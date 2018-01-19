Мир, старый замок и новогодние чудеса

Татьяна Афанасьева В Белоруссии когда-то было около 100 замков. До наших дней в приличном состоянии дожили только пять: Мирский, Лидский, Несвижский, Коссовский и Пищаловский. Конечно, я мечтаю увидеть их все! Впрочем, меня интересуют и замковые руины. В мае 2014 года мы посетили одни — замок «Белый Ковель» , и это было незабываемо. На новогодних каникулах-2018 мы решили побывать в Мирском замке. Чтобы попасть в него, совсем необязательно путешествовать по Беларуси на собственной машине или брать дорогую экскурсию, из Минска туда ходят обычные рейсовые автобусы.

Пятёрка выживших

Как только приезжаем в Минск, отправляемся на автовокзал — он соседствует с чыгуначным (железнодорожным). Там покупаем билеты на ближайший автобус в Мир, точнее на проходящий через него автобус «Минск — Санаторий «Радон». Отправление в 8.30, цена билета на одного — 6 BYN (168 российских рублей). Автобусы, следующие до Кореличей и Новогрудка, тоже подходят. Будьте готовы к тому, что билетов «на сейчас» может и не быть, направление же популярное. На этот случай на автовокзале тусуются таксисты, ставка выше: 120 BYN (туда-обратно, на двоих, это 3400 рублей). Но нас сия доля миновала — купили обычные билеты, в 8.30 сели в рейсовый автобус и через два часа были в посёлке Мир.

Касса на автостанции была закрыта. 4 января же! Кассир очевидно доедала оливье и «шубу» в домашних условиях. Бросив беглый взгляд на расписание, мы легкомысленно решили, что автобусов — тьма, на каком-нибудь да уедем :) Так вот! Не повторяйте наших ошибок — изучайте расписание с пристрастием. Из удобного по времени — автобус из Мира в Минск идёт в 13.40 и в 15.40 (ежедневно), всё остальное — от лукавого (по определённым дням и без кассира не разберёшься).

Самое ужасное, что на автовокзале в Минске нам отказали в покупке обратных билетов, сказав, что всё покупается в Мире по факту и наличию свободных мест. Но мы не унывали, надеясь на новогодние чудеса и личную удачу. Мир был прекрасен с первых шагов…

…и дорога из жёлтого кирпича вела нас в сказочный замок!

Сейчас в Мире живёт около 2300 человек. Посёлок почти игрушечный. Идиллию нарушают туристические автобусы, припаркованные повсюду машины и толпы туристов. В год Мирский замок штурмует около 80 тысяч человек! И все они обязательно лезут на стены, чтоб бросить взгляд на домишки и местную бедноту.

Приезжать, конечно, лучше рано утром. Двери замка открыты с 10.00 до 18.00. Билеты продаются в самом замке (цена одного 12 BYN или 336 RUB). При желании можно там же и пожить (от 125 BYN или 3500 RUB за номер).

Мирский замок был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году, и только в 2010 году после детальной реставрации его открыли для посещения туристами. Листая фотографии в инете, мы ожидали увидеть чистейший новодел. И как же приятно было оказаться перед этой махиной и увидеть, что стены местами всё же древние, а в некоторых местах ещё и покрыты мхом.

Когда зашли во внутренний двор, ощущение сказочности усилилось. Помните старый и добрый чешский фильм «Три орешка для Золушки»? Вот у меня было ощущение, что мы оказались в его декорациях :) Высокие башни, деревянные балконы, крутые лестницы, большая живая ёлка и друзья короля :) Конечно, это был совсем другой замок («Золушку» снимали в Чехии и Германии), но настроение почему-то было близкое.

Когда вернулись домой, и я посмотрела на кадры, стало немного смешно. Сходства почти ноль. Да и друзья короля не так романтичны…

В кассе, где покупали билеты, решили взять аудиогид (3 BYN, на наши 84 RUB, паспорт — в залог). Абсолютно ненужное приобретение! Разговаривает, как зануда, поставить на паузу его невозможно, перемотать тоже, а информации столько, что придётся жить в замке год, чтоб всё прослушать и как-то разобраться, включая историю всех серебряных чаш, оленьих голов, крылатых доспехов и биографию Лаврентия Галабурды, жившего в Мире во время Первой мировой войны. Когда аудиогид добрался до Галабурды, мы решили его больше не включать :)

По замку ходит множество экскурсий, так что дефицита информации не будет и без аудиогида.

Северный корпус Мирского замка. Автор рисунка Рубен Атоян. Источник news.tut.by Представляете сколько помещений? И по всем можно прогуляться. В галерее есть это же изображение в реальном размере.

В летописях впервые поселение Мир упоминается в 1434 г., когда становится частным имением Сеньки Гедыгольдовича. В то время он выглядит обычной деревней, и никакого замка в нём ещё нет. Замок начинают строить при новом хозяине Юрии Ильиниче в 1522 году.

В средневековье тоже были свои понты, и у приличного феодала обязан был быть каменный замок! И чем больше, тем лучше. В итоге высота башен Мирского замка достигает 25 метров, высота стен 12 метров, а их толщина у основания около трёх метров :)

У Ильинича было четыре сына, поэтому сначала строят четыре башни, потом их соединяют стенами, а в центре западной стены строят пятую башню, которая служит единственным входом в Мирский замок.

В 1569 году крепость перешла к Николаю Радзивиллу, носившего княжеский титул Священной Римской империи. Радзивилл начал второй этап строительства: к восточной и северной стенам был пристроен трехэтажный дворец, со всех сторон замка появились валы с бастионами, кроме того был разбит дворцовый парк, претендующий на местный Версаль.

Первая половина XVII века стала пиком расцвета Мирского замка. Представленные в музее интерьеры приближены к оригинальным. Вот так, к примеру, выглядит «Столовая изба» эпохи ренессанса. Самое потрясающее в этой «избе» — кесонный потолок: расписные объёмные «соты», позолота, каждый восьмигранник весит около 100 кг. Мы видели что-то подобное в древних храмах Китая, но там это казалось традиционным, а здесь чем-то невероятным. Мы стояли и смотрели, как заворожённые.

Кесонный — от французского слова caisson, что в переводе означает «ящик».

В «сенях» потолок тоже чудесен, как впрочем и печные изразцы.

Очень многие экспонаты в Мирском замке являются всего лишь копиями, а оригиналы хранятся в музеях по всему миру. Эта рыцарская перчатка точно. Она называется манифер и является защитной латной перчаткой Радзивилла Чёрного, которую он использовал для конных поединков (мода 1555 года). К сожалению, доспехи князя полностью не сохранились, а элементы хранятся разрозненно в музеях Нью-Йорка, Вены и Парижа. Ну, и вот эта копия — в Мирском замке :)

Портретный зал реконструирован по инвентарным описаниям середины XVIII в. И в нём можно увидеть и портрет Радзивилла «Сиротки», при котором завершилось строительство Мирского замка, и портрет Радзивилла «Рыбоньки», который в начале XVIII в. вернул замку его былую роскошь.

:) Гобелены. Куда ж без этой роскоши?

Предметы княжеской посуды, включая икорницу под ключ.

Кладбище диких животных (потомки Радзвиллов постарались).

В погребах хранилось крафтовое пиво, самодельный квас, «гарэлае вино» (самогон) и ещё много чего. У Радзвиллов, кстати, было своё стекольное производство.

К слову, замок неоднократно разоряли: и во время войны Речи Посполитой с Московским государством, и в годы Северной войны, и в ходе Отечественной войны 1812 года. С каждым разом он всё больше терял свой шик и блеск.

Вот какое месилово было в Орше 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512−1522 годов (Орша всего в 310 километрах). И Миру тоже досталось!

В Мирском замке представлена реконструкция доспехов летучего гусара Речи Посполитой (XVII в.). Одно время гусары с крыльями усиливали психическое воздействие на противника, будто воины из параллельного мира! Костюм быстро перешёл в разряд парадных — воевать в нём было не удобно.

Мимо конского налобника пройти просто не смогла :)

В 1812 под стенами замка состоялся бой между польской кавалерией, входившей в состав французской армии, и арьергардом 2-й русской армии — казацкой конницей Платова. Даже такая картина есть – «Дело казаков Платова под Миром 9 июля 1812 г.», автор Виктор Викентьевич Мазуровский. Правда, самого замка на полотне нет...

Зато он есть здесь! Исторический рисунок Наполеона Орды «Мирский Замок» (1876 год).

В 1891 году замок купили князь Николай Иванович Святополк-Мирский, атаман казачьего Войска Донского, и его жена Клеопатра. Одним из мотивов приобретения наследия Радзивиллов была их фамилия, созвучная названию городка Мир. При Святополке-Мирском был обустроен английский пейзажный парк, построен двухэтажный дворец, не сохранившийся до наших дней, и основан винокуренный завод.

Кабинет князя реконструирован в замке по фотографиям 1930-х. Известно, что князь был хорошим шахматистом.

С замком связано множество легенд.

Легенда первая. Длинный подземный тоннель соединяет Мирский замок с соседним Несвижским, а между ними — 40 километров! И грабоиды вряд ли помогали копать. По тоннелю свободно может проехать карета, запряженная тройкой лошадей. В 1812 году в подземелье спрятали золотые фигуры двенадцати апостолов, а вход взорвали. Тоннель до сих пор не найден, сокровища тоже, но легенда — сильная :)

Легенда вторая. Она связана с английским пейзажным парком и прудом, которые Святополк-Мирский приказал сделать на месте старого сада. При вырубке сада погиб один из лесорубов, а его мать-колдунья наложила страшное проклятье: сколько деревьев вырубили, столько человек утонет. Первой утопленницей стала 12-летняя княгиня Сонечка, а потом понеслось. Призрак Белой Девы (Софьи Святополк-Мирской) якобы до сих пор бродит по усадьбе, оставляя мокрые следы…

Легенда третья. При реставрации замка, проходившей при Михаиле Святополк-Мирском, под полом одного из залов были обнаружены два скелета воинов. По приказу хозяина, их захоронили на православном кладбище. Но под Новый год в полночь призраки воинов возвращаются в замок! И постояльцы, решившие встретить Новый год в замке, могут слышать лязг мечей, крики и звон бокалов с шампанским.

Легенда четвёртая — о бараньей голове. На южной стене замка отчётливо выделяется камень, напоминающий голову барана.

Согласно легенде, если этот камень упадёт, то замок разрушится до основания, и никто никогда его не восстановит!

Говорят, когда начинали строить любой замок, приглашали чародея, тот снимал мерку с головы живого существа (например, барана), обтесывал камень по этой мерке и вмуровывал в стену. Животное, лишённое своей тени, умирало и становилось оберегом замка. Видите небольшой выступ на стене?..

Святополк-Мирские владели замком до 1939 года. Потом замок национализировали и до 1941 года в нём размещалась производственная артель.

Во время Великой Отечественной войны в замке находилось еврейское гетто и лагерь для военнопленных, а в послевоенные годы из замка устроили коммуналку, и до 1956 года в нём жили обычные белорусы. Внешний облик замка того времени был далёк от идеала.

Источник фото delaemvmeste.by

С начала 2000-х Мирский замок начала новую счастливую жизнь. Главное, чтоб голову барана никто не трогал…

…и в тюремном подвале не переусердствовал :)

Во все башни можно подняться. Но лестничные проходы очень узкие и очень крутые. При нас одна тётя поднималась и всю дорогу приговаривала: «Да у них тут все нормативы нарушены! Ступени не должны быть выше 16 сантиметров. Понастроили изверги». Рядом с каждый входом в «каменный мешок» установлены светофоры. Горит зелёный — вперёд, лестница свободна. Загорелся красный — лучше подождать, иначе не разойдёшься со встречным потоком :)

За стенами замка находится часовня-усыпальница Святополк-Мирских. Она была возведена в 1904 году по эскизу петербургского архитектора Роберта Марфельда, который в Мире никогда не бывал. Ни до строительства часовни, ни после. На фасаде – огромная мозаика «Христос Вседержитель» и фамильный герб Святополк-Мирских, в крипте захоронены шесть членов семьи, включая утопленницу Сонечку.

Нагулявшись по замку и прилегающим территориям, мы двинули на автостанцию, где обнаружили, что автобуса в Минск не ожидается ближайшие два часа. Тут же нарисовался миранин на минивэне, который предложил домчать нас до столицы за 250 BYN (7000 RUB). Ой... Решили пообедать и всё же дождаться рейсового автобуса. К тому же в Мир иногда заходят проходящие маршрутки с недобором пассажиров, что тоже давало некоторую надежду. Через час цена на поездку в минивэне упала до 120 BYN. А ещё через некоторое время поступило предложение – 25 BYN за двоих. Новогодние чудеса ♥

Уже через час мы были в Минске :)

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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