Дмитрий Койда Сегодня мы заглянем в древнейший город, основанный легендарным принцем Персии, через который когда-то проходил Шелковый путь, с которым связано множество баек Ходжи Насреддина и в который летают «ковры-самолёты» из Москвы :) Нашим гидом будет неутомимый тульский путешественник Дмитрий Койда.

— В январский Узбекистан на несколько дней я приехал совсем один. Первым, на территории страны, я посетил столичный Ташкент, потом был яркий Самарканд.

Оба города мне понравились, в них много исторических и других интересных достопримечательностей, но, мои творческие запросы были велики, поэтому хотелось чего-то больше. И я это получил в третьем городе, где должен побывать каждый путешественник.

Как только я попал в сказочную Бухару, понял, что это именно то, что я надеялся увидеть в Узбекистане о котором слышал всю свою жизнь.

В детстве я смотрел немало советских художественных фильмов, где на экране мелькали восточные мозаичные дворцы, мавзолеи и мечети.

Как только я увлёкся путешествиями, конечно, Узбекистан попал в список стран обязательных для посещения. Но, несколько лет, по непонятной причине, я откладывал поездку в эти края.

Очень рад, что в итоге она состоялась и не исключаю возможности повторного визита. Тем более, что я отметился только в двух объектах ЮНЕСКО из пяти. Табличка в центре Бухары.

С погодой мне повезло именно здесь. Два дня было сухо и светило солнце. Особое удовольствие было гулять по улочкам древнего города в предзакатное время.

В тёмное время суток Бухара подсвечивается разным светом, что создаёт совсем другую, аутентичную атмосферу, мистическую и завораживающую.

В январе, да и ещё в рабочий день все отдыхают дома и поэтому ночью город вымирает. Из звуков были слышны только лёгкое цоканье моих ботинок и стук восторженного сердца.

Тут безопасно и можно ходить даже по самым глухим закоулкам.

Если будут силы, обязательно прогуляйтесь по ночной Бухаре.

На следующий день я видел много свадеб. В исторический центр приезжали молодожёны со своими друзьями и родственниками, фотографировались и радовались предстоящему жизненному счастью.

Я стал частью этого праздника. Было очень необычно находится здесь, ведь из приезжих рядом больше никого не было.

В отсутствии туристов я испытал тут невероятные эмоции. Помимо того, что попал в восточную сказку, присутствовало ощущение, что я нахожусь в советском прошлом. Было уютно и комфортно гулять в своём детстве.

Экзотическую архитектуру я много раз видел в кино, вся остальная провинциальная инфраструктура ничем не отличалась от той в которой жил я.

Я завидую жителям Бухары, которые много лет назад играли здесь детьми и спустя годы уже взрослыми людьми ходят на работу и гуляют по тем же самым, практически неизменным улицам.

Кстати, возраст Бухары превышает 2500 лет. Это наиболее целостный образец средневекового города в Средней Азии, с почти нетронутой городской планировкой.

С возникновением города связаны различные легенды и предания. В одной из них рассказывается, что сын царя Сиявуш прибыл в Бухару, женился на дочери царя Афрасиаба и построил там крепость Арк.

Она была центром, где проживали правители и их приближённые. За стенами крепости сложился собственно сам город — «шахристан».

Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь. Здесь было более 60 караван-сараев, где размещались купцы из Индии, Китая, Ирана и других стран. В древности город и его округа были окружены большой оборонительной стеной.

Ранее Бухара входила в состав одной из областей Средней Азии — Согда, где уже во времена Александра Македонского была развита градостроительная структура.

Существуют различные версии происхождения названия города: по одной версии, слово «Бухара» означает «монастырь» (вихара), по другой — «обитель знания».

С приходом арабов в VII веке в Бухаре распространился ислам. С этого времени начали возводиться мечети и минареты, медресе и культовые комплексы.

Расцвет города начался, когда Бухара была избрана столицей государства Саманидов при Исмаиле Самани (892—907), мавзолей которого до сих пор украшает город.

В X веке Бухара стала средоточием высокой культуры. Здесь работали учёные, известные всему миру, писатели, художники, такие как историк Наршахи, поэты Рудаки, Дакики, медик и математик, энциклопедист Ибн Сина (Авиценна) и многие другие.

На снимке памятник Ходже Насреддину.

В эпоху Караханидов при правлении Арслан-хана (1102—1130) был построен один из шедевров бухарского зодчества — минарет Калян (справа на фото). Название минарета переводится с персидского языка как большой минарет.

Это один из старейших архитектурных памятников города. Является самым высоким сооружением старой Бухары, его высота 46,5 метров. Я очень хотел подняться на верх и поснимать город, но не удалось договориться с местным сотрудником.

В феврале 1220 года Бухара была захвачена войсками Чингисхана, который въехал на коне в соборную мечеть города. Город был ограблен, а жители уведены в плен для помощи монголам в штурме Самарканда.

В 1273 году город был беспощадно ограблен и сожжён ордами чингизида Абака-хана.

В период правления Тимура (1370—1405) столицей империи был Самарканд. Тем не менее, в эти годы в Бухаре были построены новые мечети и мавзолей Чашмаи Аюб (на снимке).

При Улугбеке Бухара обогатилась зданием нового медресе (1417). Здесь всё характерно для архитектуры того времени: ясность общего замысла, отличные пропорции, сдержанность декора. В украшении медресе использована мозаика из глазурованных кирпичей.

С воцарением шейбанида Убайдулла-хана (1487—1540), Бухара вновь стала столицей государства, получившего название Бухарское ханство. В эпоху Шейбанидов в Бухаре были построены десятки новых медресе, мечетей, караван-сараев, торговых куполов.

При правлении шейбанида Абдулла-хан II (1557—1598) город достиг своего расцвета.

Город не выходил за пределы своей крепостной стены, построенной в XVI веке, и при этом вмещал в себя более 200 медресе и множество базаров, на которых можно было купить практически всё.

До настоящего времени сохранились стены старинной цитадели, более 140 архитектурных памятников мусульманской эпохи. В этих памятниках чётко прослеживаются черты местной самобытной архитектурной школы и мастерство бухарских зодчих.

Бухара считается одним из священных городов суфизма. В городе пребывали многие великие суфийские святые; один из самых почитаемых — Бахауддин Накшбанд, мавзолей которого считается среднеазиатской Меккой. Сюда приезжают верующие из разных мусульманских стран, чтобы попросить исполнения желаний и отвращения грехов.

В 1868 году Бухарский эмират попал в вассальную зависимость к Российской империи и получил статус её протектората.

По некоторым оценкам, в 1910 году население Бухары насчитывало 150 тысяч человек. В городе было более 50 базаров, 364 мечетей и 2 синагоги.

2 сентября 1920 года Рабоче-крестьянская Красная армия во главе с М. В. Фрунзе в результате трёхдневного штурма захватила Бухару.

В наступлении были задействованы десять самолётов-бомбардировщиков. Значительная часть города была разрушена. Бухарский эмир Сеид Алим-хан бежал в Афганистан. Бухарский эмират прекратил своё существование.

8 октября того же года Бухара стала столицей Бухарской народной советской республики, которая в 1924 году по национальному признаку была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской АССР.

С 15 января 1938 года город является центром Бухарской области Узбекистана.

С Бухарой мне не хотелось прощаться, слишком приятным было первое свидание. Надеюсь, ваша встреча, тоже будет наполнена теплотой и красотой.

«Ароматы твоих улиц, сладкие,

И ветра разносят пустыни зной.

Эмоции самые чистые и яркие.

Бухара — моё сердце с тобой».

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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