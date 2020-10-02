5 костюмов из вторсырья специально ко Дню города подготовил экомодельер Артур Браже

В одной из статей я уже писала про дизайн-модельера, создателя первого музея экомоды в России Артура Браже. Если вам интересно почитать про одежду из вторсырья, то обязательно проходите по ссылке.

В конце статьи я делилась своими размышлениями на эту тему и надеждами о том, чтобы и в нашем городе открылось что-то подобное. Вместе с Артуром решили испытать удачу и найти помещение под музей экомоды. Наши просьбы были услышаны, и в конце августа состоялась встреча с представителями администрации. Нам были предложены два помещения, над которыми мы до сих пор раздумываем.

Самое главное, что мы «вынесли» из общения, – надо пробовать. В связи с тем, что это совершенно новое направление для региона и непонятно, позитивно ли отреагирует общественность и будет ли запрос у жителей на данный «продукт творчества», решили организовать тематическое мероприятие. Мы загорелись идеей провести небольшой экологический перфоманс на День города. Модельер специально к празднику подготовил пять нарядов, изготовленных из вторсырья (поролона), которые было решено продемонстрировать в центре Тулы. Пять неравнодушных девушек примерили костюмы и побыли в качестве моделей в течение пару часов. Делюсь тем, что у нас вышло.

Фотограф проекта – Мария Касимцева

Руководитель проекта – руководитель международного экомузея моды, дизайнер-модельер, PR-специалист,эколог Артур Браже

Помощь в организации – тульское отделение «ЭКА»

Кстати, во время нашего перфоманса мы встретили председателя Правительства Тульской области Шерина Валерия Витальевича, который с удовольствием сфотографировался с «тульским пряником».

Многие прохожие позитивно реагировали на наше «шествие», интересовались тем, из чего сделаны наряды и с удовольствием фотографировались вместе с моделями. Видимо, все не зря!

Больше снимков вы найдете в фотоальбоме.

А еще я вас приглашаю на фестиваль «Вторая жизнь вещей», который состоится уже в эту субботу (2 октября). Организаторами мероприятия выступают: Общественная палата Тульской области, тульское отделение «ЭКА» и творческий индустриальный кластер «Октава».

Программа очень насыщенная: мастер-классы по второй жизни вещей, прием одежды, которая впоследствии будет передана на благотворительность, обмен растениями, книгами и аксессуарами, эколекции, интерактивные площадки, показ экомоды. На нашем мероприятии даже будет Tesla!

- условия приема одежды: https://clck.ru/R8zXy

- условия приема растений https://clck.ru/R8zaa

- условия приема книг https://clck.ru/R8zc8

- условия приема аксессуаров https://clck.ru/R92Xn

Обязательно приходите. Больше информации вы можете найти здесь.