Увидеть Париж...

Сергей Рубцов Если раньше мечта побывать в Париже для большинства россиян была совсем уж заоблачной, то в наши дни всё очень реально - авиакомпания «Победа» предлагает билеты за 3 тысячи рублей, а французское консульство щедро раздаёт шенген на 2-3 года. Так почему бы и нет? Тульский путешественник Сергей Рубцов делится своими впечатлениями, но вы вполне можете составить и свои ;)



— Думаю, как и у многих людей, у меня была мечта увидеть своими глазами Париж, подняться на Эйфелеву башню, заглянуть в Лувр, прогуляться по Монмартру и отведать устриц с вином, но после моей поездки в Рим, с его бесконечными очередями и толпами туристов, у меня были большие сомнения по поводу целесообразности еще раз ехать в топовый среди туристов город. В итоге я все же соблазнился на дешевый билет авиакомпании Aigle Azur, решив для себя заранее, что не буду портить свой отдых стоянием в очередях, а лучше буду больше наслаждаться самим городом. В целом мне это почти удалось.

Париж, мягко, говоря не самый дешевый для туристов город, поэтому снимать номер в центре города мне совершенно не улыбалось, зато мне попался недорогой отель в очень удобной для моей логистики месте — недалеко от входа в парижские катакомбы.

Там же останавливается автобус из аэропорта Орли, в который я прилетел и оттуда же улетал дальше в Лиссабон. Поездка из аэропорта до города без остановок на специальном автобусе OrlyBus обойдется в 8,3 евро, можно добраться на обычных автобусах, получится дешевле, но по времени дольше, да и едут они в другие районы.

Разумеется, закинув вещи в номер, я сразу же отправился в сторону Эйфелевой башни, куда же еще, но сначала кофе и пару круассанов.

Эйфелева башня является центром притяжения туристов в Париже, поэтому я почти не удивился огромной очереди вначале на огороженную прозрачным забором территорию, а потому уже и на саму башню. Как я писал в самом начале, стоять в очередях я не планировал, поэтому просто обошел ее по периметру.

Наиболее подходящий для фото ракурс находится со стороны Марсова поля:

С противоположной стороны Сены тоже можно сделать несколько отличных кадров, там есть подходящие для этого места, но приходит следует в другое время дня, когда солнце находится с другой стороны:

Прогноз погоды на ближайшие дни был не очень благоприятным, поэтому я решил, что стоит постараться максимально охватить основные достопримечательности города, чтобы успеть сделать хорошие уличные фотографии, а потому уже можно будет ходить по кафе и посещать различные музеи, в которых можно будет спрятаться от дождя.

Здесь почему-то таблички метро отличаются от тех зеленых, что я видел в интернете перед поездкой:

От Эйфелевой башни я отправился в сторону площади Шарля де Голля, которая находилась немного в стороне от моих основных планов в Париже, поэтому я решил сделать небольшой крюк в самом начале своей прогулки, чтобы посмотреть на самую знаменитую в мире Триумфальную арку:

Арка находится в центре площади, куда сходятся 12 улиц, поэтому вокруг довольно интенсивный поток не только туристов, но автомобилей.

От Триумфальной арки начинается (на самом деле заканчивается) центральная улица Парижа — Елисейские поля, которая соединяет площадь Шарля де Голля и площадь Конкорд (это где «каштаны негры продают»), но я решил отправиться немного в другую строну, а именно в сторону бульвара Клиши, по дороге заглянув в один из самых живописных парков города — парк Монсо.

Огромное здание храма Сент-Огюстен упорно не хотело влезать в кадр моего фотоаппарата целиком:

Добираемся до бульвара Клише, место известно в первую очередь тем, что тут раньше размещались публичные дома, затем уже своей связью с искусством. Тут жил Пикассо, а Ван Гог запечатлел один из его фрагментов.

Сейчас туристов сюда привлекает Музей эротики и, конечно, знаменитые французские кабаре. Разумеется, самым популярным из них является знаменитая «красная мельница» — Мулен Руж. При свете дня все местные заведение смотрятся не так ярко, как после наступления темноты, поэтому стоит заглянуть сюда после заката.

Кроме кабаре и стриптиз баров на бульваре Клише располагается множество секс-шопов, которые удивили меня тем, что весь «товар» выложен на прозрачных витринах, а не так, как принято у нас:

Вдоволь насмотревшись на ассортимент местных магазинов, я отправился дальше в сторону самой высокой точке Парижа, на вершину холма Монмартр, где расположилась Базилика Сакре-Кёр.

Лично мне сложно представить, что территория храма у нас может стать место притяжения людей, которые просто сидят на газоне вокруг, едят, поют песни и просто отдыхают:

Тут я впервые решил сделать небольшой привал, заодно пригодилась небольшая бутылочка, купленная еще в Москве:

Кстати, с высоты холма открывается хорошая панорама Парижа, только в моей случае над городом была дымка и сделать полноценную панораму не представлялось возможности.

Немного набравшись сил, продолжаю свой марш-бросок по городу в попытках ухватить как можно больше от последнего солнечного дня, по дороге встречается прекрасное народное творчество:

Отправился я в сторону острова Сите, где расположен еще один из важных символов Парижа, который еще не успел к тому моменту частично погибнуть от пожара, разумеется, я имею ввиду Собор Парижской Богоматери.

Здесь, мое озвученное в самом начале правило сыграло со мной злую шутку, решив, что Нотр-Дам никуда из Парижа не денется, и я точно еще раз буду в этом городе, я решил не стоять огромную очередь.

Скажу честно, что, когда в режиме онлайн я наблюдал как горит крыша собора, я пожалел об этом многократно, к счастью, пожар не уничтожил все, поэтому шанс попасть внутрь у меня еще сохраняется. Ну и небольшое видео, чтобы оценить количество желающих его посетить:

Я лишь обошел храм со всех сторон:

К собору я возвращался в этой поездке многократно, даже хотел спрятать там французского шарокота:

Обогнув остров Сите, я отправился к самому популярному художественном музею мира. Думаю, что все поняли, что я говорю про Лувр:

Очень интересно, как, на первый взгляд, абсолютно инородная стеклянная пирамида стала одним из неотъемлемых символов данного места. Не буду лукавить, для меня в сознательном возрасте Лувр открылся после книги Код да Винчи, которую я прочитал на волне ее популярности.

Сегодня у нас день ходьбы, а не музеев, поэтому просто проходим мимо, хотя желающих попасть внутрь было немного. Недалеко от Лувра находится еще одна арка, построенная по приказу Наполеона — Триумфальная арка на площади Каррузель. Выглядит она, конечно, не столько величественно.

За ней располагается сад Тюильри, тут меня кое-что сильно удивило, если к людям, которые просто лежат на газонах, я уже привык в своих поездках:

То вот использование вместо жестко зафиксированных скамеек переносных стульев, для меня было в новинку:

Как мне кажется, что у нас бы уже через месяц все эти стулья располагались на территории близлежащих дач, а не без присмотра в городском парке:

К концу дня я добрался до площади Конкорд, о которой упоминал ранее

На этом моя большая прогулка по Парижу закончилась, оставалось только встретить закат с видом на Эйфелеву башню:

В другие дни поездки я тоже гулял по городу и посещал различные места, которые не успел обежать до этого, но погода не позволяла делать приличные фото, поэтому их оставим пылиться на жестком диске:

Зато расскажу об одном месте, которое произвело на меня сильное впечатление.

Катакомбы Парижа

Как я уже писал, во время моей поездке в Париж выдался всего один солнечный день с прекрасной погодой, в который я постарался по максимум охватить все основные достопримечательности, чтобы сделать приличный кадры. Уже в следующую же ночь начался дождь, который длился весь день, а голубого неба и теплого солнца я больше не увидел. Но даже в такую погоду можно найти, чем себя занять, и я решил скрыться от падающих капель дождя под землей, в знаменитых Катакомбах Парижа.

Я уже упоминал в начале своего рассказа, что поселился всего в паре кварталах от входа в Катакомбы, поэтому думал, что буду самым хитрым, придя за час до их официального открытия и оказавшись в самый первых рядах. В общем, я сильно ошибался, таких же «хитрецов» уже скопилась внушительная толпа, но могу сказать, что к моменту открытия очередь была раза в 4 длиннее. Внутрь я попал через час после открытия, суммарно простояв около 2,5 часов.

Говорят, что очередь скапливается из-за того, что внутрь одновременно пускают не более 200 человек, хотя по моим ощущениям дело было не в этом, а просто в медленной работе всего персонала. Кроме того, везде было написано, что внутрь можно ходить только группой лиц в сопровождении гида, но лично я все пару километров был совсем один, как и многие те, кого я встречал в узких коридорах катакомб. Путь вниз начался с узкой винтовой лестнице, которая сразу спускает посетителя на 20 метров под землю.

Парижские катакомбы представляют собой огромную сеть туннелей, образовавшихся в результате обширной добычи камня. Первоначально каменоломни находились за территорией Парижа, но город с веками расширялся и сейчас катакомбы находятся в черте города.

Но туристов сюда привлекает не история добычи камня, а останки более шести миллионов человек, которые переместили сюда в конце 18-го века.

Если кратко, то раньше в Париже, как и везде хоронили людей возле храмов, но несколько эпидемий чумы и такие события, как Варфоломеевская ночь, превратили кладбища в рассадник инфекция, а на самом крупном кладбище города захоронения делали в несколько слоев из-за нехватки места. Кто хочет, может подробно почитать про историю кладбища Невинных в Париже, где в одной «могиле» могло покоиться до 1000 человек. В итоге было принято решение запретить хоронить людей в черте города, а останки людей из массовых захоронений дезинфицировать и спустить в опустевшие катакомбы. Именно оссуарий и привлекает сюда туристов.

В нескольких темных комнатах аккуратными штабелями покаяться останки людей с 17 парижских кладбищ.

В этом царстве мертвых находятся останки писателя Шарля Перо, математика Паскаля и революционера Робеспьера, это не все знаменитый французские деятели, а лишь те, кто известен мне.

Довольно трудно передать те ощущения, когда один в гробовой тишине ходишь мимо бесчисленных рядов берцовых костей под наблюдением пустых глазниц.

Иногда поражают «фигуры», которые выложили из черепов, если разного рода кресты я еще понимаю, то сердца у меня вызывают вопросы.

Внутри запрещено пользоваться вспышками, поэтому некоторые фотографии темноваты, но зато передают именно ту атмосферу, которая находится в этом месте.

Могу сказать, что катакомбы являются довольно специфической, но при этом очень популярной достопримечательностью Парижа, но не каждому будет по душе находится в темных комнатах с костями миллионов мертвых людей, но это точно оставит у вас впечатление. Напоследок, пару советов:

вход в катакомбы находится возле метро Данфер-Рошро: 48.833797, 2.332424

купить заранее билеты онлайн, это позволит не стоять в очереди, тем более, что официальный сайт имеет русскую версию http://catacombes.paris.fr/katakomby-parizha;

спускаться и подниматься придется пешком, преодолев более 100 ступеней по узкой винтовой лестнице;

даже если будет жаркий день, возьмите с собой что-нибудь теплое, под землей довольно прохладно.

Ну и закончив с основными достопримечательностями, добавлю несколько слов, которые не связаны с топовыми видами Парижа. Во-первых, стоит упомянуть общественные туалеты, они резко меняются от абсолютно ужасных, от которых пахнет метров за 5:

Ближе к центру попадаются на половину автоматизированные туалеты с дезинфекцией и прочими «плюшками», хотя быть внутри не менее противно, чем в предыдущих:

Если перейти к более приятным вещам, то стоит отметить мое разочарование в том, что я не смог оперативно найти местный ресторан, в котором можно было отведать лягушек. Почему-то мне усердно предлагали только азиатские места, где их предлагали в меню. Зато я открыл для себя устрицы, которых не пробовал до сих пор:

Также не мог удержаться от улиток по-бургундски:

На этом, наверное, все, хотя Париж можно фотографировать бесконечно, архитектура города прекрасна и то, что он возглавляет топы городов, которые максимально разочаровывают туристов, лично для меня, загадка. У меня уже запланирована следующая поездка в этот замечательный город.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Так как это не первый гульбарий про Париж на Myslo, ловите ещё три:

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