Дели. Индия!

Лера Nebeskа Артамонова

и её история о далёкой стране,

добром духе и вере в чудеса.

- Уже тогда, 4 года назад, провожая огромное желтое солнце в волны Аравийского моря, я знала, что еще вернусь в Индию. Это та страна, что манит, как драгоценная шкатулка с потайным дном.

Часто ли чудеса случаются в жизни? Пожалуй, чаще, чем мы того заслуживаем и гораздо чаще чем мы замечаем.

Когда Якша* материализовался из воздуха в нашей кухне, признаюсь, где-то на уровне подсознания я ждала и хотела именно этого. Толстая фигура в воздухе, скрестившая ноги в лотосе, с улыбкой, достойной Кэрроловского Чеширского кота, хитро подмигнула.

Декабрь: легкие пушинки снега, первые елочные базары, ажиотаж в магазинах: все несколько поблекло и покрылось поволокой благовоний сандала и наг чампы. Демон колыхался в дыме, осматривая помещение. Потом по-свойски, расплетя ноги, ступил на полы и, ковыляя, неся полный живот в богатых тканях, подошел так близко, что было самое время ткнуть в него пальцем, убедившись, что он реален, как и кот, спавший на диване.

- Я вам все расскажу –пробормотал демон. – И все покажу.- чуть погодя, залезая пухлой рукой за пазуху и извлекая биди, вполне современного вида, выдал он.

Щелкнув пальцами, вызвал огонек на конце листа, смачно затянулся. Снова сел в лотос уже на полу, глядя снизу вверх на нас обалдевших.

….

Самолет из Домодедово провожал настоящий новогодний снегопад. Огромными пушистыми хлопьями сыпал он на улетающих, провожающих и слоняющихся. А уже через 7 часов нас встречал Дели - огромная шумная столица такой же необъятно огромной страны.

Появился, молчавший почти всю дорогу Якша, и пробормотал еле слышно, чтобы не обращать на себя внимание проходящих: «Между прочим, с урду Дели (с персидского «Дахлиз») означает ни что иное, как «границы» или «порог». Готовы перешагнуть?..

А что оставалось?

В который раз поразившись сумасшедшей смеси современности и азиатской простоты, погружаемся в сплетение терминалов аэропорта Индиры Ганди.

Якша торопил нас. Он то и дело выпускал из дыма или пухлую руку или ногу в расшитой туфле и махал ими в воздухе, исчезая, чтобы вновь появиться с другой стороны.

Сразу у здания аэропорта находится станция метро. Данная ветка одна из самых новых в делийском метро. И скорее похожа на Аэроэкспресс, нежели на обычное метро. В темном вестибюле станции, работало всего два окна, стояли лихие ребята с автоматами и в очередь выстраивались только туристы. Местные же, тактично сдвинув приезжих, покупали жетоны вне очереди. Поездка не имеет фиксированной цены. Стоимость рассчитывается из дальности поездки. Жетон запрограммирован на указанный при покупке маршрут. По нему заходишь и по нему же выходишь. Без жетона придется оплачивать путь заново.

Проезд из аэропорта до Нью Дели- сердца города и его туристического центра стоит 170 рупий (курс на время поездки практически один к одному с рублем).

А потом мы поднялись со станции наверх и погрузилось в невероятное действо: в дымке города сновали прохожие, суетились продавцы-лоточники, проплывали велорикши, проносились тук-туки и автомобили, бибикали, газовали и ехали по непредсказуемым, как сначала казалось, траекториям. Якша чертыхнулся и пнул из тумана проходящего мимо парня. Парень, прежде шедший по делам и не замечающих нас, стоящих посреди этой вакханалии, обратился на английском:

- Сэр, это не место для туристов, тут очень опасно. И вам бы следовало перевесить рюкзак со спины вперед.

Не говоря больше ни слова, он поднял руку и остановил ближайший тук-тук и быстро что-то заговорил водителю на хинди. Тот довольно закивал и открыл дверцу.

И это был первый, но далеко не последний случай, когда Якша своими могучими таинственными силами направлял происходящее в благополучное русло. С этими счастливыми, удачными случайностями в путешествиях сталкиваются многие, но сейчас это было настолько осязаемо, что я просто позволила себе расслабиться и отдаться тому невидимому потоку, что привел нас уже не в первый раз в Индию и не первый раз ведет в путешествиях. И девизом стало такое простое для понимания: расслабься и получай удовольствие.

Моторикша вез нас по шумным улицам Нью Дели. Запахи, гвалт, суета - все смешивалось в одно целое. И как странно было, когда Якша, прежде игнорировавший здания и сады, проносящиеся мимо, вдруг ткнул пальцем в сторону, на указатель.

Что? Мне не кажется? Улица Льва Толстого? Проехать полмира и увидеть улицу Льва Толстого?!

- Что, не ожидали? – Якша довольно прыснул в кулак.

- Скажите спасибо Черномырдину, в 1994 году он посетил Индию и к его приезду воздвигли памятник, работы русского скульптора. А вообще, Махатма Ганди высоко ценил философские труды Толстого, даже тогда, когда на родине писателя воспринимали избирательно…

Якша еще поухмылялся и снова слился с окружающим его дымом.

Вскоре тук-тук остановился, водитель махнул рукой в сторону двери и, получив купюру, быстро скрылся из виду. Где мы оказались, было сложно представить. Оставалось выдохнуть и снова положиться на случай, который в нашем случае, имел вполне конкретный вид и форму.

Но случай случаем, а конкретные цели в Дели все-таки были. И стоило уже начать их реализовать. Договорившись с таксистом, мы понеслись по улицам Дели. Водитель на сносном английском рассказывал про места, которые мы проезжали. Якша отмалчивался, лишь иногда поводя пальцем, направляя водителя более коротким путем.

Сердце Нью Дели и одно из самых популярных мест в городе: Ворота Индии – памятник, посвященный погибшим в Первую Мировую войну. Арка построена в начале 20 века, за образец взята знаменитая Триумфальная, находящаяся в Париже. В 70х годах по инициативе Индиры Ганди у подножия арки была построена Могила Неизвестного Солдата, где горит вечный огонь.

Подойти к арке из-за обилия туристов и транспорта почти не возможно, впрочем, постройка впечатляет больше именно издалека. Лучами расходятся от нее широкие улицы, одна из которых упирается в еще одно современное чудо архитектуры - Раштрапати-Бхаван, Президентский дворец. Подойти ближе не возможно уже по другой причине: обилие полиции и заграждений. Впрочем, это только на время новогодних гуляний. В непраздничные дни сад резиденции открыт для посещения.

По двум сторонам от резиденции располагаются корпуса Здания секретариата. В этих зданиях размещены различные политические ведомства и проживают чиновники. Вот уж точно - работа рядом с домом. Широкая лестница от корпусов уходит на проспект, ведущий к арке.

Забегая вперед: в Дели мы провели два дня. По пути в Кералу и обратно. В первый наш приезд погода радовала солнцем и комфортными 23-25 градусами. Без жары и духоты, которую можно было бы ожидать от мегаполиса. Более того, местным такая температура казалась уже прохладной, и народ ходил в теплых вещах, а иные даже в перчатках и шапках. Когда же мы возвращались через Дели обратно, погода, мягко говоря, удивила: 10 градусов, противный моросящий дождь и промозглость. Готовы к такому повороту событий мы не были, передвигаться пришлось бодро, шевелиться активнее. Как сказал таксист, для этого времени года, зима все-таки, это вполне предсказуемая погода. Вот и стереотипы о южных странах…

Якша позевывал от скуки: современные здания мало его трогали. Ему не терпелось увести нас в другие места.

- Господа хотят увидеть бэйби-Тадж-Махал? – водитель стоял на светофоре.

- Давайте Тадж-Махал! - громко хотим мы. В планах его не было, но времени у нас достаточно.

Замечаю краем глаза, как наш сопровождающий потирает руки в дыму – значит, не обошлось без его участия.

Бодрое авто, везет нас по улицам. Нет ни пробок, ни аварий, не смотря на очень активное движение. Мы проезжаем огромные виадуки и развязки, под которыми сидят нищие.

- Эти люди из низших каст, они не могут работать? – спрашиваем у водителя.

- Могут. - отвечает. – Не хотят просто, им так удобно.

Все знают про кастовую систему, многие слышали, что систему на официальном уровне отменили. И многие же полагают, что официальная отмена не решила проблемы деления общества. Правда, или то, что мы успели почерпнуть, такова: системы нет, есть менталитет и желание. Да, безусловно, путь наверх тернист, но, как показала практика, это возможно. Стоит привести только один пример: президент Индии Кочерил Раман Нараянан - это человек, который достиг высот, родившись неприкасаемым.

Не от одного индийца мы слышали о том, что...

...многие просто не хотят трудиться и идти вперед, куда проще оставаться в пределах возможностей, данных обществом при рождении.

Часто для будущего: для успешного обучения, карьеры, женитьбы, нужны средства. Средства не малые. Например, обучение в Индии платное, цена которого в разы увеличивается с каждой новой ступенью образования. И если индиец родился в бедной семье, не кастовая система не пускает его наверх, а банально- финансовые возможности. И если финансовый вопрос будет решен каким-либо образом, жизнь сложится вопреки всем традициям.

Конечно, есть и исключения: люди на отдаленных, не затронутых современностью территориях, продолжают тысячелетний уклад жизни. Но это не мешает банкам, мобильной связи и высокотехнологичным производствам вытеснять ограничения, накладываемые традициями.

Проезжаем мы современные школы и университеты, стадионы, банки, огромные моллы - все то, что создает и создается обществом 21 века. Замечаем и коров посреди улицы- куда без них. Довольно жмурясь в машине, крутя головой по сторонам, в который раз ловлю себя на мысли, что именно за этим я прилетела: за вот этим культурным хаосом; за смесью и слиянием таких чуждых друг другу вещей.

Вскоре машина привозит нас на крошечную стоянку, где толпится много людей. Водитель махнул рукой в сторону касс: в одно окошко стоит огромная очередь - это для местных. Вход 20 или 30 рупий. Второе окно пустует - оно для иностранцев, вход 300 рупий с носа.

Место, в которое нас привезли, и которое, зачем-то, называют бэйби-Тадж-Махалом, принижая великолепное место - Гробница Хумаюна.

Сюда попасть мы никак не планировали, но Якша знал, как направить случай в нужное русло. Да так, что Гробница оставила одно из самых неизгладимых впечатлений.

Хумаюнс Томб - цельная композиция, изображающая Райские сады Ислама на земле.

Аллеи ведут через множество арок

И приводят к самой главной постройке: самой Гробнице, где покоится Хумаюн и его жена.

Из ниоткуда снова появляется наш сопровождающий, закуривает, медленно выпускает колечко дыма:

- Хумаюн («Счастливый») - первый сын могущественного могола, основавшего великую империю на территории современного Индостана. Господин он был весьма образованный, смелый и решительный в политике, романтик в душе и глубоко верующий человек. Что, по легенде, и сгубило его: возвращаясь из библиотеки с книгами и свитками, он услышал призыв к молитве. Не желая выпускать из рук книг, попытался пасть на колени с ними прямо на ступенях библиотеки, но не удержался и упал с лестницы, а позже скончался от полученных травм. – Якша кашляет в кулак, не то насмехаясь над древним царем, не то сдерживая сожаление.

- Безутешная супруга велела возвести в его честь гробницу, в итоге в 16 веке, всего за 6 лет был возведен целый комплекс: сады, аллеи, усыпальницы членов семьи и приближенных к императору. Даже собственному брадобрею…

Якша умолкает в задумчивости, а мы бредем по аллее по направлению к главному зданию.

Стены Гробницы сложены из красного песчаника и белого мрамора. Камни теплые, шершавые. Множество туристов заполняет переходы и коридоры. Целыми семьями индийцы посещают это место: прогуливаются с детьми, сидят в тени деревьев…

А почему бэйби-Тадж-Махал, пожалуй, уже и понятно. Архитектура и стиль схожи. Но есть одно «НО»: именно Тадж-Махал строится с оглядкой на Гробницу Хамаюна, а не наоборот! Хамаюн был прадедом Шаха-Джахана — создателя Тадж-Махала. И именно эта гробница стала эталоном для всех построек подобного назначения в дальнейшем и повлияла на целые поколения архитекторов. А кроме архитектуры, два этих комплекса сближает и любовь. Тадж-Махал построен мужем в память о жене. Хумаюнс томб - женой в память о муже.

Полтора часа, которые мы отвели себе на гробницу, пролетают как одно мгновение. Понимаю, что этого времени катастрофически мало. Постройки интересны, а аллеи - уютны. Хочется провести там гораздо больше времени, может быть потратить целый день, но тогда мы не успели бы в места, запланированные к просмотру. С долей сожаления, ускорив шаг, направляемся к выходу.

- Господа хотят перекусить? – интересуется водитель, перебирая визитные карточки. - О, есть удивительное место, вам понравится! – глядя на наш энтузиазм, восклицает водитель, и, не дожидаясь словесно оформленного согласия, достает телефон и что-то очень эмоционально начинает говорить в трубку.

Буквально через 15 минут пути, обгоняя «грузовых» слонов и школьные автобусы, водитель, чуть не вприпрыжку помогает вылезти из машины и ведет через дорогу к огромной очереди. Но, вопреки всем ожиданиям, в очередь нас не поставили, а юркнув сразу в дверь под неодобрительные возгласы стоящих в хвосте, протащили внутрь тесного заведения.

- Это самое лучшее место в городе! – восторженно подпихивает нас водитель к официанту. Буквально за пять минут один из столиков освобождается, а еще через пять, заказав из меню блюда, которые уже кажутся знакомыми после первой поездки, мы наблюдаем перед нами карри и чапати. И приносят такую полюбившуюся когда-то Лимку. И грязные стаканы с уже бывшими в употреблении соломинками. Да, это Индия, детка!

Кафе самым натуральным образом напоминало конвейер. Приходили именно поесть, но никак не поболтать. Единственные кто пришли раньше и не собирались уходить - большая шумная семья индийцев с ватагой маленьких детей.

Оторвав от горячей вкуснопахнущей лепешки кусок и надев на вилку кусок курицы - только тогда поняла, что вот оно! Остро, горячо и приветливо нас встречает Индия!..

А после, через пробки и гвалт машина уносит нас на юго-восток Нью-Дели, где богато одетые женщины, с невероятно дорогими золотыми украшениями, гордо и уверенно разрезают толпу нищих. На наш немой вопрос водитель поясняет:

- Здесь дома состоятельных людей.

В тот момент был риск опоздать на рейс, но соблазн увидеть тот храм возобладал над здравым смыслом. Подозреваю, что без Якши снова не обошлось. Пробки быстро рассасывались, водитель, уже было начавший нервничать, успокоился. И вот, почти через час пути, машина привозит нас в толпу людей, автобусов и угрожающего вида забор с колючей проволокой.

А в центре этого хаоса, посреди своего нетронутого суетой и шумом островка, возвышается одно из интереснейших строений столицы: Храм Лотоса или Храм всех религий.

По легенде, еще 450 лет назад один из правителей мечтал об объединении всех народов Индии под крылом одной религии. Сейчас же, на место древнего поселения Баха Пур ( Жилище Баха) было воздвигнуто здание, изображающее раскрытый лотос. Моделирование конструкций заняло более двух лет. Здание имеет естественную вентиляцию и множество дополнительных помещений.

Посетить храм и помолиться там могут люди любых религий и вероисповеданий. Огромные лепестки, отделанные мрамором, укрывают под своими сводами идею мира между людьми, свободу своих взглядов.

В храме нет священников, но есть волонтеры, помогающие в различных ритуалах. Как и во все храмы Индии, в этот надо входить без обуви.

Якше явно льстила наша реакция: восторг и завороженность, но он с огромным неодобрением смотрел на толпы туристов и забор с колючей проволокой по периметру. Это явно не входило в идею о всеобщем мире и благе, впрочем, современное мироустройство требует именно таких мер безопасности.

Говоря о современном мироустройстве, хотелось бы рассказать еще об одном памятном месте. Человек, который сыграл большую роль в становлении современной Индии, ее политическом и социальном устройстве – Махатме Ганди. Человек, который пропагандировал ненасилие, боролся с кастовым неравенством, выступал за примирение мусульманской общины и индуисткой. Человек, который в умах индийцев стал олицетворением мира. В восточной стороне Нью Дели располагается мемориал памяти Махатмы Ганди - место где он был кремирован на гхатах недалеко от реки Джамны. К мемориалу тянется нескончаемый поток людей. Сюда приезжают школьные и туристические автобусы, приезжают семьями. В тот день даже плохая погода не ослабила этого потока.

А вишенкой на торте я оставила рассказ о месте, которое еще в России стало для меня чем-то особенным, стоило увидеть фото. Это место, о котором индусы говорят с придыханием и очень настаивают, что его надо увидеть. Акшардхам.

Тут даже и не сразу собрать мысли в кучу, чтобы понять, с чего начать. Начну с оригинального.

В комплексе запрещено фотографировать. Вообще. Права на все изображения храма принадлежат только храму. Фигня, скажете вы?.. Я тоже так думала…

В комплекс не проскочит даже мышь. Серьезный пропускной режим и, вуаля, с вами только паспорт и наличные деньги. Вход бесплатный. Очередь тянется к первому кордону: тут сдаются ВСЕ вещи. Содержимое сумок описывается; вас фотографирует камера службы безопасности, и вы подписываете бумагу, что сдали всю технику. Второй кордон: личный досмотр и рамки. Очереди для мужчин и женщин отдельные. Женская движется быстрее, прощупывают все и везде , особо не церемонясь. Даже в аэропорту нет такого досмотра. Мужская движется медленнее - поток огромный. Изумленное лицо супруга после этого досмотра говорило о том, что и там тоже не церемонились.

Ради чего все это?...

Ради огромного рукотворного чуда. Официальный сайт комплекса: тут можно посмотреть больше фото (http://akshardham.com). А тут крутая 3д панорама (http://www.airpano.ru/files/Akshardham-India/1-2)

Немного истории: в 18 веке родился человек, которого позже считали аватаром Вишну - Бхагван Сваминараян. Он смог избавить индуизм, который со временем оброс шелухой трактований, разночтений и прочей ерунды, от всего лишнего.

Акшардхам - это «Обитель Бога». Центральный храм - Мандир («молельный дом») построен в память о Бхагване Сваминараяне, там же находятся его мощи.

Отдельно надо сказать о постройке комплекса. Он новый, открыт в 2005 году. Все средства на его постройку – добровольные пожертвования, собираемые много лет (500 млн долларов, между прочим!) . Центральный храм выполнен из песчаника, отделка внутри - мрамор.

ВСЕ скульптуры, все колонны, всё, что вы видите, сделано в ручную по историческим канонам индуистской архитектуры. 8 тысяч волонтеров исполняло кропотливую работу. А (невероятная цифра !) 300 млн человек изготавливали блоки для постройки храма.

В его основании 148 слонов (как правило, это иллюстрации из легенд), общее количество статуй, барельефов и фигур: 20 тысяч!

Основание и барельефы Мандира символизируют историю развития Индуизма. Считается, что посещающие храм, приобретают бесценный духовный опыт.

А теперь немного личного.

Уже на подъезде впечатляешься размерами комплекса и Мандира. Не пугает ни очередь, ни пронзительный ледяной ветер.

Стоит попасть внутрь, и проникаешься неземным уважением к людям, которые приложили свой талант и руки к созданию такого грандиозного и красивейшего места. Многие осуждают Акшардхам за его современность и лоск, но мне кажется, в данном случае не применимы эти обвинения. Труд стольких людей, вложенный в постройку, та невероятная энергия, которую отдает этот храм… Это неописуемо. Не ту, намоленную, историческую - нет. Это что-то другое. Как сильный посыл: труд, терпение, талант, величие своей идеи и своей благодарности тому, чьи мощи находятся посреди зала под белыми куполами.

В сам Мандир необходимо подниматься без обуви. На мраморе растекаются лужи - с утра моросил дождь. Но вокруг храма выложены резиновые дорожки: ноги не мерзнут.

Видеть Мандир изнутри- это как попасть в морозные узоры на окне, только наяву.

Белый мрамор с тонкими нитями вязи и фигурами, воздушными, легкими - похож на пуховый платок. Ни одно современное здание не вызывало настолько сильных эмоций. Это невероятно красиво.

Несмотря на десятки табличек: руками не трогать, пальцы так и тянутся погладить камень, чтобы понять, что это все реально. Ходить и рассматривать стены в Мандире или его основания с десятками слонов - можно бесконечно долго. Храм прекрасен, парк вокруг него - невероятен.

В бассейнах вокруг храма - вода, привезенная из всех священных водоемов Индии.

И в этих бассейнах, после захода солнца, устраиваются свето-водные шоу. И я точно буду рекомендовать Акшардхам всем, кто соберется в Индию. Ни одна фотография, пусть даже и официальная, ни один рассказ не опишет всей красоты и грандиозности этого места.

Этот комплекс как олицетворение всей Индии: граница между современностью и исконностью размыта и едва ощутима. Если попадаешь в волну, в настроение- жди чудес. Дели оказался красной строкой и многоточием путешествия. Началом и концом. Объективно, надо больше времени, чем те часы, что было выделено, но то, что мы успели посмотреть за 2 дня - бесценный и интересный опыт: хитрые таксисты, местные фруктовые рынки, черные менялы валюты (спасибо Якше, ребята хорошие оказались), звонкие рикши, грузовые слоны, современное метро, исторические места и многое другое.

*Якша - природный дух, хранитель сокровищ. Одна из немногих миролюбивых ипостасей демонов Индуизма. Изображается как толстый гном.

В данном контексте: счастливый случай; удача, управляющая событиями.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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