Прогулка по Астане

Сергей Рубцов Астана была объявлена столицей Казахстана только в 1997 году. За 20 лет город, который был дремучей провинцией, приобрел такие очертания, что выглядит теперь просто космически! И, конечно, на него любопытно посмотреть. Тульский путешественник Сергей Рубцов побывал в Астане и готов поделиться с вами своими впечатлениями.

- В столице Казахстана я был всего пару дней, один из которых почти полностью посвятил посещению ЭКСПО, поэтому на прогулку по Астане у меня было не очень много времени. Пришлось ограничится посещением самого центра города, поэтому я увидел город таким, каким его видят типичные туристы. Свою прогулку начнем от Ак Орды – резиденции президента республики Казахстан:

Казахский Шарокот, который был моим спутником в этой поездке, на ее фоне:

Резиденция расположена на берегу реки Ишима, и от реки ее отделяет набережная, которая к моему удивлению оказалось совершенно безлюдной, что удивительно, потому что совсем недалеко от этого места было много гуляющих людей. Возможно, что из-за отсутствия людей, но очень сильно в глаза бросается то, что хорошо бы набережную немного подлатать:

На противоположном берегу виднеется Дворец мира и согласия, виднеется монумент «Казак Ели», круглое здание Казахского национального университета искусств, а также мечеть вторая по величине в Средней Азии соборная мечеть Хазрет Султан:

Вид на президентскую резиденцию с набережной:

Небольшая экспозиция с национальным колоритом:

Сделав по набережной круг, я вновь оказался в том месте, откуда начал свой рассказ. Осмотримся и пойдем в противоположную от реки сторону. Здание верховного суда:

Разумеется, возле входа стоит статуя Фемиды:

Недалеко расположилось футуристичное здание главного концертного зала страны:

Здание Парламента:

Одним из символов новой столицы Казахстана является увенчанный золотым шаром монумент Байтарек. Наверху находится смотровая площадка, но очередь туда предполагала длительное ожидание, так что пришлось мне любоваться Астаной с земли:

Кстати, шарокот идеально подходит к этом монументу)

В здании, напоминающем обсерваторию, находится Национальный архив Республики Казахстан:

Удивительно сколько дальше на моем пути попадается различных арт-объектов:

Здесь представлены фигуры животных, похожих на терминатора:

Да и не только животных:

Кстати, в Казахстане очень любят расставлять фигуры верблюдов, хотя в основном они выглядят более традиционно:

Можно записать свои заветные планы, только почему-то я не нашел чем это сделать:

Не все вещи были мне понятны:

Меня, как человеку пару лет проработавшего инженером на заводе по изготовлению металлических труб, очень позабавило подобное их использование:

Шарокот доволен:

Даже не знаю, как это назвать:

Очень много на пути попадалось вот таких коридоров, каждый из которых был со своей фишкой:

Как любителю брать с собой в поездки шарокотов с флагами стран, мне очень понравились казахское решение. Они установили вот такие фигуры по количеству стран-участниц ЭКСПО:

Можно довольно долго ходить разглядывать и искать конкретные фигуры:

Совместная фотка двух казахов:

Недалеко расположена мечеть Нур-Астана, которая долгое время была крупнейшей в Средней Азии:

Обычное офисное здание, за которым виднеется Хан Шатыр:

Хан Шатыр представляет собой крупный торгово-развлекательный центр, который, благодаря своем внешнему виду стал одной из достопримечательностей города:

Скульптура с интересным названием «Счастье мое»:

Традиционная надпись, которую можно встретить, наверное, в любой столице мира:

Как и любой большой города, с наступлением сумерек Астана преображается и играет уже совершенно другими красками. Не буду вновь дублировать все места, покажу лишь пару фотографий:

ЭКСПО

Как я писал в самом начале, помимо всего прочего, в Астане я посетил знаменитую Всемирную выставку ЭКСПО-2017. Если кто не знает, то подобные выставки проходят аж с 1851 года и очень часто страны, готовясь к ней строят какие-то невообразимые здания или скульптуры, которые проходят через годы, становясь порой неотъемлемой частью и символом целых стран. Самым ярким примеров является Эйфелева башня, которая первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. У нас же сохранился знаменитый памятник «Рабочий и колхозница», сооруженный для павильона СССР на выставке 1937 года. Астана же удивила весь мир в 2017 году самым большим зданием в виде шара:

Входной билет на один день мне обошелся в 4000 тенге, но если вы прилетаете из другой страны в Астану авиакомпанией Air Astana, то его можно получить бесплатно, а о чем я узнал слишком поздно. На выставку я пришел довольно рано, поэтому без очереди прошел все процедуры по покупке билета и проходу сквозь рамки металлоискателя.

Как говорят мои знакомые из Алматы: «Казах без понтов – беспонтовый казах», поэтому вся территория построена с размахом, чтобы у всех посетителей отвисли челюсти:

Очень жаль, что на большинство занимательных экспонатов выстроились огромные очереди, но и без этого я потратил только на посещение шара пару часов времени, хотя гулял внутри практически без особых задержек, залипая только на самом для меня интересном.

Я провел на территории ЭКСПО около 7 часов, старался посетить наиболее интересные с точки зрения павильоны, но многое из увиденного нельзя передать при помощи фото.

Что же в итоге? Я пробыл в Астане двое суток, успев побывать лишь на ЭКСПО и в самом туристическом центре города, даже жил я далеко не в спальном районе, а на территории ЖК Expo Boulevard, поэтому я увидел город только таким, каким его видит рядовой турист. С одной стороны, мне понравилось обилие арт-объектов, и эти футуристичные пейзажи города с небоскребами, которые явно контрастировали с тем, что я видел до этого в той же Алмате. С другой стороны, все эти небоскребы и пейзажи мне нравятся потому что они отлично смотрятся на фото, но это все не создает уюта, город какой-то слишком ровный и правильный. В Астане мне почему-то не хотелось сесть в какой-нибудь уличной кафешке, чтобы, наслаждаясь обедом, наблюдать за жизнью города, я наоборот старался выбрать место как можно выше, чтобы смотреть на город как бы сверху.

P.S. Ну и напоследок селфи в зеркальном потолке шара на ЭКСПО:

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