Зимний Будапешт. Часть третья

Татьяна Афанасьева

— Начнём, пожалуй, с холмов и дворцов. Надо же нагулять аппетит. Кроме Парламента, воспетого в первой части, в Будапеште есть ещё два места, которые, на мой взгляд, обязательно стоит увидеть — Рыбацкий бастион и замок Вайдахуньяд. Первый находится в Буде (правый берег Дуная, высокий и гористый), второй — в Пеште (левый берег, низменный и плоский). Рыбацкий бастион больше напоминает замок какой-нибудь принцессы. Его остроконечные башни видишь сразу, как только выходишь на берег реки.

Справа просто обязаны заходить на посадку драконы…

До Рыбацкого бастиона можно добраться на автобусе № 16, который отправляется с площади Ференца Даека, но есть маршрут поинтереснее: перейти Дунай по мосту Сечени, подняться к стенам Будайской крепости и Королевского дворца, а потом идти правее и правее. По дороге вы увидите ещё кучу всего интересного. Например, страшную птицу Турул. Чем ближе, тем страшней :)

Мадьяры считают эту птицу вестником богов, стражем свободы и бастардом дракона Смауга. В своих когтистых лапах Турул держит меч Атиллы, легендарного предводителя гуннов. Любопытно, что остриё меча указывает в сторону Австрии :)

Слева от птицы — резиденция венгерских королей. Настоящая крепость, ступенями взбирающаяся по холму. Была основана в в XIII веке, а во времена короля Сигизмунда (XIV вв.) считалась самым большим дворцом Европы. Была разрушена фашистами во время войны, и полностью восстановлена в 1980 году. Выглядит очень монументально.

У стен дворца — отличная смотровая площадка, с которой можно бросить высокомерный взгляд на «приземлённый» Пешт.

Справа от птицы Турул — скромные покои Президента :) Каждый час — развод почётного караула, бой барабанов, игрища с оружием и торжественный марш.

Или они умеют спать стоя, или там встроенный телевизор, или зачем им эти непроницаемые очки? Версия «от солнца», на мой взгляд, слишком скучная.

На задворках дворца мы увидели диковинные ворота и немного покатались на них. . Заодно узнали, что в Будапеште, оказывается, культ воронов с перстнем в клюве :)

Одна из легенд гласит, что у короля Сигизмунда был внебрачный сын Янош. Их родство подтверждал перстень, подаренный королём своей залетевшей любовнице — Эржебет. Та была легкомысленной матерью и как-то разрешила сыну поиграть перстнем… Этим же перстнем захотел поиграть и пролетавший мимо ворон. Итог: птицу убили за жадность, а подросший Янош Хуньяди явился таки к королевскому двору, предъявил перстень, получил титул, имение и герб, на котором изобразили чёрного ворона с золотым кольцом в клюве. Бонусом шло прозвище Корвин, что означало Ворон.

Ещё парочка воронов с кольцом, встреченных в других местах города :)

В Пеште все строения массивные, высоченные, с помпой, в Буде — домики, как игрушечные, а улочки точно уводят за собой в сказку. Смотрите сами — Буда ♥

И Пешт для сравнения :)

Немного прогулявшись по Буде, мы наконец вышли к Рыбацкому бастиону. Небольшая площадь с бронзовым всадником (памятник первому венгерскому королю — Иштвану Великому), «кружевной» собор Святого Матьяша и крепостная стена с семью башнями в честь семи племён, объединившихся и положивших начало Венгерскому государству.

По стенам бастиона можно прогуляться бесплатно (правило действует с 15 марта по 15 октября), а вот за посещение Собора Святого Матьяша вне зависимости от сезона придётся заплатить 1500 форинтов, за головокружительный вид с колокольни — ещё 1500 форинтов :)

Собор прекрасен до мельчайших деталей: «пряничная» крыша, затейливые каменные узоры, стрельчатые окна, остроконечные шпили, многочисленные скульптуры и ворон с кольцом на одной из башен (куда ж без него?).

Внутрь я тоже, конечно, заглянула — всего на пару минут, якобы узнать, действительно ли платный вход и где можно купить билеты?.. И вообще стоит ли их покупать. К слову, добрый гугл предлагает посмотреть на эти сказочные интерьеры бесплатно. Спасибо, гугл.

Источник фото kirandulastervezo. hu

Рыбацкий бастион был возведён в 1899—1905 годах. Изначально он не нёс оборонительной функции, на площади был обычный рыбный рынок, который в случае военной угрозы должна была защищать храбрая гильдия рыбаков. Беглого взгляда на эти воздушные формы, многочисленные арки, широкие лестницы достаточно, чтобы понять, что бастион — не бастион :)

На стенах звучит традиционный чардаш, тусуются художники, кофеманят туристы и вообще ощущение, что весь Будапешт здесь и сейчас! А время всего одиннадцать утра :)

Приятно, что виды на Парламент из партера тоже включены в посещение :)

Следующая точка на карте — замок Вайдахуньяд (название я запоминала два дня, мне даже Нойшванштайн дался намного легче). Замок, который на самом деле не замок, находится в парке Варошлигет по соседству с купальнями Сечени, поэтому есть смысл объединить их в один маршрут. Добираться проще так: жёлтая ветка метро, станция Szechenyi Furdo.

Рождение «замка» начиналось очень интересно. В 1896 году, к 1000-летнему юбилею обретения венграми Родины, в парке Варошлигет из фанеры и папье-маше был построен «Исторический павильон». В проекте смешались готика, ренессанс, барокко и были представлены сразу 20 знаменитых сооружений Венгрии (храмы, крепости, башни) плюс легендарный замок Вайдахуньяд из Трансильвании. В честь него и стали именовать «Исторический павильон». Фото 1900 года (источник vajdahunyadcastle.com).

Фото 1903 года.

После окончания торжеств павильон был разобран. Однако сооружение настолько полюбилось будапештцам, что в 1908 году его возвели на том же самом месте, но уже в камне. Автором был венгерский архитектор Игнац Альпар, и теперь его бронзовая фигура гордо встречает гостей при подходе к этому шедевру.

Вайдахуньяд — одно из самых посещаемых и удивительных мест венгерской столицы. Обходя строение с разных сторон, каждый раз вы будете видеть другой «замок» и другой пейзаж, ловя себя на мысли, что как-то подозрительно быстро перемещаетесь в пространстве :) Так Вайдахуньяд выглядит сверху (источник фото www.vajdahunyadcastle.com)

Картинка первая «Парадный вход». Толстые серые стены, высокие башни, ворота с решёткой, мост через ров, грозные стражи с львиным оскалом — классика жанра, в общем-то.





Картинка вторая «Заходим слева, или Съезд вольных башен». Сказочное нагромождение всех форм и размеров. Небольшой арочный мост и полноводный пруд с ковром из белых листьев. Реально белых!

Картинка третья «Заходим с тылу, или Неожиданное барокко». Дворец в итальянском стиле, в недрах которого расположился сельскохозяйственный музей и многочисленные охотничьи трофеи. Подозреваю, что летом он почти скрыт за деревьями.

Картинка четвёртая «Вход для фавориток». Не знаю, как у вас, но у меня при виде этой стороны «замка» зазвучал Кальман («Карамболина»). Будь такой Вайдахуньяд в Тульской области, здесь было бы не протолкнуться от позирующих невест :)

Картинка пятая «Справа от хищных ворот, с видом на каток и вековую рощу». Платаны с этой стороны «замка» напоминают белых великанов с длинными-предлинными руками. А дымок, струящийся из трубы, сбивает всю королевскую спесь и добавляет сооружению уюта и провинциальности. Пожалуй, это моя любимая сторона Вайдахуньяда :)

Про каток! Работает: в будни с 9.00 до 13.00, с 17.00 до 21.00, по субботам и воскресеньям с 9.00 до 13.00 и с 18.00 до 22.00. Стоимость катания: 1500 форинтов в будни и 2000 форинтов в выходные (делим на 4,5, будут рубли). Коньки можно взять напрокат, цену к сожалению не знаю. Место для катка выбрано просто потрясающее!

И вот когда внешний осмотр «замка» закончен, входим в ворота :) Честно, здесь только сказки снимать, причём кинолокаций — великое множество, буквально на каждом шагу.

Одно из примечательных мест во дворе «замка» — Якская часовня. Точная копия древней часовни монахов-бенедиктинцев из села Як, расположенной у самой границы с Австрией. Оригинал датируется 1214 годом. Но и «реплика» впечатляет!

На фасаде — статуи Иисуса Христа и 12 апостолов.

Памятников в Вайдахуньяд много, и азиаты фотографируются с каждым. Самый необычный — Анонимус. Говорят, он был летописцем при дворе короля Белы Третьего (1172—1196), носил длинный плащ с капюшоном и писал так много, что в конце концов совсем ослеп. Поэтому глазницы его пусты, а перо натёрто до блеска. Имя его никто доподлинно не знает, но все гости «замка» продолжают шлифовать это самое перо в надежде, что и у них откроется писательский талант :)

У меня рядом с этим Назгулом Анонимусом было чувство, что всё — каюк литературному кружку! :)

Глазницы и правда пусты.

Раз мы заговорили про городские скульптуры, скажу что в Будапеште их не одна сотня! Причём, они разные: классические, героические, шуточные, красивые и не очень… Покажу несколько любопытных, на мой субъективный взгляд.

Маленькая принцесса (или всё-таки принц?). История гласит, что Ласло Мартон лепил эту статую со своей дочери Эвики. Эвика любила представлять себя принцессой: корона из газеты, халат вместо мантии… Этот образ и вдохновил скульптора. Табличка на памятнике звучит как Kiskiralylany, с венгерского — «маленький мальчик», но мы-то с вами знаем правду :)

На набережной, кстати, всего лишь копия статуи, оригинал находится в Национальной галерее в Королевском дворце, что стоит напротив, на высоком берегу Дуная.

швейцарскому консулу в Будапеште, спасшему во время Второй мировой от смерти 62 тысячи евреев, выдавая им охранные свидетельства и создавая «дома безопасности». На фоне мрачных домов позолоченная фигура ангела парит над лежащим на земле евреем, протягивая ему руку помощи. Рядом цитата из Талмуда:А в 1965 году Карла Лутца объявили праведником мира.

Фото 1945 года. Карл Лутц позирует среди руин бывшей британской миссии в Будапеште. Источник фото collections.ushmm.org.

Памятник комиссару Коломбо. Помните такого? Легендарный теледетектив, самая крутая роль Питера Фалька. Мятый плащ, бассет по кличке Собака, старенький «Пежо», куча мудрых родственников и фирменная фразочка: «Ещё одна вещь, сэр»… Как он оказался в Будапеште? Говорят дело в его прадеде Максе Фальке, который был венгром. Улица, на которой стоит памятник Коломбо, носит имя Макса Фалька.

«Обычно, если приходит полицейский, то люди либо застёгиваются на все пуговицы, либо начинают чувствовать недомогание». (c)

Переходим к теме венгерской кухни. Гуляш, паприкаш, лангош, макош, фогаш, добош… И ещё куча вкусных и шикающих слов. В Будапеште множество заведений, представляющих национальную кухню, на любой вкус и кошелёк. Я хочу поделиться с вами одним :) Паб называется For Sale, и уже по названию, понятно, что недорого. Точный адрес: Vamhaz krt. 2, ориентир — Центральный рынок, паб на противоположной стороне от него.

For Sale — паб с традиционной мадьярской кухней и нетрадиционным интерьером. Послала его фотографию другу, первая реакция: «Что за бомжатник?!» :)))

К слову, чтобы пообедать в этом «бомжатнике», приходится занимать очередь :) А все эти бумажки, которыми завешан потолок и стены — отзывы благодарных посетителей.

Из разных стран, на разных языках, на визитках, салфетках, фотографиях, дисках, с рисунками и без, но с одинаково добрыми эмоциями… Сначала всё кажется абсолютным безумием, а потом начинаешь читать и понимаешь, что круто. Вроде как сидим за столом вдвоём, но с нами Андрей и Лена из Калининграда, Мика и Аки из Аргентины, Анастасия и Уильям из США и ещё куча народа, которые явно на одной волне!

В пабе два этажа. Настоящий муравейник, по которому порхают феи официантки :) Обслуживание быстрое и очень жизнерадостное.

Ещё одна фишка (кроме бумаго-поклонничества), по всему пабу расставлены корзины с арахисом. Пока стоишь в очереди, можно лущить орехи. Перейдя за стол, можно продолжать. Ожидая заказ, не стоит останавливаться :) Арахис — комплимент от заведения. Весь ореховый мусор стряхивается на пол в солому. Такие правила, такие игры :)

В качестве стола нам досталась вот эта полка между этажами :))) Мы особо не сопротивлялись. На мой вопрос, куда повесить одежду, одна из фей-официанток покопалась в «бумажной стене» и нашла там гвоздь, победоносно заявив: «here!» :)

В свой первый визит мы заказали хвалёный венгерский гуляш. Когда его принесли, я не могла сдержать слёз восхищения. 300 рублей на наши деньги за такую кастрюлю? Не припомню в тульских заведениях таких щедрот. Венгерский гуляш — это нечто среднее между супом и мясным рагу.

К гуляшу прилагалась паприка в вариациях и горящая свеча для романтики. И это было божественно вкусно :) По-домашнему.

Во второй визит нас посадили на втором этаже. Мы решили не ограничиваться гуляшом и заказали ещё одно фирменное венгерское блюдо — toltott kapozsta (тёлтёт капуста). Это блюдо обычно готовят на Рождество и Пасху. Зная о размерах порций, мы предусмотрительно заказали одну. В итоге нам принесли шесть огромных «ёжиков» из мяса и риса, погребённых под горами тушёной капусты со сметаной и приправами. Доесть не смогли, хоть и было вкусно. Это о-оо-чень много. Можно смело брать порцию на шестерых в качестве дегустации. Вот так выглядит одна порция.

Оказывается, чтобы ощутить волшебство рождественской Европы, хватит и трёх дней, а чтоб это получилось бюджетно, надо лететь в Будапешт ;) Хотя, можно и в Москву (ближе, дешевле, роднее) — там тоже обещана сказка на новогодних каникулах.

Кстати, фраза «С Новым годом!» по-венгерски звучит как Boldog uj evet (больдог у еве!). А перевод киргизского слова «Гульбарий» в исполнении гугл-переводчика звучит так волшебно, что я слушала перевод раз десять :)))