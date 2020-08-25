Переработка текстиля в России: обман или реальность?

Друзья, рада вновь видеть вас в своем блоге! Возвращаюсь к обычному ритму жизни после введения ограничительных мер. Сегодня мы затронем тему «быстрой моды» и переработки текстиля. Почему – читайте ниже:

По данным ученых, ежегодно производится 100 – 150 млрд единиц одежды. При этом объем отходов модной индустрии, в том числе нераспроданных вещей, достигает 92 млн тонн!

Индустрия моды занимает второе место по урону, наносимому экологии.

БОльшая часть вещей, к сожалению, отправляется на свалку, а не на переработку, хотя в России есть несколько проектов, направленных на развитие инфраструктуры приема ненужной одежды.

Сегодня я расскажу о крупнейшей некоммерческой организации в нашей стране, занимающейся сбором, сортировкой, перераспределением и переработкой одежды, «Второе дыхание» https://vtoroe.ru/.

Существует она с 2014 года. В рамках своей деятельности в различных учреждениях фонд устанавливает пункты приема одежды, а также организует работу магазинов «Второе дыхание» (CharityShop). Вырученные деньги от продаж они направляют на развитие своей организации, платят зарплату, покрывают затраты на транспортные расходы и др.

В пункты приема можно отнести одежду как в хорошем, так и плохом состоянии. Не принимаются: нижнее белье, носки, колготки, бывшие в употреблении, а также меховые и кожаные изделия, обувь, сумки, аксессуары и мягкие игрушки в плохом состоянии. Адреса контейнеров можно найти здесь: https://vtoroe.ru/modno-sdat/clothes/

Люди могут даже заказать вывоз одежды из дома. Всю подробную информацию можно прочитать на их сайте: https://vtoroe.ru/

В 2019 году фонд «Второе дыхание» собрал 726,8 тонн одежды, открыл 120 пунктов приема в Москве, Костроме, Ярославле, Ростове Великом, Казане и в магазинах – сетевых партнерах проекта. 89 некоммерческих организаций из 18 регионов получило вещевую помощь для последующего распределения между своими подопечными.

Помимо пунктов приема и магазинов у них есть и другие направления деятельности:

- организация выездных магазинов для сотрудниц домов престарелых, интернатов для людей с инвалидностью, приютов. Фонд получает запрос от таких учреждений, выбирает одежду и привозит их в определенный день. Часто такие бесплатные магазины сопровождаются музыкой, хорошим настроением и работой волонтеров-стилистов. Сотрудницы учреждения могут бесплатно выбрать одежду, которая им понравилась, и забрать себе;

- вещевая помощь нуждающимся семьям в регионах. Еженедельно «ГАЗель», нагруженная гуманитарным грузом, выезжает из Москвы или Костромы, чтобы доставить одежду, постельное белье, детские игрушки и товары первой необходимости малоимущим семьям, живущим в деревнях, селах и малых городах;

- трудоустройство людей из социально незащищенных групп. «Второе дыхание» сотрудничаем с различными некоммерческими и партнерскими организациями и принимает на работу людей из ночлежек, бесплатных столовых, центров для кризисных людей;

- переработка некондиционной одежды. Вещи, непригодные для носки, передаются на переработку. Сначала сотрудники склада (территориально – Владыкино) отбирают «мусор» – заплесневелые или слишком грязные вещи, которые могут негативно повлиять на итоговое качество сырья, потом сортируют по составу и цвету, срезают всю фурнитуру. И только после этого текстильное сырье либо уезжает на переработку к их партнерам, либо перерабатывается в их собственном цехе.

Сразу нужно отметить – процесс переработки текстиля убыточен!

В связи с этим в России так плохо развито данное направление. Если цена на собранное сырье составляет от 3 до 25 рублей за килограмм, то процесс по транспортировке/сортировке/переработке за этот же объем составляет уже 60 рублей. Именно поэтому фонд «Второе дыхание» просит людей, сдающих одежду, непригодную для носки, делать пожертвования или покупать одежду в их магазинах.

Во что перерабатывается текстиль:

- трикотажную ветошь (попросту тряпки) – вещи режутся на части, прессуются и продаются кипами на строительные рынки, шиномонтажи и т.д.;

- регенерированное волокно – путем разволокнения получается сырье, используемое для производства строительных материалов (шумо- и теплоизоляторов, наполнение матрасов и т.д.);

- апсайклинг – некоторое количество вещей фонд передает молодым дизайнерам, которые изготавливают из них новые предметы одежды, аксессуары и товары для дома.

Таким образом, переработка одежды в России – примитивный даунсайклинг – когда качество получаемого сырья ниже, чем у оригинала, поэтому получить идентичный продукт просто невозможно. К сожалению, в России нет производства вторичного текстиля из одежды. И сдавая вещи на переработку, мы лишь ПРОДЛЕВАЕМ жизнь вещей, но не более. В итоге они все равно окажутся на свалке.

Решение – в наших головах! Ведь основной проблемой fashion-индустрии является чрезмерное потребление, необдуманный шоппинг, в результате которого наши шкафы набиты огромным количеством одежды и обуви, чаще всего, не очень хорошего качества. А ведь это – следствие быстрой моды, из-за которой товары стремительно теряют свой внешний вид…

В моих статьях, опубликованных ранее, я часто призывала вас, дорогие читатели, нести одежду (в том числе и непригодную для носки) в магазин H&M. На данный момент Я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ОТКАЗАТЬСЯ от этого.

Это связано с тем, что 20 марта вышло мини-расследование Елены Володиной «Можно ли сдавать вещи в контейнеры H&M?» с шокирующим открытием: собранное сырье распродается тем, кто занимается секонд-хэндами. То, что таким образом вещам дается вторая жизнь, вопросов не возникает, но есть одно «но»: одежда, непригодная для носки, выбрасывается в обычные мусорные баки. А ведь в контейнер H&M многие несли одежду в надежде на то, что она будет переработана. Именно так я и думала, когда пользовалась «их услугами». Рассказывать подробности расследования не буду, оно открыто, его просмотр займет не более 13 минут:

Сразу скажу: I:Collect – партнер H&M, занимающийся логистикой данного направления, заявил, что отлаженный процесс нарушился еще в 2019 году из-за возросших объемов привозимого текстиля и взял вину на себя. Они отказались от услуг «Астекста», где хранилось собранное, и теперь будут реорганизовывать свою деятельность в России.

Именно поэтому я не рекомендую пользоваться контейнером, стоящим в H&M, до тех пор, пока процесс переработки не станет прозрачным и очевидным.

Но не расстраивайтесь! До 5 сентября у вас есть возможность принять участие в акции «Освободите свой гардероб с пользой», которую запустил фонд «Второе дыхание» совместно с брендом одежды «HENDERSON» и сетью постаматов PickPoint



Как сдать одежду в постамат?

1. Выберите один из тульских постаматов. Для этого воспользуйтесь картой: https://pickpoint.ru/postamats/

2. Упакуйте чистую одежду и аксессуары в пакет или коробку. Видео о том, что принимается в рамках акции:

3. Выберите ячейку постамата и, следуя инструкциям на экране, поместите упаковку с одеждой в выбранной ячейке. Отправление бесплатное!

4. Получите комплимент от HENDERSON – скидку 15% на новую коллекцию. Купон придет уже на следующий день на указанный при отправке телефонный номер в виде СМС.

Помимо этого в Туле есть отличный проект, связанный со сбором (не переработкой!) одежды. Я о них уже писала, но напомнить еще раз лишним не будет:

Проект «Хорошая вещь». Каждое воскресенье по адресу: Московская, 32а с 11:00 до 13:00 принимаются в хорошем состоянии следующие вещи:

- женская одежда

- мужская одежда

- детская одежда

- обувь

- головные уборы, шарфы

- сумки

С недавнего времени проект «Хорошая вещь» появился и в Алексине!

Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00 по адресу: г.Алексин, ул.Тульская, 96 вас ждут неравнодушные люди! Приходите!

Больше информации о проекте можно увидеть тут https://vk.com/horoshayavesch (Тула) @goodthingtula (Тула) и тут https://vk.com/public192370507 (Алексин)

Одежда и текстильные отходы составляют от 3 до 7% на мусорных полигонах. И в наших руках это изменить!