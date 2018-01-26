Лера Nebeska Артамонова «Таллин-Амстердам-Афины-Салоники-Париж-Таллин». Впечатления про Амстердам можно увидеть по Продолжаем путешествовать с Лерой Nebeskой Артамоновой. Маршрут очень необычный:Впечатления про Амстердам можно увидеть по одному клику , про Париж – тоже , а мы движемся дальше, и в кадре – Афины.

- Думаю те, кто выбирает Грецию для отдыха, согласятся со мной, что это не просто красивая страна, которая сочетает в себе горы-море, но еще и очень вкусная, дружелюбная и не дорогая.

С учетом количества островных гульбариев, позвольте рассказать и о материковой части этой прекрасной страны.

Материк было решено разделить на три условные части: культурную, приключенческую и пляжную. Исходя из этого, выбирались места, планировалась «логистика».

Маршрут получился следующим: Афины-Салоники-Литохоро-Вурвуру-Салоники-Афины.

Афины - колыбель великой древней культуры. При этом, Афины- город, который объективно можно осмотреть за 2-3 дня. Об этом не раз говорили таксисты, с которыми мы пересекались, и собственная практика позже подтвердила.

Столица Греции- огромный «размазанный» по долине между гор город. Находится он в сейсмоопасной зоне, поэтому застройка города- малоэтажная.

Улицы четко расчерчены и застроены абсолютно однотипными домами. Выглядит это очень не привычно, но буйство зелени, разноцветных паланкинов балконных крыш- разбавляют однотонную белую застройку.

Жилья в Афинах предлагается масса, мы сняли квартиру рядом с метро «Неос Космос», что в двух станциях от Акрополя. Пешком около 20 минут от «центра». Но это не отменяет, что в день, а вернее ночь прилета, по форс-мажорным обстоятельствам мы оказались в абсолютно пустом аэропорту без связи, жилья и понимания: какого черта?!..

Из-за каких-то местных национальных праздников под завязку оказались забиты все гостиницы, и только на второй странице букинга нашлось жилье, которое можно было снять в 2 часа ночи, и находилось оно не очень далеко от арендованной квартиры. Тадам! Рядом с площадью Омония- Афинским Гарлемом. Пока Убер (крутая штука, хочу вам сказать) вез нас к непонятному отелю, водитель очень переживал, что нам нельзя оставаться больше одной ночи в этом месте и нужно рвать когти уже с утра. В темных подворотнях работала полиция, укладывая каких- то мутных ребят лицом в асфальт, другие мутные ребята стояли в темноте и провожали глазами машину…

Почему я об этом рассказываю? Да потому что проблема мигрантов- это бич Афин. Они напрягают там всех, начиная от властей и заканчивая простых смертных. Греция принимает на себя все потоки, которые потом расползаются по Европе, но огромная часть оседает именно тут. Законодательно стараются оградить греков от этой прибывшей массы, выдворить всех максимально по -возможности, но кардинально проблемы это не решает. Туристические места в Афинах абсолютно безопасны даже ночью. Но оказаться ночью в Омонии или похожем месте- чревато.

С утра, как и велел водитель, мы поехали в нашу замечательную, милую, уютную квартирку с огромным балконом в благополучном районе J

Весь этот благополучный квартал упирается в Холм Муз ( Холм Филопаппа), с которого весь город, как на ладони. Высота холма 147 метров и он представляет собой дикий парк, где едва протоптаны дорожки среди сосен и оливковых деревьев, нет освещения и почти нет людей.

На холме находится разрушенная гробница и часть сохранившегося надгробия Гая Юлия Антиоха Епифана Филопаппоса- одного из власть имущего, который оказывал финансовую поддержку городу почти две тысячи лет назад.

По видам данный холм ничем не уступает знаменитой горе Ликавитос. Она, конечно, выше. Но на горе расположено масса ресторанов, клубов и огромное число туристов, которые вряд ли позволят насладиться видами в тишине и спокойствии, как это можно сделать в укромных уголках Холма Муз.

Изначально, мы планировали провести в Афинах 3 дня, но позже решили один день добавить к приключенческой части, поэтому в первый из двух оставшихся дней просто гуляли по городу, чтобы посмотреть вокруг на все достопримечательности и решить, что стоит рассмотреть внимательнее. А второй уже провести полноценно и «эскурсионно».

Голосом Тодоренко: бюджетному туристу есть, где развернуться. Почему? Да потому что весь город, а вернее его историческая часть- один большой музей под открытым небом.

Бродя по улицам в 9 из 10 случаях можно набрести на остаток какого- то древнего храма или иной постройки.

Иногда, даже довольно знаменитый, например, как Памятник Лисикрата, он же- Фонарь Дионисия.

Этот монумент- место хранения внезапно театрального приза, которым была награждено хоровое сопровождение в постановке, спонсируемой состоятельным хорегом Лисикратом. Постройка уникальная, т.к. единственная из оставшихся подобных, хоть и почти разрушенная, но восстановленная.

К слову сказать, в первую очередь, что мы сделали в Афинах- купили местную симку. В первую очередь, конечно, ради интернета. Роуминга по стране нет, так что за вполне адекватные деньги мы получили внушительный пакет минут и интернета по всей стране. И вот как раз инет и помогал нам ориентироваться в городе и понимать, что за древность перед нами: спасибо приложению izi.travel (не реклама, реально полезная штука).

Одним из самых красивых кварталов центра города можно назвать район Плака. Это «старый город» Афин. Дома 17-18 века стоят на античных фундаментах. В середине 20 века люди стали уезжать в более новые кварталы, а пустующие квартиры заняли таверны и магазины. Поэтому сейчас Плака- туристическая мекка. Тут есть буквально все и на любой вкус: еда, покупки, развлечения.

Сверху Плака напоминает старый европейский городок: красные черепичные крыши, маленькие домики, лепящиеся друг к дружке.

На улицах фруктовые деревья и масса уютных заведений.

Но ооочень много людей, увы.

Кстати, как показала практика, места и заведения, где основная масса- европейский «зажиточный» класс – дОроги, не вкусны (как может быть вкусным бургер и картоха фри за 20 евро я слабо представляю, тем более в стране, где есть своя потрясающая национальная кухня) и скучны до зубовного скрежета.

А вот семейные таверны, где стоят колченогие стулья и трутся кошки, которых в Афинах примерно столько же, сколько и туристов и играют музыканты- это по-настоящему вкусно и демократично.

Кстати о кошках, их много. Они везде и совершенно вольготно себя чувствуют.

Другое уличное животное… Черепахи! Они тоже ходят по улицам, в парках и в фонтанах.

Возвращаясь к туристическому засилью: ничего не мешает нырнуть в боковой переулок и оказаться, порой, совсем в другом мире. В этом мире «современное» искусство преобладает над древним и классическим.

Думаю, это одна из ипостасей миграционного кризиса. Греки- народ вполне адекватный и вменяемый, но разбавленные людьми другого менталитета, воспитания, а местами и вовсе подавленные… Имеем, что имеем. Не вижу смысла скрывать тот факт, что в социальном плане город очень контрастен.

Достоевский? «Призрак» на улице? Почему нет?

Но при этом, вся эта социальная лестница никак не перемешивается. В центре не ходят криминальные элементы. В метро чисто и аккуратно. За приключениями разве что в специально отведенные для этого местаJ

Кстати о метро. Да, в Афинах оно есть и не маленькое. Разовая поездка стоит 1,4 евро. Можно купить билет единоразовый, на день или на месяц. Мы, в связи не предсказуемостью поездок, брали разовые. Билет компостируется в специальном автомате ДО входа в турникеты, а турникеты просто проходишь мимо, ничего не прислоняя. Там «чекаются» только проездные. На выходе билет «выпускает» из турникетов.

Центральные станции, которые находятся в исторических-туристических местах, называются по названию места. Станции аккуратные, чистые.

Примечательна станция «Акрополи»: внутри сделан полноценный музей. Представлены элементы Парфенонских барельефов, посуда различных исторических периодов, срезы культурных слоев.

Объявления об остановках делаются на двух языках: греческом и английском.

Прочий транспорт развит не менее хорошо. Множество автобусных, трамвайных маршрутов.

А для туристов ходят турбасы: можно купить билет на маршрут, выходить на любой остановке и снова заходить в течение дня. Остановки и маршрут турбасов обозначены стендами.

Ну, и уже упомянутый Uber, который оказался просто спасением. Причем эта служба дешевле и безопаснее городского такси. Водители принимаются только со знанием английского языка, с большим стажем и отсутствием криминального прошлого. Отследить маршрут по приложению, увидеть ближайших водителей- все очень удобно.

Впрочем, живя почти в центре, транспортом мы почти не пользовались. Дойти до всех достопримечательностей можно пешком. И даже обратно, если хватит сил.

Вот так и добрели в первый день, не рискнув сразу сунуться в Акрополь, до одного интереснейшего и знаменитейшего места- Стадион Панатинаикос.

Олимпийские игры – кто их не знает?! Первый раз игры провелись в Греции еще в 8 веке ДО н.э.

Ни один стадион в мире не может похвастаться столь впечатляющей историей, как этот. Построен он был в 6 веке до н.э. деревянным. Через 200 лет его отстроили в мраморе. И уже на тот момент он вмещал 50 000 человек («золотой» стадион Спб вмещает в себя от 56 до 80 тыс.человек)!

Больше двух тысяч лет не пощадили стадиона. В 19 веке от него почти ничего не осталось.

В 19 веке была произведена полноценная реставрация. А первые современные игры прошли в 1896 году уже на восстановленном стадионе Панатинаикос.

На Олимпийских играх 2004 года, которые проходили в Афинах, открытие и некоторые соревнования проходили именно здесь. Причем современный стадион вмещает уже 80 000 человек- впечатляющая цифра!

Стадион спроектирован так, что лицевая часть на четверть метра Уже, а «задняя»- шире средней ширины стадиона. Это визуально делает постройку прямоугольной в перспективе. Попадая внутрь, умом, конечно, понимаешь, что стадион восстановлен. Но он так здорово восстановлен, что будто возвращаешься в те времена, когда греческие бегуны развлекали городскую знать. За сотню лет в мраморе появились протоптанные дорожки и просиженные места- все то, что не дает новоделу казаться новоделом.

В дальней части стадиона, у ворот, откуда появлялись спортсмены, установлены двусторонние скульптуры.

Как мы их про себя окрестили: … человека не спортивного и спортсмена.

В чем символизм? Мужчина только тогда мужчина, когда ведет спортивный образ жизни? J Ответ в комменты.

По тоннелю для спортсменов можно пройти и ведет он в Олимпийский музей.

Музей не большой и посвящен символике всех проходивших в современной истории Олимпиад.

Нашлись и интересные экспонаты))

Стадион не входит в «единый» комплекс достопримечательностей. Поэтому билет в него покупается независимо в кассе при входе и стоит 4 евро.

А вот единый комплекс- это очень удобная и хорошая тема. Существует «комбо» билет для 7 разных достопримечательностей Афин. Если посещать эти места по отдельности, вход может вылиться в довольно крупную сумму. Если же покупается общий билет, он стоит 30 евро на человека и дает право на посещения Акрополя, Афинской и Римской Агоры, Храма Зевса, Библиотеки Адриана, Керамикона и Лицея Аристотеля. И действует такой билет 5 дней. Т.е. если у вас есть несколько дней в запасе, нет никакой нужды пытаться обежать все достопримечательности сразу. Можно спокойно обойти за несколько дней. На билет ставится штамп, какое место вы уже посетили. Повторно зайти туда уже не получится.

И единым билетом мы воспользовались, чтобы посетить святая святых города.

Если первый день прогулок по Афинам был в большей мере разведовательный, то следующий уже был боем.

Итак, в утро следующего дня, мы решились штурмовать Холм Акрополь. Он же - Верхний город, история которого началась аж в 17 веке до нашей эры!

Издревле это было место нахождения царя и место воспевания Богов.

Храмов и прочих построек было много и разных, пока со временем не оформился «современный» вид Акрополя (за это фото спасибо инету).

Вход в комплекс начинается у подножья холма: дорожка поднимается выше и выше, пока перед взором не предстает Театр Диониса. Это самый старый театр в мире, вмещающий 17 тыс. человек. Тогда, больше двух тысяч лет назад, это почти половина населения города.

Первый уровень кресел предназначался для знати. До сих видно, что на некоторых выбиты имена- это особо почетные персоны.

Из-за размеров театра над ним не было установлено крыши: представления проходили под открытым небом в естественном освещении. Не знаю, почему историки решили, что театр должен был выглядеть так

Ну и надо отметить, что театральная постановка того времени и сейчас- очень сильно отличались. Раньше один актер зачитывал сюжет, лишь меняя маски, изменяя голос и пластику. Для больше убедительности ему помогал хор, который подбирался под сюжет. Это могли быть пожилые люди, девушки или юноши. И если сейчас спектакль начинается с приветственных аплодисментов, заканчивается, в случае удачной постановки, криками «Браво», а в случае провала- молчанием. То раньше в случае провала с актерами не церемонились. Его легко могли закидать камнями, и он просто обязан был спасти положение и начать играть что-то другое. Если, конечно, успевал.

Думаю, если бы данная традиция сохранилась, наши актеры бы более ответственно подходили к своей работе J

С появлением римлян театр служил еще и местом боев гладиаторов. Чего месту пропадать?

Сейчас же на древних скамьях сидят школьники, для которых проходят открытые уроки прямо на месте событий. Учительница- пожилая гречанка, очень эмоционально рассказывала урок. Слов было почти не разобрать, но богатая жестикуляция в ту или иную сторону, примерно давала представление о том, что происходило пару тысяч лет назад.

Чуть поодаль находится еще одна «концертная площадка», причем уже в прямом смысле. Некогда древний Одеон Герода Аттика, построенный в память о жене, ныне площадка для проведения концертов и фестивалей. Одеон дошел до нашего времени почти в первозданном виде: не хватает только статуй и облицовки. Внутрь можно попасть только во время концертов.

Причем на его сцене побывали весьма знаменитые личности, вплоть до коллектива Большого Театра. Вот и сейчас, не то собирали сцену, не то разбирали, но выглядело впечатляюще.

Тут концентрация толпы уже выше- рядом находится вход в Акрополь. А в «парадном входе» - Профилеи, так вообще не протолкнуться.

Сам холм начал застраиваться еще многие тысячи лет назад. Считается, что первым царем, кто решил, что Афина будет покровительницей города, был получеловек-полузмей Кекропс.

В 5 веке н.э. пришли Персы и все разрушили, ибо нефиг тут создавать великие культуры. Во времена Перикла греки плюнули и решили создать что-то по-настоящему вечное. Так появился Парфенон и Эрехтейон. Вообще, по заявлениям историков, холм в те времена больше напоминал вечную строительную площадку, окутанную лесами.

Откровенно говоря, с тех пор мало что изменилось. К сожалению или к счастью, основная часть того, что есть на холме- или реставрация, или копия, заменяющая оригинал, который находится в каком-то мировом музее.

Части современного мрамора хорошо выделяются на фоне пожелтевшего от времени- старого.

Многострадальный Парфенон повидал на своем веку много чего: и церквями разных религий был, и рынком был, и складом пороховым был, что его и добило: меткий выстрел с Холма Муз спровоцировал взрыв, почти уничтоживший храм.

Сейчас с него сняли все барельефы, которые хранятся в Акропольском музее ( о нем чуть позже). Остались какие -то куцые куски, например, как эта придавленная удивленная лошадь.

Не избежал участи быть копией самого себя и Эрехтейон (кстати, возведенный в честь смертного царя, а не Богов, как ни странно). Есть, конечно, легенда, что на этом месте поспорили Посейдон и Афина. Последняя выиграла спор, но храм посвятили на всякий случай обоим. А имя он получил по месту захоронения царя. Эрехтейон был так же почти разрушен во время бомбежки в 17 веке и сейчас- это просто собранные, как пазл, остатки древнего храма. Каждый портик храма посвящен кому-то одному. Так же, храм выстроен уступами, чтобы вписаться в рельеф местности, поэтому с разных сторон, он выглядит по-разному.

Знаменитые кариатиды, поддерживающие портик- копии. Одна уехала в Великобританию, другие в музее Акрополя.

На территории комплекса Акрополя тоже есть музей. В это время он оказался закрыт. Зато на его порожках сидели ученики художественной школы (?), делающие зарисовки классических колонн и портиков.

Со стен Акрополя открывается потрясающий вид на город. Китаянки не могут ошибаться!

Кроме самого холма, вокруг Акрополя не мало других значимых мест. От входа ведет дорога, которая спускается к Афинской Агоре. В древние времена по этой дороге праздничная толпа поднималась к храмам на Акрополе, чтобы почтить богов и вручить подношения.

Слева по ходу движения вниз находится скала Ареопаг. Слово на слуху еще с бородатых времен детства: программы Умники и Умницы.

Ареопаг- это небольшая плоская скала, на которой собирался правящий совет Афин. Но знаменита она не только этим. Считается, что с этого места апостол Павел пытался достучаться до язычников-греков, произнося свою проповедь.

А еще с дороги открывается недурственный вид на город и Греческую православную церковь, что находится недалеко от Национальной Обсерватории.

Вскоре выложенная камнем дорога упирается в Афинскую Агору. Агора- не что иное, как место, куда «созывают» или «собирают». По сути- это социальный центр всей жизни города. Площадь, где собираются люди, чтобы обсудить какие -то вопросы, совершить покупки и просто прогуляться.

Это сейчас это выглядит, как нагромождение колонн и фундаментов, раньше же здесь располагались административные здания, торговые ряды, храмы.

Кстати, с этой точки хорошо видно, что слева на Акрополе развевается греческий национальный флаг. С этим флагом связана очень интересная патриотическая история. Во времена прихода немецких войск в Грецию весной 1941 года, первое, что сделало командование, это приказало заменить бело-голубой греческий стяг, символизирующий морскую пучину и пену, на флаг со свастикой. Лезть им самим не хотелось, а, может, был важен акт унижения противника, но было приказано сделать это греческому солдату. Солдат подчинился, опустил флаг, снял его, но не передал противнику, а завернулся в него и бросился со скалы. Позже немцы, конечно, свастику вывесили. Но долго она не продержалась, двое простых греческих мальчишек ночью попытались снять флаг, он оказался слишком тяжелым и они вырезали кусок и унесли с собой. Немцы страшно разозлились и приговорили к смертной казни сразу и безоговорочно, но ребят так и не нашли. Юные патриоты пережили свой подвиг на 70 лет, а их поступок положил начало сопротивления немецкой оккупации.

Но вернемся к Агоре, где обнаруживалось в том числе нечто, что, скорее всего, было канализацией или ливневкой. Почему нет?

А что-то мало поддавалось идентификации.

Но на мой взгляд, самое интересное место в Агоре- Храм Гефеста. Это один из немногих храмов, который спустя столетия уцелел и дошел в неизменном виде до наших времен. Он возвышается над площадью, практически паря в зелени.

Отличной сохранностью храм обязан, как ни странно, христианам. Храм строился одновременно с Парфеноном, но уже в 8 веке н.э. в нем расположилась христианская церковь. Поэтому не было смысла калечить постройку. Колонны, своды, крыша- все «родное».

Территория храма Гефеста граничит с забором, выходящим на площадь к метро «Тисио». С нее на Агору печально взирает Тесей. Горечь юноши можно понять: есть мнение, и некоторые ученые его поддерживают, что храм посвящен вовсе не Гефесту, а Тесею за его победу над Минотавром. И якобы он похоронен под храмом (Тесей, не Минотавр). Но официальная общественность легенды не поддерживает, и сослала парня за забор.

И одной из самых важных построек Агоры, которая существует себя в полноценном виде (хоть и является «новостроем») – Стоя Аталла.

Это галереи, которые сочетают в себе античную архитектуру и современные культурные веяния САРКАЗМ

На самом деле, историческая постройка, датируемая еще периодом до н.э., была почти полностью разрушена в ходе различных войн, найдена в руинах в начале 20го века и восстановлена в 50х годах при поддержке семьи Рокфеллеров в качестве музей Античной агоры. Изначально это было место, где прогуливались жители города после покупок, встречались, общались.

Сейчас же огромные мраморные галереи принимают у себя гуляющими тысячи туристов. На фото, правда, получилось обойтись без них J

Внутренние помещения занимает музей, в котором собраны экспонаты, в основном, относящиеся в афинской демократии. Хотя, мне показалось, что предметов быта и обихода там тянет на целых этнографический музей

Кстати, в кувшине, можно разглядеть детский череп. Казалось бы, причем тут демократия? Оказывается, в те времена, детей хоронили в кувшинах… Демократия не причем, да.

Вход в музей бесплатен, так что, это не только познавательно, но еще и прекрасная возможность сбавить темп и спокойно пройтись в тени и отдохнуть.

Недалеко от Афинской Агоры расположилась, внимание. Римская Агора. А все потому, что к нулевым годам- началу н.э. римляне практически завоевали материковую Грецию и пришли наводить свои порядки в Афины. Афинская Агора к тому моменту уже была переполнена и не могла полноценно выполнять своих функций, поэтому ее «рыночную» часть было решено перенести и «запилить» еще одну Агору- место встреч. Власти нашли средства на нее, но они, как известно, быстро закончились. Дальше финансирование в свои руки взял сам Цезарь. Шаг это был популистский, т.к. греки были не рады римскому владычеству, и император хотел хоть как- то задобрить местных. Эта мысль очень понравилась Августу, и он тоже дал денег. С горем пополам Агору достроили, но качественно- до сих пор стоит.

Западная часть - парадные ворота.

Восточная часть- колоннады и Башня Ветров.

Строили со всеми коммуникациями. Даже были общественные туалеты. Фото, увы, нет.

И просто красиво

На Башне Ветров остановлюсь отдельно. Эта башня, построенная еще до н.э. (точно так и не определили), не что иное, как метеорологическое сооружение.

Восемь ее граней ориентированы на стороны света, на портике изображены ветра в человеческих ипостасях. Саму башню венчал флюгер, который выполнял роль стрелки солнечных часов, разметка циферблата (штыри) сохранилась и поныне.

А если солнце скрывалось, время можно было узнать по гидравлическим часам, конструкция которых находилась внутри башни. До сих пор сохранился колодец, куда поступала вода с Акрополя.

Башня чудом уцелела при христианстве, и при османском владычестве и дошла до наших дней в «хорошем» состоянии.

Части Римской Агоры сейчас поделены улицей, но постройки продолжаются и за « забором» с кассами. На одной из прилегающих улиц находятся остатки зданий, которые могли быть лавками или складами.

А часть из них, как считается, была хранилищами библиотеки Адриана.

Библиотекой это место называется очень условно. Это место культурного отдыха с картинными галереями, лекционными залами и хранилищами знаний. Здесь тренировали ораторское искусство, логику и прочие науки.

Это был целый культурный комплекс, построенный римским императором Адрианом.

С веками, территория библиотеки сильно менялась: христиане построили церкви, завоеватели порушили и церкви и библиотеку. Сейчас руины напоминают разбитые осколки нескольких ваз: так перемешались во времени части зданий, храмов, лекториев.

При библиотеке есть крошечный музей. Там стоит Ника, почти Самофракийская.

Адриан, кстати, отметился не только библиотекой. О его деятельности до сих пор вспоминают, когда речь заходит об Арке Адриана.

Это не что иное, как триумфальная арка, сооруженная в честь того самого Адриана благодарными жителями Афин. Арка эта стоит на границе старого района Плака, о котором уже шла и речь и «новой» частью города, которую Адриан и построил.

Сложно представить, что вплоть до 20 века арка вообще никак не охранялась и ни разу не реставрировалась. Так что, ее можно назвать идеально сохранившейся! Более того, долго время ее считали частью комплекса Храма Зевса Олимпийского, и только в 19 веке нашли старую дорогу под культурными слоями, проходившую через арку и служившую въездом в старый город.

1870 г.

Вообще, Адриан был большой молодец. Можно ему сказать спасибо и еще за один грандиозный подвиг, связанный с вышеупомянутым Храмом Зевса Олимпийского.

Храм этот- самый амбициозный проект и самый масштабный долгострой в Греции. Его постройку начали еще в 6 веке до н.э. Потом императора сняли, пришел другой. Его тоже сняли. Потом строителей и материал перекинули на постройку других храмов. Опять не срослось. Потом очередного императора, который решил потешить самолюбие и таки довести начатое предками до конца, убили не то солдаты, не то рабочие, когда выяснилось, что проект претерпел сильные изменения.

А Адриан был не такой, Адриан был молодец. В начале 2го века н.э., т.е. спустя почти 600 (!) лет кукольный театр Храм был закончен. Это было впечатляющее по своим размерам и масштабам строение. Внутри располагалась статуя Зевса- практически копия той, что располагалась в Олимпии. По приданию статую попытался вывезти Калигула, но Зевс рассмеялся в тот момент, когда рабочие попытались подойти к статуе и никто не решился.

Эпичному строению- бесславный конец. Уже через 300 лет после «сдачи» Храма христиане объявили, что бог один, и нефиг в Зевсов всяких верить. Здание стало приходить в упадок.

Землетрясения, время, войны не пощадили храма. 15 колонн- это все, что осталось стоять от некогда величественного Храма Зевса Олимпийского и 16 колонна, упавшая после урагана в середине 19 века.

Афины- город история. Куда не копни, буквально. Вопрос, где хранить все то, что накопают, стоял у администрации города еще в 19 веке. Тогда же был заложен первый музей, который потихоньку стал собирать все ценное. В 70х годах 20 века стало понятно, что старого здания уже не достаточно. Стали разрабатывать проект нового помещения. Но тут появилась другая проблема: в городе места для такой конструкции нет: тут либо люди живут, либо археологические раскопки проводят. Почесали репу и сделали красиво: здание нового музея стоит в центре города, перед Акрополем, аккурат НАД раскопками. Полы сделали стеклянными, так что любой посетитель может прогуляться по древним улицам в буквальном смысле этого слова.

На улице просто под открытым небом

В помещении под толстенным стеклом. Когда только входишь в здание- кажется, что вот-вот провалишься.

В музее собрана огромная коллекция разных эпох. Все сделано очень аккуратно и местами интерактивно. При этом нет гнетущего ощущения бабушек-смотрительниц, которые давят своим авторитетом.

Думаете на последнем фото мяч? А вот и нет! Предположения в комменты!

Встретились тут и бывшие наши знакомые: теперь ребята рисовали, сидя на полу.

Кстати, на том балконе, с которого сделано фото, находится лобби с мягкими пуфами. Где можно поваляться, почитать историческую литературу из местной библиотеки или послушать аудиогида. На одном из этажей шел фильм про акрополь. На другом пятачке показывали, как реставрируют мрамор и делают копии скульптур, перенося миллиметр за миллиметром пропорции и формы. Для детей проводятся исторические квесты и игры.

В переходах между этажами виднелось небольшое столпотворение, которого прежде в музее нигде не наблюдалось.

Оказалось, здесь нашли свое пристанище те самые кариатиды с Эрехтейона. И это уже оригиналы. Выглядят они несколько хуже, чем их копии. Одна и вовсе вывезена в Британию. Кстати, история с вывозом древностей Акрополя лордом Элгином в Британию- греческая национальная боль. Они считают его жуликом и вором, и надеются когда-нибудь вернуть все украденное.

Третий этаж музей, а вернее основной зал соответствует размером Парфенона. По кругу по залам идут барельефы, снятые с портиков.

А из окон зала открывается отличный вид на самого «виновника»- Акрополь.

Впрочем, насладиться видом можно и из небольшого ресторана в мансарде, все с тем же отличным видом и живым арфистом J

И я отлично понимаю, сидящих там туристов: Афины тот город, по которому надо ходить. Много и интересно. При этом все-равно не получится изучить его до конца. Но, наверно, стоит оставить какую- то интригу на будущее. Да и пора уже от теории переходить к практике: с утра самолет уносит нас в Салоники, откуда мы поедем знакомиться с богами на Олимп лично.

Продолжение следует.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Кому из греческих богов вы симпатизировали в школьные годы?