Цена моды: а вы знаете, кто делает вашу одежду?

А вы когда-нибудь задумывались над тем, чьими руками сшит ваш свитер? Сколько дней и ночей работник корпел над брюками, и какие ресурсы были потрачены на изготовление платья?

Вы задумывались над тем, КТО сделал вашу одежду? Нет? А вот глобальное движение Fashion Revolution уже пятый год подряд задают модным брендам этот вопрос. #WhoMadeMyClothes («Кто сделал мою одежду?») — ответ на катастрофу, которая произошла в Бангладеш.

В 2013 году 8-этажное здание (Rana Plaza), в котором находились предприятия по пошиву одежды для известных брендов, обрушилось и унесло 1134 жизни (более 2000 пострадали). Накануне на фасаде здания обнаружили крупные трещины, и было приказано эвакуировать людей. Подчинились все, кроме швейных производств, где люди работали круглосуточно! Работников поставили перед выбором: прийти или потерять работу. Выбор был сделан. Многие потеряли родных.

После катастрофы мир заговорил о том, о чем многие молчали: о тяжелых условиях, детском труде и других проблемах индустрии моды.

Fashion Revolution стало крупнейшим движением в мире моды — оно действует более чем в 100 странах мира, где проходят кампании за системную революцию в мире моды. Fashon Revolution создало таблицу прозрачности известных брендов в рейтинге от 0 до 100%.

В этом году их было 150! Таблицу вы можете посмотреть здесь.

В понятие «прозрачность» входит несколько основных категорий с подгруппами: честная торговля, благосостояние, прожиточный минимум, расширение возможностей женщин и равенство полов, ответственность бизнеса, устойчивые источники существования, хорошие условия труда, экологическая устойчивость.

Рейтинг оказался для многих шокирующим, ведь первые места (с конца!) заняли мировые бренды класса люкс.

Худшими по версии Fashion Revolution стали производства Chanel, Versace, Marc Jacobs, Dior, Dolce & Gabbana, Gucci и Urban Outfitters. Они набрали менее десяти процентов. Лидерами рейтинга стали Puma, Аdidas, Reebok и H&M. Они получили от 51 до 60 процентов. Чуть меньший результат — от 41 до 50 — у Levi's, Vans, The North Face, Timberland и Zara.

В этом году недельная акция #FashionRevolutionWeek проходила с 23 по 29 апреля, в ходе которой все желающие выкладывали фотографии в социальных сетях с вопросом #WhoMadeMyClothes, призывая к открытости и прозрачности модных брендов.

С точки зрения экологии, тех природных ресурсов, которые тратятся на производство (ежегодно на производство одной лишь синтетической одежды уходит 70 миллионов баррелей нефти) и того транспортного следа, который имеет одежда, лучше всего придерживаться следующих советов.

1. Самое экологичное — закупаться в секонд-хендах.

Для меня это долгое время было неприемлемым, но с недавнего времени этот барьер был снят! Последняя покупка датируется осенью прошлого года — двое штанов, купленные за совсем небольшую цену в секонде. Таких магазинов в Туле и за ее пределами очень много. Их найти легче простого!

2. Покупайте одежду, производимую по концепции «reuse», «reduce», «recycle» («повторно используй», «сокращай отходы», «перерабатывай»).

Сейчас можно купить вещи из переработанных шерсти, пластика, органической конопли, хлопка. Есть даже кроссовки, верх которых выполнен из ткани и нитей из переработанного океанического мусора и нелегальных глубоководных жаберных сетей. Если вас эта тема заинтересует, просто введите в поисковике «одежда из переработанных материалов».

3. Покупайте одежду из натуральных материалов, выделка и окраска которых производилась без применения вредных для человека и окружающей среды веществ. Чаще всего это касается небольших частных компаний.

4. Покупайте одежду без использования кожи и меха животных.

5. Покупайте одежду с международной сертификацией тканей. Fair trade — cоблюдение требований справедливой торговли при производстве. Так вы будете уверены, что над купленной футболкой не работала ночами девочка, не достигшая совершеннолетия, которой платят мизерную зарплату.

6. Покупайте одежду местного производства. Это уменьшит транспортный след. Если на бирке платья написано «Сделано в Марокко», то это не означает, что оно изготавливалось только там. На самом деле это платье путешествовало столько, сколько, возможно, не путешествовали вы сами. Так, сама ткань была произведена из лиоцелла — более прочного аналога хлопка, который получают из древесины европейских деревьев. Затем волокно отправляют в Египет, где из него прядут нити. После этого нити отправляются в Китай, где из них ткут ткань, которую затем отправляют в Испанию для окраски, а затем уже в Марокко, где ткань кроится и сшивается.

Поэтому, покупая одежду, вы делаете выбор в пользу не только моды, но и политики определенного бренда.

7. Накопившееся — не на помойку, а в пункты приема, специализированные сайты и группы в соцсетях, гаражные распродажи и благотворительность.

А). В Туле только один специальный пункт приема одежды — магазин H&M. Они принимают одежду любого состояния и дают за это скидку! В Москве и других городах хорошо развита сеть благотворительных магазинов «Спасибо». Их группа здесь.

Б. Самые известные сайты — «Авито» и «Юла», а также группы «Отдам даром», «ДаруДар» и др.

В. Гаражные распродажи в Туле — не частое явление, но они все же проходят. Это касается как детской одежды: ярмарку «Garage sale», думаю, знают многие. Предстоящее мероприятие состоится 23 сентября. Более подробную информацию вы найдете в группе.

Так и взрослой одежды: на городские фримаркеты также можно приносить обувь, аксессуары, сумки и пр. Тематическая группа здесь.

О том, куда вы можете сдать ненужную одежду и обувь в Туле, Myslo писал здесь.

И самое главное — не покупайте лишнее. Есть прекрасное слово «достаточно», которое вы можете произносить, когда смотрите на очередные красные туфли или серую рубашку.

«Спасибо, но мне уже достаточно двух юбок на этот месяц» или «мне достаточно одной пары обуви до конца сезона»: не забывайте, что сейчас можно купить все, что угодно, в любое удобное для вас время. В период летних распродаж этот совет особенно актуален!