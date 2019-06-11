Чески-Крумлов. Это любовь!

Татьяна Афанасьева

Туристов меньше, чем в Праге, но тоже ощутимо… Дело дошло до того, что местные жители, уставшие от суеты, не хотят жить в центре и перебираются на окраины, а специальные службы нанимают волонтёров, чтоб те изображали обычных горожан — выгуливали собак, играли на улицах с детьми, поливали цветники и просто дремали на скамейках. Вот это да! Будете в Крумлове, присмотритесь… Лично я в каждом втором подозревала волонтёра :) Ну, хватит лирики, поехали в Крумлов. Чески-Крумлов — один из самых посещаемых городов Чехии. Начиная с полудня, его улицы гудят как большой муравейник!

— Снова берём в оборот www.flixbus.ru, на котором покупаем билеты на автобус «Прага-Крумлов» — 680 рублей на человека (туда-обратно), 3 часа пути по южной Богемии, и вот мы в ещё одном сказочном городке. Дружеский совет: бронируйте отель на ночь. Один день для Чески-Крумлова — это мало, нам не хватило. Там столько уютных уголков для того, чтобы совсем не наблюдать часов.

10 вещей, которые надо сделать в Крумлове, чтобы влюбиться. Исключительно моя версия, не претендующая на лавры.

Подняться на колокольню Крумловского замка, чтоб увидеть сказку сказок с высоты птичьего полёта. Потусить на набережной, которая даже звучит мило — Naplavka. Зависнуть в какой-нибудь старой пивнице с мрачными сводами, щербатыми стенами, геранью в горшках и традиционным чешским меню. Заглянуть в антикварную лавку (например, в Starozitnosti — Antique Milan Pešek), в идеале — с деньгами, но можно и как мы — просто поглазеть. Увидеть медведей, улыбающихся в замковом рву. Они бесподобны! Выпить зелёного пива на ярмарке у ратуши (если завезут). Собрать фотоколлекцию расписных дверей, кованых ручек, милых окошек, узких разноцветных улочек и других городских чудес. Побороться с ветром на многоэтажном Плащевом мосту. Понаблюдать за рафтингом (или поучаствовать!). Самая веселуха в районе плотины Weir at Deer's Footbridge, это недалеко от Плащевого моста. Не знаю, родился ли гребец, способный пройти этот участок без переворачивания, но там такое шоу. Посидеть под «розовым облаком» цветущих деревьев в парке Seminární zahrada с видом на реку и замок.

И всё. Как всё? Крумлов влюбил нас в себя настолько, что при отъезде хотелось перевести стрелки на часах, чтоб опять было утро, и чтоб мы только-только входили в город по пустынным и спящим улицам…

Подозреваемые волонтёры :)))

Четырёхпалый?! Нее, этот точно коренной :))

Кто главный в городе? Конечно, Крумловский замок! Причём с 1240 года. Он стоит на скалистом мысу над Влтавой. Среди его личных фишек: Медвежий ров, многоэтажный Плащевой мост и Часовая башня, напоминающая марципановое украшение на торте. В башню можно подняться за 150 крон, в эту же цену входит посещение музея при башне.

♥ Как же я люблю смотровые площадки. И как же меня расстраивает, что в нашей родной Туле их нет.

Музей при башне хранит в себе море информации и антиквариата.

На подходах ко всем серьёзным замкам обязательно есть ров. Как правило, с водой или острыми кольями… У Крумловского он с медведями — Медвежий ров. В старые времена медведей держали злыми и голодными, сейчас они там явно благодушничают и не спешат показываться туристам. Мы видели только одного — он терзал морковь и улыбался.

Жители Чески-Крумлова вообще неровно дышат к медвежьей теме. А в канун Рождества даже проводят Медвежий фестиваль — со сладкими угощениями, хороводами и «медведепоклонением». В принципе можно топать ногами и кричать: «Свободу крумловским медведям!», но я не уверена, что надо. Это какой-то особый случай.

Ну, а дальше, как и положено, каждая новая дверь замка будет открываться только за определённую плату. Из бесплатных удовольствий — шныряние по дворам, сидение на средневековом каменном колодце, гулянье по мостам и садам.

Сколько этажей в замковом мосту? Они везде пишут, что пять… Я что-то сомневаюсь, но мост от этого не становится менее крутым.

Плащевой мост назван так из-за укреплений Верхнего замка, именуемых «Плащ», которые находились здесь в 1764 году, когда он был построен. А вовсе не из-за его посетителей, которых сносит ветром и укладывает в форме плаща на соседних холмах… Там такой ветрище!

Сад в стиле маньеризма? Необычно. Маньеризму присущи необычные пропорции, причудливые сочетания цветов, гротеск и намеренное пренебрежение гармонией. Это направление в искусстве возникло на руинах эпохи Возрождения. То то я смотрю, некоторые скульптуры в стиле наив, лужайки с проплешинами, а по парку скачут чёрные белки. Никакого единого стиля. Пол-парка подражает британцам, а вторая — французам. Но вход бесплатный, и это прощает всё. Парк расположен на холме за Плащевым мостом.

Покидаем замок.

А вот та самая плотина Weir at Deer's Footbridge, где рафтеры борются с «дикими щётками» недалеко от моста, который построил Джек …

При нас ни один экипаж не преодолел препятствие.

Если захотите бросить вызов Влтаве и «диким щёткам», проплыть под стенами замка и поймать свою долю адреналина, ловите адрес конторы: Kaplická 27, Horní Brána, 381 01 Ceský Krumlov (Malecek Rafting & Canoe). Этот вид досуга в Крумлове весьма популярен, но есть возможность онлайн-бронирования на сайте www.rafting-krumlov.cz

Как люди, свободные от шагомеров, мы никогда не знаем, сколько прошли за день. Но как маньяки, страдающие зависимостью «А что там за углом?», мы понимаем, что ходим очень много, поэтому искренне поклоняемся скамейкам, лавкам, стульям, уютным валунам и всему, где можно посидеть и просто посмотреть на красоту вокруг. Так вот Крумлов побил все рекорды по оригинальным сидячим местам! С видом на реку, домики, цветники и… холодное пиво.

Весь день и в самых разных городских деталях встречалась пятилепестковая роза (сначала мы естественным образом принимали её за ромашку). Но нет, это именно роза!

Пятилепестковая роза — фамильный символ Розенбергов, которые владели Чески-Крумловым целых 300 лет, начиная с 1302 года! В их честь в июне проходит Праздник пятилепестковой розы в средневековом стиле. Но это вовсе не значит, что изо всех окон льют помои, а на главной площади палач жонглирует топорищем, подбрасывая ведьм в костёр под песни бардов. Нет, в Крумлове всё красиво — дамы, рыцари, турниры, ярмарки, цветочные ковры и реки пива. В 2019 году праздник намечен на 21−23 июня. Ещё можно успеть ;)





:))) Крумлов очень нескучен в деталях. Что увидели первым: глаза или грудь?

Парадокс, но вход в Музей торговли оказался бесплатным! Никакой коммерции… Не считая лавки при входе, где можно купить разные интересные штуки, включая декоративные жестяные таблички для баров-ресторанов (очень большой выбор!).

В остальном это настоящая сокровищница старых вещей, связанных с магазинным делом. Старые кассовые аппараты, весы, бутылки, пивные наклейки, вывески, упаковочные контейнеры и другая красота. Даже воссоздан интерьер бакалейной лавки. Нам было интересно. Адрес: Radnicní 29. Ceský Krumlov.

Зелёное пиво! В Чехии его называют пасхальным и продают только в Зелёный четверг (чистый по-нашему). Мы чудом оказались в нужное время в нужном месте. Пивоваренный завод Starobrno сварил около 6 тысяч гекталитров к Пасхе-2019. На ярмарке возле ратуши оно шло по 45 крон за 0,5 л (126 рэ). Вода в реке и ближайшем фонтане была приблизительно того же цвета, что наводило на мысль: а не разбавляют ли?!

В составе нет ни водорослей, ни лайма, ни бамбука, ни пищевого красителя, как это принято в Японии или Ирландии. Рецепт чешского Starobrno Zelené pivo держится в строжайшем секрете. Говорят, всё дело в травяном экстракте, который придает пиву неповторимый цвет и аромат.



Любопытно, что в стародавние времена в Зелёный четверг чешские священники надевали зелёную одежду, а жители ели овощи только зелёного цвета. Жаль, мы не знали, а то приоделись бы и купили спаржи.

Пивниц и таверн с традиционной чешской кухней в Крумлове предостаточно. Мы выбрали Travellers (Soukenická 43, Vnitrní Mesto). Всё решило название! Было вкусно и очень национально. Меню дня — 95 крон (около 300 рэ).

Если мы ещё когда-нибудь окажемся в Чехии, обязательно вернёмся в этот сказочный городок. ♥

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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