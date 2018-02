Хельсингёр. Замок Гамлета

Татьяна Афанасьева В Хельсингёр проще всего добраться из Копенгагена , а вот стоит ли он вашего внимания, решайте сами. Городок очень миниатюрный и достопримечательностей в нём в общем-то немного. Мы на него замахнулись в основном из-за замка, распиаренного «ВильЯмом нашим Шекспиром». Рассказываю ;)

— От Копенгагена до Хельсингёра проще всего добраться на региональном поезде. С центрального железнодорожного вокзала København H поезда в нужном направлении ходят не просто часто, а очень часто — каждые 20 минут. В дороге вы проведёте около 45 минут. Билет стоит 14,5 евро.

В Хельсингёре проживает около 60 тысяч человек, как в нашем Щёкино :) И местами он и напоминает Щёкино…

Но только местами. В остальном у городка все признаки датского происхождения :) Флаги, фамильные таблички на дверях, слоны :)

К слову, орден Слона — высшая национальная награда Дании. Древняя легенда повествует, что во время одного из крестовых походов датские рыцари одержали победу над сарацинами, сражавшимися на боевых слонах. В память об этом в 1190 году в Дании и был учреждён орден Слона.

Им, кстати, были награждены многие члены Российского Императорского дома и приближённые к нему: князь Александр Меншиков (он был самым первым награждённым!), императоры Пётр Первый, Александр Первый и Николай Первый, князья Долгоруков, Потёмкин и Волконский… Награда считалась очень почётной.

На одной из улиц замечаем интересные приспособления. Что бы это могло быть?

В городе таких штуковин множество. Оказывается, это устройство с зеркалами для подглядывания за улицей и соседями — «древний датский телевизор». Уже больше 200 лет датчане смотрят онлайн-шоу «за стеклом» совершенно бесплатно и когда захотят.

В Хельсингёре родился известный датский художник Эберхард Кейль. Ну, как известный?.. Я вот его картины увидела впервые. Кстати, одна из них, «Старуха за рукоделием», хранится в Серпуховском историко-художественном музее (все остальные в Бостоне, Нью-Йорке, Москве). И да — Кейль был учеником Рембрандта, что делает ему честь, и очень много рисовал основных наблюдателей за улицей стариков. Слева — «Старуха за рукоделием», справа — «Аллегория вкуса».

Колодезные люки в Хельсингёре почти все с морской тематикой. И это не удивительно, город же стоит на берегу пролива Эрессун, в котором миксуются Балтийское и Северные моря.

Необычные балконы.

Хельсингёрский привет копенгагенской Русалочке (та же поза, та же печаль! только хвоста нет). Эта скульптура из отполированной стали появилась в городе в 2012 году. Издалека кажется, что это гигантская капля ртути, застывшая на краю мола. Название звучит как HAN (водяной). Взгляд «парня из ртути» обращен на залив Эресунн, разделяющий Данию и Швецию. По легенде, если долго всматриваться в лицо Водяного, его глаза начинают «светиться» или «мигать». Всматривались! Увы. Может, надо было выпить Gavnø и побольше?..

В 500 метрах от мола с печальным Водяным расположена главная достопримечательность города — замок Кронборг, в котором Шекспир «поселил» Гамлета, принца датского. Вот же он! Шучу. Этот что-то типа детского городка и площадки для представлений по пути к настоящему замку. Вокруг очень много тантамаресок. Хельсингёр вообще богат ими, развлекают народ, как могут :)

И вот, наконец, замок Кронборг. Замечаем, что одна башня в строительных лесах. Все старые замки постоянно реставрируются и ремонтируются, судьба у них такая. К тому же Кронборг включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО — обязаны поддерживать в приличном состоянии.

История Кронборга началась с 1420 года, когда на этом самом месте возвели неприступную крепость Кроген для сбора пошлин с кораблей, покидающих Балтийское море. В 1585 году король Фредерик II перестроил замок, сделав его одним из самых величественных замков эпохи Возрождения.

Долгое время замок был Королевской резиденцией и блистал роскошью. Но 25 сентября 1629 года почти полностью сгорел (осталась только часовня). Интерьеры так и не удалось воссоздать.

На замок частенько нападали, поэтому в 1688—1691 годах был возведен замковый кронверк («коронообразное укрепление»), окружённый рвом с водой. Недалеко от замка — макет в миниатюре, который позволяет увидеть, как этот самый кронверк выглядит сверху.

Масштаб и мощь! Название Кронборг даже переводится как «кулак».

Источник фото upload.wikimedia.org

В замке почти 550 лет размещался военный гарнизон. Военные окончательно покинули расположение замка только в 1991 году, но пушки, перешедшие в разряд музейных экспонатов, всё ещё направлены на «вражеский берег» :) Там, в дымке, — берег Швеции.

При желании можно запросто заглянуть в соседнюю страну — каждые 20 минут туда ходит паром. Это самое узкое место пролива Эресунн — всего 4 километра. На противоположном от Хельсингёра берегу шведский городок с созвучным названием Хельсингборг. Правда, мы заглянули в Швецию другим хитрым способом :)

Но вернёмся в замок. Вариантов знакомства с его внутренним содержанием множество, и всё подробно расписано на его официальном сайте (shop.kongeligeslotte.dk). Мы приобрели билет Day Ticket to Kronborg Castle (90 датских крон, то есть 842 рубля), дающий право посетить королевские покои, казематы и часовню. Билет также разрешает присоединиться к любой из экскурсий по замку.

Что касается Гамлета — это по галереям Кронборга (в пьесе, правда, его называют Эльсинором) бродил призрак убитого короля, а в одной из комнат принц датский произнёс своё бессмертное «To be or not to be…»

Сам Шекспир никогда в этом замке не был. Но так как в его времена англичане знали эти места как Эльсинор (он же Хельсингёр в привычном нам произношении), то и в пьесе замок назван так же.

Образ Гамлета Шекспир срисовал с древних исландских саг, где одним из героев был легендарный принц Омлет Амлет, а месть принца писатель подсмотрел в «Истории данов», написанной датским летописцем Саксоном Грамматиком. В общем у «ВильЯма нашего Шекспира» было множество источников для вдохновения.

В замке, понятное дело, полно антиквариата, разгуливающих призраков и тантамаресок (это прям местная фишка).

Если бы ангелы заговорили, мы узнали бы, что пил накануне правый и кого так презирает левый :)

Очень впечатлили нас голограммы, изображающие сцены из придворной жизни в миниатюрных интерьерах. Настоящая магия! Вы только представьте, как из воздуха вдруг возникает маленькая фигурка короля, а уже через минуту она сидит на мягких подушках, покачивая ножкой и что-то нашёптывает придворной даме... Детский восторг :)

Но самое крутое место в Кронборге всё же казематы. Вот где без всякого сомнения по ночам бродят призраки, гремя невидимыми цепями и издавая леденящие кровь стоны. Как только мы туда спустились, нас буквально обдало могильным холодом и окутало облаками безысходности. Атмосферное местечко. И освещение, как полагается, очень тусклое…

Забудьте про фонарики. При свете керосиновых ламп гулять намного интереснее. Мрачные лабиринты, неожиданные встречи с «узниками», выплывающие из темноты светящиеся тексты. В общем сделано всё, чтоб вы почувствовали, каково это гнить в «каменных колодцах» Кронборга.

Да, при свете вспышки это просто манекены. Но когда натыкаешься на них в полной темноте, зная, что в подземельях кроме нас ни души… @#*))#!!!

Подземелье само «рассказывает» свою историю. Кронборг был тюрьмой с 1739 до 1900 года. В 1772 году в замке томилась королева Дании Каролина Матильда Уэльская, заподозренная в интрижке на стороне. Её боль и унижения длились полгода! К счастью, за неё вступился брат (король Англии). Матильду лишили короны, разлучили с детьми и выслали из Дании. Её любовнику Струэнзе отрубили сначала руку, потом голову, затем четвертовали и выставили на колесе.

Любовному треугольнику датского короля Кристиана VII, Каролины Матильды и Струэнзе посвящена картина датского художника Кристиана Цартмана «Сцена при дворе Кристиана VII» (1873). «Королева Матильда и Струэнзе коротают время за игрой в шахматы. Король дразнит попугая, являющегося традиционным символом сладострастия и легкомыслия. За их спиной мачеха короля, которая собственно и сыграла роковую роль в жизни этой троицы».

А мы всё идём и идём по подземелью, которое порой кажется бесконечным, натыкаясь на тупики, склоняясь под низкими сводами и дразня эхо...

Стрелки не дают нам заблудиться.

Ого! В одном из подземных переходов дремлет древний великан Хольгер Датчанин, который проснётся, как только Дании будет угрожать смертельная опасность. Какая ядерная мощь и гонка вооружений? У датского королевства своё тайное оружие! Ведь Хольгер может ловить бомбы руками и перекидывать их на другие континенты.

Вот как пишет про этого великана Ганс Христиан Андерсен в сказке «Хольгер-Датчанин»: «В глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер-Данске. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Настань грозная минута — старый Хольгер-Данске воспрянет, так что мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету!»

Как только мы покидаем мрачные казематы и выходим во двор замка, ощущение, что само небо обнимает нас! :) Свобода.

В память о том, что в былые времена Дания была великой морской державой, недалеко от Кронборга открыли грандиозный морской музей. Мы в него, увы, не попали. Может, в следующей жизни, когда я буду гальюнной русалкой... Билет стоит 110 датских крон (1029 рублей). Дети до 18 лет могут посетить музей совершенно бесплатно. Источник фото artribune.com.

Из Хельсингёра мы уехали около четырёх часов вечера. Город остался в моей памяти абсолютно сказочным - с маленькими домиками, яркими фасадами, петляющими улочками, солёным ветром и величественным замком, в подземелье которого спит великан.

