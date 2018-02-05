Пальцы Халкидиков, Эгейская осень и пещера первых людей

Лера Nebeska Артамонова «Таллин-Амстердам-Афины-Салоники-Париж-Таллин». Впечатления про три города и Продолжаем путешествовать с Лерой Nebeskой Артамоновой. Маршрут весьма интересный:Впечатления про три города и легендарные Метеоры можно увидеть по одному клику, а сегодня нас ждёт финальная часть, и в кадре — Халкидики.

— А вот и пляжная, она же и финальная часть нашего большого путешествия. То, что это будут Халкидики, мы решили сразу, а вот где именно мы бы хотели остановиться, не представляли.

Вообще, Халкидики — большой регион по названию древнего города Халкиды. Самая узнаваемая часть — полуостровА, три его «пальца» или, как его еще можно назвать, Трезубец Посейдона, вдающийся в Эгейское море.

Первый палец — Кассандра. В силу близости от Салоник — столицы полуострова, является одним из самых развитых и густонаселенных. В сезон сюда съезжается основная масса туристов, в том числе местных.

Второй палец — Ситония. Это чуть менее «тусовочный» полуостров, с великолепной природой. Ситония считается самым живописным местом с пляжами, признанными во всем мире. Что приятно, туристов тут меньше в силу чуть менее развитой инфраструктуры.

Третий же палец — полуостров Афон. Попасть сюда могут только мужчины, и то при условии, что заранее закажут пропуска. Еще много столетий назад полуостров этот облюбовали монахи. Сейчас это, по сути, государство в государстве: на Афоне свои законы и официальным властям они не подчиняются. Из поселений там только монастыри и скиты отшельников на фоне нетронутой человеком природы.

Поскольку Афон отпадал сразу, выбор стоял между первыми двумя пальцами. И сделали мы в итоге просто: открыли карты Гугла и посмотрели панорамы.

Самое красивое на наш взгляд место и стало нашим пристанищем — поселок Вурвуру на Ситонии.

И вот на какой пейзаж мы соблазнились. Фото из инета, на такую высоту мы, увы, не поднимались.

В Вурвуру мы отправились сразу же после Олимпа. Практически весь маршрут проходил по национальной трассе. До самого съезда на Кассандру с основной дороги покрытие было идеально уложено, поток машин был не большим.

И все было бы легко и прекрасно, если бы не погода. Как я писала в предыдущей части, осень целиком и полностью завладела севером Греции. Трудно сказать, какая была температура в районе Вурвуру, но солнце не появлялось, а только лишь гуляли дождевые тучи, а порывистый ветер разносил пыль с грунтовых дорог.

А приехав в поселок, мы обомлели. Вурвуру считается деревней, но не маленькой деревней. Время было вечернее. Но во всем поселке не было ни души!

Администратор в отеле рассказала, что уже через неделю заканчивается туристический сезон и закроется вообще все в поселке. Пока же работал один супермаркет и несколько кафе. Да еще и погода сделала свое дело. К такому готовы мы не были. Все покупки были отложены до Вурвуру, чтобы не возить с собой лишнего. Почта тоже была отложена (и поэтому никуда открытки так и не полетели- все оказалось закрыто). Пыльным мешком по голове ударило это безлюдье. Но в любой истории есть «но», будет оно и здесь…

Никакая погода не отменяет того, что место было выбрано правильно. И дело даже не в прекрасных апартаментах с бассейном во дворе и в двух шагах от моря за приемлемые деньги. А В совершенно невероятной природе.

Побережье окружено горами, покрытыми реликтовыми хвойными лесами. На елях растут шишки размером больше кулака. На одну из вершин — Итамос можно подняться о чем мы узнали уже вернувшись домой .

В бухте у Вурвуру находится 9 островов. Они, конечно, скрывают вид на «большое» море, но зато бухта абсолютно защищена от волн и сильного ветра. На самый крупный остров Диапорос в сезон ходят катера и лодочки.

Если пройти пешком через все пляжи и обогнуть мыс Ксифара («острый как меч»), открывается настоящее бескрайнее море.

Вода, даже в такую погоду, бесподобного цвета в зависимости от глубин: от светло-голубого до черно-синего. Порывистый ветер несет волны, которые разбиваются о светлые камни правильной формы со шрамами на поверхности.

Местами эти камни похожи на размятое руками тесто: гладкие, растянутые по берегу, с ровными и округлыми линиями.

В ясную погоду с Ситонии хорошо виден не просто соседний полуостров, но и сама гора Афон, в честь которой, он назван.

И коль уж пляжный отдых не задался, и вместо купальников пришлось доставать куртки, поехали мы кататься.

У основания пальца по указателю поворачиваем в бухту у поселка (или мыса?) Лагониси. Еще по пути в Вурвуру мы обратили внимание на причалы с лодками, сейчас же, указатель вел нас именно к ним.

Дорога упирается прямиком в пирс, где пришвартованы яхты. Некоторые устали от дальних странствий, и по ним резво бегали крабы.

Бухта со всех сторон окружена высокими берегами и пейзажи тут, надо сказать, весьма впечатляют. Я понимаю тех, кто организовывает стоянку в таких местах.

Там же в основании полуострова, но уже с другой стороны, располагается небольшой городок Никити. Это самый развитый из ближайших городков: в нем предостаточно кафешек, магазинов и больших супермаркетов. Город разделен дорогой на две части. По одну сторону, ближе к морю — туристическая деревня с отелями, пляжем. Несмотря на протяженность пляжа почти в 4 км, полоска песка совсем узкая. Но, насколько я поняла, здесь достаточно мелко, что делает это место очень удобным для отдыха с детьми.

Не обошлось и без очередной яхтенной стоянки в искусственной бухте, окруженной волнорезами.

В городе регулярно работает рынок, на котором можно купить греческим мед, который, между прочим, считается очень ценным и оригинальным. С учетом несезона ни рынка, ни мёда мы не увидели.

Меня впечатлила старая часть города, взбирающаяся на холмы по другую сторону дороги. С учетом того, что Никити упоминается уже в 14 веке, не мудрено, что он имеет какую-никакую, но историю.

Старый город представляет собой традиционную греческую застройку: с узкими мощеными улицами, маленькими белыми домиками с черепичными крышами и деревянными балконами. Все эти кряжистые домики утопают в зелени, цветах, там и тут растут гранатовые деревья.

Большинство домов сохранилось с 19 века.

Туристы тут не живут — слишком далеко от моря, да и гуляющих мы тоже не видели. Впрочем, местных тоже не было видно: накрапывал дождь, было прохладно.

Над городком возвышается холм на котором стоит храм св. Георгия. С холма открывается вид на старый город и его красные уютные крыши.

Наверх ведет довольно крутая грунтовая дорога. Угол таков, что машина периодически буксует по пыли, выбрасывая камни. Так что, на самую макушку мы уже не стали заезжать, прогулявшись пешком какое-то расстояние.

Эхом древности в Никити являются и мельницы. В более менее хорошем состоянии находится та, что на берегу моря чуть поодаль от пляжа. Хотя и ее не миновала судьба быть местом пристанища местной молодежи: за заколоченными дверями внутри хорошо просматривался мусор и настенные надписи, увы.

И если уж говорить о древностях, то самой древней древностью в Халкидиках можно назвать пещеры Петралоны.

Пещеры находятся в недрах горы Катсика, на полпути между Салониками и Ситонией рядом с поселком Петралона — по имени которого и названы пещеры.

От стоянки, которая находится в нескольких сотнях метрах от входа в пещеры, ведет хорошая дорога.

Пещеру нашел местный житель в 1959 году, вход в нее был через узкий лаз в «потолке» пещеры. Позже, для исследований был организован тоннель, проложены рельсы, для того, чтобы вывозить на вагонетках все ценное и не очень.

Рельсы и вагонетки есть до сих пор, видимо, для усиления ощущений.

Пещеры протянулись на 2 километра под землей, и в них сохраняется постоянная температура в 17 градусов.

После едва ли теплой погоды на улице, 17 градусов казались вполне комфортными, хотя летом в жару, там все же будет прохладно.

Билет стоит не дорого, что-то около 4−5 евро. Экскурсии водятся каждые полчаса по мере набора групп. Вход без сопровождающего категорически запрещен. И категорически запрещено фотографировать. Гидом у нашей группы была какая-то лютая тетя, которая собирала нас по коридорам, как стадо и блюла, чтобы никто не пытался щупать и фотографировать, под угрозой вывести всех.

А чем знаменита пещера? А тем, что здесь нашли первого в Европе человека, возраст которого без малого 700 000 лет!

Причем нашли его рядом с костром и некоторыми орудиями труда, что является свидетельством того, что уже тогда они были вполне продвинутые ребята.

Примерно так это себе представляют ученые (фото пещеры, увы из интернета)

Кроме того, в пещере за сотни тысяч лет накопилось огромное количество останков самых разных животных. Одних притащили голодные первые люди, другие попали туда сами и не смогли выбраться. Кого-то пожрали более сильные и прожорливые соплеменники. Некоторым из этих останков около 5 млн лет! Находили даже львов и носорогов. Да, когда-то Греция была другой! Десятки разных видов животных и птиц, многих из которых, уже не существует.

Сама же пещера — настоящий природный дворец. С высоких сводов спускаются сталактиты, а снизу произрастает лес из сталагмитов (спасибо Интернету за эти фотки).

Для их формирования понадобилось миллионы лет! Чтобы вырасти на миллиметр, нужна сотня лет! На ощупь (ну не могла я удержаться!) камни гладкие, слегка влажные.

Все это напоминает какую-то другую планету: в тишине, нарушаемой лишь звуками капающей воды, в стоящем на месте воздухе, кажется, что слышишь, как растет гора. Мы периодически отставали от нашей группы, чтобы остаться наедине с этими древними стариками, которые видели совсем другие времена, и несут в своих основаниях прах ушедших поколений.

Рядом с пещерой есть этнографический и археологический музей, где часть экспонатов — подлинные, из пещеры. Но вот неожиданность он был закрыт и, погуляв по территории, мы отправились в путь дальше.

А дальше нам встретилась совершенно неожиданная вещь. Та да! Кремль в центре Халкидиков!

Выходим из машины. Территория огорожена и закрыта; в едва приоткрытые двери виднеется обширное пространство, а с высокого потолка висит огромная стеклянная люстра. Пока мы бродим вокруг, рядом с нашим «Опелем» останавливается … «Нива»!

И из «Нивы» вываливаются кто? Правильно, немцы! Смеемся над ситуацией и уползаем изучать, что же это за здание. А здание, не что иное, как банкетный зал и зал приемов. Почему в таком виде — непонятно)) Могу только предположить, что ради укрепления дружеских связей.

«Нивы», кстати, мы встречали много раз. Как нам рассказали — это самый бюджетный и практичный внедорожник. Главные дороги на материке- асфальт, но грунтовки — это все же основная часть сообщения между малыми населенными пунктами, в горах и на плантациях.

Многие владеют русскими авто и очень ими довольны.

Примерно через 2 дня нашего не пляжного «пляжного» отдыха погода начала разгуливаться. Уже к вечеру ветер разогнал облака, ощутимо потеплело.

Оставшиеся несколько десятков туристов вылезли наконец-то на улицы, кто-то русские умудрялись купаться. Мы же решили поймать погоду и, наконец, нырнуть с аквалангом. А ведь Халкидики считается неплохим местом для дайвинга. Эгейское море, конечно, не такое насыщенное, как Красное. Но посмотреть тут все-таки есть что. Дайвинг школы есть в каждом туристическом месте. Правда, не все были открыты в начале октября.

Ныряли на следующий день мы в районе Калогрии, где есть несколько больших скал в море, окруженных кораллами.

С этого же дня началось долгожданное потепление. В связи с этим, мы поехали по нашему «пальцу» вниз — к его южной оконечности, в поисках красивых мест.

Первые несколько съездов на пляжи оказались закрыты — несезон. Немного прибалдев от такого (я искренне до сих пор уверенна, что море должно быть общим), двинулись дальше. И вот очередной съезд по грунтовке приводит нас к огромному и абсолютно пустому пляжу — Арменистис бич. Огромный кэмпинг, которым окружен пляж — пустой!

Я обещала рассказать про «но»? Рассказываю. В несезон вся эта красота: все бухты, скалы, белый песок — ваши и только ваши! Нет туристов, нет торговцев. Только вы и природа!

И пусть не было жары и шоколадного загара, поплавать все же удалось. Да и загореть, в общем, тоже.

Пляжи Ситонии, как я уже говорила, считаются одними из лучших в Греции. Спорить я с этим утверждением не собираюсь, и я бы охотнее подобрала бы более ёмкое выражение, чем «одни из лучших».

Опускаясь дальше к югу, вырастали все новые и новые виды.

В районе Сарти открылся прекрасный вид на Афон.

А в Каламитси среди деревянных истуканов на пляже была весьма уютная таверна с хозяином-молдаванином.

К слову, рядом с Каламитси есть нудистский пляж — один из крупнейших на Ситонии.

Указателей к нему не было, но местные о нем знают, да и в интернете информация есть. Попасть туда можно, перейдя на другую сторону гряды недалеко от основного пляжа.

Побережье, конечно, оставляет самые приятные воспоминания. В любой бухте можно найти укромный уголок со все теми же скалами-«тестом», по которым можно спуститься вниз к воде.

Эти скалы почти везде облюбованы морскими ежами, размером с ладонь. Но обитают они только на камнях, нигде на дне в песке не было никакой опасной живности.

А кроме ежей в бухтах много кораллов и рыбок. Всё это многообразие можно наблюдать уже в паре метров от берега, если плавать с маской, на что мы потратили почти целый день.

Во многих бухтах, где мы бывали, вода абсолютно прозрачная, а дно усеяно перламутром. Кажется, что сундуки с сокровищами одновременно всплыли ближе к поверхности и манят людей к себе.

Бухты и море, доброжелательные греки, вкусная еда, множество памятников древности, огромные оливковые плантации и пасеки - всё это оставляет самые приятные и добрые воспоминания. Сейчас, зимой, так приятно возвращаться назад — в тепло, в солёный ветер с моря, в «сухое» на пирсе, бултыхая ногами в «Эге-гейском» море и мурлыкая под нос песню, глядя, как текут за холмы облака, как покачиваются пришвартованные лодки у берега; слышать запахи хвои и сухой травы. И никаких посторонних людей, шума и гама.

Иногда мне кажется, что я специально оттягиваю свои рассказы, чтобы растянуть удовольствие и всё путешествие на как можно более долгий срок…

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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Говорят, есть пять вещей, которые надо обязательно сделать на Халкидиках. С чего бы начали вы?