Руины сахарного завода Бобринских в Богородицке

Вадим Разумов А вы знали, что в Тульской области есть подобное сокровище, бывали там? Даже в таком плачевном состоянии завод вызывает уважение. А представляете, если восстановить, облагородить и организовать музей? Своими впечатлениями с нами поделился «летописец русских усадеб» Вадим Разумов, который побывал в Богородицке в апреле 2019 года. Рассказ от первого лица…

— Во время своей недавней поездки в Богородицк я впервые лично встретился с замечательным местным активистом и фотографом Евгением Качуриным. Хочу выразить огромную благодарность Евгению за новые открытия и знакомство! Женя много лет занимается изучением и спасением своего родного города. Он показал мне много интересных достопримечательностей, в том числе, мы добрались и до бывшего сахарного завода Бобринских.

Завод графов Бобринских в Богородицке. Источник

Баня сахарозавода Бобринских. 1930 год. Источник

Место, которое когда-то было центром промышленных инноваций в сфере сахаропроизводства, сейчас представляет собой печальнейшее зрелище. От завода сохранились только «контора» и несколько производственных корпусов. Однако, велик шанс того, что вскоре один из самых передовых сахарных заводов дореволюционной России полностью исчезнет. Богородчане, дома которых находятся рядом с «конторой», рассказали мне о необычном диалоге, который произошел у них в недавнем прошлом с парой предприимчивых ребят.



Как-то двое молодых людей приехали к руинам сахарного завода и начали пристально изучать его. Жители Богородицка вступили с ними в диалог:

— Ребята, а почему вас так заинтересовал завод?

— Да, говорят, что его можно купить за 3 миллиона рублей (прим. — завод действительно выставляли на торги)…

— Вы хотите его восстановить или как-то использовать?

— Да что тут восстанавливать-то! Мы хотим разобрать его на кирпич! Сейчас кирпич качественный сложно найти. Этот-то хороший, царский еще. Мы бы могли эти руины разобрать, да построить пару банек в Подмосковье для состоятельных заказчиков. Из «царского» кирпича баня простоит еще хоть 200 лет, да и на заказе таком заработать можно неплохо…



Очевидно, что любители «царского» кирпича все же передумали совершать сделку. Но никто не гарантирует того, что подобные дельцы не вернутся в Богородицк вновь.



Я хочу показать вам закатные кадры, на которых изображены руины сахарного завода Бобринских. Посмотрите, насколько красив этот комплекс! Как вы считаете, реально ли его спасти? Или мы становимся свидетелями заката уникального промышленного комплекса? Знали ли вы о том, что разборка старых зданий на кирпич — это целый бизнес?

Контора завода.

Вид от сахарного завода. Слева виден бельведер дворца, а справа — Церерина роща.

Алексей Павлович Бобринский занимался развитием имений в Тульской губернии. Ещё до смерти дяди, в 1848 году, он построил сахарный завод в Богородицке.

Для обеспечения сахарной свёклой там создали 5 хуторских хозяйств. Алексей Павлович занимал пост министра путей сообщения, но, выйдя в отставку в 1874 году, окончательно поселился в имении.

Остатки советских росписей в здании конторы.

При Алексее Павловиче сахарный завод в Богородицке производил около 70 000 пудов сахарного песка в год.

Доход позволял вносить вклад в обустройство не только имения Богородицк, но и города Богородицка. За заслуги перед Богородицком дума присвоила графу звание почётного гражданина.

Здание завода.

В здании конторы находился Богородицкий сельский дом культуры.

Луна.

Сахарный завод в Богородицке активно работал до 1922 года.

Затем производство сахара прекратили, а промышленные здания использовали для хозяйственных нужд.

В 90-е годы ХХ века в административном здании ещё действовал сельский Дом культуры.

За последние 30 лет его перекупали. Новые собственники пытались вернуть завод к жизни, но не получилось.

Сейчас здания завода остались без должной заботы. Они медленно разрушаются. Их ещё можно спасти. Важно приложить усилия, чтобы ещё один памятник истории не ушёл в небытие.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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