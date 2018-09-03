Разговор о многоразовых подгузниках, грудном вскармливании и внутренних изменениях

Многие, услышав слово «экородительство», представляют ужасающую картину: семья живет на дереве вдали от цивилизации и кушает зеленую травку. Но на самом деле это не так! Люди, вступающие на путь осознанного родительства, воспитывают детей в гармонии с собой и окружающим миром. Думаю, что это близко каждому…

Часто синонимом экородительства выступает словосочетание «осознанное родительство», и это неспроста.

Всем давно известно, что появление нового человечка – это не только несказанная радость, но и неисчислимое количество подгузников, салфеток, одежды, игрушек и т.д. и т.п...

А все (без исключения!) родители хотят, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался, ему было сухо и комфортно. И тут возникает вопрос: как сделать так, чтобы и малышу было хорошо, и окружающей природе?

Для себя я выделила несколько принципов, которые вы можете взять на заметку.

ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП:

- ничего лишнего и ненужного не покупается; все, что можно, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МНОГОКРАТНО и НЕ ВЫКИДЫВАЕТСЯ, а ОТДАЕТСЯ.

Для того, чтобы ваш дом не был захламлен кучей бесполезных вещей, пишите перед походом в магазин список, а на дни рождения ребенка составляйте вишлист – список желаемых подарков. Использованные вещи и игрушки можно отдать родственникам или друзьям, у которых уже есть или будут дети, либо малоимущим семьям. В Туле есть центры, обслуживающие эту категорию населения.

ВТОРОЙ ПРИНЦИП:

- использовать многоразовую альтернативу можно и нужно с раннего детства!

Во-первых, это касается подгузников. Почему это важно? Одноразовые подгузники являются большим загрязнителем планеты. Они разлагаются 500 лет, а, в среднем, на одного ребенка их приходится около 2 тонн! На сегодняшний день выбор многоразовых подгузников огромен: от самых дешевых, купленных на AliExpress, до заоблачно дорогих, привезенных к нам из-за границы. На мой взгляд, при выборе такого подгузника лучше всего руководствоваться следующими параметрами: составом (чтобы он был изготовлен из максимально натуральных материалов), эффективностью (он должен выдержать большое количество стирок и при этом не потерять своих свойств), удобством и экологическим следом (лучше всего, чтобы это был отечественный производитель).

Российские бренды по производству многоразовых подгузников: LittlePirate, Mamalino, GlorYes, Happis, FanFan, Mum's Era, Wise Mam, Мультидайперс, Непромокашка, Пампусики, Аюшки.

Дешевые японские подгузники уступают отечественным производителям по составу и условиям эксплуатации. Если следовать инструкции, то такие подгузники нужно стирать при температуре не выше 40 градусов, а застирывать вообще в холодной воде, иначе подгузник теряет свои свойства. Как вы понимаете, соблюсти эти и другие подобные условия просто невозможно.

Кстати, используя многоразовые подгузники, вы можете сэкономить до 70 тысяч рублей!

Например, на 2 года хватает набора из 10 штук хлопковых подгузников (~550 р. х = 5550 р.), если предлагать ребенку горшок после сна, перед или после прогулки. Плюс 2 мембранных подгузника для прогулок и сна (~700 р. х 2 = 1400), итого: 6950 р. на 2 года! Сравните с 72 000 руб. за обычные подгузники. Выгодно? Можно еще купить пеленальные штанишки из шерсти мериноса (самого тонкого руна) для 100% защиты от протеканий.

Во-вторых, это касается еды в баночках и одноразовых салфеток.

Советую хотя бы периодически самим готовить овощные и фруктовые пюре – ежедневно на свалку выбрасывается огромное количество стекла (баночки из-под готовой еды нужно отвозить на переработку: Одоевское шоссе, 85). Блюда из фруктов и овощей, принесенных с огорода, – это еще и огромная порция витаминов!

Что касается одноразовых салфеток – помимо того, что это мусор, в них содержатся красители и другие критичные ингредиенты, которые могут повлиять на нежную кожу малыша. Буквально на днях у моей дочки появилась на что-то аллергия, и дерматолог (не зная, что мы особо их не используем) посоветовал больше не покупать влажные салфетки.

Заменить их можно двумя способами: бабушкиным (проверенным) и современным (дорогостоящим). К первому относится маленький полотенчик или платок, который можно смочить водой. Ко второму – органические салфетки, их можно заказать на различных интернет-сайтах.

ТРЕТИЙ ПРИНЦИП:

- все натуральное – детям. И здесь мы говорим о детской косметике и бытовой химии. Косметику на безопасность вы можете проверить на сайте www.ecogolic.ru. Копируете целиком состав средства с сайта производителя или интернет-магазина, вставляете в окошко «анализ состава» и смотрите, какие ингредиенты критичны, а какие – нет. Там уже много проверенных товаров и большое количество отзывов. Составы экологичной бытовой химии выглядят следующим образом: ПАВ растительного происхождения, натуральные консерванты и ароматизаторы, отсутствие продуктов нефтепереработки, микропластика, фосфатов, хлорсодержащих компонентов, аммиака. Лучше всего покупать экосертифицированную бытовую химию. Более подробно о бытовой химии и косметике я рассказывала в предыдущем посте:

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦИП:

- по возможности придерживайтесь грудного вскармливания. Это сэкономит ваши силы, энергию, деньги, здоровье малыша и экологию.

Про деньги: моя подруга подсчитала, что в среднем она тратила около 3 тысяч рублей в месяц на искусственное кормление младенца.

Про экологию: с ГВ не нужно покупать огромное количество бутылок и банок, стерилизатора и других емкостей, необходимых для кормления.

Про здоровье: ВОЗ рекомендует кормить ребенка грудным молоком до 2 лет. Свою дочку я кормила 2 года и 1 месяц.

Конечно, всегда будет место исключению. Но, если не брать каких-то конкретных случаев, грудное вскармливание можно поддерживать очень долго, важно желание матери.

ПЯТЫЙ ПРИНЦИП:

- дети – это зеркало.

Если хотите, чтобы ваш ребенок бережно относился к природе, будьте ему примером: не мусорите, сажайте деревья, участвуйте в различных экологических акциях и мероприятиях.

Изменения начинаются с себя.

P.S. Тема экородительства довольна объемна, поэтому о некоторых других аспектах я расскажу в следующих статьях.