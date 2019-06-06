Сказочный замок Локет, Стракакал и железная дева

Татьяна Афанасьева

- А теперь знакомьтесь с новеньким - средневековый замок Локет. От слова «локоть». Излучина реки Огрже, на берегу которой он стоит, по версии краеведов, напоминает согнутую руку. Хотя с тем же успехом он мог называться Петля, Подкова, Печень, Воротник, Ожерелье... Да как угодно! Но он Локет - неприступный, гордый и очень красивый.

Как мы туда попали: с автовокзала в Карловых Варах в 11.40 стартует автобус до Локета. Билет стоит 37 крон (1,5 евро), ехать 20 минут.

Первым делом мы в замок. Вход стоит 8 евро.

Замок Локет построен в XIII веке. Именно так я и представляла замки, читая сказки в детстве - старый, грубый, с остроконечными высокими башнями, стоящим на высокой скале, обязательно в окружении воды, с крошечными домиками у подножья и драконом в подземелье (а он там есть!).

Тот самый дракон и табличка рядом с ним :)

Ещё одна фишка замка - макет метеорита «Железный Локет», который свалился с неба и прибил бургграфа, проклятого простой крестьянкой. Говорят, очень лошадиную голову напоминает, но я даже не знаю... :)

Летописцы так и не пришли к единому мнению, когда произошла вся эта небесная свистопляска, поэтому везде написано: «где-то с 1350 по 1450 год». Он весил около 107 килограммов. До 1670 года метеорит якобы пролежал в местном колодце, куда испуганные жители скинули его во избежание пожара, а в 1776 году «Железный Локет» разделили на несколько кусков и раздарили музеям. В итоге его части можно увидеть в Музее естествознания в Вене, в национальном музее в Праге, в Гарвардском университете и ещё ряде музеев. Космос!

Локет как большая книга сказок. Семьям с детьми и всем, кто верит в чудеса, очень-очень советую. Помимо дракона в подвалах замка можно неожиданно встретить карлика Стракакала... По легенде, этот лохматый мужичок, держащий в одной руке книгу, а в другой расчёску, ходит по замковым лабиринтам и ищет не причёсанных посетителей, особенно детей. Если найдёт, то сначала ударит книгой по спине, а потом причешет! Стилист.

Так что вход в замок только причёсанным!

А во дворе живёт гном Готштейн. Говорят, если коснуться кончика его бороды, загадав доброе желание и оставив монетку, оно обязательно исполнится. И добавляют: «Но горе тому, кто коснется дубины за спиной повелителя или задумает недоброе - не пройдёт и года, как его настигнет гнев Готштейна!» Ого.

Борода гнома просто лоснится от желаний (не только кончик!), ведь Локет посещают тысячи туристов и каждый хочет новую печень, розовый кадиллак, домик у моря и вечную жизнь. Эх, жаль, что над Готштейном не светится табло желаний, было бы очень любопытно подсмотреть, кто что загадывает и какие желания вызывают его гнев. И что он подумал, когда Андрей коснулся его бороды не руками...

Местная коллекция фарфора - тоже нечто сказочное. Где ещё увидишь чернильницу-оборотень, которая может превращаться из женщины в мужчину лёгким движением руки и наоборот?..

Такие милые сливочники :)

И вот это тоже показалось очень интересным. Мишени!

Модель рудника.

Замок удивлял нас на каждом шагу - интерьерами, коллекциями, легендами, там даже кинозал нашёлся со старым немым кино.

Но есть в замке место, далёкое от сказок, - это средневековая камера пыток, в которой слышатся стоны, крики, царит полумрак и пахнет сыростью. Атмосферно - до жути!

Движущиеся фигуры в натуральную величину изображают все те ужасы, которым подвергались подозреваемые ведьмы, воришки, сплетники и еретики. Рядом с каждой камерой пыток висит инструкция, в том числе и на русском языке. Читать страшно! Я созналась бы во всём и сразу, только бы не всё это. Но прикол в том, что палачей и наблюдателей больше интересовал сам процесс, сознавайся - не сознавайся, но тебя всё равно ждёт «Железная дева», внутри которой острые колья, раскалённые угли и запах смерти предыдущих клиентов... или дыба... или замуровывание в стену... или пытка вонючей водой... Ужассс.

Металлические маски с ослиными ушами и хоботом предназначались для сплетников, а у палача была роскошная база для импровизаций. Жжжесть.

После камеры пыток - самое то :)))

Щелевое окно ведёт прямо во двор...

Локет - идеальный городок! Кукольный, разноцветный, уютно расположившийся среди холмов на берегу реки, с грандиозным замком, кучей легенд и собственным пивным заводиком.

Пивоварню Святого Флориана сложно пройти мимо. Она сразу за мостом на пути в замок. Литровая бутылка рубинового Svatý Florian стоила нам 135 крон (380 рублей где-то), вкус был записан, как божественный, а литр выпит ещё до отъезда из Локета. При пивоварне есть бесплатный музей, крутой ресторан и фирменный магазин, где кроме пива продают местные ликёры и разную сувенирку, прославляющую город.



Право приготовления пива городу выдал Ян Люксембургский, а в 1352 году эту привилегию подтвердил король Карл IV (тот самый курортник-основатель!). А теперь все приезжают и поддерживают старые, добрые пивные традиции.

Локет точно в топе самых романтичных чешских городов. Жалели, что не открылась временная дыра, и мы не остались там ночевать.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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