, мягко говоря, был сильно удивлен, что моя регистрация была отменена. Причем ни письма, ни SMS об этом мне не приходило. В итоге, я оказался на 10 рядов дальше, чем хотел, но хоть повезло, что соседнее место весь полет было свободно:

Какой же пост об авиакомпании обходится без фотографий еды на борту:

Ну и фотографий из иллюминатора:

Через 3 часа мы долетели до Стамбула:

Забыл упомянуть, что заранее экскурсии нигде не бронируется, достаточно иметь на руках посадочный талон (в Москве дали сразу 2 до конечного пункта тоже). Далее надо найти специальную стойку:

Чтобы не тратили время, скажу сразу, что она находится возле Старбакса на самом выходе, а то я в начале искал ее в районе выдачи багажа, но оказывается, надо было пройти еще дальше. Как выходи из зоны выдачи багажа, так сразу направо и почти до упора:

В окошко отдаете свой посадочный талон и ждете специального человека, который формирует группы, а дальше с англоязычным гидом вас везут сначала на завтрак, а потому показывают и рассказывают об основных достопримечательностях. К сожалению, мои впечатления от города подпортила погода, потому что почти весь день лил дождь, а температура была, чуть ли не ниже, чем в Москве, но об этом будет ниже, а пока небольшая видеозарисовка, где я в основном ною и жалуюсь на все :)

Что же в получил в итоге?

Мое знакомство с городом началось с одного из местных кафе, куда в первую очередь направился автобус с совершенно разношерстными людьми, которые так же, как и я, решили во время длительного трансфера воспользоваться такой прекрасной бесплатной возможностью. Кормили нас пару раз за весь день во вполне приличном месте недалеко от Голубой мечети:

За окном лил дождь, поэтому я приобрел тут дешевый зонтик, который в течение дня народился несколько раз сломаться. Забавное было то, что я с собой в поездку взял зонт из дома, но он был в багаже, который сразу был зарегистрирован до Тбилиси, там же были дождевики, ведь я такой предусмотрительный) Угадайте сколько раз мне все это пригодилось в Грузии? Правильно, ни разу.



Наконец-то все собрались и мы отправились на главную площадь города - Султанахмет. На ней расположен Немецкий фонтан и обелиски, установленные еще в византийский период.

Дальше мы отправились в один из символов Стамбула, знаменитую Голубую мечеть. Совершенно невозможно передать на фото ее размеры:

Внутри непередаваемая красота:

Следующим пунктом нашей экскурсии был Собор Святой Софии, который находится в пешей доступности, достаточно пройти сквозь парк Султан Ахмет:

Когда-то это был патриарший православный собор, после был мечетью, а в данный момент - Музей Айя-Софья. Раз это музей, то потребуется приобрести билет, но в моем случае все это уже было включено в экскурсию:

Поразило число желающих попасть внутрь, возможно, это связано с дождливой погодой, а может быть здесь подобное всегда. Внутри, по сравнению с Голубой Мечетью все выглядит более обветшалым, а почти половина здания закрыта строительными лесами:

Опять же здесь было какое-то невероятное количество людей, поэтому я сразу отправился на второй этаж, откуда обещал открыться лучший вид на все внутреннее убранство. Забавно, но на верх вела не лестница, а узкий темный коридор, напоминающий пандус:

Отсюда можно рассмотреть все пространство, размер вновь поражают:

Пока мы гуляли по территории Голубой мечети и Софийского собора, На часах настало время обеда, после которого мы отправились в последнюю точку экскурсии - главный дворец Османской империи Топкапы. На территории дворца сейчас располагаются несколько музеев, самым интересным из которых не показался музей оружия, но там почему-то было запрещено фотографировать.

Во время посещения Топкапы произошло то, чего я ждал весь день, наконец-то появилось солнце и погода вдруг стала такой, которую я ожидал от Стамбула. Дальше гулялось веселее.

Пролив Босфор, названиях которого все помнят из школьных уроков истории. Мост через него соединяет в Стамбуле Европу и Азию, именно на него и выходит последний двор Топкапы:

Вид отсюда открывается прекрасный, можно рассмотреть разные части города:

Если пройти к другой площадки и выходу к морю, то можно увидеть Галатскую башню, которая также является одним из узнаваемых символов Стамбула. Говорят, что в 17-м веке местный учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города:

Стамбульские мечети:

На этом отведенное бесплатная экскурсия, подходила к концу, и мы отправились не место сбора. Что же в итоге? Во время длительного трансфера в Стамбуле я воспользовался возможностью бесплатно посмотреть город. Меня забрали из аэропорта в 9 утра, 2 раза покормили, провели по трем большим достопримечательностям в сопровождении англоговорящего гида и к 18 часам вновь вернули в аэропорт. В целом я не жалею, что пошел при перелете на такую авантюру.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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