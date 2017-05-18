Аллеппи. Индия

Продолжаем путешествовать по индийскому штату Керала вместе

с Лерой Nebeskой Артамоновой.

- Варкала, о которой говорилось ранее, прекрасное и интересное место, но было бы странно ограничивать себя только одним поселком. Планируя отдых, мы решили, что обязательно посетим окрестные города, которые располагаются рядом, по нашим меркам (всего в 200 км), и так далеко по времени, как показала практика.

После нашего неудачного похода за билетами на поезд, которых накануне просто не оказалось, мы арендовали автомобиль и отправились на север в города Аллеппи и Кочи.

Выезжали мы рано утром, не было еще и 5 часов. В это время только редкие фонари освещают улицы, а людей и вовсе нет. Но стоило выехать из Варкалы на дорогу, идущую вдоль побережья, появились первые признаки жизни: рыбаки возвращались с уловом, мусульмане направлялись в мечети, а индусы - в храмы на утреннюю молитву.

Ехать до Аллеппи (первому по ходу движения городу) предстояло около 4 часов. До Кочи еще час, хотя это около 50 км. Странно при таких небольших расстояниях осознавать, что путь займет столько времени, но такова специфика индийских дорог: узкие улицы, плотное движение, небольшие скорости.

На пути нашего следования было несколько интересных мест. Мы проезжали множество небольших храмов, но один из них произвел действительно сильное впечатление.

Храм этот называется Маннарасала Шри Нагарая или Храм Змей.

Храм находится на лесной поляне. И лес вокруг него по-настоящему таинственен и дремуч: деревья переплетают кроны высоко над головой, скрывая встающее солнце; воздух немного влажный, тяжелый, наполненный запахами мха и зелени. А птицы, которые прячутся в кронах, щелкают и кричат на разные голоса.

Существует легенда о том, как появился этот храм. Когда Парашурама получил от Богов земли, оказалось, что почва настолько соленая, что находиться на ней было не возможно, а леса Кералы кишили змеями. Спасенные брамины стали покидать эти места. И оказался единственный способ сделать эти земли пригодными для жизни - поклониться Нагарадже (Нагарае) и излить яд змей на подаренную территорию. Парашурама отправился со своими учениками в джунгли, чтобы найти подходящее место для храма. И место это было найдено именно здесь. Было исполнено множество различных ритуалов и служений, и Нагараджа таки явился перед Парашурамой. Парашурама пал в ноги Нагарадже и попросил помощи и благословения для земли Кералы. Змеи по приказу Нагараджи пустили яд и почвы стали обессолены и люди смогли вернуться.

С тех пор сюда приходят те, кто поклоняются Богу Змей - Нагарадже. Здесь можно заказать Пуджу и оставить подношения, в знак благодарности за исполнение желаний.

В храме повсюду стоят изображения змей. Они уже истерты временем, какие-то едва различимы. Многие из них присыпаны куркумой.

В центральном дворике стоит сам храм, который рано с утра оказался закрыт. Но людей с каждой минутой становилось больше, так что, думаю, мы не очень рано оказались там. А в какой-то момент к нам подошел сухенький дядечка в форме и сказал, что фотографировать в храме запрещено и пришлось подчиниться. Мы просто побродили какое-то время по территории не говоря друг другу ни слова.

В какой-то момент мне стало казаться, что фигуры и изображения змей следят за нами почти неотрывно, а их в храме, не много ни мало, 30 тысяч! Дремучее и уединенное место располагает ко всякого рода мистике.

Катя (наша дружелюбная хозяйка) вечером рассказывала историю, связанную с этим храмом. Как-то они заезжали с мужем в этот храм и заказывали на определенный день пуджу. Со временем, в суете день этот забылся. А в одну из ночей она видела сон, в котором было множество змей. Рассказывая этот сон мужу, они вспомнили, что именно на этот день была заказана пуджа. Вот и не верь потом…

Время уходило, а путь предстоял долгий, поэтому задерживаться мы не стали.

Сперва решено было посетить город Кочи (Коччи, Кочин), городом побратим которого, внезапно, оказался Пятигорск.

С малаяламского языка название города переводится как «маленькая лагуна», по другим источникам «бухта». И не удивительно: город находится на островах, связанных между собой сложной системой каналов и мостов. Самые интересные районы, они же «туристические» - это Форт Кочи и Маттанчери.

Кочи издревле был известен многим народам: арабы, сирийцы, китайцы, евреи (крупная община которых и поныне есть в городе) вели постоянную торговлю через этот порт. В 1500 году здесь было основано первое европейское поселение. В 1502 сам Васко да Гама основал первую факторию, а уже через год португальцы построили крупный порт, с чего начался, так называемый, португальский период, продлившийся до середины 17 века.

Форт Кочи - это старый португальский квартал. Оказавшись здесь, никогда не поверишь, что находишься в Индии.

Маленькие колониальные дома с черепичными крышами, утопающие в зелени; относительно чистые улицы, тротуары; движение не очень активное и никто не сигналит. По району можно просто бесконечно долго гулять, рассматривая эти уютные улочки.

Абсолютно фантастически смотрятся вековые деревья, растущие ближе к набережной. Стволы этих деревьев могут обнять несколько человек, взявшись за руки. Многим из этих деревьев по 200-300 лет, и кто знает, свидетелями каких событий они были за свою долгую жизнь.

Сама же набережная – практически визитная карточка Кочи. Именно тут находится одна из самых популярных достопримечательностей и настоящий аттракцион для туристов: Китайские сети (чина вала) - отличительная черта и «фишка» Малабарского побережья.

На фоне современного порта: стоящих на погрузке танкеров и вздымающихся вверх спредеров и стендеров порта - стоят...

...сети, конструкция которых осталась неизменной аж с 14 века!

Китайские торговцы привезли этот метод на Керальские берега: на жерди из тикового дерева и бамбука натянуты сети, которые в прилив опускают в воду, а по прошествии времени, поднимают противовесами. Все, что успело заползти и заплыть в них за это время - выгребается сачками…

… и тут же продается! Оценивая чистоту воды, находящуюся «через дорогу» нефтебазу, я бы, конечно, поостереглась бы покупать там что-либо. Но многих это не останавливает.

А вокруг сетей просто кишат птицы, ждущие возможности умыкнуть чужой улов.

Рыбаки зазывают гуляющих по набережной посмотреть на то, как они будут погружать или поднимать сети, а при желании, можно и поучаствовать в процессе. За мелкую денюжку, конечно.

Но то, чего не могут передать фото, так это запах! В отличие от уютных улиц, набережная представляет собой настоящую вакханалию мусора, рыбных обрезков, водорослей и чего-то не поддающегося идентификации. Стоит непрерывный галдеж: отдаются команды рыбаками, ведется торговля, там и тут садятся эти летающие «кошки», которые галдят громче всех.

Продолжая тему порта. Суровый и жесткий «Адмирал Индийского океана» Васко да Гама бывал в Кочине трижды. И здесь же скончался от малярии в 1524 году. Похоронен был в старейшей церкви Кочи - Церкви Святого Франциска (St. Francis Church). Там пролежал он 15 лет, пока его останки не вернули в Португалию.

Церковь была построена в 1503 году деревянной, к 1516 ее отстроили в камне. В этом виде она сохранилась и поныне, хотя за свою долгую историю успела побыть католической, с приходом голландцев стать протестантской, а потом – англиканской. Вместе с верой менялись и названия, пока не остался нынешний вариант.

А еще, по сей день в церкви хранится документ на пальмовом листе, подтверждающий право собственности на землю, которую пожаловал колонистам местный раджа.

Церковь, такая не большая снаружи, кажется огромной внутри. На стенах нет никаких лишних изображений или украшений, а высокие каменные своды создают по-настоящему сумрачную атмосферу средневековья.

Полной ее противоположностью я бы назвала Базилику Санта Круз (Santa Cruz Basilica). Основана Базилика в 1505 году и считается самой впечатляющей в Индии. Кроме того, Санта Круз является культурным и историческим наследием Кералы. Была разрушена почти до основания в конце 18 века при штурме британцами Форта Кочи и обрела свой современный вид спустя только 100 лет- в 1887 году.

Готические ее шпили видны еще издалека. Ярко украшенная в честь новогодних и рождественских праздников, не только снаружи, но и внутри. Легкая, светлая, в огнях и цветных витражах, Базилика не оставляет такого гнетущего ощущения, как Церковь Святого Франциска. Мы посидели какое- то время на деревянной резной лавке, наслаждаясь прохладой и тишиной, разглядывая витражи и росписи на стенах. Выглядит Базилика внутри замысловато, со множеством деталей, не всегда сочетающихся друг с другом. Как добрая тетка-соседка, которая надела самые лучшие украшения разом.

С учетом богатой колониальной истории, христианских церквей (ровно как и населения) в Кочи очень много. Но как же без местного колорита?..

Пока мы прогуливались по улицам, в какой-то момент, рядом с нами затормозил тук-тук. Водитель стал настойчиво предлагать свои услуги в качестве гида за совершенно смешные 80 рупий. Привыкшие отказывать в случае излишнего внимания, мы были готовы соскочить и здесь. Но тогда водитель достал потертый блокнот и что-то быстро стал там листать, нашел и сунул нам буквально в нос. А там русским по белому было написано примерно следующее: «Я - Катя из города Н. приехала в Кочи, встретила сего чудесного водителя, который за копейки показал город и рассказал много интересного. Соглашайтесь - не пожалеете». Ну дядя, ну лис… Поехали!

И дядя действительно показал много интересных мест, которые мы вряд ли бы зацепили, гуляя пешком.

Недалеко от Церкви Святого Франциска оказалось старое голландское кладбище начала 18 века. Серые тяжелые надгробия так и манили прикоснуться к истории, но кладбище оказалось закрытым, а штурмовать невысокий забор мы не рискнули.

Еще одним наследием колониальной эпохи является Дворец Маттанчери или, как его еще называют, Голландский дворец. Он был возведен португальской знатью в 1555 году в подарок Радже Кочи (позже достраивался Голландской ост-индской компанией, и название «Голландский» прижилось).

Снаружи здание мало чем примечательно и я бы, пройдя мимо, даже не подумала, что это дворец. А вот внутри… Стены дворца украшены фресками на религиозные тематики из эпосов Рамаяны и Махабхараты. Рисунки сложные, витиеватые, а цвета, спустя столетия, по-прежнему сочные и яркие. Вход стоил смешные 5 рупий, но вот внутри категорически запрещено фотографировать. Интернет предлагает посмотреть на некоторые мотивы, которыми и поделюсь.

Кроме фресок во дворце есть предметы одежды, оружие, паланкины индийской знати. Подлинность их неизвестна, но для общего образования посмотреть интересно.

Во дворе дворца расположено несколько храмов и храмовый бассейн. Но в это время дня людей там не наблюдалось.

Дальше наш провожатый повез нас по улицам Кочи. Мы проезжали множество местечковых храмов, торговых кварталов. Не обошлось и без сувенирных, с которых наш провожатый, очевидно, имел свой процент.

Встретилась и такая диковинка: женская полиция. Экипаж этот стоял и следил за порядком на небольшом митинге: чиновники выступали перед жителями города. Громко что-то обещали, а толпа то радостно, то возмущенно гудела.

На одной из улиц мы заметили женщину, которая катала лепешки буквально на пороге дома. Думаю, это заготовки для будущих пури – жареных лепешек, а вернее «шариков».

Покружив по городу, мы приехали к одному не маленькому храму, посвященному Ганешу. Большая территория была обнесена забором. И за эти забором была слышна музыка и пение. Как нам сказал наш провожатый, при храме есть детский «кружок». Но надо такому случится: не хинду нельзя, да и водитель замотал головой, как только мы сделали пару шагов ко входу. Не солоно хлебавши, походили вокруг, позаглядывали как могли внутрь и расстроенные пошли в сторону тук-тука.

А напротив входа в храм был, как всегда, храмовый бассейн с цветущими лотосами. Тоже за забором…

Но по-настоящему неизгладимое впечатление на меня произвело место, которые мы бы точно не нашли сами и о котором не пишут в интернете. Местная прачечная! (Надпись внизу «Доби» как бы символизирует).

В небольших бетонных отсеках, по колено в воде трудятся мужчины и женщины. Причем большинство пожилых. Рядом стоят ведра с водой, бутылки с какой-то химией. Широким размашистым движением они лупят тканью по широким стенкам таких же бетонных «ванн», полощут белье и снова лупят что есть силы. Во времена минутных перерывов на отдых, улыбаются залетным туристам и приветственно машут рукой.

Очевидно сразу, что труд не легкий. Я не представляю, как можно весь день так физически вкалывать старикам. Обращаемся к нашему сопровождающему:

- Сколько зарабатывают эти люди?..

- О, господа, вы не поверите! Это очень престижная и хорошо оплачиваемая работа! Многие из этих людей имеют свой хороший дом.

- Мы видели по ТВ, что заработок может быть всего 5 долларов…

Водитель смеется.

- Они зарабатывают даже больше,

чем я! Попасть сюда можно

только по блату!

Я не знаю, шутил ли над нами или говорил серьезно. Я стала внимательнее приглядываться к людям, которые работали в прачечной. Сама стирка происходила пусть и внушительно и сложно со стороны, но совершенно не торопясь. Тетки ходили друг другу в отсеки «в гости» поболтать и посмеяться. Чем-то это напоминало офисный «расслабон» после обеда.

За отсеками на огромном поле было развешено на просушку постиранное белье. Куда хватало глаз, тянулись белые, с редким вкраплениями цветного, ряды. Выглядело это действительно впечатляюще. Сейчас я задаюсь вопросом, как они идентифицируют хозяев белья, как ищут сданный комплект? Жаль, что в тот момент эти мысли не пришли мне в голову, и я не уточнила.

После просушки, что логично, шла глажка. Под навесами на больших столах белье гладилось огромными железными утюгами. Выглядели эти утюги, как в старых фильмах: так, как будто их надо заполнять горящими углями. Но, наличие розеток и проводов, вселяет надежду, что они все же электрические.

Как прачечная, со своим почти старинным укладом, напоминает, что мы все же в Индии, так многие улицы Кочи говорят о том, что город не лишен некой богемности. В центре много арт-центров, лаунж-кафе, творческих мастерских. И, как следствие, талантливые люди не ограничивают себя в выражении своего творчества. Там и тут можно наткнуться на граффити.

Некоторые весьма органично вписываются в фактуры стен и местность и стоят на грани настоящего искусства.

Какие-то уже знакомы

А какие- то носят хулиганский и протестный характер.

Рикша завез нас в местечко, где на новый год проходил фестиваль уличного творчества. Вот так оказался просто кладезь разного рода уличного выражения.

А вот этот слон, лично мне, напомнил слонов нашего веневского художника-татуировщика.

Вот такой вот разнообразный город Кочи оказался. Это сплетение разных культур, благополучие - производят самые положительные впечатления. К сожалению, времени мы провели там очень мало: буквально несколько часов, чего точно не хватило на полноценный осмотр и погружение. Но я могу с уверенностью сказать, что Кочи мне очень понравился и я бы с радостью туда вернулась.

А дальше, путь наш лежал в Аллеппи, он же Алапуджа (Алапуза). Алапуджа переводится как «земля между морем и каналами». Аллеппи - более короткое и более простое к произношению название, как нам рассказали.

Город этот известен как «Венеция Востока». Называют его так по праву: Аллеппи изрезан сотнями каналов, с многочисленными заводями и внутренними озерами.

И главная «фишка» Аллеппи: многочисленные и самые разномастные лодки, которые снуют по этим каналам. Это и было нашей целью в городе. Вариантов лодочек не просто много, бесконечно много! Самый бюджетный вариант: сесть на местную «маршрутку». Проезд стоит от 7 рупий. Остановки есть везде, а где-то даже с расписанием. Удобство, на мой взгляд, сомнительное, но вот удовольствие от погружения можно испытать полное.

А можно арендовать. Тут уж очень много вариантов. Можно взять места в лодке и поплавать с такими же туристами или гуляющими. Или снять (как сделали это мы) лодку у пристани только для себя (1500 рупий за 2 часа). В лодке были «сидячие» места, диван с «лежачими» местами и верхней мини-палубой на носу, где в итоге мы и провели свое путешествие. Прогуливаясь по Кочи, мы пропустили самый пик жары, поэтому эта палуба, почти без навеса, была самым удобным и комфортным местом для обзора.

А можно арендовать целый дом. Хаусботы – это такая же неотъемлемая часть Аллеппи, как в Париже Эйфелева башня. Изначально хаусботы использовали для перевозки риса по рекам и каналам.

Сейчас же, это самый популярный местный аттракцион. Хаусботы тиражируются на открытках и на сайтах путешествий. Уменьшенные копии хаусботов продаются в качестве сувениров. В Аллеппи, да и во многих туристических местах Кералы - они везде. Хаусботы бывают самые разные по размеру и внешнему виду, но суть не меняется. Вы снимаете целый плавучий дом: с комфортными номерами и кроватями, кондиционером, туалетом. Вас, кроме капитана и матроса, сопровождает повар, который на все время путешествия обеспечит блюдами местной кухни. Все удовольствие стоит от 3500 рупий за сутки (зависит от того, какой дом выбрать и где арендовать: на причале или в агентстве). Идеальный отдых для тех, кто хочет сбежать от людей и суеты. Но тут на вкус и цвет: я бы точно заскучала от ничего неделания, тем более когда фрахт не ограничивается сутками.

Но, все же, лодка - это только способ. Цель же - посмотреть на невероятную природу и местный колорит. По берегам каналов живут люди. Маленькая деревушка может ютиться на узкой косе или вовсе на острове. По сути, лодочки - это единственный транспорт, который связывает такие деревни с «большой» землей.

Множество храмов умудряются прятаться в зарослях на островах и между протоками. А за «посадками» из пальм виднеются рисовые поля.

Почти у всех домах в деревнях есть свои гхаты (лесенки в воду), где, как и сотни лет назад, стирают, моются или рыбачат.

Где-то в середине пути наша лодочка причалила у местной кафешки на обед.

Нам была предложена на выбор свежая рыба, выловленная в тех же каналах. Мы выбрали парочку рыбех, размером чуть больше ладошки, а про гарнир нас даже не спросили - будет традиционно.

На больших пальмовых листьях к рыбе нам предложили горку риса, свежевыпеченную пури и много разных масала соусов. Соусы добавляются к рису, пури ломается и так же идет вприкуску к рису.

И, внимание, есть надо руками. А точнее только правой, левая считается нечистой.

Оказывается, для такого простого действия, как есть руками, нужна немалая сноровка. Тот еще экспириенс, скажу я вам.

После обеда бродила вдоль берега по узкой тропинке и, наконец-то, смогла рассмотреть поближе «ряску переростка», как я про себя назвала это растение. На самом то деле - это водный гиацинт - эйхорния. В каналах Аллепи он растет повсюду и так плотно, что целиком оправдывает свое «прозвище» водяная чума. В некоторых местах казалось, что лодочки не плывут, а едут по сплошному зеленому ковру из этой «ряски». При всем при этом, вода «не цвела» и не пахла. Скорее в воздухе разливался запах влажной свежести и сочности джунглей, которые иногда попадались по пути.

Близился вечер, наша яркая лодочка держала путь по каналам обратно к пристани, в город. Я лежала на носу и лениво болтала ногой, свесившейся вниз. Мимо нас проплывало множество лодок, как местных, так и с туристами.

Но смотреть по сторонам было так же лениво. Вместо этого, я вперила взгляд в небо, где иногда появлялись большие птицы вроде цапель и думала о том, как же сохранить вот это вот состояние покоя и гармонии по прибытию домой. Легко «начинать новую жизнь», когда вокруг тебя растут кокосы, утренние волны ласкают пятки, а торопиться никуда не надо. Сложнее сохранить подобный настрой дома, в привычной рутине. Что ж, пробуем :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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