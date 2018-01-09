Амстердам

Лера Nebeska Артамонова Это удивительное путешествие свершилось ещё осенью прошлого года, но, как это бывает, перекочевало в год следующий, и будет жить в нашем «Гульбарии» как приятное воспоминание и добрый совет тем, кто решится повторить такой же маршрут. Нашим гидом будет Лера Nebeska Артамонова, рассказ будет в нескольких частях, и начнётся с Амстердама…

— Вновь две недели вне привычного графика. Лето, которого, впрочем, и не было, отчаянно хочется продлить: чтобы тепло, с морем, вкусно и интересно.

Основной страной для отдыха стала материковая Греция. Естественно, несколько дней на столицу- колыбель древней культуры, далее полуостров Халкидики. Рассказы о Греции для меня по-особенному любимы, поэтому я их оставлю на потом. А пока же…

Рейсы выбирались с длинными стыковками, для этого были две весомые причины: селедка на каналах Амстердама и круассаны у Эйфелевой башни в Париже. Об этих городах, для начала, и пойдет речь.

Итак: Таллин-Амстердам-Афины-Салоники-Париж-Таллин.

Билеты из Таллина немного дешевле, чем из Санкт-Петербурга, даже с учетом дороги до самого Таллина, и примерно соответствуют ценам перелета из Москвы (что нам, по понятным причинам, не очень удобно). Ну и начать отпуск не в аэропорту- всяко приятнее. Поэтому, оставив авто у границы матушки России, садимся в автобус в Нарве и через 4 часа уже гуляем по старому городу.

Про старый Таллин уже достаточно сказано. Разве что, в «бархатный» сезон туристов немного меньше. Осень уже смело вошла в Европу: с дождями, опавшими листьями и запахом глинтвейна на улицах. Впрочем, с погодой нам повезло, и тот день нас встречал едва заметный ветер и еще пока теплое солнце.

Центральная площадь кипела жизнью: проходил какой -то фестиваль; Олде Ханса давала очередное средневековое представление с бесплатными дегустациями шнапса, а уличные музыканты, выбирая наиболее «акустические» места, развлекали туристов.

Но все же, тянуло туудааа, в город, про который знаю все. Название которого вызывает хитрые улыбки и бессвязные, но эмоциональные высказывания.

Амстердам

Прилетаем рано с утра в аэропорт Схипхол, который находится на Юго-Западе города. Остановка стыковочная, вечером, около 9 вылет в Афины. Времени предостаточно, но тратить его в пустую-не позволительно. Самый просто способ добраться до центра города: метро вроде нашего Аэроэкспресса. В аэропорту стоят автоматы для продажи билетов, где с карты или за наличку можно купить билеты до центра Амстердама или в другие города Нидерландов. До станции Амстердам-Центр билет на двоих обошелся в 10,4 евро (билет плюс комиссия), сохранять нужно до конца поездки: выход через турникет тоже по ним (по этой же причине автомат не обмануть со станцией назначения- турникет просто не пустит).

Поезда ходят каждые 15−20 минут, время отображается на табло. Все очень просто и интуитивно.

Такси стоит дорого; есть автобусные маршруты, они дешевле, но идут до города больше часа, тогда как метро около тридцати минут. Основная часть маршрута метро проходит по земле через пригороды вдоль пряничных домиков и каналов города.

И вот, выйдя из здания вокзала, который уже сам по себе достопримечательность, оказываешься в самом центре самого, пожалуй, знаменитого города Европы.

Первое, что бросается в глаза- Церковь святого Николая

Церковь построена в 19 веке по тогдашним архитектурным канонам в честь святого Николая- покровителя мореплавателей. Серое, лаконичное здание зажато домами, но, тем не менее, видное со многих точек города. Церковь недавно отреставрировали, в нее можно попасть, но открыта она в определенные часы.

А вообще, в какой -то момент, поражаешься, как легко и просто находят соседство древние церкви с многочисленными эротическими магазинами, витринами с девушками и кофешопами.

Величественная Аудекерк в самом центре: храм-город, построенный еще в 13 веке рыбаками и переживший многочисленные изменения и перестройки. И сейчас служащая полноценным культурным центром города, где проводятся выставки, встречи и другие мероприятия.

И буквально через дорогу начинается знаменитый квартал красных фонарей. Днем они ни разу не красные, да и половина витрин еще пока пуста. Заведения определенного формата еще закрыты, хотя весьма узнаваемы.

Но отдельные двери без опознавательных знаков ведут таки на минутные Пип-шоу (2 евро минута), где девушки с лицом-кирпичом отрабатывают на туристическую потеху.

Фотографировать все это, конечно, не безопасно, но, стоит отметить, красивые девушки есть: глазу приятно. Стоят, мило улыбаются и заманивают мужчин всех подряд.

А вот что работает с раннего утра и до ночи, так это те самые ха-ха кофешопы. Соответствующий запах повсюду. В принципе, тем, кто не планирует скрашивать свой досуг веществами, достаточно просто постоять рядом и вдохнуть полной грудью.

Мы люди приличные, мир видим живописным и без этого вашего… поэтому мы только ели и пробовали местное пиво. Которое, надо отдать ему должное, стоит того, чтобы его попробовать.

Как и местную «национальную» забаву: селедку!

В свое время она считалась горькой рыбой и не достойной стола богатого гражданина. Ею питались только низшие слои населения, а короли в промышленных масштабах посылали ее прокаженным. Позже выяснилось, что горечь собрана в жабрах, и, если перед засолкой их удалить, рыба будет очень даже ничего. И тут, как говорится, понеслось…

Официальный сезон «девственной» селедки: весна-лето, поэтому киосков на каждом шагу, как нам обещал интернет, мы не встретили. Но почти первое же заведение, куда зашли пообедать, после недолгих объяснений предложили искомое.

Ну, что я могу сказать? Обычная малосольная селедка с лучком. Вкусно, да. Но, на мой взгляд, мама лучше солит.

Другим не менее привлекательным кулинарным изыском являются сыры.

Сыров много, магазинов много. Самые бюджетные варианты начинаются от 7−8 евро за маленькую головку и далее до бесконечности. В каждом магазине продаваемые сорта нарезаны кубиками, чтобы перед покупкой попробовать тот или иной вариант.

Хочется вкусно продегустировать или даже наесться? Любители халявы- налетай))

Впрочем, даже без сырных магазинов понятно, что Амстердамцы не дураки вкусно поесть и подразнить туристов.

А чего больше всего в городе, даже больше, чем туристов и сыра, так это велосипедов! Вся инфраструктура приспособлена под них. Машины откровенно ущемлены, хотя розетки для Тесла таки встречаются. Для велосипедистов отдельные дорожки, светофоры, стоянки, прокаты: все, что душа пожелает. Иной раз их так много на улице, что разойтись с другим пешеходом на одной улочке- сложно.

Я не могу сказать, что когда-либо мечтала о том, чтобы попасть в Амстердам. И вряд ли бы я оказалась в этом городе, если не случайная оказия. Это город моего настроения: пряничный, аккуратный. С кособокими домиками и петлявыми улочками.

С приятными сердцу мелочами, которые встречаются на каждом шагу.

И видно, что город любим его жителями и властями. Город бренд- пожалуй один из самых узнаваемых из всех Европейских. Знаменитые ХХХ- такой же узнаваемый атрибут, как и «Красные фонари».

И в нем удивительно сочетаются совершенно разные вещи и настроения: тихие переулки без единого человека и шумные перекрестки.

Древние церкви и старинные дома на фоне современных стеклянных творений.

Город свободы. Свободы мысли, свободы духа. Порока и истории.

Неудивительно, что недалеко от тех же Красных фонарей, рядом с Музыкальным театром, находится памятник великому философу Нидерландов- Бенедикту Спинозе, который был знаменит своими рассуждениями о свободе выражения мнений, терпимости и свободы вероисповедания.

Философ в плаще с изображением роз, попугаев и вьюрков (Розы- «шипы» по фамилии Спинозы, птицы- символ эмигрантов Амстердама) стоит рядом с икосаэдром (20-гранной фигурой), символизирующим вселенную, созданную человеческим умом.

Все это - совершенное очарование.

Но, не смотря на многочисленные развлечения: музеи, еду, архитектуру, я поняла, что Амстердам останется для меня лишь мимолетным приятным приключением. Его стоит посмотреть. Для общего образования, как говорится. Но, думаю, он быстро наскучит. Ритм жизни, а вернее, его стиль, остается неизменным из года в год. Возможно, это оковы той самой «брендовой» популярности. Я почти уверенна, что если я вернусь туда через 5 лет, через 10, не изменится ровным счетом ничего. Девочки, кофешопы — это все до поры до времени, а больше в нем нечего делать. Город- вечер пятницы: покутить, хорошо провести время; а с утра, отоспавшись, вернуться к привычному руслу. Понравился ли мне город? Да, понравился. Вернусь ли специально снова? Вряд ли.



Продолжение следует.

Ещё один гульбарий про Амстердам (если интересно) ищите по ссылке ;)

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