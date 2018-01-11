Париж

Лера Nebeska Артамонова «Таллин-Амстердам-Афины-Салоники-Париж-Таллин». Впечатления про Амстердам можно увидеть по Маршрут Леры Nebeskи Артамоновой был сложным и интересным:Впечатления про Амстердам можно увидеть по одному клику , а рассказ продолжается, и в кадре – Париж! Город про который можно говорить в общем-то бесконечно.

— Если Амстердам я ждала и уехала с чувством легкого разочарования, то с Парижем вышло ровно наоборот.

Париж случился пересадкой на обратной дороге домой. Прилетали с утра, улетали вечером — схема знакома.

Аэропорт Шарля-де-Голля один из самых сложных и бестолковых аэропортов, которые мне довелось видеть. Вот честно. Враг не пройдет — заблудится.

Чтобы найти автоматы с билетами до города (расстояние чуть больше 20 км), понадобилось почти 20 минут. Еще минут 20 — очередь. Желающих очень много, т.к. такси не просто дорогое, а очень дорогое! Автобусы идут как-то хитро с пересадками, что получалось очень не быстро. Цена на билет на поезд примерно те же 10 евро с копейками, но уже на каждого.

Тут, главное, не промахнуться: в туристическую часть города идут поезда RER линии В (синяя). Стоит держаться соответствующих табличек и вот…

Выйдя из обветшалого перехода, с висящими проводами и облупившейся штукатуркой (о, наше красивешное метро в России!) оказываемся на площади Парижской Богоматери перед знаменитейшим и крутейшим Нотр Дам де Пари.

Про собор говорят: тяжелый, как слон, и легкий, как насекомое.

И если его «лицо» растиражировано и действительно выглядит основательно и тяжеловесно, то его «обратная» сторона меня по-настоящему впечатлила: легкая, кружевная, изящная.

И если отбросить рациональное, то его торжественный и парадный главный фасад (Западная часть храма) как олицетворения тяжести греха. Не зря над входом расположены изображения Страшного суда.

Боковые (Южная и Северная) части храма- как плавный переход между тяжелыми грехами и легкостью Райской жизни, охраняемый горгульями и химерами (которые, к слову, появились только в 19 веке по задумке реставратора, который занимался храмом).

Восточная же часть, та самая легкая и воздушная, а заодно и самая старая- Райские кущи.

Очень подробно Нотр Дам описан в одноименной книге Гюго, впрочем, не только собор, но и весь Париж со всеми его средневековыми прелестями. Да и в целом, книга писалась отнюдь не как романтическо-трагическая история, а как путеводитель по трущобам.

Вышеописанные впечатления исключительно мои- к официальной трактовке (если она вообще есть), никакого отношения не имеющие. Надеюсь, ни чьих чувств задето не было :))

Но, что еще больше бросается в глаза на площади, кроме огромной толпы туристов, так это военные с автоматами наперевес, бродящие вокруг собора. Б- безопасность. Но, если честно, именно этого чувства безопасности суровые ребята совсем не добавляют.

Большое количество людей, а вернее очереди- это то, что в Париже, увы, везде. Особенно это касается популярных достопримечательностей.

Плюнув на толкучку, решаем, что нужно обежать весь центр: посмотреть, но не умереть J

Перейдя на правый берег Сены, держим путь вдоль набережной мимо Мэрии Парижа, где еще с 14 века располагаются городские власти.

Современное здание построено в 18 веке взамен сгоревшего. А прежде на месте этого огромного дворца находилась Гревская площадь. Да-да, та самая, где активно казнили. Невольно вспоминается серия книг про Анжелику, уж очень активно Гревская площадь поучаствовала в жизнях персонажей.

Со стороны улицы Ренар сворачивали какую-то инсталляцию, и к зданию было не подойти ближе.

Эта же улица ведет к знаменитейшему центру Жоржа Помпиду. Огромных размеров здание, которое совершенно не вписывается в архитектуру старого города, многие называют уродом. А еще местные используют в качестве названия слово Бобур, которое, лично у меня, ассоциируется исключительно с крутейшим арт-объектом в Никола-Ленивце…

Вход на площадь оберегает безусый усатый мэтр, который, уже своим появлением готовит к выносу мозга.

А сам центр напоминает не окончившуюся стройку. Но в целом, впечатляет, конечно! В первую очередь своей идеей вывернуть его наизнанку. Хм, а почему бы не выпустить кишки музею?)) Все коммуникации, эскалаторы и лифты находятся снаружи. И мне, от чего-то, симпатичен этот протест против стандартной, «академической» красоты.

Единственное, что опять вызывает нервное подергивание- нескончаемая очередь ко входу. Вкупе с солнечной, но довольно ветреной и прохладной погодой- удовольствие сомнительное.

Петляя по улочкам, выходим в район сада Нельсона Манделы. Весь сад огорожен, ведутся работы, и, куда мы вышли, было не понятно. А вот причудливые арки Церкви Сент-Эсташ (Святого Ефстафия) увидели еще издалека. Правда, тут фасад был в лесах.

Вокруг церкви не было туристов, тем более никаких очередей и, внезапно, не было касс. На дверях были стрелки с направлением входа и никаких ругательных и запрещающих знакомых слов. Просто добро пожаловать какое-то!

И, как часто бывает, именно самые рядовые достопримечательности впечатляют больше всего.

За свою долгую историю, начало которой положила маленькая часовня еще в 13 веке, Церковь расстраивалась и меняла стили. На данных момент она одна из последних в готическом стиле, хотя и имеет ренессансные формы.

Где-то за строительными лесами спряталась голова оленя. Считается, что благодаря именно скрещенным в виде креста оленьим рогам, римский военачальник Ефстафий принял христианство, за что и умер мученической смертью.

Внутри же церковь впечатляет: высокий лес из колонн, поддерживающих ажурный геометрический потолок;

витражи, сквозь которые просачивается октябрьское солнце, образуя причудливые узоры на мраморных полах.

В центре аспиды располагается капелла Девы Марии, в которой центром является скульптурная композиция «Богоматерь с младенцем».

Но самым значимым достояние церкви является орган, которым является самым крупным не только в Париже, но и во всей Франции. Он насчитывает 8000 труб, на нем игралось множество знаменитых классических произведений. В Сент-Эсташе и по сей день можно посетить концерты органной музыки.

Церковь исторически располагалась рядом с рынком, поэтому часть капелл посвящена покровителям торговых гильдий. В одной из ниш находится усыпальница Кольбера - главного контролера финансов и фактически главы правительства при Людовике XIV.

А в другой нише мы нашли «инсталляцию». В резном окладе располагался монитор, на котором билось нарисованное росчерками линий сердце.

Смотрится очень своеобразно. Столь вольный элемент в месте, признанным быть домом Бога… Хотя, почему, собственно, и нет?) Элементов «классической» церкви хватает.

У входа в Церковь находится современная скульптура «Слух» («Подслушивающий»). Огромная 70 тонная каменная голова. Она то ли слушает, то ли спит на ладони… Говорят, если нашептать на ухо скульптуре свое желание, то оно исполнится.

Ну, а дальше в Лувр! И снова вспоминается Анжелика, бегущая по галереям дворца от преследователей. Тайные комнаты Лувра, тенистые сады Тюильри, хруст гравия по запутанным дорожкам.

Большой королевский дворец- сердце истории Парижа. Первая башня была возведена в начале 12 века! А ныне Лувр- это собрание мировой культуры и истории. Многочисленные коллекции занимают площадь более 60 000 кв.м. Это самая посещаемая достопримечательность в Париже и одна из самых посещаемых в мире.

А та самая спорная пирамида, что стоит в центральном дворе, не только фишка и естественный свет над Египетским залом, но и вход в музей, который увеличил в разы пропускную способность входов. Кстати, он не единственный, есть несколько входов с разных сторон, где, кстати, очередей не наблюдается, т.к. мало кто знает, что кроме популярного входа есть какие-либо другие. Ну, и пишут, что для тех, кто заказал билеты он-лайн, вход отдельный.

Пирамида эта, кроме инженерных полезностей, вопреки ожиданиям горожан, привлекла огромное число туристов и стала настоящей фишкой Парижа. Нехай живе)

И для тех самых туристов по всей площади установлены мраморные кубы. Для чего?

«Смотри, я придерживаю пирамиду!»

Надо ли говорить, что вся площадь упирается пальчиком в верхушку многотонной конструкции?))

Спиной ко всей это вакханалии стоит молчаливый памятник Королю Солнце- Людовику XIV.

Лувр плавно переходит в площадь Каррузель, где раньше находился старый дворец Тюильри, позднее разрушенный пожаром. На этой площади Наполеон, в честь побед, приказал воздвигнуть арку, получившую одноименную с площадью название. Арка является единой осью с садом Тюильри и Елисейскими полями, ведущими к Триумфальной арке.

На месте старого дворца разбит большой сад. Цветущий, яркий, с античными и не очень скульптурами и довольно демократичными правилами. Которые не мешают многочисленной темнокожей братии «коренных» Парижан торговать всякой сувенирной всячиной и, внезапно, шапками. Холодно, ветрено, в тему.

В саду гуляет огромное количество туристов и местные отдельными группами, часто не одни.

Сам сад окружен тем, что осталось от дворцовых ансамблей.

В районе Ереванского сада (да-да!) обнаружился памятник русским войнам. Глаза, уставшие от французских указателей, буквально споткнулись на русском тексте на постаменте.

А Ереванским сад назван в знак дружбы и сотрудничества с Арменией. Подарок Парижа городу-побратиму.

Рядом же находится один из самых красивых мостов Парижа- Мост Александра III. Нашего Александра. Мост заложен в конце 19 века Николаем II в честь Французско-Русской дружбы, и назван в честь отца последнего российского монарха.

Что интересно, что мост имеет двойника - Троицкий мост в Санкт-Петербурге, который строился в то же время и по тому же проекту (фото из инета).

Парижский, конечно, смотрится наряднее, но он и выступает «парадным входом» Всемирной выставки 1900 года и связующим звеном между Елисейскими полями и променадом к Дому инвалидов. Наш же, Троицкий, не более, чем мост.

Ну, и в Парижской версии есть масса убранств, который наш мост не приобрел. Например, 4 массивных колонны, на которых расположены статуи, символизирующие Науку, Искусство, Сражение и Промышленность.

И в целом, он смотрится гораздо «наряднее» других Парижских мостов, которые мы успели подсмотреть. Правда, не все сфотографировать.

А еще, мост Александра III опустили, насколько это было возможно, чтобы он не закрывал вида на Дом инвалидов с левого берега Сены и на Большой дворец (ныне выставочный центр) с правого.

Комплекс был построен по указу все того же короля-солнце, Людовика XIV, т.к. настал момент, когда войны практически сошли на нет, а инвалидов, пенсионеров и тех, кто не может содержать себя, среди солдат стало слишком много. Огромный комплекс и по сей день служит местом для проживания престарелых солдат-участников Французских войн. Помимо этого, действует несколько музеев, находится военный комендант Парижа и госпиталь.

Могущественным сияющим куполом над Домом инвалидов высится Собор Святого Людовика (Солдатская церковь), который тоже является одним из символов города.

И стоит упомянуть, что именно на территории Дома инвалидов находится гробница Наполеона, который завещал себя похоронить на «берегу Сены, среди Французов, который я так сильно любил». По иронии, ценный материал, из которого изготовлен саркофаг императора, привезен из России.

Время начинает поджимать, ускоряем темп через извилистые улочки и белые дома.

Ах, Париж- белый город!

Уже после нескольких часов, я начала понимать, за что люди ТАК любят и восхваляют Париж. Я отчаянно сопротивлялась этому веянию, но устоять не смогла. Безмерно уютный, неспешный и красивый город. Располагающий к вдохновению и творчеству. Противоречивый. Хранящий одновременно императорское великолепие и память о трущобах и нищете на берегах Сены. С прекрасной архитектурой и обшарпанным серым метро. С толпой туристов и с не меньшей толпой не совсем парижских парижан. Многое смешалось в этом городе, и много разных эмоций он вызвал.

И щелкнул какой-то внутренний пунктик, когда замелькала макушка Эйфелевой башни. Умереть, конечно, не захотелось. Но посмотреть воочию на самую знаменитую достопримечательность в мире…

На Марсовом поле очень много людей: лежат, сидят, выпивают, фотографируются. Чернокожие ребята «барыжат» китайскими сувенирами, селфи-палками и вином. Пикник тут- обычное дело, никто и не думает косо посмотреть. Всеобщая расслабленная атмосфера просто усаживает на траву. А купленный кофе с круассанами кажется самым вкусным в жизни.

И как же много я слышала о башне различных «фи». Ну да, ржавая она вблизи, но что поделать то? J Зато ее красят в три разных оттенка цвета, чтобы она смотрелась уравновешенно. Ну да, высоко подниматься, но так и вид с нее потрясающий (по рассказам))). Огорожено, правда, очереди, но так безопасность же! Ну, и запоминается, конечно, ибо -символ!

В Париже в новинку для меня стали автоматы с марками.

Открыток из этого путешествия, увы, я никому, кроме родителей не отправила. Форс- мажор такой вот. Но в Париже нашлась серия открыточек, которая была еще у мамы в молодости — тут отправка не обсуждалась. А вот на наш вопрос в отделении про марки нам предложили: вам красивых или обычных. Красивых говорим. 6 евро - отвечают. Сколько… — челюсть вернулась на место. А обычные? А обычные рупь тридцать, и махнули рукой в сторону потрепанного автомата типа банкомата.

Путем не сложных манипуляций, после выбора страны и индекса, автомат распечатывает две липучки. Прикольно, в общем.

А еще, безусловно, запомнились кондитерские, кофейни, да и вообще, все, что связано с едой в том или ином виде. И ладно бы, голодные ходили, но даже на полный желудок масса весьма соблазнительных запахов совершенно не давала покоя.

Да и вообще, масса вещей радовала, удивляла, вдохновляла, а иногда вызывала удивление.

Про огромное количество туристов я уже упоминала.

Про архитектуру и наследие- тоже.

И фишечки есть, как у всех интересных городов. Популярные и не очень.

Но важен, конечно, уют, который дарит город душе и телу. И желание вернуться и спокойно: с чувством, толком и расстановкой все посмотреть. И я держу эту мысль и предметно обдумываю. Надеюсь, я еще погуляю по уютным улицам белого города.

Продолжение следует.

Ловите ещё два гульбария про Париж ;)

1. «Летишь в Париж? Готовься к шоппингу» Автор: Виктория Седойкина.

2. «Жилище Квазимодо, большой палец и любовники, играющие с миндальными цветами» Автор: Татьяна Афанасьева.

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