Линдос и другие замки острова Родос

Татьяна Афанасьева Отправляясь на Родос, мы и не подозревали, сколько на нём достопримечательностей, и как мы во всём этом увязнем :) Вот честно, я брала с собой книгу, хотела даже две взять — думала, буду тюленить на пляже, потягивать через соломинку мохито и почитывать, но не случилось. Каждый день мы вставали около семи-восьми утра, завтракали, прыгали в машину или автобус и йохху-у-у по винным дорогам Родоса

— Взяв машину напрокат (Ford Focus, на три дня — 90 евро), мы получили замечательную возможность исколесить весь остров и заглянуть во многие родосские замки — даже в те, о существовании которых и не знали. Самый главный — Дворец Великих Магистров находится в столице острова, про него уже был небольшой рассказ, и я не буду повторяться. Если картинкой, то так.

Рыцари-госпитальеры понастроили зАмков буквально на каждом холме! Я отметила на карте все те чудесные руины, которые нам удалось посетить в рамках нашего автопутешествия. Не уверена, что картина полная. Если вы знаете ещё какие-то родосские замки — дополняйте в комментариях.

Линдос

Начали мы с Линдоса. До него, кстати, можно добраться и без машины. Автобусы ходят несколько раз в день и по расписанию (фото сделано на остановке в Фалираки). Между Фалираки и Линдосом всего 35 километров.

Линдос, пожалуй, самый живописный и романтичный городок на Родосе: белые домики карабкаются по склону горы, которую венчает акрополь в окружении крепостных стен, а фоном Средиземное море, изрезанное бухтами. Красота!

Картину дополняют ещё и апельсиновые сады, они тут повсюду. И вся эта зелень на переднем плане уже в ноябре-декабре приобретёт оранжевое настроение. К слову, на Родосе свежевыжатый апельсиновый сок продаётся на каждом шагу и стоит 2 евро за стаканчик (не слишком гуманно, но очень вкусно).

А вот здесь я подумала про тульский «Арсенал». И что они всё в Турцию да в Турцию на сборы? В Греции тоже отличные футбольные поля :) Была бы футболистом, только на таких бы и тренировалась — с видом на море ;)

В Линдосе множество бесплатных парковок, но все они в основном на окраине (отмечены красным цветом). Чем позже приедете, тем меньше шансов найти свободное место. Мы парковались в районе бухты Святого Павла (на карте справа), так как после прогулок по городу у нас в планах было купание в одной из самых красивых бухт острова.

Вот так выглядит бухта Святого Павла со стен акрополя. Сердечко ♥

А так выглядит крепостная гора с акрополем из бухты Святого Павла ;)

Все пляжи на Родосе являются муниципальными. То есть вы можете загорать и купаться, где угодно и когда угодно. На всех пляжах обязательно есть «дикая зона» (можно хоть с ковром расположиться) и территория с лежаками и зонтиками (5−10 евро в день в зависимости от пляжа).

В Бухте Святого Павла даже два пляжа :)

Здесь же часовня Святого Павла. По преданию, именно в эту бухту в 57 году н. э. прибыл апостол и проповедовал здесь христианство. Очень необычно смотрится такое соседство: шумный пляж и тихая церквушка.

Линдос очень древний. Он был основан дорийцами в XII веке до нашей эры и в те времена считался самодостаточным государством. Упоминание о нём встречается в «Илиаде» Гомера при описании Троянской войны. Именно в Линдосе был представлен и утверждён «Родосский закон о мореплавании», который лёг в основу ныне действующего морского права.

С первых же шагов по городу замечаем венки и букетики из сухоцветов на дверях домов. Оказывается, они были собраны и повешены ещё 1 мая — в честь Дня цветов и первомайского венка. Первомай в Греции проходит без флагов и транспарантов «Труд. Мир. Май», — греки устраивают цветочные фестивали, провозглашают короля или королеву Мая, водят хороводы, выезжают на пикники и, самое главное, плетут венки из виноградной лозы, цветков миндаля, инжира, граната, вплетают в него пучки ячменя, пшеницы, лука и чеснока (от сглаза!) и вешают на двери своих домов. Очень красивая традиция.

Улочки петляют и уводят нас в глубь города, под ногами — знакомая чёрно-белая мозаика из морской гальки (хохлаки). В Линдосе её даже больше, чем в столице — Родосе :)

Почти все улицы Линдоса — в тени. Этакий ажурный виноградный «палантин» прямо над головой.

Недалеко от главной площади «ослобанк» :) Всего за 6 евро можно оседлать осла-профессионала и добраться до акрополя верхом в сопровождении погонщика.

По всему городу предусмотрительно расставлены камни для запрыгивания на ослов :)

Вход в акрополь Линдоса платный — 12 евро с человека. Самый дорогой входной билет, который нам пришлось покупать на Родосе. А теперь обведите в кружочек 6 марта, 18 апреля, 18 мая и 5 июня — в эти дни можно посетить акрополь бесплатно (вдруг совпадёте по дням).

Акрополь в Линдосе — второй по величине и значимости акрополь Греции после афинского и несомненно «маст си» острова Родос.

Кто бы не хозяйничал на острове — греки, византийцы, турки, рыцари-госпитальеры, этот акрополь всегда был ключевой военной крепостью и мастерски держал оборону.

У подножия 116-метровой скалы, по которой начинается лестница в акрополь, — барельеф быстроходного древнегреческого военного корабля (триемолии, рассчитанной на 144 гребца). Барельеф датируется II веком. Невероятная древность!

К барельефу прилагались ещё и скульптуры — крылатой богини Ники и волосатого гребца, но во избежание случайного вандализма их давно перевезли в Лувр. Надо отдать должное грекам, что даже если вы попадёте в акрополь без экскурсии, то получите множество интересной информации — повсюду таблички.

Сооружения на территории акрополя были возведены в разное время, начиная с 4 века до нашей эры. Именно этим временем датирован храм богини Афины Линдосской (покровительницы Линдоса). Говорят, сам Александр Македонский бывал в нём перед своим походом в Персию.

Каким храм был в свои лучшие годы, рассказывает очередной информационный стенд (номер 12 — это и есть храм Афины).

Так называемая «Небесная лестница» и вход в Пропилею — так называли парадный проход к храмам, который здесь в Линдосе насчитывал аж 42 колонны (на схеме — 10 и 11).

Очень много камней с отпечатками ног. Первая мысль: древние строители развлекались :)) Но нет. На этих камнях стояли статуи богов.

Что ни говори, всё очень масштабно!

Сюда стоило подняться даже ради одних видов ♥

Со стен акрополя хорошо видна Церковь Богородицы (XIII в.) — белоснежные стены, восьмиугольный купол с красной черепицей и высоченная колокольня. Она настолько плотно зажата домиками, что с улицы её даже сфотографировать почти невозможно :)

Чтобы сделать этот кадр, пришлось почти лечь. И, кстати, в эту церковь даже мужчинам приходится надевать юбки. Летний дресс-код под запретом.

Внутри церковь больше напоминает сказочный терем — в интерьерах много дерева и сюжетной росписи. С потолка свисают огромные бронзовые люстры с подсвечниками, под ногами — мозаика из морской гальки. И что мне очень нравится в родосских церквях — ни одного служки, ни одного окрика «не так стоишь, не так свистишь», только ты и ощущение сверхестественного.

Резной деревянный иконостас в Церкви Богородицы датируется XVII веком.

С удовольствием бы остановилась в этом уютном городке на пару дней :) Даже мелькнула мысль - может, вообще стоило жить в Линдосе?

Замок Монолитос

Монолитос считается одной из самых мощных береговых крепостей Родоса со стороны Эгейского моря. Построили его рыцари-госпитальеры для защиты острова от пиратов и османов. Фишка в том, что Монолитос стоит на вершине скалы Акрамитис высотой около 250 метров. Словно картинка из сказок: одинокая неприступная скала, непроходимые заросли и вершина со средневековым зАмком, куда устремляется лестница из сотни каменных ступеней…

Монолитос построен в 1476 году на фундаменте древней византийской крепости. Есть ощущение, что зАмок и скала — это единый монолит, стены идут по самому краю скалы.

Монолитос ни разу не подвергался реставрации и находится в состоянии естественного исторического распада. Доживает.

Единственное сооружение, которое оберегается и до сих пор поддерживается — небольшая часовня Святого Пантелеймона XV века.

Вход в Монолитос абсолютно свободный.

Замок Асклипио

В небольшую деревушку Асклипио мы свернули случайно. И к своей радости обнаружили сразу два замка :) Один «новодел» по дороге. Наверняка, вилла какого-нибудь греческого воротилы.

А второй (настоящий, древний, средневековый!) на высоком-высоком холме над деревушкой (около 250 метров). Он был построен рыцарями ордена Святого Иоанна аж в начале XIV века. И с тех пор его не касалась рука реставраторов. У зАмка огромная трещина на левом боку, неплохо сохранившиеся стены с зубцами, несколько загадочных колодцев во внутреннем дворике, и он реально хранит дух средневековья. Бабушка в него идти отказалась — «груда камней, которая вот-вот осыпется!» (цитата). Ну да, это самый аварийный зАмок из всех, что мы видели на Родосе, но и самый дикий, а потому впечатляющий.

По легенде, замок был связан с деревушкой подземными ходами. И когда на деревню нападали какие-нибудь пираты, мародёры и поработители, местные могли по-быстрому убежать в крепость.

Со стен замка открываются очень душевные виды.

Каменная река :)

А ещё Асклипио — обитель диких козлов. Яркая жёлтая бирка - своего рода паспорт: «Они меня посчитали!» :)

Вход в руины зАмка Асклипио, конечно же, абсолютно свободный, как для козлов, так и для людей.

Замок Архангелос

Этот средневековый зАмок стоит посетить не только ради крепости на горе. Само место, где он расположен, настолько живописно, что хочется зависнуть там надолго: представьте, деревенские домики в окружении апельсиновых и лимонных плантаций, оливковых рощ и виноградников, над которыми возвышается высокая колокольня, будто вырезанная из слоновой кости. Это всё Архангелос! Даже в самом названии есть что-то божественное :)

:) Дорога к крепости какая-то слишком тайная. Въехали в Архангелос, где-то на краю деревни нашли указатель на зАмок, а дальше пришлось колесить по узким улочкам, включив интуицию (никто лишних стрелок для нас не развесил). А улочки такой ширины, что две машины не разъедутся. В общем реально брали этот зАмок штурмом :)))

К руинам зАмка ведёт лестница «крестоносцев» — белые ступени, белые кресты, белые помыслы.

Сразу при входе небольшая Часовня Святого Георгия, восстановленная итальянцами, и необычный колокол (позвонить может каждый желающий).

Пожалуй, единственный зАмок, который воспринимался мной именно как военная крепость: настоящий «каменный мешок», с толстыми и высокими стенами, вдали от моря — никаких романтичных смотровых площадок, башенок со стрельчатыми окнами и тайных подземелий. Если в остальных зАмках я могла представить себе какую-то былую жизнь с интрижками, балами, показными казнями и рыцарскими турнирами, то здесь почему-то нет. Суровое место.

Вход бесплатный :) Но только для тех, кто видит морду инквизитора на стене! Шучу. Для всех, конечно же.

Замок Фераклос

В нём мы были только проездом, на стены не поднимались. Можно ставить нам «незачёт». Находится зАмок рядом с деревней Хараки на отвесной 300-метровой скале. Крепость использовалась пиратами еще до прихода на остров рыцарей. Своего расцвета она достигла во времена правления Великих магистров. В 1523 году Фераклос был захвачен турками, полуразрушен и после этого уже не восстанавливался. Если у вас есть фотографии, сделанные со стен крепости, и какие-то другие подробности, поделитесь, пожалуйста, в комментариях ;)

Замок Критиния

Туда мы попали тоже случайно и уже на закате. Вы бы проехали мимо такой картинки? Ну, вот и мы не смогли…

Этот средневековый рыцарский замок с элементами византийской и венецианской архитектуры на разных родосских картах значится и как Критиния, и как Кастелло, что сути не меняет. Построен он в 1472 году.

Место выбрано идеально: с вершины скалы отличный обзор морских просторов, так что ни один корабль тайно не подкрадётся. Виды с стен зАмка на Эгейское море и его острова просто потрясающие. Поэтому, как только солнце начинает своё «триумфальное падение в море», в Критинию съезжаются влюблённые и романтики со всех уголков Родоса.

Вход в зАмок бесплатный, хотя при входе стоит какой-то домик, напоминающий кассу. Или кассир слишком рано уходит с работы, или это только планы на безбедное будущее, не знаю :)

На этом разрешите сделать реверанс и ускакать на белой лошадке . Продолжение обязательно будет - потому как на Родосе очень много мест, достойных внимания.

Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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