Лера Nebeska Артамонова «Таллин-Амстердам-Афины-Салоники-Париж-Таллин». Впечатления про три города можно увидеть по одному клику, а мы движемся дальше и в кадре – легендарные Метеоры. Продолжаем путешествовать с Лерой Nebeskой Артамоновой. Маршрут очень необычный:Впечатления про три города можно увидеть по одному клику, а мы движемся дальше и в кадре – легендарные Метеоры.

- Если посещение Афин было исключительно культурной и образовательной частью, то эти места стали настоящим приключением и прикосновением к чему- то немного более тонкому в жизни.

Метеоры и ладони Зевса на Олимпе

Утром в аэропорту города Салоники - столицы полуострова Халкидики - нас ждал Опель с роботизированной коробкой, двигателем 1.2, полным баком и полной страховкой на 8 дней. За это было отдано 245 евро и никаких залогов в виде номера карты, паспортов и прочего.

Авто, на мой взгляд, самый удобный, мобильный и приемлемый в финансовом отношении способ путешествовать по материку. Впрочем, проехали мы, конечно, его не весь, а лишь часть Фессалии и Халкидиков.

И вот путь лежит на юг по национальной трассе №1 в сторону городка Кастраки, рядом с которым находится, пожалуй, самое впечатляющее место в Фессалии - Метеоры.

Отмечу, что национальная трасса - это качественная, почти пустая 4х полосная дорога с платными участками. В целях экономии их, конечно, можно объехать проселками, но это серпантин, это узкие дороги и скоростные ограничения, так что, платная - это оптимальный вариант. До Лариссы – города, где необходимо съезжать с национальной дороги, из Салоников проезд обошелся около 10 евро. Местами дорога многие километры проходит по горным туннелям.

Спустя почти 4 часа, впереди показались первые громадины скал, встающие из-за горизонта сквозь дымку тумана и облаков.

Кстати, о погоде. Здесь и дальше не будет никакого солнца. С нами сыграл шутку стереотип о Греческом бархатном сезоне. В конце сентября - начале октября он действительно есть. Но на островах, расположенных южнее почти на 1000 км, да еще и окруженных Средиземным морем. А вот на севере страны в Халкидиках, осень - уже осень-осень) И если в Афинах нас согревали комфортные 25-27 градусов и солнечная погода, пусть и не без дождей по ночам, то Салоники нас встретили моросью и 15 градусами, в лучшем случае. Хотя и прогнозы, и среднемесячные нормы обещали улучшение погоды, но пока - было то, что было…

Подъезжая к Метеорам, мы оказались у подножья гор, на вершинах которых притаились тяжелые облака, готовые в любой момент пролиться дождем. Поддувал сильный ветер, было влажно и промозгло. Поэтому, перехватив в Кастраки кофе, сразу отправились на Метеоры.

Первое, что бросается в глаза, это пещеры в скалах из песчаника.

Пещеры эти имеют частично рукотворное происхождение. В этих природных скитах отшельники посвящали себя аскезе и молитвам. А вообще, первые постройки в этих местах стали появляться еще в 11 веке. На отвесных скалах до 500 метров в высоту, монахи умудрялись строить кельи, которые позже вырастали в монастыри.

Вплоть до 20 века в монастыри можно было попасть только по веревочным лестницам. Продукты, материалы – все доставлялось в корзинках. Современные альпинисты считают эти скалы маршрутами «для продвинутых», а вот древним монахам это было «до лампочки» - настолько велико было желание сбежать от мира. По легенде, основателя первого монастыря к вершине поднял ангел. По другой версии он вознесся туда на спине орла.

Сейчас из ранее действующих 24 монастырей, осталось только 6, в которых живет всего несколько десятков человек. Появление туристов остановило «вымирание» монастырей, начавшееся еще 300 лет назад, сейчас они доступны для посещения по определенным дням, и к ним построили серпантинные дороги по скалам.

Летом, в сезон огромное количество туристов посещает эти монастыри. Но сейчас, осенью в такую погоду - людей почти нет.

И вот в этой тишине и покое начинаешь чувствовать ту силу, за которой шли сюда отшельники много столетий назад.

Я не слишком религиозный человек, у меня свои отношения с Богом. Поэтому подняться к монастырю и попасть внутрь желания не было. Хотя и интересно было бы посмотреть на быт и мироустройство в столь необычном месте. А вот что меня по настоящему восхищает, так это то, какой силой духа, каким желанием уединения обладали люди, которые подняли себя над земным, приблизившись к тому, во что верили.

Я пытаюсь представить, сколько лишений нужно было претерпеть, как физически тяжело было превозмогать монументальную природу этих мест, переменчивую погоду, неустроенность. Самобичевание самого высокого порядка.

С нескольких смотровых площадок, а вернее просто больших плато на вершинах гор, открываются завораживающие виды тонущих в тумане и облаках столпов.

Много миллионов лет назад здесь было море. А эти скалы - морское дно. Наверно, потому они такой удивительно правильной формы и такие гладкие, отшлифованные за тысячи лет водой.

Именно в таком месте понимаешь, что ты песчинка в огромном море: мелкая и не значащая ничего.

И я в полной мере почувствовала, зачем эти люди шли так далеко, все превозмогая. Эта долина - место, где можно услышать СВОЕГО бога. Во влажном тумане, который гасит звуки, глядя на долину где-то далеко внизу, услышать и почувствовать внутри себя голос, который даст ответы на все вопросы.

Я не знаю, зачем приезжают сюда другие люди, но я знаю, зачем, когда- то самый первый из людей оказался здесь. А потом все последующие, оставив безмолвные рукотворные стены на отвесных стенах древних гор.

И этот совершенно мистический туман, который обволок долину, следовал за нами по пятам, пока мы спускались с гор.

И метеоры так и не вышли из дымки, даже когда мы спустились.

День начинал сереть, скоро должно было садиться солнце, и нам необходимо было следовать в Литохоро - «Город Богов» у подножья Олимпа. Той самой горы, воспетой в мифах.

Жилья заранее мы не бронировали, т.к. не знали, сколько нам понадобится точно времени, чтобы добраться до Метеор и погулять по ним. Букинг выручил и тут, номер нашелся быстро.

Путь составлял всего 200 км. Но какие это оказались километры…

Ехать той же дорогой казалось скучно, поэтому мы выбрали альтернативный вариант через, так называемую, Долину Богов. Это нескончаемая горная гряде с серпантином и узкой дорогой. Стемнело очень быстро и, по понятным причинам, фоток делать уже не стали. Эти несчастные 200 км мы преодолевали 5 часов!

На подъездах к Литохоро начался ливень, под который мы и зашли в отель. Пока нас заселяли, мы разговорились с администратором, и поделились планами поднять на следующее утро на Олимп. Он округлил глаза: Ребята, это сумасшествие. Погода очень плохая. Или, может, у вас под кожей вшит GPS датчик?.. Успокоился только тогда, когда мы решили ориентироваться на следующий день по погоде.

На следующее утро погода лучше не стала.

Позавтракав, мы решили все же попробовать подняться.

Олимп - это реально существующее место, а не просто миф.

Кто-то хмыкнет, но, оказывается, об этом или не задумываются, или просто не знают. И Олимп, это не просто одна гора, это скальный комплекс с тремя вершинами: Митикас (2917 м), Сколио (2912 м) и Стефани (2905 м). Кроме того, Олимп - самая высокая точка Греции. Совсем не удивительно, что древние Греки «поселили» Богов именно здесь. С октября по июнь вершины покрыты снегом, но даже летом ночами бывает минусовая температура. Природа здесь удивительна, загадочна и неукротима. И хоть при раскопках и находят признаки человека на склонах горы, долгое время подниматься на нее считалось дурным знаком - беспокоить Богов не решался почти никто. Первый раз «официально» на гору взошли только в 1913 году. А до этого, начиная с 19 века, не один смельчак нашел свой последний покой в ее ущельях.

Пешая тропа начинается на отметке 1100 в Прионии - месте, куда еще можно добраться на машине. Есть пешеходная тропа и из Литохоро, но это +4-5 часов к пути и этот вариант не рассматривался в принципе. На высоте 2100 – приют А (приют Стилоса Агапитоса). Из Прионии подниматься до приюта 6 километров; писали, что нужно рассчитывать на 3,5-4 часа. Далее из приюта - тропы на все три вершины, это еще 1,5-2 часа минимум. Из необходимого: теплая одежда, перекус, удобная обувь.

И вот, в малоприятное осеннее утро, после небольшого серпантина, мы прибыли в Прионию. Вопреки ожиданиям, благодаря совершенному не сезону, желающих покорить Олимпа почти не было.

Несколько машин на стоянке, закрытое кафе. Русская компания в шортах, которая уже замерзла, и даже не собиралась подниматься наверх, лишь пофоткав округу.

Надеваем все, что взято из теплого про запас. На этой высоте уже очень холодно. Засекаем время.

Начало выглядит многообещающе. Думаю про себя: неужели это то, чем так пугают в интернете?!

У подножия пасутся мулы - единственный транспорт к приюту. Мулы эти перевозят все грузы, которые поднимаются наверх.

Через минут 15 тропа стала похожа на настоящую лесную.

Уходя от темы: просматривая фото дома, начиная именно с этой фотографии, заметили некоторые странности фотоаппарата. Режим не менялся всю дорогу, ни одна настройка не трогалась. Но некоторые кадры выглядели совершенно инфернально. То ли освещение, то ли влажность, то ли разница давлений- что из перечисленного, я не знаю, но факт остается фактом: фотки были странные.

В целом, первые полчаса пути казались простыми. Я, стараясь не тормозить, крутила головой по сторонам, высматривая что-то интересное.

Но в основном, пейзаж почти не менялся: вокруг стоял густой лес, лежали валуны.

Эти полчаса казались бесконечно долгими, стало жарко: в рюкзак ушли куртки, остались только свитера и шарфы. По дороге не встретилось ни одного указателя, было сложно понять, сколько действительно мы прошли. Лишь тропа становилась круче, появились кое-где перила и «ступеньки» из корней деревьев.

И вот спустя 40 минут первый признак хоть какой-то жизни: стояла беседка, рядом родник и щит с указанием местоположения.

Посмотрев на карту, чую, сердце радостно забилось: треть пути! Ага, рано радовалась…

Стали появляться отметки тропы: Е 4. Заблудиться сложно. И даже не потому, что есть указатели, а потому, что сворачивать собственно некуда - уж очень тропинка явная.

Вскоре лес редеет, а на дороге появляются каменные уступы. Тропа перестает быть прямой и относительно ровной. На уступы приходится взбираться, прилагая усилия; дорога виляет из стороны в сторону. Не могу сказать, что мы задохлики: регулярный спорт, нагрузки. Но через час я поняла, что силы-то кончились. Мне не стыдно об этом сказать. После 15 минут бодрого карабканья, несколько минут для перевода дыхания. В один из таких перерывов, уперев руки в колени, я тупо смотрю под ноги. И тут я вижу, что из земли ко мне тянутся ладони!

Забыв про усталость, я хожу вокруг этих ладоней в одной из ступеней. Сам Зевс дал пять! Дядя знает, как открыть второе дыхание. Аки горная коза прыгаю по уступам, но, что уж там, надолго запала не хватает: тропа становится все извилистее, круче.

В какой-то момент тропинка расходится, есть указатель на другой маршрут, менее популярный, и вроде как, более профессиональный.

Через полтора часа дорога, наконец-то, выныривает из леса, и становятся видны хребты Олимпа. Еще не те вершины, но уже что-то.

К этому моменту погода окончательно испортилась. Вершины тонули в облаках, а в воздухе стояла влага: еще не дождь, но уже и не туман. Можно было просто провести рукой по воздуху и на руке оставались капли. Звуки совсем пропали. Вокруг только глухо брякали камушки, скатывающиеся с холма, да капли с деревьев. С каждым метром становилось все мрачнее и мрачнее вокруг.

За всю дорогу, к тому моменту, мы встретили всего несколько человек, которые уже спускались. А догнать нас никто так и не догнал, хотя голоса мы слышали. Прогулка стала тупой и механической работой. Мы не разговаривали, я про себя считала ритм, чтобы не сбивалось дыхание. А в голове была одна мысль: это тропой поднимаются пенсионеры и маленькие дети, неужели мы не справимся? Более того, по этой дороге до вершин ежегодно проходит «марафон» и один из лидеров этой гонки уже не первый год- дедушка 64 лет.

Местами лес казался пугающим. Но не столь пугающим, как фото этого леса.

Указателей становилось больше: тропа была все более скалистой, и ее направление уже было сложнее проследить.

Уже полчаса к тому моменту, мы слышали собак и понимали, что приют где- то рядом. Но время шло, а дорога так не приводила к цели, только лишь сильнее погружая в облака, искажая звуки и представление о расстоянии и времени. И вот тут уже, при определенной фантазии, можно поверить в каких угодно Богов. Лимб и Стикс в одном флаконе.

Каменистость тропы и погода сильно замедлили восхождение. Но сейчас, мы хотя бы смотрели по сторонам. На склонах отцвел иван-чай ( к огромному сожалению, а то бы прихватили охапочку на пробу). Вокруг буйство колючек, зверобоя, тоже отцветшего, и множества других, малоузнаваемых трав.

Для таких, как мы, висят предупреждения J

Наконец, в тумане послышалось бряканье. Такое желанное бряканье бубенцов совсем близко.

Навстречу нам, с порожек приюта, сошел караван запряженных мулов.

Лошадки шли аккуратно переступая через камни и выбирая, куда поставить ноги.

Мы же, мокрые, уставшие, вползли во двор приюта, в котором не были ни души, и сразу направились в большой дом.

Стилос Агапитос, в честь которого назван приют А - это легенда местного альпинизма. Постройка приюта в этом месте была его идеей. Первое здание было возведено в 1931 году и вмещало всего 25 человек. На данный момент это вместительный каменный дом на 110 туристов. Тут есть все для того, чтобы переночевать, перекусить и просто согреться. Но все, что находится в приюте, все материалы, продукты, товары- все доставляется мулами. Поэтому, в некоторой степени, место можно назвать аскетичным. Электричество вырабатывают генераторы; в 22.00 свет выключается до утра. Вода поступает по трубам прямо с гор. Есть душ с прохладной водой и туалет. Большинство тех, кто планирует полноценно осмотреть вершины, предпочитают переночевать здесь (12 евро с человека за койку), а с утра начать восхождение. География тех, кто здесь побывал - огромна. Если люди профессиональные альпинисты, в приюте им могут поставить штампы о том, что они посетили вершины Олимпа в специальные книжки. Все выглядит очень профессионально, что в первую минуту робеешь в своих обычных кроссовках, а не специальной обуви, да в обычной одежде, а не супер-термо-ветро-влаго защитной J

Встретила нас хозяйка приюта - Мария Золотос. Она – одна из четырех дочерей легендарного Константина Золотоса, которого называют «современным Зевсом Олимпа». Своё первое восхождение на Митикас Константин совершил еще в 1952 году, став первым горным гидом. За годы работы он покорил все пики Олимпа и исходил его вдоль и поперёк.

В доме размещено множество фотографий и регалий это большой дружной семьи.

Внутри царит по-настоящему добрая, семейная атмосфера.

При входе можно оставить снаряжение и обувь. Потом уже разрешается пройти дальше в помещения с огромными каминами.

Тепло наваливается всем своим весом. Скинув свитера и развесив их сушиться, мы залипли на одном месте, пока нам несли горячий суп и местный чай из трав. Мне кажется, от нас валил пар: в помещение было сильно протоплено, а мы были сырыми насквозь. Двигаться не хотелось от слова совсем. И если дыхание и пульс быстро вошли в норму, но общая расслабленность от неожиданного и долгожданного тепла, ударила обухом по голове. Минут 40 мы просто сидели и рассматривали людей в зале, фотографии на стенах, туманные вершины за окном.

И там же было принято мужественное и грустное решение: дальше не подниматься. Сплошной туман не сильно мешал бы восхождению, но в самом восхождении не было никакого смысла: видимость была нулевая.

На площадке еще что-то можно было разобрать, но ни пейзажей, ни, тем более, вершин - ничего было не видно.

Решив напоследок обойти еще раз приют, встречаем забавного парня, который пытался слопать наш фотоаппарат.

Отмечаем для себя на ходу, что все же не малую часть пути мы преодолели.

И что на улице действительно не очень гулятельная погода.

Путь до приюта в итоге у нас занял 2,5 часа. Это чуть быстрее, чем мы рассчитывали и чуть быстрее, чем писали в интернете. И я не буду описывать, как потом отплатили нам за такую резвость мышцы. Все. Даже те, о существовании которых мы не подозревали.

Почти час пробыли на вершине. Погода даже не планировала меняться, и пора было спускаться. Дорога петляла в тумане, места казались совсем не знакомыми, хотя мы и проходили той же тропой. Только отдельные деревья и скалы говорили о том, что путь все тот же и никаких таинственных перемещений не случилось.

Обратная дорога заняла 1,5 часа. Мы не шли, почти бежали, обгоняя тех, кто начал спускаться раньше нас и расплываясь в улыбке тем, кто только начал свой подъем. Наверно, это была радость от осознания, что нам уже не надо карабкаться в облако. И тогда, и даже еще месяц спустя, я даже не допускала мысли еще раз штурмовать Олимп. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что смогла бы повторить этот путь и на этот раз дойти до вершины. Я не чувствую, что точка поставлена и пункт выполнен. Надо.

А внизу стало чуть больше людей, после обеда народ раскачался. Многие собирались подниматься наверх, кто-то спрашивал у нас о времени пути и его сложности. Мы же, довольные, уставшие, отмывали обувь от грязи.

Еще и нашелся небольшой водопад с ледяной водой, который мы не заметили по дороге туда.

И раньше планируемого мы начали спускаться с гор,

чтобы в конце дня встречать закат уже в другом месте. Там, где мы надеялись ухватить немного солнца и лета. Вурвуру. Но это уже совсем другая история.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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