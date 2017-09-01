Баку. Чёрный город, Белый город...

Татьяна Афанасьева где живут нефтяные магнаты и бедные философы , про город, где в 2017-м проходила FORMULA 1. . В кадре снова Баку! Если пропустили А я продолжаю рассказывать про Азербайджан — страну чудесных людей и затяжных чаепитий, про её удивительную столицу, где уютный старый мир соседствует с космическими небоскребами,, про город, где в 2017-м проходила. В кадре снова Баку! Если пропустили первую часть истории, можно найти её, нажав на ссылку.

— Исторически сложилось, что восточные районы Баку, ранее бывшие его пригородами, в которых в XIX—XX вв. сосредоточились предприятия нефтяной промышленности, до сих пор носят название «Чёрный город». До 1870 года промзона была прямо внутри города, около 150 заводов. О тех временах сохранились такие вот хроники: «Всё черное, стены, земля, воздух, небо. Вы чувствуете нефть, вдыхаете испарения, резкий запах удушает вас. Вы идете среди облаков дыма, которые закрывают небо…» Да это апокалипсис какой-то!

Впечатления Максима Горького, побывавшего в Баку: «Нефтяные промыслы остались в памяти моей гениально сделанной картиной мрачного ада. Эта картина подавляла все знакомые мне фантастические выдумки устрашенного разума, все попытки проповедников терпения и кротости ужаснуть человека жизнью с чертями, в котлах кипящей смолы, в неугасимом пламени адовом».

Рабочие жили рядом с местом работы, дохли как мухи там же, и всем плевать было на экологию и ЗОЖ. А вот состоятельные граждане, владельцы заводов-пароходов жили в центре Баку, где нефтедобыча и нефтепереработка были под запретом (всё это было давно и сейчас кажется абсолютным мракобесием!). Если захотите постоять в границах того самого чёрного-чёрного города, прокатитесь до станции метро «Шах Исмаил Хатаи» (Хатаи).

Впрочем промзона рядом со станцией метро «Кёроглы» тоже со всеми признаками «чёрного прошлого», а рядом жилые дома, автостанция, стадион и достаточно многолюдно :)

Такая картина в пригороде Баку совсем не редкость :) «Гусаки» раскачиваются, как заводные игрушки. Это глубинные насосы. Минэнерго Азербайджана рапортует, что добыча нефти составляет 35−42 тысячи баррелей в сутки (данные 2017 года, источник ria.ru).

Море в черте города пахнет керосином и имеет совсем неприглядный вид…

Но при это в нём плавают такие огромные рыбины! А на берегу стоит целая армия рыбаков :)) После такой картинки мне окончательно расхотелось заказывать рыбные блюда в ресторанах. К слову, чёрная икра в Баку стоит около 4 тыс. манат за кило (астрономическая цифра, при этом икра всё равно искусственная, спасибо микробиологам).

В 2006 году власти всерьёз занялись «отбеливанием» Баку. И символом нового «Белого города» стал культурный центр Гейдара Алиева. Его строили с 2007 года по 2012-й, и это абсолютный шедевр архитектурной мысли. Архитектор — женщина, Заха Хадид. В 2014 году здание было признано самым лучшим в мире. Смотрите сами :)

В строительстве за основу взят упругий и ударопрочный материал — стеклофибробетон. 9 этажей совершенной инженерной мысли.

В здании практически нет прямых линий, оно «перетекает» из одной формы в другую и со всех сторон смотрится по-разному. По задумке авторов всё это символизирует связь прошлого с будущим. И белый цвет тоже не случаен — вера в это самое будущее, чистота помыслов и «прогулочная зона» для солнечных лучей, которые подчеркивают все контуры, рельефность и масштабность.

Внутри — выставочный зал, музей и аудиториум. Во время нашего посещения в центре проходила выставка работа мексиканского художника и скульптора Хорхе Марина «Воссоздание бытия», а рядом с центром стояло несколько авторских арт-объектов.

Наверное, стоило купить билет и посмотреть на «белого монстра» изнутри, но «карманные деньги» внезапно закончились. Вход стоил 20 манат (!). Вот так выглядит концертный зал центр Гейдара Алиева (источник фото hipstamama.ru). Придётся возвращаться в Баку, чтобы лично убедиться в инопланетности остальных интерьеров.

Но что удивило меня больше всего, на этом месте раньше был завод!

Адрес центра Гейдара Алиева: проспект Гейдара Алиева, 1. Мы добирались на метро, нужная станция «Нариман Нариманов», проезд в метро стоит 20 гапиков (на наши 7 рублей), оплата по BakiCart. Пришлось пройти несколько кварталов и поплутать, но добрые бакинцы всё же вывели нас на центр :))) Несколько кадров, сделанных по дороге:

Домино, нарды, шахматы: интеллектуальные поединки идут почти на каждой улице Баку, и этот район не исключение.

Бабушка продаёт грецкие орехи и белый инжир. Орехи совсем не похожи на те, что мы едим на родине — никакой горечи, а инжир… Да я вообще не знала, что он бывает белым :)

Ленин и компания, выброшенные на свалку.

Памятник дружбе двух городов — Баку и Астрахани. По идее, в постаменте должен быть краник с раздачей чёрной икры, но что-то не нашла…

В принципе из Ичери-шехер (старого города) до центра Гейдара Алиева можно доехать и на такси. По улицам бегают симпатичные бакинские кэбы, мы называли их «баклажанами». В Баку они появились в 2012 году, их закупили к «Евровидению». Поездка стоит 5−7 манат. Учтите, что счётчик есть не во всех машинах, так что о цене лучше договариваться заранее.

При всей своей пафосности и многофункциональности кэбы не оснащены навигацией (или таксисты просто не умеют ею пользоваться). Ездили трижды, история каждый раз повторялась: как только сворачиваешь с широких проспектов в районы-лабиринты, начинается опрос местного населения и звонки другу: «Я тут русских везу. Ищут одну улицу. Слушай, как туда проехать?..» Причём всё усложняется ещё и тем, что пассажиры отгорожены от водителя перегородкой, и чтобы заглянуть в наш планшет, таксист каждый раз останавливал машину и приходил к нам советоваться и свериться с картой. Если бы мы ехали по счетчику, мы бы столько накатали! Вот, ищем «Влюблённых и кошек» на улице Кюлля :) Я веду фотохронику и тихонько посмеиваюсь :)))

Главный эксперт по старому Баку! :))

Ну, и что вы думаете, мы нашли улицу Кюлля? Нет. Не в этот раз :))) Пожалели деда, вышли у оранжевых ворот погулять.

Увидели, как живёт народ за пределами туристических достопримечательностей :) Где-то в районе улицы Харифа Гайдарова (это тоже в общем-то центр Баку).

Оттуда в метро до станции «28 Мая», потом на автобус № 125 и туда, где вечный праздник — на площадь фонтанов. Выходить надо на остановке «Кукольный театр», потом перейти по подземному переходу на пешеходную улицу и вуаля — снова другой мир!

Площадь фонтанов — это первая городская площадь Баку, у неё было множество названий в разные времена — Императорская, Колюбакинская, Парапет. В генплане Баку 1864 года значилась как место для учений и плац-парадов. По периметру выстроились двухэтажные караван-сараи, музей азербайджанской литературы имени Низами, гостиницы «Гранд-отель», «Метрополь» и жилые особняки. Фонтаны появились позже. И теперь это одно из любимых мест тусовки бакинской молодёжи.

И я даже не знаю, когда Площадь фонтанов смотрится интереснее — при свете дня или, когда на город падает ночь :)

Ещё одно тусовочное место — Приморский бульвар. Ну, уж его-то найти совсем легко — идите на шум моря ;) Вру, у Каспийского моря в черте города нет ни шума, ни прибоя (или мы просто не застали). Сейчас бульвар тянется на 16 километров и представляет собой роскошную набережную — с кафешками, арт-объектами, велодорожками, каруселями, торговыми центрами, фонтанами, аллеями редких растений и даже со своей «Венецией»! А, когда его основали в начале XIX века он выглядел более чем скромно :)

Но прошло каких-то 100 лет… :)))







Протяженность каналов «Малой Венеции» — 1350 метров, глубина — 1,3 м.

Аллея баобабов и других диковинных растений! :)





Фонтан «Кран, висящий в воздухе», и «Рука земли» :) Арт-объектов на бульваре хватает.

«Пламенные башни» — символ Баку, напоминают три языка пламени. Все они разной высоты — 182 метров, 165 метров и 161 метров, и видно их практически из любой точки города. Строились в 2007 по 2013 год. Полностью покрыты LED-экранами, которые отображают движение огня, пляшущих человечков с флагами, мерцание звёздного неба, флаги Азербайджана (честно говоря, не знаю, сколько визуальных программ заложено в это бакинское чудо чудес, но выглядит космически!)

Чтобы подобраться к ним поближе, над подняться в Нагорный парк.

Самый простой способ добраться — фуникулёр (он, кстати, бесплатный). До его нижней станции идут автобусы № 5, 6, 88, 125.

Вид на ночной Баку с верхней площадки Нагорного парка просто потрясающий!

Ну, и какой Баку без мечетей? Мы посетили две: Мечеть Биби-Эйбат и Мечеть Тезепир. Хотя я даже не знаю, можно ли это назвать посещением? С «женской половины» особо ничего не рассмотришь, а в «мужскую» мне разрешили заглянуть, но очень быстро, без фотоаппарата, и при этом я чувствовала себя настоящей преступницей :) Форма одежды для туристов — такая, плащи с капюшоном выдают при входе.

Мечеть Биби-Эйбат — шиитская мечеть, расположенная на берегу Бакинской бухты. Основана в 1260 году. В 1936 году её постигла участь всех храмов СССР (удивительно, что до 36-го продержалась). Мечеть снесли и на её месте проложили шоссе (она и сейчас ютится у края дороги).

«Мечеть Фатимы» (так её называли) всегда была местом религиозного паломничества. Александр Дюма, посетивший мечеть в 1850-х годах, в книге «Кавказ» написал: «Мечеть — место поклонения бесплодных женщин, они приходят сюда пешком, молятся и в течение года получают способность рожать…» Добраться до мечети Биби-Эйбат можно на автобусе № 125.

Рядом с мечетью кладбище, с которого открывается вид на бухту, порт и саму мечеть.

Мечеть Тезепир строилась с 1905 по 1914 год. Бакинцы с удовольствием рассказывают, что строилась она на деньги некой Набат-ханум (богатой женщины! исключение из правил, обычно же миром правят мужчины). Но после Октябрьской революции 1917 года мечеть была переведена в разряд амбаров, как это тогда было принято. Новую жизнь она начала в 1943 году. Сейчас в ней расположено здание Управления Мусульман Кавказа. Добирались мы до неё сложно, сначала доехали на автобусе № 6 до остановки «Нариман Нариманов». Ориентир — гигантский памятник дорогому коммунисту, а потом ориентировались на купола с позолотой…

Верхушки минаретов и надписи на куполах — из чистого золота. Окна и двери мечети — из красного дерева. Внутри вообще напоминает ханский дворец — мрамор, восточные орнаменты, большое количество люстр (их там около 50!), на полу устлан ковёр «намазлык» для 72 молящихся. Мне разрешили заглянуть на минуточку :) Без фотоаппарата, конечно.

Источник www.michalkupsa.cz

От Мечети Тезепир можно отлично прогуляться до Ичери-шехер, по виноградным улочкам, заглядывая по пути во дворики и наслаждаясь уютной стариной Баку.

И ещё одно из сильных впечатлений от Баку — над всеми улочками в старых районах нависают фруктовые деревья. Чего там только не встретишь: гранат, инжир, хурма, айва… Представляю, какое это разноцветие в конце осени.

Так как в самом Баку купаться нельзя (фотографии моря в черте города смотрите выше), мы колесили по ближайшим курортным городкам (20−30 км от Баку). Как это было, как туда добраться на общественном транспорте и каким оказался Каспий, обязательно напишу в следующей части нашего «азербайджанского сериала» ;)

Напоследок небольшая загадка: как думаете, что находится в этой стеклянной пирамиде? (варианты ответов в опросе).

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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