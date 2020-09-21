Как я боролась с непроходимым забором на Воронке

В своей прошлой статье я рассказала о том, куда можно написать обращения, если вы вдруг обнаружили нарушения природоохранного законодательства. Теперь давайте перейдем к практике. Рассмотрим пару случаев, с которыми я столкнулась этим летом. Сегодня мы поговорим о непроходимых заборах на р.Воронка.

Есть нормы Водного кодекса РФ (ст. 6 Водного кодекса РФ, пункт 2), в которых чётко закреплено, что

«каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд».

Соответственно НИКТО не имеет права закрывать нам проход к реке или пруду, если мы захотим там искупаться или позагорать. Ширина береговой полосы, которая отводится под «общее пользование» регламентирована: двадцать метров для рек, протяженность которых от истока до устья составляет более десяти километров, и пять метров для более коротких (пункт 6 статьи 6 Водного кодекса).

Данные нормы Водного кодекса были приняты в 2006 году. И если человек приобрел собственность до указанного времени, то он обязан сделать небольшой проход (сервитут) для того, чтобы все желающие могли беспрепятственно подойти к любимой речке. Так гласят нормы Водного кодекса, что же мы имеем в реальности?

Большое количество водных объектов закрыто для посещения людей.

Непроходимые заборы, шлагбаумы, видеокамеры — довольно частый атрибут красивых мест для отдыха.

Это не всегда плохо, и об этом я уже писала как-то в статье. Например, возьмем, частные пляжи. Да, там есть оплата, но там же есть и присмотр — люди, которые следят за чистотой места. Дикий пляж — это хорошо, но мусор, который складируется там годами, всё портит.

Кстати, это касается не только пляжей, но и других мест. Возьмем Кондуки. Это особо охраняемая природная территория, которая требует защиты от мусорных монстров, появляющихся там с периодичностью раз в две недели (а то и чаще). И те, кто отстаивает сохранность природы от «чиновничьего влияния», видимо, никогда не участвовали в проходивших там субботниках.

Люди, если вы хотите сохранить уникальное место, которое бы никак не облагораживалось и оставалось бы «диким», научитесь для начала выкидывать мусор в контейнер. А он там есть — на въезде в Кондуки.

Итак, к сути разговора. При очередном посещении р. Воронка я наткнулась на непроходимый забор. Конечно, о нем я давно знала и всё хотела написать в соответствующие органы, но руки никак не доходили (как часто это бывает). А тут дошли, точнее… долетели, ибо мы наткнулись на злую собаку.

Несколько раз с семьей, посещая речку, мы пролазили через забор и купались на пляже в совершенном одиночестве. Я знала, что это ограждение незаконно и поэтому позволяла себе эту «шалость» (как и многие другие жители поселка уже на протяжении многих лет). Но однажды мы познакомились со злой собакой, которая охраняла забор (а мы, чтобы вы понимали, шли обратно и, соответственно, путей отступления уже не было). Да, на ограждении было написано «Территория охраняется собаками», но мы, как истинно русские люди, не обращали на эту предупреждающую вывеску внимания…

До тех пор, пока собака не запугала мою дочь так, что она вцепилась в меня до боли в спине и долго не могла слезть. Потом пришел охранник, мы поругались, но собаку он угомонил и пропустил нас. Это была точка. В этот же день я написала обращения в Управление Росприроднадзора и министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Последовала реакция. Приехал государственный инспектор Приокского межрегионального Управления Росприроднадзора, начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» и я на место «покушения». Встреча была не очень приятной. Впоследствии к нам присоединился собственник «Грин-Хауса», некогда владевший этой территорией.

Как мне потом стало известно, он судится из-за этой земли, которая перестала ему принадлежать еще в 2019 году (если не ошибаюсь)… В эту территорию вложено немало денег, а тут еще я с забором! Конечно, он не выдержал и покрыл нас ТАКОЙ бранью, что мама не горюй))). Инспектору даже пришлось пригрозить вызовом полиции — вот какой у нас рьяный защитник территории нашелся!

Ну что ж… поговорили, составили протокол, разъехались. Все бы ничего, но есть одно «но». Этот забор — не единственный. Дальше — детские лагеря, которые тоже закрывают проход к водному объекту. И эти заборы построены 20−30 лет тому назад. Что с этим будут делать — покажет время и соответствующие органы. Ну, а пока мне пришли ответы от Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и экологии ТО.

Если вкратце, то Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора направило письмо в «Тульское лесничество» (на данный момент это их земля) о принятии мер по устранению нарушений. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области направило письмо в УМВД России по городу Туле о проведении установленных законодательством РФ мероприятий по выявлению лиц, осуществивших самовольное занятие земельных участков. Жду теперь 2 месяца, чтобы проверить, убрали ли забор или нет.

На самом деле ситуация с данным ограждением непростая. С одной стороны, есть нормы Водного кодекса, в которых черным по белому прописано, что никто не имеет право закрывать проход к водным объектам общего пользования, но, с другой стороны, есть человеческий фактор. Некоторые люди посчитали, что убрав забор, я создам территорию для очередной свалки и отдыха людей, необремененных постоянным местом жительства. Все эти разговоры натолкнули меня на мысли о том, что, может, я не права… что не нужно было поднимать проблему… что это никому не нужно… С такими размышлениями я жила пару дней, пока не поговорила с местными жителями. Они ужасно обрадовались новости и заверили меня, что уже не первый год пытаются снести этот забор, но просто не знали, куда писать и жаловаться, а на свои слабые попытки получали отказ.

Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, ограждение будет убрано, а освободившееся место жители города будут использовать исключительно по назначению, а мусор кидать в строго отведенные для этого места.



В заключение хочу поделиться ссылкой на Всероссийской общественное движение «Открытый берег», которое специализируется на теме запрета прохода к водным объектам общего пользования: http://openbereg.ru/. Там вы найдете истории успеха, рекомендации и образцы писем в соответствующие органы. Пользуйтесь!