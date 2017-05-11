Варкала. Штат Керала, Индия

Гоа, пожалуй, у всех на слуху. А как насчёт Кералы? Это тоже Индия и весьма популярное пляжное направление. Нашим гидом будет Лера Nebeskа Артамонова.

- У простого обывателя, при упоминании Индии всплывает в памяти самый популярный курорт - Гоа. Но Гоа давно стал отдельным понятием, собственной культурой и мало отношения имеет к самой стране. Штат извечных тусовок, молодежи и отрыва.

Керала же абсолютно противоположен Гоа. Наверно, поэтому, когда принималось решение о выборе места, выбор пал на штат, который считается самым благополучным, самым образованным и безбедным. Кроме того, Керала вполне заслуженно занимает место в рейтинге мест по своей красоте, которые надо обязательно посетить в жизни.

По приданию, Вишну в образе (аватаре) Парашурамы вымолил у Богов землю, где бы он мог защитить касту духовенства от воинствующих кшатриев. Боги дали согласие и Парашураме досталась земля от того места, где он стоял, до того места, куда упал брошенный Богами в море топор. Как ни странно, Керала и правда когда-то находился под водой. А первые упоминания о Керале были уже в III тысячелетии до н.э.

Прямых рейсов из России нет, что, пожалуй, только на пользу. Самолет из Дели (про который уже был гульбарий). После 5 часового перелета оказывается в столице штата Тривандрам (Тируванантапурам). Прилетаем поздно вечером, и нас, к огромному удивлению, встречает дождь. Остановиться решаем в поселке Варкала, что находится примерно в часе езды от столицы. Место это считается одним из самых чистых, с лучшим пляжем и разнообразием досуга, если вообще это слово применимо к аскетичной Керале. Ну и если говорить про этот штат, стоит описать еще пару интересных фишек.

Во-первых, в Керале у власти находится коммунистическая партия. Вполне успешно, коль уж штат стал самым образованным и развитым. Коммунистическая атрибутика повсюду: серпы с молотами, портреты вождей.

Во-вторых, в Керале запрещена открытая продажа алкоголя. Покупка - отдельная история, к которой я еще вернусь позже.

В-третьих, Керала - аюрведически центр всей страны. Лучшие клиники и специалисты находятся именно здесь. Лучшие йога-школы тоже здесь. Народная здравница на фоне портретов Ленина и Маркса. И именно все эти факторы делают штат комфортным, спокойным и …увы, не дешевым в привычном для Индии смысле.

Варкала - изначально рыбацкое поселение. Плотность населения, по сравнению с другими частями Индии, не очень высока.

В новогодние праздники, совпавшие с приездом последователей учения Шри Нараяна Гуру (как правило, с 30 декабря по 1 января), улицы украшены яркими флагами и растяжками. Движение, как и везде, очень активное: дорогу перейти крайне сложно. А тротуары есть не везде.

По-хорошему экстремальным оказался поиск алкоголя. В Керале сухой закон, все заведения закрываются после 23.00. Но алкоголь, тем не менее, продается в ограниченных количествах в государственных магазинах.

Первый же рикша нам ткнул пальцем в нужную подворотню, и мы пошли…

Выглядело со стороны это примерно как покупка крупной партии запрещенных веществ у мафии:

В узком переулке, забитом коробками и мусором на нас неприветливо смотрели местные нетрезвые мужики.

- Вайн шоп?...

И нам одними глазами показывают узкую черную лестницу, ведущую в ветхое здание. На втором этаже небольшое помещение, разделенное на две части мощной решеткой. В решетке крошечное окошко выдачи. На стене от руки написанные прайсы на алкоголь. К слову, названия известные, «брендовые». Хмурая очередь тянется к окну, и, лишь иногда, удивленно бросает взгляды на двух белых (О, ужас! Женщина в таком месте!). Не успели встать в очередь, как из толпы отделяется средних лет человек и хватает за руку:

- Сэр, вам сюдя нельзя. Вам в другое место. - И на английском с примесью малаямальского объясняет, что этот в этот шоп можно только местным, туристам же нужно в другой.

Снова проходим какие-то лестницы, свалки коробок и нас приводят в магазин. Уже вполне цивильный: с прилавками, ценниками и кассой. И прайсом в три раза выше. Не гуманно, товарищи, не гуманно… Выходим из магазинами с видом контрабандистов: бутылка спрятана, мужики, что встречали в переулке, хитро улыбаются и провожают глазами, пока мы выходим на оживленную улицу. К слову, второй раз нас встречали уже куда приветливее…)

И все же, Керала была выбрана за свою потрясающую природу и возможность добраться до разных мест с минимальными затратами.

Северная (туристическая) часть поселка, так называемый Северный Клиф, находится на высокой скале, с которой несколько лестниц ведут к водам Аравийского моря. Из этих скал текут родники с пресной минеральной водой, которые считаются святыми.

Туристическая зона современна, никто косо не смотрит на туристов в пляжных одеждах. Здесь находится огромное количество магазинов, ресторанов, аюрведических клиник и йога-школ на любой вкус и кошелек.

Еще севернее берег менее освоен, но там есть прекрасные уединенные пляжи с черным песком, который появляется только в декабре, когда море отступает.

Там же на севере находится местный «аквариум»:

Светлое здание стоит рядом с Блэк Бич и прячется в пальмах, что не сразу признаешь в нем достопримечательность, а не очередной гестхаус.

Полое и без крыши, внутри оно спиральным пандусом поднимается на несколько этажей. Вдоль всего подъема стоят аквариумы с различными рыбами и морскими обитателями.

Место, судя по всему, не самое популярное, но провести время там определенно можно. Символическая плата за вход (20 рупий) и разнообразие фауны - располагает. Кроме того, можно спрятаться от полуденного зноя.

Еще чуть севернее, где туристическая зона почти сошла на нет, мы нашли красивую мечеть. К слову, мусульман в Керале почти 30%. Мечеть называется Одиум и построена совсем недавно.

Южная же часть (Южный клиф) – это берег рыбацкой «местной» части Варкалы. По преданию, Варкала появилась тогда, когда божественный мудрец Нарада уронил в этом месте свои одежды, сделанные из коры дерева. В результате появился «Papanasham Beach» (Пляж Папанасам). Переводится это название буквально «Разрушитель греха». Пляж издревле считается местом поклонения предкам, а еще местом, где просят об искуплении грехов. Сюда приходят те, кто посещал Храм Джанардана Свами, о нем чуть ниже.

На рассвете, после посещения храма, люди спускаются к прибою, чтобы опустить венок из цветов и умыться священными водами.

В этой части пляжа чувствуется некое благоговение. Тут не лежат отдыхающие, никто не ходит в купальниках, проходя мимо Папанасама, наступает тишина, которая прерывается только всплеском волн, да ровным шумом толпы, приехавшей за искуплением в местный храм и за обрядом Пуджа, который проводят сидящие на берегу священники-пандиты.

От Папанасама дорога поднимается вверх к поселку к одному из самых значимых и посещаемых храмов Кералы: Храм Джанардана Свами (Janardhana Sway Taple). Храму более двух тысяч лет. По легенде он построен без применения песка и цемента. Главное божество храма - Джанардан Свами- является формой бога Вишну.

Индусы утверждают, что когда главное божество поднимет ко рту правую руку, наступит конец света.

Считается, что из-за гнева богов храм был смыт волнами океана и разрушен до основания. После этого, сам Брахма повелел королю из династии Пандаян восстановить храм на том же месте и указал место в океане, где находилось унесенное волнами мурти (лик) божества.

А еще в храме находится колокол, который был подарен голландскими моряками в благодарность за помощь в морских странствиях.

Храм располагается так органично и скрытно: на холме, в зелени, что, не зная о его местоположении, можно плутать долго. Как и в любом другом индуистском храме, необходимо снимать обувь. Если зайти с центрального входа, даже можно сдать тапки на хранение, мы же зашли с бокового входа и обувь оставили у подножия лестницы.

Посещение подгадали под вечер, около 4-5 часов, когда совершалась вечерняя Пуджа. А еще получилось так, что щелкнуло попасть в храм именно 31 декабря. И был какой-то глубокий сакральный смысл посетить духовное место именно в уходящем году, чтобы оставить все старое, все наносное в прошлом. В буквальном и переносном смысле. И что-то бесконтрольное все же я там почувствовала. Возможно, сыграл свою роль самонастрой, возможно, накопившийся багаж эмоций, который надо было отпустить.

Внутренний двор храма открыт для посещения туристам. У входа встречают тети со «скрипками», которые спрашивают имя, и, услышав его, начинают петь молитву, играя на этой самой скрипке. Потом ставит точку куркумой на лбу и просит 200 рупий. Неожиданно, но закономерно.

Во дворе растет огромный баньян и располагаются святилища других индуистких божеств: Ханумана, Ганеши, Аюпана, Шивы.

У каждой стоит ящик для подношения или снова тетя со скрипкой.

И совершенно инфернально смотрится дерево, на которое вешают кукол.

Считается, что здесь можно попросить о ребенке или благополучной беременности. У дерева уже знакомые тети, тарифы те же. А куклы продаются у входа в храм.

Сам же храм представляет собой прямоугольную постройку со внутренним двором.

Вокруг, по стенам храма, есть чаши, которые к вечеру заполняют маслом и зажигают огни. Из-за этого стены храма черные от копоти, накопившейся от времени.

При входе в сам Вишну Тэмпл указан свод правил при посещении. И главное, с которым мы встречались не один раз: НЕ хинду вход в храм запрещен!

С одной стороны, такое трепетное отношение к своей религии похвально. Сохраняется интимность действия, его суть и смысл. С другой стороны, нам – любознательным, интересно пройти внутрь и посмотреть на обряды. И вот, пока мы стояли в нерешительности, дожидаясь Пуджи, к нам подошла женщина из местных. Она на хорошем английском спросила откуда мы, как нам Варкала. Мы немного поговорили о стране. А потом решили все же ее спросить, можно ли нам пройти в храм. Женщина тепло улыбнулась, внимательно глядя в глаза, и сказала:

- Многие считают, что только Хинду могут зайти и помолиться, но какая разница: делаете вы так (складывает руки перед собой в молитвенном жесте) или так (крестится) - если вы общаетесь с Богом?.. Я думаю, вы можете зайти.

И знаете, какое-то теплое чувство понимания и благодарности разлилось после общения с этой женщиной. Дождавшись открытия главных ворот храма (в 5 начиналась вечерняя пуджа), мы тихонько позади толпы ступаем под темные своды. Со стен на нас смотрят древние оскаленные боги, повсюду горят благовония.

Какой то дедушка, улыбаясь жестами показывает мужу, что нужно снять футболку: мужчинам в храмах принято обнажать торс. У женщин же, напротив, должны быть закрыты плечи и колени.

И нас пропускают. И никто даже глазом не ведет на двух белых, которые прошли в храм. Во внутреннем дворе храма –святилище со статуей. Прямого подхода к ней нет: фронтальная часть закрыта ограждениями, подойти можно только или с правого или с левого бока. Толпа, разделившись на мужчин и женщин, с разных сторон заглядывают туда, чтобы увидеть Божество. Обходит по кругу, оставляет подношения.

Все происходит почти в тишине, в тихом шепоте людей. Долго мы не стали задерживаться. Любопытство любопытством, но ощущение того, что ты вторгаешься во что-то запретное, не отпускало. Мы молча вышли из храма, также молча обулись и, еще долго осмысливая такого рода опыт, побрели в Папанасаму. Уже позже, задавая вопросы Сурешу (владельцу отеля, в котором мы гостили) о традициях, вере, языке, мы узнали, что к Божествам не подходят спереди, не смотрят на них прямо. Ведь сила их взгляда настолько велика, что может навредить человеку, поэтому принято осторожно «подсматривать» сбоку.

Эта поездка стала одной из самых сильных по количеству, а вернее, качеству разнообразных эмоций.

Одно из таких впечатлений началось с невинного променада по клифу. Готовясь к путешествию, мы всегда примерно представляем, что мы можем увидеть, какие интересные места стоит посетить. Но каким-то немыслимым образом, Катхакали даже не попало в поле нашего зрения. И, подозреваю, Якша и тут повел своей пухлой рукой, не оставляя подобное на откуп случая.

В очередной вечер в руки нам попал флаер, который гласил, что в определенные дни (дважды в неделю) можно посетить Катхакали. Это сейчас я знаю, насколько это сильное зрелище. Тогда же флаер был убран в сумку и всплыл только в нужный для посещения день.

Но стоит по порядку:

Керала - удивительное место и вполне логично, что Катхакали, как вид искусства, зародился именно здесь в 17 веке, опираясь на народные фольклорные традиции, древний рукопашный бой и разнообразные театральные формы. Танец-драма, когда через движения, мимику и танцевальные элементы рассказывается целая история - вот что такое, прошедший через столетия Катхакали, ныне включенный в список наследия ЮНЕСКО. И до нас он дошел практически в неизменном виде. Образы, макияж, обучение - все как и столетия назад.

Катхакали танцуют только мужчины. Мальчики не старше двенадцати лет поступают в специальную школу, образование длится почти 10 лет.

Мальчиков учат абсолютному контролю тела и всех мышц, и, особенно глаз, которые едва ли не главные участники действа. Учатся максимально реализовывать возможности своего тела. Для этого искусства характерен сложный язык жестов. Жестами изображаются простые понятия, например как «река», «лотос», так и абстрактные «как», «когда».

Женские роли тоже исполняют мужчины, как правило, более хрупкого сложения. Принято наигранно преувеличивать «женские» манеры: мимику, походку.

Одна из ключевых деталей театра - грим актеров. Через грим передаются характер и суть героя. В Катхакали есть три амплуа: саттвик, раждасик и тамасик. Каждому из которых соответствует определенный костюм и цвет грима.

В Варкале есть свой театр. Представление стоит 400 рупий. Как наш театр начинается с вешалки, так и местный Катхакали начинается с индийской специфики: в отдалении от туристической улицы во дворах находится небольшой зал хижина с современными системами вентиляции вентиляторами, а сцена освещена одной единственной лампой.

При входе дают программку: краткое содержание того, что будет происходить на сцене (обычно это истории из «Рамаяны» или «Махабхараты»).

Начинается все с того, что актеры наносят грим и надевают костюмы. Процесс это очень долгий, порядка 2х часов, и уже является прологом к самому действу. Впрочем, для туристов указано два времени: когда начинают готовиться актеры и когда начинается сам спектакль. Но, в любом случае, на подготовку интересно посмотреть, пусть и не все 2 часа.

И вот, после захода солнца, освещение в зале тускнеет. Перед сценой зажигается масляный светильник, который дает теплый рассеянный свет. Выходит один из персонажей.

Происходит «знакомство»: актер показывает какими жестами и мимикой будет выражать эмоции его герой. Вот ладони сложены в одной позиции: это рыбка плывет в реке. Вот пальцы и руки воздеты кверху: это растет дерево. Поворот головы и прищур - это смущение, а резкое движение глаз и бровей - это злость. Все эмоции, который показывает актер, объясняет ведущий, отбивающий ритм на джембе. А когда знакомство состоялось, начинается сам танец-спектакль.

По сюжету: демонесса Накратунди - слуга демона Асуры, отправляется захватить в плен девственниц для своего царя.

По пути она встречает Джаянту - сына повелителя небесного царства Индры. Демонесса влюбляется в Джаянту и решает его покорить, а для этого она превращается в красивую девушку. В таком виде она приходит к сыну царя и уговаривает его взять ее в жены. Джаянта оказывается не в восторге от этой идеи и отвергает демонессу в ее человеческом обличии. Накратунди в ярости принимает свой истинный облик и пытается убить Джаянту. Но тот оказался парень не промах и в битве отрубает демонессе нос, руки и грудь.

Когда звучат первые звуки цимбал и пение, выходит демонесса, которая купается в реке, красится, гуляет по лесу- все это кажется немного не серьезным. Яркие костюмы, нарочито преувеличенная мимика…

Но потом, по ходу развития сюжета, когда события набирают обороты, улыбка сама сходит с лица. В какой -то момент, я поймала себя на том, что почти не дышу, что сижу в напряжении, боясь пропустить что-то важное. Музыка, освещение, колокольчики на костюмах, бряцающие в такт движениям- все это вводит в какое то медитативное состояние. В происходящем на сцене растворяешься. Мир богов и демонов, который возводится на сцене без единой декорации, становится куда более реальный, чем тот мир, что остался за пределами хижины. В любом случае, подобное лучше раз увидеть, чем десятки раз описывать.

Катхакали - отличная возможность почувствовать Кералу, с ее богатой культурой и наследием.

Говоря о наследии: как Махатма Ганди важен для всей Индии, так Шри Нараяна Гуру важен для Кералы. Этот человек - социальный реформатор и философ, основал в 1904 году Ашрам на холме Шивагири в Варкале.

В этом Ашраме Шри Нараяна Гуру жил и работал до самой своей смерти в 1928 году. Почитаем Керальцами он за то, что пытался привести к общему знаменателю касты и религиозные верования. Основная мысль его учения – одна каста, одна религия, один Бог. Это место- одно из самых посещаемых тысячами паломников и последователями учения Гуру, которые ежегодно приезжают сюда.

Ашрам находится в небольшом парке. Среди зелени деревьев там и тут развешены таблички с изречениями Гуру.

Ашрам окружен небольшой оградой. В честь ли праздника, или еще по каким соображениям, ограда украшена зонтиками. На спицах зонтиков - металлические пластины, которые мелодично звенят на ветру.

И так совпало, что в этом посещении мы тоже попали на вечернее служение. Люди оставляли обувь и шли к лестнице, ведущей в храм. У входа оставлялось подношение, юноша ставил точку сандаловой пасты на лоб. Далее, паломники обходили храм по кругу и вновь возвращались к дверям, за которыми стояла скульптура философа. Отходить следовало спиной вперед, лицом к скульптуре, к ашраму. Шри Нараяна Гуру почитают как святого, ритуалы соответствуют степени уважения.

В Варкале не мало интересных мест, но многое стоит посетить и за его пределами. Транспорт в штате Керала развит достаточно хорошо и один из популярных туристических вариантов: железная дорога.

Железнодорожный вокзал Варкалы располагается недалеко от центра поселка. Вокзал и платформы чистые, аккуратные. Ничего шокирующего на первый взгляд не видно. В зале два блока касс: как мы поняли на короткие расстояния, вроде электрички. И на более отдаленные, повыше классом. Из Варкалы на поезде можно было добраться куда угодно: длинные расписания поездов висели по стенам. Билеты в города, куда мы направлялись, стоили порядка 400-500 рупий в одну сторону. Но вот загвоздка: накануне их оказалось не купить, только заранее. А это значило, что мы не успеваем –время поджимало и пришлось искать альтернативные варианты.

Не покидало ощущение того, что в Варкале ты ощущаешь себя как дома. И большую роль в этом сыграло место нашего обитания: мини-отель замечательной девушки Кати и ее мужа Суреша (https://www.instagram.com/katyasuresh/) . Нас, донельзя уставших от перелетов и делийских приключений, накормили и напоили, несмотря на глубокую ночь.

Приготовили самый настоящий оливье, нашли шампанское, чтобы новый год был как новый год, и организовали незабываемый мультикультурный праздник на крыше.

Нам, а вернее второй половине, испекли на день рождения самый настоящий торт со свечками, что стало просто удивительным и приятным сюрпризом. А еще сделали потрясающий подарок на прощание (любопытные могут найти его в инстаграмме).

И такая дружественная атмосфера - это не приятное исключение, это скорее - правило. Ритм и образ жизни, который впитываешь и копишь в себе. Нашлись и заведения, с атмосферой которых ты на одной волне. А их на клифе великое множество: классические, пафосно-дорогие, рок-кафе, национальные и с уклоном в традиции разных стран.

О! Сказать о заведениях и не затронуть тему местной кухни!? Варкала, в первую очередь, рыбацкий поселок. Дары моря, это то, что нужно обязательно попробовать.

По вечерам каждое заведение выкладывает на горы колотого льда в специальных лотках свежие морепродукты. Указав пальцем на любую рыбину можно получить ее на ужин. Зубатки, голубые марлины, дорадо, рэд снейперы, барракуды, крабы, креветки размером с ладонь и больше.

Признаться честно, столько рыбы я, наверно, не ела за всю жизнь. И, да, марлин оказался вне конкуренции. Как бы не звучало это все страшно дорого, цены были куда ниже, чем на пиццу. Порция экзотики стоила 300-400 рупий в зависимости от размера.

Еще одним фаворитом стало карри. Рыбное или куриное и невероятно острое.

- Это совсем не остро, сэр!!- испуганный официант с круглыми глазами бегает вокруг нас, смеющихся и плачущих одновременно, красных от обилия перца, и подливает из заварочного чайника «контрабандный» Кингфишер.

А пельмешки - это Момо. С разными начинками и с разными соусами.

Если в двух словах, то эта поездка - настоящий праздник и полезный опыт для желудка. Вкусно, разнообразно и на чистых тарелках почти всегда :)

А наступающий и наступивший новый год (который, кстати, встречался дважды: по местному времени и по Москве) сделал общую атмосферу вдвойне приятнее.

Дружелюбие торговцев и зазывал, конечно, часто является способом усыпить бдительность туриста. Не стоит испытывать иллюзий на этот счет. Но как только все «деловые» отношения заканчиваются, начинаются человеческие.

В один из вечеров мы были приглашены на чай местными ребятами в их лавке после закрытия. Мы несколько часов сидели и общались. Нам предложили низкие табуреты, но мы отказались и сели на циновки на полу.

Ребята приехали из разных частей Индии сюда на заработки - это нормальная практика. Взрослые, но еще не женаты. Женятся там по-прежнему по выбору родителей. Девушку приводят будущему мужу и хорошо, если она нравится внешне, потому что отказаться все равно, как правило, нельзя.

- А если откажетесь? –спрашиваем

- Из дома выгонят – смеются.

- А вас тоже друг другу выбрали? – спрашивают у нас.

Тут уже смеемся мы: «Нет, мы сами. Мы жили до свадьбы несколько лет вместе.» – Ребята с круглыми глазами смотрят на нас: «Так можно?..». Можно.

Рассказывали и про касты в том числе. Они, в силу своих относительно современных взглядов, считают, что чаще лень не дает людям выйти за пределы традиций и подняться наверх. В пример приводили даже местных торговцев: большинство магазинов принадлежит иранцам, индийцы же только работают на них, хотя, по идее, никто не мешает им открывать свое дело.

Спрашивали у них, почему местные часто смеются и разглядывают с любопытством в храмах белокожих туристов (с нами такое было в храме Вишну).

- Они не хотят вас обидеть! - говорят. Они рады, что в вашем сердце живет то, что привело вас в храм! Они так выражают свое счастье! – вот она - индийская непосредственность.

О стереотипах про русских. Индийцы нашего брата опасаются: были случай агрессии со стороны не трезвых туристов. Что крайне печально… Но при этом русских мужчин считают очень храбрыми и сильными. Русских, кстати, в сравнении с европейцами, почти нет. Очевидно, все наши туристы пока еще на Гоа, а Кералу, с ее семейным отдыхом, еще не облюбовали.

Но есть и те, кто приезжают пожить на сезон или даже на несколько лет. Для того чтобы заниматься любимым делом и иметь средство заработка, многие открывают свои гест-хаусы, мини детские сады, дают мастер классы, уроки и предоставляют прочий досуг.

Кстати, о бизнесе. Такого выбора пашмины и ювелирных украшений, сколько на клифе в Варкале, я пока еще нигде не видела. Можно сказать, что продают только это, кроме стандартного набора сувениров. И торговаться! Всегда торговаться! А еще везти отличные БАДы, натуральную косметику, масла, специи и чай!

А еще важно знать: в Индии, после финансовой реформы, серьезные проблемы с наличными деньгами. Менять валюту больше 5000 рупий в неделю на человека - не разрешают. Во многих местах стали принимать карты, но не всегда и часто, не охотно. Какого-то однозначного совета на это счет дать тяжело. Кому-то проще обменять всю наличность, при первой возможности, на «черном рынке»; кто-то предпочтет искать выгодный курс и обменивать частями.

Впрочем, в самом поселке большие суммы вряд ли пригодятся, если не сидеть в дорогих ресторанах по целому дню. В поселке хорошо развит общественный транспорт: автобусы (проезд всего 7 рупий, дается билет), тук-туки (30-60 рупий), такси (по договоренности, но по определенным маршрутам ставка фиксирована). Пашмина стоит от 300-400рупий и до 4- 5 тысяч, в зависимости от натуральности. Ювелирка - от 200-300 рупий и до бесконечности. На пляже за 200 рупий за весь день выдают зонтики, а за 400 рупий можно арендовать доску для серфинга на 2 часа (мы не заморачивались и брали одну на двоих: по часу на каждого - за глаза). Начинаешь ощущать кошмарную легкую усталость уже через полчаса кувыркания в волнах. Если серф с обучением, то 1,2 тысячи рупий за двухчасовой урок. Средний счет в ресторане за буржуйский ужин на двоих 1,5-1,7 тыс.рупий. Если просто поесть, то можно уложиться в 600-700 рупий на двоих. Цены актуальны для самого пика сезона. Пройдет январь, и цены упадут.

Никакой экстремально опасной живности мы не встречали. По берегу гоняют крабики, видели следы маленьких черепашек, вылупившихся в песке. Пару раз с пляжа нас встречал мангуст, но такой юркий, что сфотографировать его просто не успеваешь. Коров, кстати, почти нет. Никто не бродит по улицам и пляжам и не жует все подряд. Только случайно увидели на задворках поселка небольшое цивилизованное стадо.

***

А вечерами все ходят смотреть закат…

Пляж заполняется людьми: купаться уже нельзя, береговая охрана строго следит, поэтому все перемещаются на песок. Кто-то медитирует или занимается йогой, кто-то играет в футбол и волейбол. Но большинство же просто смотрит, как огромное, сначала белое, а потом желтеющее блюдце, быстро садится в море. И в этом, красивом, но немного печальном моменте, чувствуется взаимное уважение и исходящая от каждого доброжелательность. От местных ребят, от европейских пенсионеров, от шумных, но утихших под вечер студентов. Этот пляж и этот небольшой поселок собрали на своих землях совершенно разных людей. Но здесь никто не разглядывает соседа, не проявляют излишнего внимания, которое можно встретить в других регионах страны и никто не пытается влезть в твое личное пространство. Люди просто наслаждаются моментом.

А когда солнце совсем заходит, на горизонте начинают загораться огоньки: это рыбацкие лодки вышли в море за уловом, который пойдет не только в местные рестораны, но и на экспорт. Огоньков становится все больше, и скоро весь горизонт представляет собой диковинные яркие бусы. Ночью, стоит уйти подальше от огней, видно, какое огромное и бездонное звездное небо над головой. Теплое море с шумом перекатывает песок, шелестят пальмы и, иногда, с глухим стуком, падают кокосы. Диковинные птицы кричат в ночи и громко хлопают крыльями, пролетая мимо. И можно бесконечно долго вдыхать полной грудью солоноватый теплый воздух и перебирать пальцами в песке…

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Пляжный отдых в Индии. Типа баттл ;)