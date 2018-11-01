На прокатном авто по непризнанному Северному Кипру

Татьяна Афанасьева Куда махнуть к морю в конце октября-начале ноября, чтоб недалеко, бюджетно и без моржевания? Тунис, Турция, Египет, Кипр… Мы решили выгуливать своего розового фламинго в Айя-Напе. Температура воздуха +25, температура воды такая же. И вот казалось бы, валяйся себе на пляже, пей коктейли, отжигай на пенных вечеринках… Но нет, это не про нас. После двух дней валяния нарисовались планы и маршруты. Сейчас расскажу.

Кстати, на Кипр мы отправились во второй раз. В 2014-м был гульбарий про наше первое с ним свидание. Настоящим открытием для нас тогда стали Византийские мосты, Губернаторский пляж, Мыс Греко, граффити Лимассола и сказочные деревушки в горах Тродос. А ещё кипрское мезе! Но всё это было на юге острова, на север мы ехать тогда побоялись. А вдруг потом в Евросоюз не пустят?.. :(

Остров Кипр делится на две части — одна принадлежит Республике Кипр, вторая — Турецкой Республике Северного Кипра, самодостаточному, но непризнанному государству. Никосия (она же Лефкосия, она же Лефкоша) — единственный город в Европе, который является столицей сразу двух государств. Такое разделение — результат турецкой оккупации 1974 года и это официальная версия. Я пыталась разобраться, принять чью-то сторону, но у меня не получилось — там нет правых, там одни виноватые. В основе конфликта традиционно религия и территориальная жадность.

В итоге Северный Кипр своего рода

«Летучий голландец» на карте мира. Признаёт его только Турция

и путешественники-космополиты.

Берём авто напрокат

Движение на Кипре левостороннее, машины праворульные, но привыкаешь быстро. У всех прокатных машин красные номера. Типа «Бойся, киприот! На дороге инопланетяне». Мы взяли Toyota Aygo. Малышка не подвела ни разу. 35 евро в день, включая полную страховку. Залог не нужен. 1 литр 95-го стоит 1,34 евро.

Каско, кстати, пригодилось! Нам расхреначили зеркало перед самым переходом границы на Северный Кипр, где страховка прокатной конторы уже не действует. Какой-то упырь неожиданно выкатил на дорогу погрузочную тележку из-за фуры, она поцеловалась с нашим зеркалом и случилось непоправимое. Но всё разрулилось. Мы сделали звонок прокатчикам, сфотографировали место событий и попросили прохожего подтвердить, что мы на нужной стороне границы.

Пересекаем границу

За четыре года нашего отсутствия на Кипре процедура перехода границы упростилась. Никаких штампов не ставят — ни в паспорт, ни в отдельный бланк. Контроль всех миграций ведётся в электронном виде: въехал, выехал. База общая. Переход границы занял минут десять и то, только потому, что мы оформляли обязательную страховку на машину. Делается это в маленьком домике с надписью Insurance, стоимость на три дня — 20 евро.

И вот мы в Северном Кипре! На склонах близлежащих к Никосии гор — два гигантских флага с приветствующим названием «Пять пальцев». Их видно из любой точки Никосии. Они выложены из разноцветного камня. Турецкий — с надписью «я счастлив, что родился турком» и более яркий бело-красный флаг Турецкой Республики Северного Кипра. Они занимают площадь примерно четырнадцати футбольных полей и видны из космоса. Для туристов — любопытно, для греческих киприотов — унизительно.

Замок Дьё д'Амур, или Замок Святого Иллариона

Чтобы попасть в него, пришлось прокатиться по горному серпантину, миновать военную базу «оккупантов» и даже попасть под «обстрел». Серьёзно! Вокруг гремели выстрелы — одиночные и очередью, отдаваясь эхом в горах и учащая биение наших сердец. А потом на дороге возникли фигуры в камуфляже, с автоматами и рацией… Нас остановили и попросили подождать минут 5−10. Спустя время, пропустили. Как только мы отъехали от линии огня на безопасное расстояние, стрельба снова возобновилась. Северяне поддерживают боевую форму, а вдруг снова война?..

А замок роскошен! Строительство летней резиденции кипрских королей началось в 1092 году. Даже сейчас, гуляя по ней, можно понять, что жили эти короли с размахом. Сохранились остатки византийской церкви, королевских покоев, каменных цистерн, сторожевых башен, хозяйственных построек и галерей.

Замок частично «населён». Я невольно вздрогнула, когда в одном из залов увидела пьяных и неадекватных гвардейцев…

…а на кухне очаг с огнём и леворукую кухарку с ножом.

Вот этот мой любимец. Явно интеллектуал :)

«Окно королевы». Говорят, из него по приказу принца Джона частенько сбрасывались в пропасть неугодные подданные.

Джон, как я понимаю, особенно отличился, так как в замке есть и башня, названная в его честь. И из неё он тоже частенько сбрасывал собеседников, когда те на него косо смотрели. Страшный был человек.

Почему замок назван в честь Святого Иллариона, а не кровожадного принца Джона? Дело в том, что монах первым обосновался на неприступной вершине, скрываясь от арабов, захвативших Святую Землю. И только после его смерти византийцы возвели на горе неприступную крепость и церковь в честь великого святого.

Портрет Иллариона, конечно же, не из замка, просто всегда интересно знать, про кого разговор.

Замок трёхуровневый, он точно взбирается по горе и его масштабы действительно поражают. Как и то, что руины не совсем руины!

Самая высокая точка — 732 метра над уровнем моря. Мы, конечно же, туда забрались. Виды такие, что казалось, будто мы на вершине мира :)

Если вдруг захотите подобных приключений и впечатлений: N35°18.678', E33°16.859'. Вход в замок платный: 9 турецких лир (106 рублей).

Кириния — добрый город у моря

Ну, в Киринию (Гирне в турецком варианте) мы не могли не заехать. Мы же смотрели на неё со стен замка последние два часа!

И вот мы уже гуляем по её улицам. Уютный, старинный городок, с дыханием моря. Ни одной надписи на русском языке… Откуда? Все русские тусят на южном побережье.

Кириния впервые упоминается в письменных источниках в египетских документах эпохи фараона Рамсеса III как одно из восьми царств Кипра.

Вот это да!

На набережной — толпы европейцев. Признавать-то Северный Кипр они не признают, а вот отдыхают почему-то на его территории. Американский флаг в порту непризнанного государства?.. Ах, какие молодцы.

А это что за интересное сооружение при входе в гавань? Оказывается, это одна из башен, на которую во времена византийцев крепилась массивная цепь, преграждавшей вход в гавань вражеским кораблям.

Главная городская достопримечательность — Киринийская крепость (место парковки 35.341910, 33.321480). История крепости восходит ещё к временам Древнего Рима, но расцвела и похорошела она при византийцах — в VII веке. Те, стремясь защитить город от арабских набегов, сделали её практически неприступной. В крепости есть Музей кораблекрушения и Музей пыток, но так как нам надо было покинуть Северный Кипр до темноты, а впереди было ещё два очень крутых места, то мы отказались от их посещения.

В Киринии запрещено строить высотные дома — самое высокое здание города имеет 5 этажей.

Так выглядит здание местной школы.

Необычный памятник Фазылю Кючюку, лидеру турков-киприотов в борьбе за независимость от Великобритании и первому вице-президенту Кипра. Со слов автора, Фазыль видит, как сейчас живут турки-киприоты и улыбается…

Ещё один патриотичный монумент с понятным посылом. «Да здравствует мир на Северном Кипре».

Когда мы уезжали из Киринии, она нам радужно улыбалась ♥

:) Ну, и я не могла не показать вам эту фотографию, сделанную в Киринии.

Пляж Алагади

Из Киринии едем дальше вдоль берега около 20 километров и попадаем… на другую планету!

Форма скал напоминает застывшее во время шторма море…

…а местами швейцарский сыр :)

Где-то в конце мая — начале июня на пляж Alagadi Turtle Beach приплывают черепахи, чтобы вывести потомство. И тогда вводится «комендансткий час», запрещающий приходить туда в ночное время — с 20.00 по 8.00.

Алагади мы тоже покидали с радужным настроением ♥ Чудеса.

Место стоянки 35.334500, 33.488000. Будете на Северном Кипре, не пропустите.

Район-призрак Вароша

Едем дальше! Следующая остановка запланирована в Фамагусте, точнее на её окраине с ужасающим прошлым и бесконечно печальным настоящим. Записывайте координаты паркинга в Вароше: 35.118800, 33.957300.

До войны между греко-киприотами и турко-киприотами Вароша была настоящей туристической меккой Кипра — с отелями, барами-ресторанами и ночными клубами… Там кипела жизнь! В 1970-х курорт успели посетить многие знаменитости, среди которых были Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо.

Даже сейчас, когда смотришь на пустынный пляж Вароши, повернувшись спиной к руинам, веришь, что он был одним из лучших на Кипре — море прозрачное и спокойное, видна каждая складочка песчаного дна…

Один из отелей Вароши был введен в действие за три дня до того, как город был оставлен жителями. Часть отелей до сих пор юридически является частной собственностью граждан из 20 стран мира.

20 июля 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр в ответ на политический переворот в стране, а 15 августа того же года турки заняли Фамагусту. Проживавшим в Вароше грекам было предписано покинуть город в течение суток, взяв с собой только то, что они смогут унести на себе, и с тех пор возвращение в квартал им запрещено.

Район беспощадно бомбили. Это видно невооружённым глазом.

Сейчас Вароша находится в районе демаркационной линии и не принадлежит никому. Её территорию огородили забором с колючей проволокой, взяли под наблюдение и никого туда не пускают. Повсюду таблички с грозной надписью «Danger!» И даже пляж находится под пристальным наблюдением военных.

Башенный кран замер, не достроив очередной отель…

Территорию захватывают «джунгли»…

В Вароше чувствуешь себя, как последний человек на Земле…

До 1990-х годов журналистам был запрещён въезд в этот район.

Границу «север ---> юг» мы пересекали уже в полной темноте. Делали мы это на пропускном пункте, который был ближе к Фамагусте. В местечке с названием Strovilia (35.096070, 33.901110). Пограничники проверили багажник, пробили по базе паспорта, вся процедура заняла минут десять.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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