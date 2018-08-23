Выбираем упаковку правильно: все, что вы должны знать о маркировке пластика и макулатуры

С момента, как я начала разделять отходы дома, все чаще стала задумываться над тем, что покупаю.

Идя в магазин, в голове держу не только список продуктов, но и мысль о том, как минимизировать количество упаковки и выбрать максимально перерабатываемую.

Например, я отказываюсь от пакетов и почти перестала покупать продукты питания в пластике с маркировкой «6» (полистирол) и «7"/"other» (разные виды пластмасс). В Туле их, к сожалению, не принимают на переработку.

Кстати, о маркировке: она должна быть на любой упаковке. Это треугольник («Петля Мебиуса»), внутри которого вы можете увидеть цифровое и/или буквенное обозначение.

На данный момент в России почти не перерабатываются пластики под номерами «3» (ПВХ, PVC — поливинилхлорид) и «7» (O, Other — все пластики, которые не попадают в перечень от 1 до 6). Такие отходы придется выбросить на помойку. Туда же пойдет и полистирол, который (еще раз повторюсь) в Туле не принимают.

Помимо упаковки, состоящей из однородных материалов, есть упаковка комбинированная. Чаще всего она обозначаются через дробь: С/PAP (если это макулатура), C/ALU (если это алюминий), С/PP (если это пластик) и т. д.

Самый известный из таких примеров — Тетра Пак. Изображают его следующим образом: C/PAP с цифрой 84 внутри треугольника. Такая упаковка сделана из бумаги (картона), пластика и алюминия. Как вы понимаете, сдать ее как макулатуру невозможно, невозможно это сделать и в качестве пластика. Это неоднородная упаковка, которая требует специальной утилизации.

Поэтому, если на упаковке вы видите латинскую букву C и через дробь — обозначение основного материала в композиции, то знайте, сдать это на переработку вы не сможете.

Разницу в упаковке очень легко отследить на примере молочной продукции. Она представлена в разных вариантах.

1. Упаковка с цифрой «7» в треугольнике. Это поликарбонат, полиамид и другие виды пластмасс. В Туле, как и в большинстве городов, такая упаковка не перерабатывается. Это всем известные кувшины.

2. Tetra Pak с крышечкой. Крышечку можно сдать на переработку в рамках проекта «Добрые крышечки», а вот сама упаковка требует СПЕЦИАЛЬНОЙ утилизации, о чем я писала выше.

3. Пакет с маркировкой «2» или «4» — отличный вариант. Его можно сдать в рамках проекта «Добрые крышечки» в дни глобальных сборов.

4. Бутылка «PET» с крышечкой — еще один хороший вариант. «PET» поддается переработке, это один из безопасных видов пластика. В Туле его вы можете сдать в специализированные контейнеры, адреса которых вы найдете на карте пунктов приема вторсырья goo.gl/5bXMeH. Крышечки — на переработку.

5. Стеклянная бутылка — самый экологичный вариант, так как стекло можно перерабатывать БЕСКОНЕЧНО, и при этом оно не теряет своих свойств. Конечно, эта категория «экологичности» работает только тогда, когда вы сдаете стекло на переработку. В Туле только один пункт приема: Одоевское шоссе, 85. К тому же молочную продукцию сложно найти в стекле.

Важное дополнение!

На одной из упаковок рядом с маркировкой «7» стоит знак Ecolean. Как рассказали специалисты, он обозначает упаковку, более легкую по сравнению с конкурентами, а это соответственно затрагивает весь цикл производства: тратится меньшее количество электроэнергии, воды и других природных ресурсов.

Таким образом, с одной стороны, у нее меньший экологический след, с другой стороны, она не подвергается переработке. Так что лучше? Выбрать легкую упаковку, которая не перерабатывается, или более тяжелую, но которая подвергается рециклингу? Выбор, конечно, за вами. Для себя я выбрала пакет с маркировкой «2». Он и легкий, и перерабатывается!

Совершая очередные покупки в продуктовом магазине, нужно смотреть не только на состав, но и на упаковку. Почти всегда можно найти альтернативу.

Например, у детских йогуртов можно найти как упаковку из полистирола (он обозначается цифрой «6» в треугольнике или буква PS), так и упаковку из полипропилена (он обозначается цифрой «5» в треугольнике или буквами PP). Последний более безопасен, и мы его принимаем на переработку в рамках проекта «Добрые крышечки».

Конечно, такой подход вызывает некоторые трудности. Например, если я хочу купить йогурт, а он не в той упаковке, что мне нужно, я иду в другой магазин, или мне понравился какой-то десерт, а он уже расфасован в пакеты, и мне приходится отказываться от него и искать альтернативу.

Несмотря на это, делать выбор в пользу менее завернутого товара в наших реалиях достаточно просто.

ПАРУ СЛОВ О МАКУЛАТУРЕ.

На каждой упаковке или коробке также должен стоять знак переработки целлюлозной продукции. Он расположен внутри треугольника, под ним — буквенная аббревиатура — PAP.

Часто встречаемые обозначения:

20 PAP — Гофрированный картон

21 PAP — Другой картон

22 PAP — Бумага

23−39 PAP — Свободные номера.

Аналогично выглядит знак переработки комбинированных материалов (знаки от 80 до 99). Об упаковке Тетра Пак я уже упоминала.

Еще на макулатуре часто можно увидеть знак, значение которого знают немногие. Это знак лесного попечительского совета.

Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того, что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса. Он является признанным знаком качества лесобумажной продукции в 109 странах.

Таким образом, даже выбирая напиток, можно делать выбор в пользу более экологически ориентированного продукта.