Вена, захер и танцующие дома

Татьяна Афанасьева Как часто вы возвращаетесь к городам из прошлого? Мне иногда достаточно одной фотографии или случайно брошенной кем-то фразы. И пространство тут же начинает лихо закручиваться, возвращая меня в ту самую точку на карте! В этот раз телепорт был открыт Vladimir_1980 , хотя он сам, скорее всего, и не собирался этого делать. Но всё, поздно, мы переносимся в Вену — в мою Вену ;)

— Справедливости ради, скажу, что в прошлый раз я проигнорировала рассказ про Вену, сославшись, что уже есть один гульбарий. Но времена меняются, настроения тоже, и теперь я готова рассказать про нашу с ней встречу. Что я ждала от этого города? Пожалуй, максимум классической архитектуры, чистоты, пафоса и некоторой столичной надменности. И вот мы прибываем :) Первое, что напрочь выпадает из нашей «картины ожиданий» — Западный вокзал (Westbahnhof). Один из самых старых в Европе и слегка сменивший имидж. Отсюда пассажиры уезжают в Мюнхен, Франкфурт, Цюрих, Будапешт, Париж и другие города. Мы не собирались зависать в Вене больше двух дней, поэтому забронировали отель рядом с этой «серой каракатицей» (вполне бюджетно и удобно).

Отель оказался не клоповником как ожидалось (3200 тыр. за двухместный номер, приличный завтрак, внутренний дворик с царевной-лягушкой, ненавязчиво звучащие вальсы Штрауса и куча интерьерных деталей, говорящих, что да-а-а, мы в Вене!).

Первым делом отправляемся на поиски знаменитых венских шницелей. Найти кафе, работающее в субботу около десяти вечера, оказывается целой проблемой! :) Но мы всё же находим одно не спящее :)

Конечно же заказываем раздавленную котлету венский шницель. По факту это отбивная из телятины в панировке. Её размер впечатляет! Отбивную приносят в скучной компании овощей. И подают к ней черничный соус. Необычное и вкусное сочетание. Кстати, пробовали и с брусничным (такой вариант практикуется даже чаще), тоже норм. Порция стоит лихо — около 7 евро (!).

Ориентировочная карта наших скитаний по столице Австрии :)

В первый вечер мы успеваем увидеть совсем немного. Но даже то, что успеваем, далеко от той Вены, которая мысленно нам рисовалась. По периметру здания Венской оперы сидят разноцветные кролики :)

В Музейном квартале, куда мы попадаем через весьма колоритную подворотню, тусит молодёжь с винишком и пивом. Там зона WiFi и высокий трафик эмоций.

Это точно Вена?.. :) Где напыщенные буржуи в накрахмаленных рубашках?

Почему в дворцовом парке Бурггартен нет конной полиции и никто никого не гоняет с лужаек? :)

Откуда в городе, почти постоянно лидирующем по комфортности проживания, эти комфортные лежбища бомжей?..

На дорогах полно респектабельных автомобилей, но и легкомысленных скутеров и великов тоже полно! :)

Встречаются даже выделенные магистрали для велосипедистов и фрискейтеров. Они тянутся на несколько километров, снабжены специальными ограждениями, знаками и на них можно слегка полихачить, ни на минуту не забывая о штрафах.

«Лоскутное» граффити тоже стало неожиданностью. Штраус бы не одобрил.

Как впрочем и такой арт-объект :)

Оказывается, не все венцы придерживаются классических представлений о мире, слушают оперу и пьют кофе с захером :) Есть и другие.

Доставка привет от Хайзенберга.

Грибы (белые и шампиньоны) — один из ходовых товаров в супермаркетах.

Касаемо уличной моды… Есть конечно, но своя! :)

На Марияхильферштрассе (любимой улице всех шопоголиков) отпечатки рук и ног великих австрийцев. Ножищи и ручищи Шварценеггера там тоже, кстати, пропечатаны. Но кого удивишь нынче Шварцем?.. Поэтому мы сфотографировали ручки-ножки трижды олимпийского чемпиона по прыжкам на лыжах с трамплина Томаса «Морги» Моргенштерна.

Венское метро — без вензелей и барельефов.

Разовый билет на любой вид транспорта в Вене стоит 2,40 евро, проездной на 24 часа — 8 евро. Мы перемещались в основном пешком и на трамваях, которые в Вене ездят абсолютно без шума, строго по расписанию и гарантируют красивую картинку за окном. «Зайцев» безжалостно штрафуют на 60 евро (это около 4 тысяч рублей!).

Есть специальный туристический маршрут Vienna Ring Tram: идёт по Рингштрассе, поймать можно на любой остановке «кольца» с 10.00 до 18.00, есть аудиогид на русском языке. Цена билета 8 евро.

А вот в чём Вена оказалась очень предсказуемой, так это в количестве скульптур и рельефов больших и малых форм. Они там повсюду.

Прибитые благородной пылью :)

:) Это кролик прописан на Marxergasse, 7.

По статистике, у каждого пятого австрийца есть магический кролик собака. А у каждой собаки обязательно есть микрочип, номер которого дублируется на ошейнике и хранит всю базовую информацию: имя собаки, породу, прививки, номер телефона хозяина, налоговую историю и даже штрафы, выписанные за говнометание :)))

В результате газоны Вены благоухают только цветами.

А люди на этих газонах не боятся собачьих кренделей, отложенных с чувством, толком, расстановкой.

Конечно, мы прогулялись по классическому маршруту, взглянув на все возможные императорские резиденции, включая Хофбург, Бельведер и Шёнбрунн. И нас это впечатлило! Даже очень впечатлило.

Если вы планируете посещать венские дворцы и музеи (и много!), а не просто гулять по улицам и паркам, то лучше сразу купить Vienna City Card (13,9 евро на 1 день). Это однозначно сэкономит вам кучу денег! Все детали про приятные бонусы по одному клику.

Хофбург — зимняя резиденция австрийских Габсбургов - ведёт свою историю с 1279 года, включает 19 дворцов и 2600 залов. Каждый из правителей обязательно что-то пристраивал к Хофбургу, поэтому он асимметричен и не логичен, но видно это только, если посмотреть на него сверху. Жемчужиной Хофбурга считают его Сокровищницу (на схеме обозначена жёлтым кружком), где собраны жезлы, короны, мантии и все золотишко правителей Римской империи и Австро-Венгрии.

В Сокровищнице хранится Копье Судьбы — святой артефакт христиан, который римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Источник фото wordpress.com.

Люди свободно разгуливают прямо под окнами Президента Австрии (на схеме его резиденция обведена голубым кружком). Мало того администрация неподалёку ещё и питьевой фонтанчик установила :)

В Хофбурге также расположен Музей принцессы Сисси (Елизаветы Баварской). По непонятным причинам австрийцы боготворят её до сих пор. В политику Сисси особо не вмешивалась, была помешана на собственной красоте и spa-процедурах, писала грустные стихи и любила пить шампанское с засахаренными фиалками. Теперь такие фиалки продаются почти во всех кондитерских столицы и, пожалуй, это самый необычный сувенир, который можно привезти из Вены. Загляните в Bonbons Anzinger (магазинчик недалеко от Оперы), пакетик с 30 лепестками стоит там около 3 евро.

Намного больше Хофбурга нас впечатлил Бельведер, который первоначально в XVIII веке служил резиденцией царственного гея принца Евгения Савойского. Бельведер тоже в центре города и тоже весьма масштабен, но при этом более романтичен. Его парк открыт с 9.00 до 18.00, и вход в него бесплатный.

Шёнбрунн — летняя резиденция Габсбургов — основан в 1638 году и считается одним из самых красивых дворцово-парковых ансамблей Европы. Он чуть в удалении от центра, до него можно добраться на трамвае №10. И оно того стоит! :)

Чтобы вы себе представляли масштабы резиденции, прилагаю схему :) Летом парк открыт для посетителей с 6.30 до 21.00 (и вход бесплатный). Зоопарк закрывается раньше — в 18.30 (билет — 18,5 евро). Меня ещё очень интересовал «Лабиринт», но он закрылся в 19.00 (мы опоздали). Впрочем, не знаю, насколько я была готова заплатить 5,5 евро, чтобы просто побегать между кустов... :))

Согласно легенде, своё название Шёнбрунн получил благодаря императору Кайзеру Матиасу, который во время охоты в 1612 году наткнулся на «красивые источники» (Schöne Brunnen).

Дважды дворец занимал Наполеон -в 1805 и 1809 годах. Один раз Хрущёв с друзьями: 4 июня 1961 года он встречался здесь с Кеннеди (официально и на высшем уровне).

Шёнбрунн — настоящий триумф паркового дизайна. Здесь есть всё: расчерченные словно по линейке лужайки с цветочными узорами, модно-стриженные кусты, арочные розариумы и абсолютно дикие уголки, больше напоминающие джунгли.

Собор Святого Стефана тоже входил в наши планы, особенно его башни. Stephansdom, как они его называют, строили с 1359 по 1511 годы, и сейчас это грандиозное сооружение высотой 136,44 метра, которое постоянно реставрируется.

В соборе находится усыпальница династии Габсбургов и вход в подземное кладбище (катакомбы, в которых захоронены 11 тысяч человек). Но про каткомбы на момент посещения мы, увы, не знали.

Зато мы знали, что можно подняться на башни. Преодолев 343 ступени, на Южную (136,44 метра, 3 евро), и с ветерком на лифте — на Северную (68,3 метра, 5 евро). Как думаете, какую мы выбрали?.. :)

Крыша собора Святого Стефана — это ковёр из 230 тысяч «чешуек». Смотрится очень необычно.

Ещё один символ Вены – столетние «Анкерные часы». С одной стороны от циферблата задорный мальчуган с бабочкой, как символ жизни, с другой – Смерть с песочными часами, как символ быстротечности времени. Сам циферблат – линейный, что очень необычно! Ровно в полдень можно увидеть все 12 фигур, живущие в часах (основателя Вены Марк Аврелия, Карла Великого, принца Савойского, композитора Йозефа Гайдна и остальных, — все имена написаны на доске на соседнем доме). Персонажи медленно шествуют по часовой галерее под музыку, символизирующую их историческую эпоху. Мы видели шоу в усечённом варианте, так как пришли к «Анкерным часам» только в 15.45 :)

На наших глазах ровно в 16.00 на смену Герцогу Леопольду VI и его жене Теодоре Византийской пришёл придворный поэт Вальтер фон Фогельвайде, :) а «Песнь Нибелунгов» сменилась незнакомой мелодией «Kreuzfahrrerlied».

И наконец-то мы добрались до самой необычной достопримечательности австрийской столицы! Это «Экологический дом» старика Хундертвассера (Kegelgasse 36−38). Описать его практически невозможно… Разноцветный фасад, нависающие террасы, окна самой разной формы (около 13 видов!), стены с мозаикой. Среди спокойной венской архитектуры этот дом смотрится бомбически круто! А понимая, что его построили в 1986 году, удивляешься, как его в том же году и не снесли на волне народного негодования :))

Фишка проекта — деревья-арендаторы, выглядывающие из окон и крыша, покрытая почвой с кустарниками и травой. Около 250 зелёных жителей :)

После завершения проекта Хундертвассер не принял гонорар, заявив, что счастлив уже потому, что на этом месте не будет построен какой-нибудь уродливый дом :))) Удивительный был человек.

Кстати, всегда носил разные носки, а на вопрос: «Почему вы носите разные носки?», всегда отвечал: «А почему, собственно, вы носите одинаковые?!»

Дом заселён — 52 квартиры :) От автора: «Издалека каждому на улице должно быть видно, что тот, кто живет здесь, отличается от заключенного в тюрьме, порабощенного, стандартизированного человека, который живет по соседству». Кроме жилого фонда есть кафе, магазинчик и галерея, так что вполне можно заглянуть внутрь, чтобы увидеть, что дом и там буквально танцует.

Ещё один невероятный дом – KunstHausWien (Untere Weißgerberstraße 13) находится приблизительно в 400 метрах от первого, если двигаться на север. Автор тот же.

«Дом искусств» (KunstHausWien) был открыт в 1991 году. Два этажа занимают работы самого Хундертвассера, а на других этажах — гостевая выставка. Сам художник так писал про KunstHausWien: «Венский дом искусств — это дом, где красота чинит препятствия, где исполняет самые активные функции, дом нерегламентированных неправильностей, неровных полов, деревьев-жильцов и танцующих окон. Это дом, в котором совесть человека чиста по отношению к природе».

И ещё одно творение Хундертвассера в Вене – это завод по переработке бытовых отходов Шпиттелау (метро Spittelau). Сооружение стоит на берегу Дунайского канала с 1988 года. Зеркальные золотые шары на трубах – не просто декор. Это фильтры, удаляющие из дыма тяжелые металлы, кислоты и диоксид серы. Из-за этих фильтров проект подорожал почти вдвое, но Хундертвассер отказывался фантазировать на тему завода, если тот будет наносить вред экологии и не будет приносить пользу людям. В итоге завод-красавчик не только утилизирует 265 тысяч тонн мусора ежегодно, но и подаёт тепло в 60 тысяч венских квартир. Хундертвассер - гений! И даже не спорьте :)

Возможно, наше первое знакомство с Веной было немного сумбурным, молниеносным и совсем не под вальсы Штрауса, но чем больше я путешествую, тем больше прихожу к мнению, что города разным людям открываются по-разному. Моя Вена оказалась вот такой. Буду рада, если вы поделитесь впечатлениями, какой была ваша?.. :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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