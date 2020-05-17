«Масочный» бум: использовать, нельзя выкидывать!

В Туле ввели обязательный «масочный» режим, посему ношение столь яркого атрибута современности — тема горячая и довольно спорная.

Теперь каждый туляк обязан носить маску, но вот о дальнейшей её судьбе вряд ли кто-то задумывается. А ведь маски (как, впрочем, и перчатки) — это медицинские отходы, подлежащие особой утилизации. К ним также относятся вещи и предметы, с которыми контактировал пациент с COVID-19. Ни в одной стране нет достаточных мощностей, чтобы утилизировать такой объем медотходов! Мы все знаем, что их нельзя просто так выкидывать в мусорные контейнеры, но куда же их девать?

Как пишут специалисты, «медицинские отходы, появившиеся в результате пандемии COVID-19, нужно сжигать, либо стерилизовать паром или подвергать химической дезинфекции перед вывозом на свалки».

И если у специализированных учреждений есть хотя бы договор на утилизацию такого вида отходов, то что делать простому населению — непонятно! В Тульской области, как и в других регионах, нет ни одного открытого пункта приема медицинских отходов от физических лиц. А ведь все мы болеем: пьем таблетки, колем уколы и перевязываем раны…

Что касается коронавирусной инфекции, то особую опасность представляют маски и перчатки, валяющиеся на улице. Их могло сдуть с контейнерной площадки, или они просто-напросто вывалились из урны.

В связи с отсутствием централизованной системы сбора медицинских отходов от населения приходится довольствоваться малым:

прежде чем выкинуть использованные маски и перчатки, их необходимо положить в пакет и плотно закрыть его. Так вы обезопасите работников, вывозящих мусор, и их семьи.

К счастью, об этой проблеме задумались и на государственном уровне. Буквально на днях вышла новость о том, что в РФ хотят установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток. Соответствующее письмо было направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

Я поддерживаю данную инициативу и выступаю за создание централизованной системы приема медицинских отходов у населения.

Когда-нибудь ограничительные меры будут полностью сняты, и мы вернёмся к привычному ритму жизни, а эти контейнеры можно будет продолжать использовать для медотходов, образующихся у физических лиц. Почему бы Туле наряду с Иркутской областью не стать первопроходцем в данном направлении?

(фото контейнера в Иркутской области)

В завершение статьи хочу пару слов сказать о масках. Чтобы уменьшить количество одноразовых медицинских отходов, загрязняющих планету, я советую пользоваться многоразовыми масками. Это не только улучшит состояние окружающей среды, но и сохранит ваш семейный бюджет!

Многоразовые маски безопасны для здоровья. Глава минздрава Михаил Мурашко одобрил многоразовые четырехслойные марлевые маски.

Роспотребнадзор также допускает использование многоразовых масок, однако необходимо соблюдать определенные условия: «Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара».

Многоразовые маски можно сшить самим, купить в аптеках или заказать у тульских мастериц. Например, у Анастасии (https://vk.com/id131497958), которая уже долгое время продает их через социальные сети.

Я также приглашаю всех желающих присоединиться к флешмобу #экомаскировка. Для участия необходимо выложить в социальных сетях свои экологичные, многоразовые или перерабатываемые маски, отметить аккаунт kapoosta.ru и поставить хэштеги #экомаскировка #kapoostamask. Три самые необычные и оригинальные идеи будут отмечены приятными экоподарками!

О том, где можно купить многоразовую маску, как сшить самим и какие меры предосторожности нужно соблюдать вы узнаете в очень полезной статье, которая размещена на портале Ecowiki.ru: https://ecowiki.ru/pomogayut-li-maski-zashhititsya-ot-virusa-i-chem-ih-zamenit/

Будьте здоровы!