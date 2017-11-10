Юрьев-Польский. Православно-кинематографическая мечта

Дмитрий Койда Тульский путешественник — Дмитрий Койда предлагает нам прогуляться по городку с поэтичным двойным названием — Юрьев-Польский, который не раз становился съемочной площадкой для отечественного кино и до сих пор сохраняет патриархальность старых русских городов. Кстати, Юрьев-Польский входит в дополнительный список городов Золотого кольца и расположен в самом его центре. Но вот едут в него не многие...

— До того момента, когда я начал серьёзно увлекаться туризмом, моим главным хобби был кинематограф. Поэтому, если появляется возможность каким-то образом совместить два этих направления, удовольствие от места, где, например, проходили съёмки того или иного фильма, естественно достигается максимальное.

Желание, посетить небольшой городок под названием Юрьев-Польский, созревало несколько лет. И вот, в конце апреля 2017 года, я, наконец, добрался до него.

Из Москвы можно добраться двумя автомобильными способами. Первый — через Киржач и Кольчугино (расстояние 172 километра). Есть другой вариант — сначала доехать до Владимира (186 км) и уже от него до города Юрьев-Польский расстояние всего 68 километров.

Сегодня Юрьев-Польский один из самых затерянных городов на «Золотом кольце».

Он стоит в стороне от федеральных трасс, наверное поэтому и сохранил своё провинциальное очарование. В городе проживает всего около 20 тысяч человек.

Юрьев-Польский был основан Юрием Долгоруким в середине ХII века (1152 год). В честь него город и назвали.

Вторая часть — «Польский» (от слова поле) была географически уточняющей, поскольку в тот период были и другие города с тем же именем.

По приказу ростово-суздальского князя здесь была сооружена круглая крепость, обнесённая земляными валами высотой до семи метров.

Сверху дополнительно имелись деревянные укрепления. Выглядело это примерно так.

Насыпное ограждение, практически по всей окружности, сохранилось до наших дней.

По нему часто гуляют юрьевпольцы.

Туристам так же можно подняться на валы и пройтись по ним, любуясь городом с небольшой высоты. Где-то, около древних оборонительных насыпей, даже живут люди.

Начиная с ХIII века город несколько раз опустошали войска монголо-татар. Единственное, что уцелело с тех времён это Георгиевский собор (на фото его видно с правой стороны).

Уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества был сооружён в 1234 году князем Святославом Всеволодовичем.

В 1326—1327 годах в Москве по образцу Георгиевского собора был построен Успенский собор, ставшим первым каменным храмом Москвы.

Некоторые мистики считают данный собор местом силы северной Европы, он якобы влияет на судьбы людей и даже целых стран. Что именно зашифровали «хитрецы» — так в летописях называют резчиков по камню — не знает никто.

Смысл, заложенный в резные фигуры на фасаде утрачен. Ряд барельефов исчезло навсегда и теперь всё это походит на один огромный ребус.

Но то, что осталось, заслуживает вашего внимания. Потрясающая работа мастеров из прошлого.

Когда будете здесь, встаньте лицом к центральному входу, загадайте желание и попробуйте без подсказок (это обязательное условие) найти слона с заячьим ушами.

Есть версия, что один мастер никогда не видел слонов и не представлял как они выглядят. Ему описали, что мол слон похож на мамонта только с большими ушами (а такие на Руси были только у зайца). Вот так и получился слон с заячьими ушами.

В ХVII веке Юрьев-Польский дотла сожгли поляки (не помогло даже созвучное название). Столетие спустя возродившийся городок утопал в вишнёвых садах.

Тогда и появились на гербе и флаге, утвержденном 16 августа 1781 года императрицей Екатериной II, корзины с вишнями. В верхней части изображение золотого львиного леопарда (герб города Владимир).

Помимо Георгиевского собора мне понравился Михайло-Архангельский монастырь, точнее его белая колокольня (справа на фото).

Первый (не сохранившийся) каменный храм монастыря построен в 1560 году. Отсутствие более ранних известий краеведы объясняют тем, что в 1238 году войска Батыя при взятии Юрьева-Польского разорили обитель и почти два века она простояла в запустении.

На колокольню можно подняться. Внутри небольшой музей.

Я люблю все смотровые площадки. В религиозных сооружениях они бывают не так часто, поэтому, когда есть возможность сделать фотографии с высоты подобных мест, я особенно рад.

Фрагмент панорамы, открывающейся отсюда.

Когда будете идти к храму через арку обратите внимание на коллекцию деревянных резных окон.

Их привезли из разных окрестных деревень и сёл.

В центре города есть и другие православные сооружения. Покровская церковь (по центру и слева) и церковь Никиты Великомученика (с зелёной крышей).

Памятников и скульптур я практически здесь не видел. Помимо Юрия Долгорукова (в начале заметки) есть монумент посвящённый Великой Отечественной войне.

Ну, и конечно, почти во всех городах России, напротив церковных куполов с крестами, пока ещё стоит вечно молодой товарищ Ленин.

Пожарная часть.

Торговые ряды, построенные в 1873—1874 годах вместо сгоревших деревянных.

Накануне поездки, в одном коротком телевизионном сюжете, помимо истории, я услышал информацию про две современные социальные достопримечательности. Пиар сработал и во время пребывания в Юрьев-Польском мне захотелось их разыскать.

Первый объект называется «Радуга». Новенький спорткомплекс появился здесь практически случайно. Во время «прямой линии» местная школьница Юлия Егорова дозвонилась до президента РФ и попросила построить стадион. Похвально, что она попросила не для себя лично, а для всей молодёжи города. Конечно, Путин не смог отказать такой заботливой девочке.

Следующее общественное место имеет уже совсем другую, печальную историю. Детский городок построила обычная молодая семья Михайловых. Они вложили в него около миллиона рублей — огромную по меркам Юрьев-Польского сумму. В 2012 году единственному ребенку Ильи и Натальи поставили диагноз — нейробластома забрюшинного пространства. Это — злокачественная опухоль. Из 100 тысяч детей таким заболеванием страдает один. Мальчика могли спасти только за границей.

Наталья обратилась с криком о помощи в соц.сети. За 10 дней собрали 3 миллиона. Но, к сожалению, они не успели.

Два миллиона рублей Михайловы перевели на счет Гаяне Григорян из города Вязники. Девочка страдала тяжелой формой эпилепсии. На оставшиеся деньги построили детскую площадку на которой теперь играют другие, счастливые и благодарные мальчику Косте, дети. Их сына знают все в округе. Источник

Извиняюсь, что окончание получилось грустным, но я не мог не пересказать кратко об этой истории, достойной примера и уважения.

Заметка называется «Православно-кинематографическая мечта». Про первое слово, я думаю, вы уже поняли посмотрев фотографии.

Храмы и церкви в городе не такие отреставрированные, как в популярных туристических городах, но атмосферные. Я как раз люблю трещинки, шрамы и ржавчину в старинных архитектурных обликах.

Эти православные здания я впервые увидел ещё в детстве, когда смотрел фильм «Золотой телёнок». В Юрьев-Польском Михаил Швейцер снимал в 1968 году свой знаменитый фильм. Но тогда я не знал как называется этот город. В кино он носит имя Арбатов.

Было волнительно оказаться на оборонительном валу с которого Остап Бендер и Шура Балаганов наблюдали за тем, как «выносят тело» Паниковского из райисполкома.

В начале фильма в кадр попали и другие панорамы города. Пересмотрите фильм и съездите в Юрьев-Польский. Это не Рио-де-Жанейро, но уверен, если вы любите кино и православную архитектуру, вам здесь обязательно понравится.

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