Куда жаловаться на нарушения экологического законодательства?

Норильск, Куштау, Шиес… В последние два года экологическая борьба приобрела нешуточные обороты. Люди все чаще стали отстаивать свое право на благоприятную окружающую среду, выходить на пикеты и громко заявлять, что они не хотят видеть под окнами очередную свалку.

Но вместе с тем бОльшая часть населения так и не знает, что делать при обнаружении нарушения природоохранного законодательства. В Тульской области есть профильные органы, занимающиеся экологическими правонарушениями, которым можно и главное НУЖНО писать. Контакты их открыты и есть в сети интернет.

Рекомендую писать обращения сразу в несколько инстанций и в левом углу указывать, куда вы еще отправляете письмо. Так вы сэкономите время: например, министерство природных ресурсов и экологии Тульской области уже не будет пересылать обращение в тульскую природоохранную прокуратуру, так как оно будет знать, что вы его уже туда направили. Соответственно вам придется ждать ответ меньшее количество времени.

И есть очень важный момент: неважно кто написал письмо – человек или организация. По факту вашего обращения будет проведена проверка, и вы в любом случае получите ответ. Конечно, есть ряд моментов: чем больше заинтересованных лиц в деле, например, когда мы говорим о коллективном письме, тем лучше. Иногда хорошо подключать и прессу, которая периодически будет напоминать о том, что дело еще не закрыто. Но факт остается фактом: НЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЙТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С СЕБЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ лишь потому, что считаете, что ваш голос ничего не решает. Решает! И еще как! В противном же случае получается следующая ситуация:

- Екатерина, здравствуйте! Вы руководитель экологической организации? Я нашла ваш телефон в интернете.

- Да, я руководитель ВОЛОНТЕРСКОЙ экологической организации.

- Под моим окном рубят деревья. Помогите, пожалуйста.

- Хорошо, напишите запрос в администрацию, на основании чего происходит вырубка, узнайте, предусматривается ли компенсирующая посадка; позвоните им.

- Ой, а вы это не можете сделать? Я-то просто человек, а ВЫ – ОРГАНИЗАЦИЯ! Вас послушают.

- Хорошо, я это сделаю, но вырубка деревьев происходит ПОД ВАШИМ окном, а не под моим…

Именно поэтому я всегда рекомендую самим составлять жалобы и обращения, а мы (тульское отделение «ЭКА») обязательно поможем в спорных ситуациях. Итак, для тех, кто не только на словах, но и на деле хочет решать проблемы в сфере охраны окружающей среды, важная информация – в Тульской области экологическими правонарушениями занимаются следующие контролирующие органы:

1. Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области

Сайт: https://ekolog.tularegion.ru/

Телефон: (4872) 24-51-80

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-а

Адрес электронной почты: minecolog@tularegion.ru

2. Приокское межрегиональное Управление Росприроднадзора

Сайт: http://71.rpn.gov.ru/

Телефон: 7(4872)30-84-89

Адрес: г. Тула, ул. Свободы, д. 38

Адрес электронной почты: rpn71@rpn.gov.ru

3. Тульская природоохранная прокуратура

Сайт: http://www.prokuror-tula.ru/ (отдельного сайта у них нет)

Телефон: 7(4872) 33-80-76

Адрес: г. Тула, ул.Мира, д.24

Адрес электронной почты: priroda@prokuror-tula.ru

Сохраняйте к себе в заметки и пользуйтесь!

В Тульской области активную борьбу ведет ТРОО «Экологическая защита». В основном, они работают с промышленными предприятиями. Экоактивисты освещают свою деятельность в СМИ, поэтому найти их никаких проблем не составляет:

сайт: http://ecologtula.ru/

группа вконтакте: https://vk.com/ecozaschita

Наше тульское отделение «ЭКА» тоже периодически пишет обращения в тот или иной орган. О всех наших «успехах» мы рассказываем в социальных сетях:

группа вконтакте: https://vk.com/eca71

К сожалению, в Тульской области больше никто не занимается вопросами экологических правонарушений, именно поэтому так нужно активное участие неравнодушных жителей, которые при обнаружении той или иной проблемы не промолчат, а направят письма, позвонят нам или хотя бы сообщат в СМИ.

Всем, кто интересуется данной темой, очень рекомендую к просмотру запись онлайн-конференции «Экоактивизм в России. Истории успеха», прошедшей 17 октября, и организатором которой выступило Зеленое Движение России «ЭКА»: https://vk.com/ecowiki?z=video-10452038_456239092%2Fd1a99a61b51df72cba%2Fpl_wall_-10452038

Очень интересно было послушать людей, чья борьба прогремела на всю Россию. Так, например, одним из спикеров был Василий Рябинин – экс-заместитель руководителя Росприроднадзора г. Норильск, пожертвовавший карьерой и собственной безопасностью ради защиты окружающей среды. Активист, добившийся огласки и распространения информации о масштабах аварии на одном из объектов компании «Норникель» в мае этого года.

Помимо этого выступала Карина Горбачева - член Координационного совета защитников Куштау. Она вместе с другими защитниками добилась создания ООПТ на территории горы-шихана, которая должна была быть уничтожена при разработке известняка, используемого при производстве соды Башкирской содовой компанией.

Очень интересное выступление было у Татьяны Павловой, в одиночку бойкотирующей здание администрации с завидной периодичностью, которая добилась отмены застройки земель лесхоза и открыла свой экоцентр.

Ну а напоследок (по списку, но не по значимости) – Георгий Каваносян, блогер, снимающий «работающие» видео о нарушениях. Он рассказал, как зафиксировать свалочные газы или загрязнение водоема, а также показал технику, с помощью которой это делает. Кстати, приборы он бесплатно приобрел у Всероссийского общества охраны природы, и если вы вдруг захотите вести такую же надзорно-контролирующую деятельность, то можно обратиться к Георгию с предложением, чтобы он поделился опытом. Он отметил, что будет рад, если в регионах появятся активные люди, которые смогут проводить замеры.

На его видео я случайно наткнулась этим летом, когда писала пост о микропластике. Скоро и на портале выйдет небольшой материал на эту тему. Очень рекомендую к просмотру его канал «Экологика»:

https://www.youtube.com/c/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0

А еще на платформе Ecowiki.ru начала свою работу «Мастерская изменений» - пополняемая копилка инструкций и актуальных кампаний по борьбе с природоохранными нарушениями, защите экологических прав, а также успешного опыта российских экоактивистов.

Там вы найдете информацию о том, что делать, если вы обнаружили незаконную свалку или вырубку деревьев, о том, как защитить особо охраняемую природную территорию; как предотвратить строительство вредного и опасного производства. Вы также поймете, зачем участвовать в пикетах, митингах, слушаниях и освещать это в СМИ и социальных сетях. Ну и конечно, вдохновитесь успешными историями опытных экоактивистов.

В разделе «Меняй систему» на портале постоянно пополняются:

инструкции по разным аспектам защиты экологических прав, разработанные юристами движения ЭКА;

инструкции по преобразованию среды (офиса, двора, общественных пространств и др.);

актуальные информационные кампании-обращения, которым необходима массовая поддержка;

«горячие экологические точки» России, где прямо сейчас идет борьба за сохранение природы;

истории успеха активистов из разных регионов, полезные всем, кто столкнулся или может столкнуться с нарушениями экоправ.

Приглашаю неравнодушных жителей направлять свои истории успеха и материалы по актуальным кампаниям по защите экоправ, требующим инфоподдержки, по адресу ecowiki@ecamir.ru с темой «Экозащита». Это хорошая возможность повлиять на решение проблемы. Действуйте!