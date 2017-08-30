И снова Баку. Чёрт побери!

Татьяна Афанасьева Один гульбарий про Баку у нас уже был. Но так как пляжный сезон на Каспии ещё не закончен, Азербайджан распрекрасен, вполне бюджетен и очень гостеприимен, то почему бы не вернуться к теме ещё раз, вдруг кому пригодится? Тем более, что у каждого побывавшего в Баку, — свои впечатления и своя история ;)

— Схема прежняя: покупаем билет на самолёт (Pegas Fly, около 6 тыс. рублей в одну сторону, от Москвы до Баку лететь 2 часа 40 минут), бронируем отель на booking (номер на двоих 1700 р./сутки, есть бассейн, внутренний дворик с мангальной площадкой, завтрак включён), виза в Азербайджан не нужна, если вы едете туда меньше, чем на 90 дней :)

Ехать в Азербайджан лучше с долларами, но и рубли тоже прокатят. На время нашего пребывания курс был таким: 1 доллар = 1,67 манат, 1 рубль = 0,026 манат (чтобы ориентироваться в ценах, стоимость в манатах умножали на 35, получали рублёвый эквивалент).

Обязательно приобретите BakiCart и положите на неё хотя бы 5 манат (слева от выхода из аэропорта стоит нужный вам автомат). Проезд в метро и городских автобусах оплачивается только этой картой.

И автобус-экспресс, идущий из аэропорта в город — не исключение. Проезд 1,3 маната (это около 45,5 рублей на наши деньги). В дороге 40 минут, конечная остановка — метро «28 Мая», рядом с которой железнодорожный вокзал, где лучше сразу купить билеты, если в планах есть что-то кроме Баку.

Первое впечатление от Баку — расплавленный воздух, интеллигентный цвет домов и хороводы сосен (что очень неожиданно!).

Город почти однотонный :)

+42?! Да, был и такой день в нашей жизни. В остальном августовская температура держалась в рамках приличия +32−35.

Неудивительно, что в горячем Баку множество скверов, парков и фонтанов, а в автобусах и магазинах во всю дуют кондиционеры. Да что уж там говорить, — все «лучшие войска» брошены на борьбу с адовой жарой.

Повсюду спасительные питьевые фонтанчики :)

Соскучились по фотографиям на фоне ковра? Баку предоставляет такую возможность на каждом шагу ;) К слову, даже Музей ковра есть (пр. Микаила Усейнова, 28). Его коллекция содержит около 14 000 ковров! Самый старый датирован XVII веком.

Но даже если вы не пойдёте в музей, встречи с Его ворсейшеством вам не избежать, ибо ковры разбросаны и развешаны по всему городу :)))

Главная достопримечательность Баку — Ичери-шехер, старый город за высокими крепостными стенами, который с 1747 по 1806 год был столицей Бакинского ханства. Настоящий каменный лабиринт :)

Помните в фильме «Бриллиантовая рука» Геша (Андрей Миронов) и Семён Семёныч (Юрий Никулин) мечутся по кривым улочкам Стамбула? Так вот в кадре как раз Ичери-шехер :) Со всеми его мечетями, банями, склепами, караван-сараями и тупиками. Фильм снимался в 1968 году, и зрителю, неизбалованному заграницами, и в голову не приходило, что Стамбул и не Стамбул вовсе, а советский Баку.

А сцена, где Горбунков подскользнулся на арбузной корке и обрёл бриллиантовую руку? Записывайте адрес той самой аптеки «Чиканук», куда его любезно затащили: ул. Кичик Гала, 8. Это место бакинцы до сих пор так и называют «Чёрт побери!».

Прикиньте, каково живущей в «аптеке» бабушке Сирануш: с 1968 года напротив её двери постоянно кто-то валяется :)))

А по соседству (справа, в переулке, за углом) кафе с названием «Чёрт побери!» :) Цены адекватные, кухня местная. В жару так вообще по кайфу зайти и выпить пенного «Хырдалана» в компании «кинозвёзд». Не знаю даже, стоит ли их показывать?.. Миронова, пожалуй, утаю :)

Ещё одно знаковое место с кодовым названием «Руссо туристо, облико морале!» находится на улице Сабира, 21.

«Что ж ты меня бросил-то?» Чтобы видеть эту чудесную арку, посетите дворец Ширваншахов (Дворцовый переулок, 76). Хотя его и без этого стоит посетить :) Как никак XIII-XVI век и помнит всё, что шахи вытворяли . Дворец включает в себя сами шахские хоромы, диванхану, мечеть, бани, усыпальницу, мавзолей придворного астронома и много чего ещё. Вход — 10 манат.

Впечатлила дворцовая резьба по камню (просто шедеврально!), фисташковые деревья (никогда раньше не видела) и… какой-то тайный молебен в подвале мавзолея придворного астронома (я случайно туда спустилась, а там тётеньки сидят и поют в кромешной тьме на тарабарском — жутковато). Средневековые ковры, украшения, кинжалы, посуда тоже, конечно, впечатлили, но меньше :)

Недалеко от дворца Ширваншахов, напротив арт-объекта «Семь красавиц» (пирамиды из гигантских чайных стаканчиков) есть уникальный музей — Музей миниатюрной книги (8 тысяч книг из 64 стран, вход в музей бесплатный). Некоторые издания реально пришлось рассматривать под лупой :)

Бронзовый памятник поэту и мыслителю Алиаге Вахиду, дружившему с Сергеем Есениным и прозванного Великим газелханом (газелями в Азербайджане называют стихи). Увы, не знаю про что, но звучит интересно. Надеюсь, что на нашем сайте найдутся переводчики-азербайджанцы :)))

Билмям бу назянин кимин истякли йарыдыр?

Йа хансы бяхтийарларын бяхтийарыдыр!

Ачдыгджа гюл джамалыны, еллер фяряхлянир,

Гюя гёзяллик аляминин новбахарыдыр.

В старом городе хватает интересных деталей: бегущие по стенам чарыхи (азербайджанские туфли), рычащие каменные собаки, смеющиеся львы…

А с этой компанией кошек и влюблённых (ул. Кюлля, 17) у нас вообще связана целая история. Мы искали их по фотографии, но совсем в другом районе Баку :))) В итоге нашли в Ичери-шехер.

В результате перезнакомились с таким количеством бакинцев! «Зачем вам какие-то кошки, тульчане, идите лучше чай пить». Как известно, чай в Баку решает все проблемы. И ощущение, что они пьют его целыми днями :)

Чайхана — самое популярное заведение. Там можно скрыться от зноя, поговорить обо всем на свете, навернуть арбузного или ежевичного варенья, покурить кальян и даже вздремнуть.

Кальян Кальяныч, король кальянов! В Туле такого точно не увидишь :)) Ценник начинается от 18 манат (630 рублей).

Узнав, что мы из Тулы, азербайджанцы выстраивали свой ряд ассоциаций: «Арсенал», тульское печенье (то, что пряником зовётся), самовар и 71-й регион. Всё :)

Поднимаемся на Девичью башню (Гыз Галасы). Неоправданно дорогое удовольствие — 10 манат, но это символ Баку, отчеканенный на монетах и увековеченный на магнитах (сильнейшая мотивация). Да и очень хочется посмотреть на Ичер-шехер с высоты птичьего полёта :)

28-метровая башня возведена на выступе береговой скалы, разделена на 8 ярусов и больше напоминает тюрьму, внутри — тоннель в преисподнюю 21-метровый колодец!

О назначении колодца можно только догадываться. Но даже простая мозаика в метро намекает, что с неугодными и непокорными в Азербайджане особо не церемонились…

У Девичьей башни естественно есть легенда: «Жил-был шах- эротоман , и однажды возжелал он собственную дочь. Девушка согласилась выйти за него, как только он построит в её честь высокую-превысокую башню. Строительство шло ударными темпами, а когда завершилось, шах так и не одумался, не оставив красавице выбора: залезла и спрыгнула в море».

Девичья означает — «непокоренная», «неприступная». Сейчас на самой верхней площадке защитное стекло по всей окружности.

Недалеко от Девичьей башни Баня Гаджи Гаиба XV века. Если взглянуть на её крышу, взору откроются купола первого, третьего и пятого размера .

Ещё одна известная баня старого города — Баня Касум-бека (ул. Вели Мамедова, 4). Она помоложе — XVIII—XIX вв. В народе её называют «Сладкой баней» (к чаю здесь всегда подавали сладости). Рядом с ней растёт роскошное дерево с «обезьяньим хлебом».

Ичери-шехер — невероятно колоритное место! Несмотря на музейность, в нём проживает 1300 семей. Достаточно заглянуть в какой-нибудь дворик, и вы увидите громоздящиеся друг на друга лестницы, паутину верёвок, тазы с вареньем, пирамиды овечьей шерсти и красные ленточки на дверях. Обычно их вешают в честь какого-нибудь праздника :)

Красной ленте азербайджанцы приписывают особую магию. Особенно во время подготовки к свадьбе и на самой церемонии. Чай во время сватовства наливают в армуды (стаканчики в форме груши) с красной ленточкой на «талии», все подарки обязательно перевязывают красными лентами, и даже платье невесты на свадьбе подпоясано красной лентой в знак её чистоты и привязанности к будущему мужу.

Фото Nevesta.info.

Украшения на дверь вешают за месяц до свадьбы, чтобы все соседи, друзья и родственники начинали подготовку к торжеству. Азербайджанская свадьба может насчитывать до 500−1000 гостей. Все денежные конверты регистрируются в особой книге, с указанием имён дарителей :)) В Ичери-шехер запросто можно увидеть такую дверь.

В Азербайджане настолько чтят традиции, что остаётся только позавидовать. Например, в транспорте всем женщинам, независимо от возраста, положения, вероисповедания и количества сумок в руках, мужчины уступают место :) А ещё я сбилась со счёта, сколько раз нам предложили зайти в гости и выпить чая из самовара (просто так, потому, что таковы законы гостеприимства).

Заглянув в очередной разбитной дворик Ичери-шехер, мы неожиданно для себя обрели «личного гида».

Сначала он решил показать нам интересный домик соседа-скульптора, который «сами мы вряд ли найдём»…

А потом его понесло! На мою фразу: «Мы, наверное, отвлекаем вас от дел», Олег (так его звали) сказал: «Да какие у меня могут быть дела?», и началась экскурсия по старому городу. Первым делом он отвёл нас к Мечети Мухаммеда с арабской вязью на минарете, построенной в 1079 году.

Потом похвалился хурмой «Королёк», которая пышной шапкой висела у нас над головой. «В ноябре приезжайте ;) Можно будет с ветки есть. Ни одной косточки!».

«Вы думаете, только „Бриллиантовую руку“ в Баку снимали?..» И выдаёт списком: «Человек-амфибия», «Не бойся, я с тобой!, «Тегеран-43»… Самое киношное место, вот же оно :)

На некоторых фасадах каменные часы. Оказывается, в Баку у домов, ворот, улиц есть время рождения — с точностью до минут :)

Олег рассказал нам про дом Ротшильдов и дом Нобелей (есть в Баку и такие!), про тайную резиденцию «азербайджанского Сталина» Мир Джафара Багирова, про школу-дворец № 6, где учился Ильхам Гейдарович Алиев (четвертый президент Азербайджана), про то, что в Каспийском море пытались обустроить остров для иностранных туристов по системе «всё включено», немного про фонд Гейдара Алиева и про другие «радости» азербайджанского народа. В одном гульбарии всего не расскажешь. А пока предлагаю угадать, где на фото школа № 6?.. Не разрушая интригу, перечислю всю приведённую архитектурную роскошь, естественно в произвольном порядке: филармония имени Муслима Магомаева, Дом правительства Азербайджана, школа № 6, дом Ротшильдов, мэрия Баку, жилой особняк на улице Независимости.

Баку — это какое-то абсолютно невероятное соседство уютного старого мира и космических небоскребов :) Это город, в котором найдётся всё.

Напоследок спалю интересное азербайджанское блюдо, которое нам довелось попробовать в старом городе. Называется оно пити. Это очень густой суп, стоит 6 манат. Готовится в порционном глиняном горшочке под закрытой крышкой. В состав входят каштаны, нут, альбухара (кисло-сладкая слива), шафран, лук, курдюк и баранина. При подаче в тарелку сначала сливается бульон, потом гущу толкут деревянной толкушкой прямо в горшочке и тоже выкладывают в тарелку. Очень вкусно и очень необычно. Будете в Баку, не забудьте заказать ;)

Продолжение следует.

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